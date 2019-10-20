 Україні треба узаконити подвійне громадянство, за винятком подвійного громадянства з країною-агресором, - віцепрем'єр Кулеба

Про це заявив віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми втратили дуже багато людей. У нас зараз дуже простий вибір: або ми створюємо інструменти, яким чином допомагаємо цим людям залишатися українцями, маючи громадянство інших країн, принаймні бачити їх, як адвокатів своїх і репрезентантів своєї культури у цих країнах, або ми їм кажемо, що до побачення, ви нам не потрібні, поїхали і живіть там, як хочете. У нас, по суті, зараз ось ця модель реалізується. Я не розумію чому, звідки у нас береться ось це шалене бажання відкидати власних людей і відштовхувати їх від себе", – вказав чиновник.

Водночас Кулеба заперечує можливість визнання подвійного громадянства України і Росії.

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"Я завжди наголошував, коментуючи питання подвійного громадянства, що подвійне громадянство не повинне за жодних обставин застосовуватися до країни-агресора. Це має бути виняток, на який ми маємо повне право", – додав віцепрем’єр.