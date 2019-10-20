 Кабмін спростив процедуру призначення субсидій для дитбудинків, військових та пенсіонерів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Уряд схвалив зміни до постанови, які спрощують призначення житлових субсидій дитячим будинкам сімейного типу, військовослужбовцям, громадянам старшим 60 років.
"Зокрема, дитячі будинки сімейного типу можуть отримати субсидію на понаднормову площу будинків, а придбаний ними автомобіль не призведе до втрати субсидії тощо", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 17 жовтня, парламент ухвалив у другому читанні та в цілому Закон про моніторинг державних виплат. Він дозволить виявити махінації під час нарахування субсидій та соціальної допомоги.
Мародёровский Прямойанал сообщил, что задержание Свынарчука "было незаконным и было похоже на похищение".
а свин задержан
Пока, що я, содержу, з своїх податків, от таких хитросраких, соціальних трутнів - паразитів, яким «впадлу» працювати.
как и достижений уже сотого кабмина за время Независимости
они кассовые аппараты вводя с 95 года - не надоело? )))))))))))))))))))))))
Надеюсь, шо это лишь первые шаги к улучшению, а не дешёвые отмазки в стиле парашенка. Ведь мы быстро фальшь раскусим... уже учёные.