 Українські фігуристи стали призерами міжнародних турнірів у Білорусі та Угорщині

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Української федерації фігурного катання на ковзанах.

Український фігурист Іван Шмуратко став срібним призером міжнародного турніру Halloween Cup, який відбувся в Будапешті.

Учень Марини Амірханової набрав у підсумку 206.85 бала. Він був третім у короткій програмі (73.33) і другим у довільній (133.52).

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Українські танцюристи Олександра Назарова і Максим Нікітін стали бронзовими призерами міжнародного турніру серії Челленджер Minsk-Arena Ice Star, який відбувається в столиці Білорусі. Сумарно за два виступи дует набрав 178.62 бала, перевищивши майже на 6 балів особисте досягнення.

Після ритмічного танцю українці були другими і серйозними претендентами на срібну медаль, але довільна програма у них "не пішла". Дует добре почав прокат, проте в другій половині виступу стався збій - танцюристи припустилися низки прикрих помилок, через що втратили три бали. З огляду на це їхня оцінка за довільну програму - 103.27 бала.

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Для Назарової та Нікітіна мінський етап Челенджера є третім за рахунком стартом у нинішньому сезоні. З кожного з них харків’яни привозили нагороди. Вони посіли третє місце на етапі цієї серії "Ломбардія трофі", а також виграли міжнародний турнір Merraluna Cup в Італії.

Українська фігуристка Анастасія Шаботова здобула перемогу в одиночному катанні юніорок на міжнародному турнірі Ice Star, який завершився 17 жовтня в столиці Білорусі. 13-річна спортсменка виграла обидві програми, набравши у підсумку 174.76 бала.