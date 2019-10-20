 Кабмін спростив процедуру призначення субсидій для дитбудинків, військових та пенсіонерів (оновлено)

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Уряд схвалив зміни до постанови, які спрощують призначення житлових субсидій дитячим будинкам сімейного типу, військовослужбовцям, громадянам старшим 60 років.
"Зокрема, дитячі будинки сімейного типу можуть отримати субсидію на понаднормову площу будинків, а придбаний ними автомобіль не призведе до втрати субсидії тощо", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 17 жовтня, парламент ухвалив у другому читанні та в цілому Закон про моніторинг державних виплат. Він дозволить виявити махінації під час нарахування субсидій та соціальної допомоги.
Як повідомила на своїй сторінці у фейсбуці мініст соцполітики Юлія Соколовська, Кабмін вніс наступні зміни в порядок надання субсидій:
надано право комісіям органів місцевого самоврядування призначати житлову субсидію дитячим будинкам сімейного типу (ДБСТ) на понаднормову площу житла;
у дохід ДБСТ не буде враховуватися матеріальна допомога та стипендія дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також придбані ними транспортні засоби;
у сільській місцевості під час призначення житлової субсидії не будуть враховуватися доходи одного з подружжя пенсійного віку, яке зареєстровано за іншою адресою (це дозволить їм отримати допомогу на оплату житлово-комунальних послуг);
субсидія військовослужбовцям призначатиметься без отримання інформації про сплату ними єдиного соціального внеску; також переглянуто алгоритм розрахунку платежу з наступного періоду.
Міністр також анонсувала виплату субсидій на опалення з 15 жовтня попри теплу погоду.
"Ще одна хороша новина - теплий жовтень, через який централізоване опалення досі не ввімкнули. Оскільки нарахування субсидій здійснюється з 15 жовтня, то зекономлені кошти залишаться в сім'ях одержувачів субсидій", - написала Соколовська.
совершенно очевидно что оба вити номер два и три наши враги
другиъ людей нет что ли
Мародёровский Прямойанал сообщил, что задержание Свынарчука "было незаконным и было похоже на похищение".
а свин задержан
это ж суметь 50% населения загнать в нищету
у мене при Юле была гос зп 500 долл на счет в банке легально
еще раз пошел хлу путину *****
Долбоящеры, годами орущие про "шоколадного-кровавого барыгу-мародера", - смотрите сюда. Вам теперь с этим жить
--------
Генеральная прокуратура вручит подозрение пятому президенту Украины, нардепу Петру Порошенко, когда соберет достаточно доказательств его виновности. Об этом Рябошапка заявил в ответ на вопрос журналистов о том, когда предъявят Порошенко подозрения, сообщает "Интерфакс".
"Когда следователи решат, что доказательств достаточно, прокуроры с ними согласятся, скажут, что подозрение обоснованно, тогда мы увидим материалы, которые пойдут в Верховную Раду со снятием неприкосновенности", - сказал Рябошапка.
Вместе с тем, генпрокурор отказался назвать конкретные даты или сроки, в рамках которых следователи ГПУ планируют собрать доказательства вины Порошенко.
Напомним, 2 октября СМИ сообщали, что Генпрокуратура Украины готовит подозрение пятому президенту Петру Порошенко по статье о злоупотреблении властью.
Кроме того, директор ГБР Роман Труба подтвердил информацию о том, что пятый президент Украины Петр Порошенко фигурирует в 11 производствах, открытых Государственным бюро расследований.
"Ну конечно воровал. Во первых через Роттердам. А, не. Набу признал Роттердам выгодным. Тогда через офшоры.А, не. Не нашли в Панаме офшоры. Ну через Липецк. А, не. Закрыли в 15. Ну через тарифы точно воровал.А,не.Зеля еще больше поднял. Короче идитевынафуй.Все равно воровал бэбэбэ"
Пока, що я, содержу, з своїх податків, от таких хитросраких, соціальних трутнів - паразитів, яким «впадлу» працювати.
как и достижений уже сотого кабмина за время Независимости
они кассовые аппараты вводя с 95 года - не надоело? )))))))))))))))))))))))
Надеюсь, шо это лишь первые шаги к улучшению, а не дешёвые отмазки в стиле парашенка. Ведь мы быстро фальшь раскусим... уже учёные.
А вот само оформление было на местах, а это 7 кругов ада. Особенно если учесть, что в отделе на оформлении субсидии на весь огромный микрорайон было всего 2-3 человека.
Люди, это в основном пенсионеры преклонного возраста, занимали очередь с утра и простаивали в очередях почти весь день. Мест для сидения - единицы, помещения маленькие, душные.
А ты мне тут лепишь про интернет.
Порохобот в ударе.
Таке враження, що тут конкурс на найтупішого порохобота.
Для чого їм тоді твої "данниє" якщо в них є всі свої про тебе? А, щоб переконатися, що ти дуже порядний порохобот.
Вони, порохобот, імєлі ввіду, твої данниє ,їм потрібні дані з тих місць, які є в тому списку, який видають "соіскатєлю" на субсидію. Перевірка даних в їх обов'язки не входить, вони тільки підшивають їх, якщо ця інформація відповідає вимогам для призначення субсидії.
Зараз вже може й ні, а прі Порошєнкє било так.
Апаршин выиграл конкурс на должность гендиректора оборонного директората Офиса президента Украины. Какая неожиданность. Апаршин выиграл конкурс в ведомстве, которое кидалы и рейдеры создали для того, чтобы вывести из под закона о люстрации смотрящего от Коломойского.
Дивлячись на такі новини - впадаєш в ментальний ступор від грандіозності досягнутого.
Субсидій на корову, теля, свиню і курей одержати, також, не вдалося, тому в мене вже їх нема.
Чекаю покращення.
Бачиш, там вказана сума 1564 гривні? Тобі це ні про що не говорить?
Ти, перед тим як посилати інших на роботу, красти перестань і поясни всім як тобі і твоєму баріну вдалося так гарно заработать .
Невже наші військові отримують настільки мале забезпечення що змушені користуватися субсидіями для малозабезпечених громадян,це ганьба Уряду!
Треба фізику і хімію вчити - там є закон збереження енергії. Гроші з неба не падають. Одних масово грабують, іншим трішки додають, щоб між ними масовий мор не стався.
Ну, ще там комусь щось до рук прилипне.
Ну, то таке ...