 Кабмін спростив процедуру призначення субсидій для дитбудинків, військових та пенсіонерів (оновлено)

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Уряд схвалив зміни до постанови, які спрощують призначення житлових субсидій дитячим будинкам сімейного типу, військовослужбовцям, громадянам старшим 60 років.

"Зокрема, дитячі будинки сімейного типу можуть отримати субсидію на понаднормову площу будинків, а придбаний ними автомобіль не призведе до втрати субсидії тощо", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 жовтня, парламент ухвалив у другому читанні та в цілому Закон про моніторинг державних виплат. Він дозволить виявити махінації під час нарахування субсидій та соціальної допомоги.

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Як повідомила на своїй сторінці у фейсбуці мініст соцполітики Юлія Соколовська, Кабмін вніс наступні зміни в порядок надання субсидій:

надано право комісіям органів місцевого самоврядування призначати житлову субсидію дитячим будинкам сімейного типу (ДБСТ) на понаднормову площу житла;

у дохід ДБСТ не буде враховуватися матеріальна допомога та стипендія дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також придбані ними транспортні засоби;

у сільській місцевості під час призначення житлової субсидії не будуть враховуватися доходи одного з подружжя пенсійного віку, яке зареєстровано за іншою адресою (це дозволить їм отримати допомогу на оплату житлово-комунальних послуг);

субсидія військовослужбовцям призначатиметься без отримання інформації про сплату ними єдиного соціального внеску; також переглянуто алгоритм розрахунку платежу з наступного періоду.

Міністр також анонсувала виплату субсидій на опалення з 15 жовтня попри теплу погоду.

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"Ще одна хороша новина - теплий жовтень, через який централізоване опалення досі не ввімкнули. Оскільки нарахування субсидій здійснюється з 15 жовтня, то зекономлені кошти залишаться в сім'ях одержувачів субсидій", - написала Соколовська.