EN|RU|UK
Теми дня: Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  15928  76
Все про:Кабмін (3211) пенсіонери (240) субсидія (325) дитбудинок (9) військовослужбовці (2553)

 Кабмін спростив процедуру призначення субсидій для дитбудинків, військових та пенсіонерів (оновлено)

Кабінет міністрів України спростив призначення субсидій окремим категоріям громадян на засіданні 20 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Уряд схвалив зміни до постанови, які спрощують призначення житлових субсидій дитячим будинкам сімейного типу, військовослужбовцям, громадянам старшим 60 років.

"Зокрема, дитячі будинки сімейного типу можуть отримати субсидію на понаднормову площу будинків, а придбаний ними автомобіль не призведе до втрати субсидії тощо", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 жовтня, парламент ухвалив  у другому читанні та в цілому Закон про моніторинг державних виплат. Він дозволить виявити махінації під час нарахування субсидій та соціальної допомоги.

Читайте також: Замість кінця епохи бідності українців попросять повернути субсидії, - Порошенко про новий бюджет

Як повідомила на своїй сторінці у фейсбуці мініст соцполітики Юлія Соколовська, Кабмін вніс наступні зміни в порядок надання субсидій:

надано право комісіям органів місцевого самоврядування призначати житлову субсидію дитячим будинкам сімейного типу (ДБСТ) на понаднормову площу житла;

у дохід ДБСТ не буде враховуватися матеріальна допомога та стипендія дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також придбані ними транспортні засоби;

у сільській місцевості під час призначення житлової субсидії не будуть враховуватися доходи одного з подружжя пенсійного віку, яке зареєстровано за іншою адресою (це дозволить їм отримати допомогу на оплату житлово-комунальних послуг);

субсидія військовослужбовцям призначатиметься без отримання інформації про сплату ними єдиного соціального внеску; також переглянуто алгоритм розрахунку платежу з наступного періоду.

Міністр також анонсувала виплату субсидій на опалення з 15 жовтня попри теплу погоду.

Читайте також: Рада посилила контроль за виплатою субсидій і соцдопомоги. ІНФОГРАФІКА

"Ще одна хороша новина - теплий жовтень, через який централізоване опалення досі не ввімкнули. Оскільки нарахування субсидій здійснюється з 15 жовтня, то зекономлені кошти залишаться в сім'ях одержувачів субсидій", - написала Соколовська.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154841
 
 
 Топ коментарі
 
Всё дорого, это сам ЗЕ говорил перед выборами. И во всем винил власть. Теперь он сам власть... так, что там с тарифами ? когда снижать будут ?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Почему нет новостей о том, как в столице Чили Саньтьяго местные зрадофилы устроили бунт против ̶к̶а̶п̶и̶т̶у̶л̶я̶ц̶и̶и̶ повышения цен на проезд в метро на 30 песо (~ 1 грн)?
 показати весь коментар
 
 
а почему нет новости что пеця погасил долги и купил мвф? ))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
свыня пусть таки купить вазелин- но раздаст всей своей поросячьей шайке, пригодится в петушином углу на нарах
 показати весь коментар
 
 
ты то ли редкостный козел то ли тупейший агент ФСБ
совершенно очевидно что оба вити номер два и три наши враги
другиъ людей нет что ли
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Есть, есть новости!
Мародёровский Прямойанал сообщил, что задержание Свынарчука "было незаконным и было похоже на похищение".
 показати весь коментар
 
 
у мну дежавю - то же я слышал про саакашвили - но он свободен
а свин задержан Кабмин упростил процедуру назначения субсидий для детдомов, военных и пенсионеров - Цензор.НЕТ 5892
 показати весь коментар
 
 
что там с тарифами от Зе ?.. когда снижать будут, как обещал ?
 показати весь коментар
 
 
Всё дорого, это сам ЗЕ говорил перед выборами. И во всем винил власть. Теперь он сам власть... так, что там с тарифами ? когда снижать будут ?
 показати весь коментар
 
 
При овоще и при барыге было в самый раз, а теперь все дорого?
 показати весь коментар
 
 
... а при ЗЕ еще дороже. Картошка год назад была 8 грн, сейчас 20 грн.
 показати весь коментар
 
