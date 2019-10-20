EN|RU|UK
Теми дня: Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  3303  209
Все про:громадянство (593) подвійне громадянство (35) Кулеба Дмитро (146)

 Україні треба узаконити подвійне громадянство, за винятком подвійного громадянства з країною-агресором, - віцепрем'єр Кулеба

Україні треба узаконити подвійне громадянство, але це не повинно стосуватися громадян, які разом з українським мають паспорт Росії.

Про це заявив віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми втратили дуже багато людей. У нас зараз дуже простий вибір: або ми створюємо інструменти, яким чином допомагаємо цим людям залишатися українцями, маючи громадянство інших країн, принаймні бачити їх, як адвокатів своїх і репрезентантів своєї культури у цих країнах, або ми їм кажемо, що до побачення, ви нам не потрібні, поїхали і живіть там, як хочете. У нас, по суті, зараз ось ця модель реалізується. Я не розумію чому, звідки у нас береться ось це шалене бажання відкидати власних людей і відштовхувати їх від себе", – вказав чиновник.

Водночас Кулеба заперечує можливість визнання подвійного громадянства України і Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про подвійне громадянство: Мільйони людей виїхали з країни, треба зберегти їхній зв'язок з Україною

"Я завжди наголошував, коментуючи питання подвійного громадянства, що подвійне громадянство не повинне за жодних обставин застосовуватися до країни-агресора. Це має бути виняток, на який ми маємо повне право", – додав віцепрем’єр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154838
 
   
 Топ коментарі
 
Весь цей срач з подвійним громадянством для того, що євреї з Ізраїлю могли скупити українську землю!
 показати весь коментар
 
Идиотское предложение. Зеленые человечки полезут с паспортом бсср или армении и получат гражданство Украины?
 показати весь коментар
 
Если не хочешь жить в Украине - не живи в ней. Все просто. История с паспортами это не то,что больше всего интересует обычных граждан.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Да это никого не волнует. Президента и его партию выбрал Народ и все что Народные избранники решат- единственно правильное. Сейчас все должны сплотится вокруг Народного Президента и не разжигать междунациональной вражды. Один народ, одна партия, одна цель.
 показати весь коментар
 
В Україні треба не допускати до виборів та недозволяти висуватися на виборах тих,хто має подвійне громодянство.Хотілобся знати яку країну вони будуть захищати зі зброєю в руках.Не можливо гонятися за двома зайцями одночасно.
 показати весь коментар
 
 
Україну і тільки Україну ми захищаємо і будемо захищати та гроші в Україну посилати які ми тут iнодi таким трудом часом нелегально заробляємо.
 показати весь коментар
 
 
Рабiнович

В 1993р.очолив українське представництво австрiйської фiрми "Нордекс".Довкола "Нордекс" розгорiвся корупцiйний скандал в США. Пiсля чого Рабiновичу як представнику фiрми закрили в'їзд до США.Голова Всеукраїнського єврейського конгресу.Має iзраїльське громадянство.В Єрусалимi бiля Стiни плачу є золота менора, яку виготовили за його грошi.
У червнi 1999-го СБУзаборонила Рабiновичу в'їзд до країни строком на п'ять рокiв (вiн маэ iзраїльський паспорт). за його причетнiсть "до дiяльностi, що завдає значних збиткiв українськiй економiцi, i в iнтересах забезпечення безпеки країни".У 2002р.фiгурант скандалу, пов'язаного з тiньовим ринком зброї, як постачальник зборої з українських складiв у гарячi точки. Нiмецьке видання "Der Spiegel" повiдомило, що Рабiнович постачав"Талiбану"танки Т-55 . Ось такий депутат.
В таборі, за часи "відпочинку" був завербован кдб- отримав призвісько - ЖОЛУДЬ !!!!!

.
 показати весь коментар
 
А кто имеет руское, лишить и украинского!
 показати весь коментар
 
Каляка маляка воно вже узаконене ще років 15 мінімум до твої болтовні...
 показати весь коментар
 
А как же быть с правом собственности? Украинская земля будет принадлежать гражданину ВТОРОЙ из двух гражданств? А леса,вода,недра? Как с интересами кто ближе Украина или та вторая страна? Какой бред глобалиский. Конечно если НИЧЕГО реально гражданину ЛЮБОЙ страны не принадлежит и НИЧЕГО он в управлении типа своей страной не решает тогда да, все равно сколько у него паспортов.
 показати весь коментар
 
Та шо тут мелочиться давай уже минимум тройное . Не нравится Украина хочешь быть гражданином другой страны ? Ни кто не держит собрал чемоданы и вали нах
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору