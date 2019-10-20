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 Політика України
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Все про:Кабмін (3211) Карпати (85)

 Кабмін затвердив Державну програму розвитку українських Карпат до 2022 року

Сьогодні, 20 жовтня 2019 року, на своєму засіданні Кабінет Міністрів України затвердив Державну програму розвитку регіону українських Карпат на 2020-2022 роки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Програма спрямована на покращення соціального та економічного розвитку українських Карпат, підвищення транспортної доступності окремих гірських територій та охоплює широке коло питань: побудову доріг, створення нових робочих місць, розвиток туризму в регіоні Карпат, зокрема в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській і Чернівецькій областях.

Читайте також: Зеленський підписав указ "Про розвиток регіону українських Карпат"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154842
 
   
 Топ коментарі
 
а лес пилять бездумно перестанут..?
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А смисл тоді в транспортній доступності?)
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а лес пилять бездумно перестанут..?
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На кожну лісосіку дорогу не побудуєш.
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я чёт не понял??ты что?? за то чтоб в карпатах лес стоял?? а киевские ,,пильщики"рухнули!!?? Кабмин утвердил Государственную программу развития украинских Карпат до 2022 года - Цензор.НЕТ 8475 Кабмин утвердил Государственную программу развития украинских Карпат до 2022 года - Цензор.НЕТ 8073
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Почему сразу под раздачу попали четыре обрасти,более чем уверен что ни в одной не будет никакого развития а деньги исчезнут.Закарпатцам будут говорить что деньги пошли в черновецкую обл. черновчанам что в лембергскую а станиславцам что долбаные лемки отобрали.
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колись була така Ряшівська область(тепер Жешув)
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Да в этих то областях и осталось еще немножко леса а под туристические комплексы и расширения инфраструктуры ,,придется,, выделять для вырубки не малые шматы леса а потом ну когда нибуть потом когда появлятся деньги начнут строить может быть.
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А, що там ще розвивати? Гори лисі, всюди - полонини, гуцул жене отару плаєм.
Нє, якщо до 2022 року, то, видно, що лісоматеріалу ще на два роки вистачить.
А дороги там для чого? Колода згори сама летить.
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Да у нас в Украине буквально все развивают на миллиарды а на окультурование того что уже имеем денег катострофически НЕМА.Вот поетому мы в стране так хреново и живем,развиваемся блин.
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Вообщем , пол-года новой власти , а сдвигов никаких .
Как было при Пэдрэ - в стране нищета , а они законы про летучих мышей принимают , так и сейчас пол-Украины с голой задницей , а они принимают чёрте чё .
Да и могло ли быть иначе ?
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Ты, ващета, где жил эти годы??? Законы про бэтов и бэтманов - ющенковская инициатива... мозги совсем позеленели или застрял на своей бамбасии?
В стране нищета??? Ты смотрел статистику покупок авто по классам? А билеты на зарубежный отдых или, на худой конец, пакетные туры в хорошие места покупал? Хотя, кому там худой конец нужен... турция подорожала пуще эуропы, а хер там, не втовпишся... сегодня в Дафи приехал... кружил по стоянке - хер место отыщешь. Это шо, еврейская заслуга? Еврецская, это когда доцентская зарплата в 20м году остается на уровне 19го. И это при том, что она ежегодно увеличивалась на 10-20% (на 21 в этом году).
Учителям где 4к дольцев? Где снижение тарифов? Где дешевый газ и эпоха щедрот от зебельманского????? Вы, пляди, навыбирали так, шо аж довыбирались... дешевки выбрали себе дешевку. Дешевого клоуна. Дешевого...но клоуна...
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Я рад за тебя . Ты - в обойме .
Таких где-то 5-10% от населения .
Остальные выжиывают .
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"Кабмин утвердил Государственную программу развития украинских Карпат до 2022 года" - конец Карпатам. Кучма также украинское село развивал.
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Бери больше...там, говорят, зеленское правительство взялось за развитие страны... ну так не удивляйтесь, что страна минорой накроется...эти нареыормируют...
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Шобы помочь выжить Карпатам, для этого не нужно утверждать никаких новых программ, кроме одной...
Посадите нахрен, наконец, бурбака(главного фигуранта подозрений по вырубке Карпатских лесов) и нашпигуйте горы патриотами, с дробовиками с солью и пулями. Хай охраняют леса от геноцида, чем печень пробухивать в киевско-львовско-житомирских... гэндэлыках.
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Опять же, шо мы с вами подразумеваем под патриотизмом? Може вы одно, а я второе?..
Те упитанные лица, шо гарцуют на всех митингах против власти и попадают на экраны ТВ (даже, если я полностью поддерживаю их действия) - это для меня не патриоты. Это шо-то типа кацапских ряженных казаков на зарплате. Шо правый сектор, шо левый...
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Там ещё и сынок Луценка типа "бизнесмен" при папиной крыше.
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Там много известных организмов можно откопать. Но, если взяться хотя бы за одного, то хоть часть лесного массива Карпат можно уберечь!
Оно, канешно, болтать полегче будет, придумывать разные программы, палить на это кучу денег, чем реально шо-то делать.
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Кажуть, кролик Сєня Яценюк теж при дерев'яних справах.
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Ігорю Валерійовичу Карпати також потрібні,якщо хтось не знав.Хто проти,той ворог України. Кабмін затвердив Державну програму розвитку українських Карпат до 2022 року - Цензор.НЕТ 1716
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С таким "кабмином" только вырубка в угоду западным хозяевам. К сожалению.
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Як було дурня так і залишилися я так поняв ці клоуни незнають що робити слухають старих клєрків чому не до 2035 всерівно по фіг я вам скажу про розвиток..його немеє ми в болоті і ще довго в ньому будемо
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