 
... при Пете давали почти всем субсидию, а теперь вместо субсидии народу дулю.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
При свинохряке,как раз и обломали многих с субсидией.
 показати весь коментар
 
 
дурень, ты еще скажи, что субсидии начали давать при Януковиче. Именно при Порошенко их люди и начали получать.
 показати весь коментар
 
 
Получаю с января 16 г. С прошлого года после зимы переоформляю субсидию. Все документы по новой. В прошлом году подал по новой в начале июня, в начале июля пришли искать что за 50 тыс куплено, не нашли, соседи подписали что сын прописан но не живёт с 2004г. В августе принесли пенсию и субсидию летнюю 173 гр за месяц. В этом году всё сначала. Тот же текст, те же данные, подал в начале июня, пришли в конце августа, опять ничего не нашли, других соседей позвал для контрасту, пришла в сентябре пенсия с пеной морскою но без субсидии. И только в октябре 13 припёрли и то и другое. Летняя составила 163 гр. Червончик умяли. Ну спасибо. И конфетка в конце. Только днями узнал что для зимней надо было подать заявление как получать---или в банке и потом нести в банк платить коммуналку или что бы почта носила---но до 15 числа надо было подать. Гандоны!
 показати весь коментар
 
коллина при Юле прекрасно жили бес субсидий
это ж суметь 50% населения загнать в нищету
 показати весь коментар
 
Юля была премьером в 2005 году. Средняя зарплата в Украине за 2005 год - 180$... Ух, как "прекрасно" жили.
 показати весь коментар
 
з брехуном не спилкуюсь пошел *****
у мене при Юле была гос зп 500 долл на счет в банке легально
еще раз пошел хлу путину *****
 показати весь коментар
 
нужно всех обломать, и проверить их субсидии положено или нет. а потом давать только тем кто реально нуждается.
 показати весь коментар
 
Тарифы на газ для населения снижены на 5%.
 показати весь коментар
 
Львовский метрополитен‏ @natohawks 3 ч.3 часа назад

Кабмін спростив процедуру призначення субсидій для дитбудинків, військових та пенсіонерів - Цензор.НЕТ 3733

Долбоящеры, годами орущие про "шоколадного-кровавого барыгу-мародера", - смотрите сюда. Вам теперь с этим жить


Кабмін спростив процедуру призначення субсидій для дитбудинків, військових та пенсіонерів - Цензор.НЕТ 2287
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Бугога. Очередная мародёрская ложь.
--------
Генеральная прокуратура вручит подозрение пятому президенту Украины, нардепу Петру Порошенко, когда соберет достаточно доказательств его виновности. Об этом Рябошапка заявил в ответ на вопрос журналистов о том, когда предъявят Порошенко подозрения, сообщает "Интерфакс".

"Когда следователи решат, что доказательств достаточно, прокуроры с ними согласятся, скажут, что подозрение обоснованно, тогда мы увидим материалы, которые пойдут в Верховную Раду со снятием неприкосновенности", - сказал Рябошапка.

Вместе с тем, генпрокурор отказался назвать конкретные даты или сроки, в рамках которых следователи ГПУ планируют собрать доказательства вины Порошенко.

Напомним, 2 октября СМИ сообщали, что Генпрокуратура Украины готовит подозрение пятому президенту Петру Порошенко по статье о злоупотреблении властью.

Кроме того, директор ГБР Роман Труба подтвердил информацию о том, что пятый президент Украины Петр Порошенко фигурирует в 11 производствах, открытых Государственным бюро расследований.
 показати весь коментар
 
 
Класика вашого цеху:
"Ну конечно воровал. Во первых через Роттердам. А, не. Набу признал Роттердам выгодным. Тогда через офшоры.А, не. Не нашли в Панаме офшоры. Ну через Липецк. А, не. Закрыли в 15. Ну через тарифы точно воровал.А,не.Зеля еще больше поднял. Короче идитевынафуй.Все равно воровал бэбэбэ"
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Alex Rozhenko Тому що там місцевий комік людей вбиває.Це буде підтвердження.що коміки не вміють керувати.а потім стають вбивцями.
 показати весь коментар
 
