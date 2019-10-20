 Кабмін затвердив Державну програму розвитку українських Карпат до 2022 року

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Програма спрямована на покращення соціального та економічного розвитку українських Карпат, підвищення транспортної доступності окремих гірських територій та охоплює широке коло питань: побудову доріг, створення нових робочих місць, розвиток туризму в регіоні Карпат, зокрема в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській і Чернівецькій областях.

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