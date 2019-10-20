 Дубілет керуватиме Державною службою статистики

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі "Фейсбук" за підсумками засідання Кабміну, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми на засіданні Кабміну трохи перерозподілили органи влади між міністрами. Відтепер Державна служба статистики буде спрямовуватись мною та командою секретаріату.
Це рішення має сенс з огляду на те, що одним із моїх завдань на найближчий час буде встановлення та підрахунок KPI для всіх ключових органів влади. Ми це збираємось робити, зокрема, на базі Держстату.
Окрім цього, Держстат збирається провести перепис населення із шаленим бюджетом 3.4 млрд грн. Це додатково до бюджету 1.6 млрд грн на рік на підтримку апарату.
Відчуваю великий потенціал для збільшення ефективності. Незабаром напишу про це окремо", - написав він.
Нагадаємо, раніше Дубілет заявив, що бюджет на проведення перепису населення у відповідності з проєктом Держслужби статистики становить 5 мільярдів гривень.
"Трах@ть себя не дам". Нардеп от "Слуги народа" попался на непристойной переписке
Ну,а за ней "статистика" от цирка шапито с фигляром без образования и диплома клоуна.
Лично у меня больше вопросов нет.
Значит выдача ложных кредитов фирмам однодневкам Бени шла через него.
и каждому на передовой 1000 в день ))
- По-моему, это Киса... Воробьянинов.
- Какой он вам "Киса"! Это гигант мысли!
- Киса?
- Отец русской демократии! Особа, приближённая к Императору! Тайный союз "Меча и Орала"!
- Боже...
- Впрочем, вы можете уйти.
- Я, пожалуй, пойду...
- Но, предупреждаю, у нас длинные руки!
- Тогда я, пожалуй, останусь.