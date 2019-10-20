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 Політика України
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Все про:Кабмін (3211) Держстат (71) Дмитро Дубілет (27)

 Дубілет керуватиме Державною службою статистики

Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет керуватиме Державною службою статистики.

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі "Фейсбук" за підсумками засідання Кабміну, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми на засіданні Кабміну трохи перерозподілили органи влади між міністрами. Відтепер Державна служба статистики буде спрямовуватись мною та командою секретаріату.

Це рішення має сенс з огляду на те, що одним із моїх завдань на найближчий час буде встановлення та підрахунок KPI для всіх ключових органів влади. Ми це збираємось робити, зокрема, на базі Держстату.

Окрім цього, Держстат збирається провести перепис населення із шаленим бюджетом 3.4 млрд грн. Це додатково до бюджету 1.6 млрд грн на рік на підтримку апарату.

Відчуваю великий потенціал для збільшення ефективності. Незабаром напишу про це окремо", - написав він.

Нагадаємо, раніше Дубілет заявив, що бюджет на проведення перепису населення у відповідності з проєктом Держслужби статистики становить 5 мільярдів гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін запустив проєкт щодо детінізації ринку алкоголю і сигарет, - Дубілет

Дубілет керуватиме Державною службою статистики 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154836
 
   
 Топ коментарі
 
Да, ещё, оно в 2012-2016 - было IT-директор ПриватБанка.
Значит выдача ложных кредитов фирмам однодневкам Бени шла через него.
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Это вы имеете в виду вашего плешивого маразматичного вора и старого пердуна из московского кремля?
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Да, начинаются времена "веселой" и почти честной статистики, как в Раше."Сколько будет 2+2? Сколько надо, столько и запишем!"
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Когда серьезных аргументов уже не остается, на помощь приходит падшая женщина статистика Дубилет будет руководить Государственной службой статистики - Цензор.НЕТ 7770
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Дубилет -Маск в Айти и системном анализе.Дай-то бог!Но кадры ? Кадры где взять?
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Не варто було ними розкидатися. В нас найталановитіших ********* і ********** аби на тому фоні виглядати більш-менш сприйнятно.
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Хай знайде людей, які вразили його останнім часом і запропонує роботу за контрактом. Людьми треба пишатися, а не ганьбити. Творчі люди інші за більшість, але і коефіцієнт корисної дії в них набагато кращій
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Есть лож, есть наглая лож, за ней идёт статистика.

Ну,а за ней "статистика" от цирка шапито с фигляром без образования и диплома клоуна.
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Это вы имеете в виду вашего плешивого маразматичного вора и старого пердуна из московского кремля?
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да, пьйотрликсеич его зовут, только он не плешивый, он кудряшкапью. Не путай, плешивый ***** его хозяин
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Дубилет - родился в 1985 в городе Днепропетровск. Отец - украинский финансист и банкир Дубилет Александр. Работал в ПриватБанке. Дубилет будет руководить Государственной службой статистики - Цензор.НЕТ 2609

Лично у меня больше вопросов нет. Дубилет будет руководить Государственной службой статистики - Цензор.НЕТ 8201
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Да, ещё, оно в 2012-2016 - было IT-директор ПриватБанка.
Значит выдача ложных кредитов фирмам однодневкам Бени шла через него.
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"Чувствую большой потенциал для увеличения эффективности."(с). У меня есть- единственный: шо онО имело ввиду???
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Це підтримка Зє більше ста відсотків. Будуть рухатися у бік кацапів.
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Кроме этого, Госстат собирается провести перепись населения с бешеным бюджетом 3,4 млрд грн.Источник: https://censor.net.ua/n3154836 Димочка, не мелочись, бери больше, миллиардов 10-15.
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О обливо, коли вся сім'я цього знайомого голосувала за Зє і його " нивиє ліца" під лозунгами "жити по новому". Зажили по новому. Чому радості нема?
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Ви смартфонівскі курви "дуплєти" та "гравці на роялях" з телевізора краще пенсіонерам добавили грошей до їх довбаних пенсій у 1562 гривні. У Африканському Кабо-Верді *** пенсія у негрів-пенсіонерів мінималка 130 долларів а ви, суки з телевізора кинули нашім 70 % пенсам по 55 доллярів на місяць у ЦЕНТРІ ЄВРОПИ, а самі з ***двою за вечір по 300 баксів просираєте. Матінко Гільотена, приїдь в Україну, будь ласка, дуже Вас запрошуємо.
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зато петя нам за 5 лет сделал и бакс по 10
и каждому на передовой 1000 в день ))
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та пошол ты смартфоновская малолетка Нах вместе с клоуном и с петей.
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Дубилет опять почувствовал запах больших денег! Он не будет Дубилетом, если не запросит из бюджета еще денег, ведь всем известно - аппетит приходит во время еды!
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хана статистике - дубилет ухайдокает как дубилет приватовский )
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Приятно видеть у власти профессионалов.Дима начинал карьеру IT-директором ПриватБанка. Папа Димы - тоже финансист и банкир из Приватбанка.
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«Существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика»(с) - первые два вида у ЗЕ "узе" освоили.
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- Знаете кто это?
- По-моему, это Киса... Воробьянинов.
- Какой он вам "Киса"! Это гигант мысли!
- Киса?
- Отец русской демократии! Особа, приближённая к Императору! Тайный союз "Меча и Орала"!
- Боже...
- Впрочем, вы можете уйти.
- Я, пожалуй, пойду...
- Но, предупреждаю, у нас длинные руки!
- Тогда я, пожалуй, останусь.
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Всего-то по 1000 гривен за человека, зашёл в 16 этажку получил 100 баксов, а кто-то отмыл лям гривен
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