 У ДТП на Гостомельському шосе під Києвом загинула мотоциклістка, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

За попередньою інформацією, водій легковика рухався шосе з боку столиці. У момент виїзду з узбіччя на проїжджу частину у задню ліву частину автомобіля в’їхав мотоцикл.

Водіїв транспортних засобів доставили до медичного закладу для надання необхідної допомоги. Лікарі діагностували у водія легковика струс головного мозку, 41-річна водійка мотоциклу від отриманих травм померла у лікарні.

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За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

За даними ряду ЗМІ, загибла - відома блогерка Олена Кузавіні.