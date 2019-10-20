 Кабмін затвердив Державну програму розвитку українських Карпат до 2022 року

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Програма спрямована на покращення соціального та економічного розвитку українських Карпат, підвищення транспортної доступності окремих гірських територій та охоплює широке коло питань: побудову доріг, створення нових робочих місць, розвиток туризму в регіоні Карпат, зокрема в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській і Чернівецькій областях.
Нє, якщо до 2022 року, то, видно, що лісоматеріалу ще на два роки вистачить.
А дороги там для чого? Колода згори сама летить.
Как было при Пэдрэ - в стране нищета , а они законы про летучих мышей принимают , так и сейчас пол-Украины с голой задницей , а они принимают чёрте чё .
Да и могло ли быть иначе ?
В стране нищета??? Ты смотрел статистику покупок авто по классам? А билеты на зарубежный отдых или, на худой конец, пакетные туры в хорошие места покупал? Хотя, кому там худой конец нужен... турция подорожала пуще эуропы, а хер там, не втовпишся... сегодня в Дафи приехал... кружил по стоянке - хер место отыщешь. Это шо, еврейская заслуга? Еврецская, это когда доцентская зарплата в 20м году остается на уровне 19го. И это при том, что она ежегодно увеличивалась на 10-20% (на 21 в этом году).
Учителям где 4к дольцев? Где снижение тарифов? Где дешевый газ и эпоха щедрот от зебельманского????? Вы, пляди, навыбирали так, шо аж довыбирались... дешевки выбрали себе дешевку. Дешевого клоуна. Дешевого...но клоуна...
Таких где-то 5-10% от населения .
Остальные выжиывают .
Посадите нахрен, наконец, бурбака(главного фигуранта подозрений по вырубке Карпатских лесов) и нашпигуйте горы патриотами, с дробовиками с солью и пулями. Хай охраняют леса от геноцида, чем печень пробухивать в киевско-львовско-житомирских... гэндэлыках.
Те упитанные лица, шо гарцуют на всех митингах против власти и попадают на экраны ТВ (даже, если я полностью поддерживаю их действия) - это для меня не патриоты. Это шо-то типа кацапских ряженных казаков на зарплате. Шо правый сектор, шо левый...
Оно, канешно, болтать полегче будет, придумывать разные программы, палить на это кучу денег, чем реально шо-то делать.