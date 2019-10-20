 У ДТП на Гостомельському шосе під Києвом загинула мотоциклістка, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
За попередньою інформацією, водій легковика рухався шосе з боку столиці. У момент виїзду з узбіччя на проїжджу частину у задню ліву частину автомобіля в’їхав мотоцикл.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
За даними ряду ЗМІ, загибла - відома блогерка Олена Кузавіні.
Спортбайки ввиду своих спортивных характеристик не должны эксплуатироваться на дорогах общего пользования.
Дежурный в морге смотрит на часы. "Поспать что ли? А если кого то среди ночи привезут?" Звонит в мото магазин:
- Вы сколько сегодня мотоциклов продали?
- Пять.
- Зззараза! Один ещё где то ездит... Не дадут поспать человеку!