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 У ДТП на Гостомельському шосе під Києвом загинула мотоциклістка, - Нацполіція. ФОТО

У результаті ДТП за участю автомобіля Volkswagen і мотоцикла BMW на Гостомельському шосе під Києвом загинула мотоциклістка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У ДТП на Гостомельському шосе під Києвом загинула мотоциклістка, - Нацполіція 01

За попередньою інформацією, водій легковика рухався  шосе з боку столиці. У момент виїзду з узбіччя на проїжджу частину у задню ліву частину автомобіля в’їхав мотоцикл.

У ДТП на Гостомельському шосе під Києвом загинула мотоциклістка, - Нацполіція 02

Водіїв транспортних засобів доставили до медичного закладу для надання необхідної допомоги. Лікарі діагностували у водія легковика струс головного мозку, 41-річна водійка мотоциклу від отриманих травм померла у лікарні.

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У ДТП на Гостомельському шосе під Києвом загинула мотоциклістка, - Нацполіція 03

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

За даними ряду ЗМІ, загибла - відома блогерка Олена Кузавіні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154840
 
 
 Топ коментарі
 
От этих двух колес иногда столько рева и грохота, что хочется этих скотов разорвать. Особенно по ночам в спальных районах.
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"По предварительной информации" у нас 98% водил( читай уёбков ) перестраиваются без поворотников когда им захочется и плевать они хотели на ПДД. Жаль что на месте мотоциклистки не было какого-нибудь зила, чтобы легковушку в салат раскурочил... Может тогда научится ездить по правилам.
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Тварь мотоциклетница: неслась на своей тарахтелке без глушителя под 200. Водила рассчитывал, что она движется с разрешенной скоростью и законно выехал на трассу.
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и еще - имею двух друзей - байкеров, там моты Харлеи,тяжелые Хонды - у людей принцип - правила соблюдай и вот еще моменты в моем предидущем посте. Им под 50. В крупных авариях не были.
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Так оно есть! Сканировать окружающее пространство приходится непрерывно, на предмет выявления того, кому насрать. Если этого не делать- ты или труп, или калека. И вовсе не факт, что калека- это лучше, чем труп.
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Для того, чтоб понять, что большинство просто не успевает отреагировать на сверхускорение, нужно иметь моЗги, которые у тех,кто покупает сверхмощные спортбайки, просто отсутствуют.
Спортбайки ввиду своих спортивных характеристик не должны эксплуатироваться на дорогах общего пользования.
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Езда на мотоцикле в 41 год - лучшее занятие для женшиньі - кто же спорит...
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Люди у которых транспортное средство развивает 100 км/ч за 3-4 сек.должны понимать, что если даже их увидят, то не успеют отреагировать, поэтому они с приобретением такого транспорта заранее подготовится к смерти-составить завещание, забронировать место на кладбище.
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Анекдот - грустный:

Дежурный в морге смотрит на часы. "Поспать что ли? А если кого то среди ночи привезут?" Звонит в мото магазин:
- Вы сколько сегодня мотоциклов продали?
- Пять.
- Зззараза! Один ещё где то ездит... Не дадут поспать человеку!
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ТЕ ЩО МІЖ НІГ ТО НЕ Є ДЛЯ ТОГО ЩОБ ПЕРЕСУВАТЬСЯ
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Скромно ехала со скоростью 50-70 км в час, а этот на своем WV как на 180 км/ч с обочины рванет - вот и погибла собственница прелестных сисек, а ехала она к дедушке с бабушкой сиськами скромно похвалится.
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То не Гостомельське шосе, а траса смерті. Там на кожному дереві вздовж дороги вже можна таблички загиблим чіпляти. Майже щотижня комусь кінець наступає.
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Вчера сорок минут в пробке из за нее стоял. Судя по обломкам- впечаталась зачетно. Понаехало побратимов-неадекватов. Вчера их моталось в крайней степени неадекватности больше чем много. На соблюдении правил они принципиально кладут,что с удовольствием демонстрируется окружающим
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Судя по остаткам мотика явно не 60км/час ехал. Во всем виноват мотоциклист который слижком низко летел. Нужно уже что то делать с етими хрустиками. Мало что уже за*бали своим ревом, так еще выныривают неизвестно откуда и летают между полосами а потом жалуются что их никто не замечает. Конечно хрен тебя заметишь когда повернул голову вроде никого нету а тут опа и из неоткуда вылетает на скорости 200км/час.
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!!! включайте ближний свет,если скорость до 70 .Дальний,если более.!!! Светоотражатели -любые!
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