 
а у каво 0 доходов - все ещё = бесконечности? ))
 показати весь коментар
 
 
А влаштуватись на роботу? Чи, каво працювати впадлу?
 показати весь коментар
 
 
Работа есть, но доходов не приносит.
 показати весь коментар
 
А если на работе и не платит за квартиру, как например премьер-министр Зеленского, тогда как ?
 показати весь коментар
 
 
Ти себе содєржать не може.
Пока, що я, содержу, з своїх податків, от таких хитросраких, соціальних трутнів - паразитів, яким «впадлу» працювати.
 показати весь коментар
 
 
Лучше расскажи сколько начальственных срак ты отлизал, "успешный". Думаешь всем таке до смаку?!
 показати весь коментар
 
 
интересен список содержаний
как и достижений уже сотого кабмина за время Независимости
они кассовые аппараты вводя с 95 года - не надоело? )))))))))))))))))))))))
 показати весь коментар
 
 
субсидии для военных = звучит феерично!!!
 показати весь коментар
 
 
Мало пока хороших дел. Но и это - приятно.
Надеюсь, шо это лишь первые шаги к улучшению, а не дешёвые отмазки в стиле парашенка. Ведь мы быстро фальшь раскусим... уже учёные.
 показати весь коментар
 
 
а военные каким боком к субсидии??? у них должны быть льготы. или что-то пошло не так???
 показати весь коментар
 
 
Можно выбирать льготы или субсидия. У меня отец чернобылец и пользуется льготой 50%, но там лимиты маленькие и получается, что общие суммы за комуналку немаленькие, почти как и без льготы. Скидка в 50%, 25% дается ведь не на всю сумму того, что "накрутил", тоже есть лимит и на газ и на свет, и на воду) А у кого маленький доход, им проще оформить субсидию, а не льготу.
 показати весь коментар
 
 
не кизди раз не знаешь. у военных нет субсидий, есть льготы. определены они не постановами кабмина, а законом Украины "О социальной защите военнослужащих", поэтому постановой кабмина их отменить нельзя.
 показати весь коментар
 
 
Конечно не было. При Пете легко можно было оформить субсидию любому через интернет. А при Зеленском всем подряд отказывают.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Не при ************** маги забрать и ничё не атдать, типа патом еси захочешь. Кабмін спростив процедуру призначення субсидій для дитбудинків, військових та пенсіонерів - Цензор.НЕТ 1629 Кабмін спростив процедуру призначення субсидій для дитбудинків, військових та пенсіонерів - Цензор.НЕТ 8504 Кабмін спростив процедуру призначення субсидій для дитбудинків, військових та пенсіонерів - Цензор.НЕТ 8504 Кабмін спростив процедуру призначення субсидій для дитбудинків, військових та пенсіонерів - Цензор.НЕТ 8504
 показати весь коментар
 
 
Чтобы вы пожелали работникам Прилуцкой табачной фабрики?
 показати весь коментар
 
 
Не тринди. По интернету можно было подать заявку, а не оформить субсидию.
А вот само оформление было на местах, а это 7 кругов ада. Особенно если учесть, что в отделе на оформлении субсидии на весь огромный микрорайон было всего 2-3 человека.
Люди, это в основном пенсионеры преклонного возраста, занимали очередь с утра и простаивали в очередях почти весь день. Мест для сидения - единицы, помещения маленькие, душные.
А ты мне тут лепишь про интернет.
 показати весь коментар
 
 
Пойди бабушке своей это расскажи. Я при Порошенко через интернет оформил субсидию и никуда не ездил. Они там сами у себя проверили данные, которые я подал в заявке, и начислили.
 показати весь коментар
 
 
Во дает!
Порохобот в ударе.
Таке враження, що тут конкурс на найтупішого порохобота.
Для чого їм тоді твої "данниє" якщо в них є всі свої про тебе? А, щоб переконатися, що ти дуже порядний порохобот.
Вони, порохобот, імєлі ввіду, твої данниє ,їм потрібні дані з тих місць, які є в тому списку, який видають "соіскатєлю" на субсидію. Перевірка даних в їх обов'язки не входить, вони тільки підшивають їх, якщо ця інформація відповідає вимогам для призначення субсидії.
 показати весь коментар
 
