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 Політика України, Суспільство
  2009  22
Все про:Кабмін (3211) пенсіонери (240) субсидія (325) дитбудинок (8) військовослужбовці (2553)

 Кабмін спростив процедуру призначення субсидій для дитбудинків, військових та пенсіонерів

Кабінет міністрів України спростив призначення субсидій окремим категоріям громадян на засіданні 20 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Уряд схвалив зміни до постанови, які спрощують призначення житлових субсидій дитячим будинкам сімейного типу, військовослужбовцям, громадянам старшим 60 років.

"Зокрема, дитячі будинки сімейного типу можуть отримати субсидію на понаднормову площу будинків, а придбаний ними автомобіль не призведе до втрати субсидії тощо", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 жовтня, парламент ухвалив  у другому читанні та в цілому Закон про моніторинг державних виплат. Він дозволить виявити махінації під час нарахування субсидій та соціальної допомоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін затвердив Державну програму розвитку українських Карпат до 2022 року

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154841
 
   
 Топ коментарі
 
Есть, есть новости!
Мародёровский Прямойанал сообщил, что задержание Свынарчука "было незаконным и было похоже на похищение".
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свыня пусть таки купить вазелин- но раздаст всей своей поросячьей шайке, пригодится в петушином углу на нарах
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Почему нет новостей о том, как в столице Чили Саньтьяго местные зрадофилы устроили бунт против ̶к̶а̶п̶и̶т̶у̶л̶я̶ц̶и̶и̶ повышения цен на проезд в метро на 30 песо (~ 1 грн)?
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а почему нет новости что пеця погасил долги и купил мвф? ))
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свыня пусть таки купить вазелин- но раздаст всей своей поросячьей шайке, пригодится в петушином углу на нарах
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коментар відмічено як спам  
 
Есть, есть новости!
Мародёровский Прямойанал сообщил, что задержание Свынарчука "было незаконным и было похоже на похищение".
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у мну дежавю - то же я слышал про саакашвили - но он свободен
а свин задержан Кабмин упростил процедуру назначения субсидий для детдомов, военных и пенсионеров - Цензор.НЕТ 5892
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Alex Rozhenko Тому що там місцевий комік людей вбиває.Це буде підтвердження.що коміки не вміють керувати.а потім стають вбивцями.
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а у каво 0 доходов - все ещё = бесконечности? ))
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А влаштуватись на роботу? Чи, каво працювати впадлу?
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Работа есть, но доходов не приносит.
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Ти себе содєржать не може.
Пока, що я, содержу, з своїх податків, от таких хитросраких, соціальних трутнів - паразитів, яким «впадлу» працювати.
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Лучше расскажи сколько начальственных срак ты отлизал, "успешный". Думаешь всем таке до смаку?!
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интересен список содержаний
как и достижений уже сотого кабмина за время Независимости
они кассовые аппараты вводя с 95 года - не надоело? )))))))))))))))))))))))
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субсидии для военных = звучит феерично!!!
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Мало пока хороших дел. Но и это - приятно.
Надеюсь, шо это лишь первые шаги к улучшению, а не дешёвые отмазки в стиле парашенка. Ведь мы быстро фальшь раскусим... уже учёные.
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а военные каким боком к субсидии??? у них должны быть льготы. или что-то пошло не так???
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