А по существу что то сказать можешь ? Или в твоем лексиконе кроме слова "порохобот" других слов нет. Я рассказал, что оформил субсидию через интернет не приходя в контору. Оформлял в 2015 году. В 2016 мне её автоматически продлили, опят же без приходов в контору, где она оформляется... А ты просто бред какой-то несешь.
 показати весь коментар
 
 
соцработники тоже могут помогать субсидию оформлять тем кто не может сам.
 показати весь коментар
 
Так, так, і ще вони через дорогу переводять після того як призначать субсидію.
Зараз вже може й ні, а прі Порошєнкє било так.
 показати весь коментар
 
Тебе Порошенко в штаны насрал и выселил на ПМж во Францию.
 показати весь коментар
 
 
Ага, счас... Не тіштеся. Це був лише жарт від "слуг урода" . Так що зарано пенсіонери губу тут розкатали 😕
 показати весь коментар
 
 
СУПЕРЛАКОНИЧНО! Пенсионеров-то как это новшество касается? На правительственном портале ничего подобного найти невозможно (ни в одном из подвидов документов). Кому нужна такая новость?!
 показати весь коментар
 
 
Як кому? - Та зєбілам, щоб могли тепер казати, що "при Порошенку такого не було "
 показати весь коментар
 
 
Ну, в последнее время благосостояние народа значительно выросло, так что даже пенсионеры от субсидий начинают отказываться, мне кажется это показатель высокого уровня управленческой эффективности и в целом производительности труда гос.аппарата.
 показати весь коментар
 
Роман Донік‏ @donikroman 8 ч.8 часов назад

Кабмін спростив процедуру призначення субсидій для дитбудинків, військових та пенсіонерів - Цензор.НЕТ 6599

Апаршин выиграл конкурс на должность гендиректора оборонного директората Офиса президента Украины. Какая неожиданность. Апаршин выиграл конкурс в ведомстве, которое кидалы и рейдеры создали для того, чтобы вывести из под закона о люстрации смотрящего от Коломойского.

Кабмін спростив процедуру призначення субсидій для дитбудинків, військових та пенсіонерів - Цензор.НЕТ 7072
 показати весь коментар
 
 
Я так понял, что слова о том, что расходы ЖКУ должны быть сопоставимы с доходами канули в лету. На поверхности болтается тоже говно, под названием субсидии....
 показати весь коментар
 
 
така суперперемога, що щоб її розгледити - треба мікроскопа.
Дивлячись на такі новини - впадаєш в ментальний ступор від грандіозності досягнутого.
 показати весь коментар
 
 
В мене сім'я складається з мене самого, місячний дохід складає 1564 гривні. Надаю матеріальну допомогу двом собакам і трьом котам. Два рази робив спроби одержати субсидію, але безуспішно. Більше спроб не роблю через безнадійність цієї справи і великі витрати на поїздки до районних начальників, крім цього, ці поїздки безрезультатно забирають багато часу.
Субсидій на корову, теля, свиню і курей одержати, також, не вдалося, тому в мене вже їх нема.
Чекаю покращення.
 показати весь коментар
 
 
работать не пробовал? Или чекать покращення - то и есть твоя работа?
 показати весь коментар
 
 
Тупий, коли я работал, ти під столом пішки ходив.
Бачиш, там вказана сума 1564 гривні? Тобі це ні про що не говорить?
Ти, перед тим як посилати інших на роботу, красти перестань і поясни всім як тобі і твоєму баріну вдалося так гарно заработать .
 показати весь коментар
 
мы ничего не обязаны пояснювать неудачникам.
 показати весь коментар
 
Тролі, боти та інші блюдолизи при всіх владах прилаштовуються до годівнички і якось живуть.
 показати весь коментар
 
"Кабмин упростил процедуру назначения субсидий для детдомов, военных и..."
Невже наші військові отримують настільки мале забезпечення що змушені користуватися субсидіями для малозабезпечених громадян,це ганьба Уряду!
 показати весь коментар
 
Яка ганьба? Це перекладання грошей з кишень одних громадян в кишені інших громадян, поки уряд зайнятий своїми важливими справами.
Треба фізику і хімію вчити - там є закон збереження енергії. Гроші з неба не падають. Одних масово грабують, іншим трішки додають, щоб між ними масовий мор не стався.
Ну, ще там комусь щось до рук прилипне.
Ну, то таке ...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору