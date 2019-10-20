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 Події, Суспільство
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Все про:Росія (20209) політв'язні (1062) Коломієць Андрій (15)

 Українського політв'язня у РФ Коломійця відвідав консул, - дружина

Українського політичного в'язня, учасника Майдану Андрія Коломійця 17 жовтня 2019 року відвідав у колонії Краснодарського Краю український консул Тарас Малишевський.

Як повідомляє на своїй сторінці в мережі "Фейсбук"  Кримська правозахисна група, про це розповіла дружина українця Галина Коломієць, інформує  Цензор.НЕТ.

За її словами, консул підтримав Андрія морально, цікавився станом його здоров'я. Спілкування Коломійця з консулом, як зазвичай, відбувалося під камерами і в присутності співробітників колонії.

Андрій Коломієць дякує українському консульству за підтримку, а також всіх небайдужим людям, які борються за звільнення всіх українських політв'язнів, які опинилися в російських і кримських місцях несвободи.

Андрія Коломійця, жителя Київської області, 1993 року народження, 10 червня визнали винним і засудили до покарання у вигляді 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Його звинуватили в замаху на вбивство двох колишніх співробітників підрозділу "Беркут" під час подій на Майдані в Києві, за кількома статтями КК РФ: ст. 105 КК РФ - вбивство двох і більше осіб (незавершене), ст. 228 - зберігання наркотичних засобів, ст. 30 - замах на злочин. Українець був затриманий на території Кабардино-Балкарії, а потім перевезений до Криму.

Правозахисники заявили, що справа повністю сфабрикована і політично мотивована.

Генпрокуратура України спростувала участь українця Андрія Коломійця в атаках на "Беркут".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український політв'язень у РФ Коломієць потрапив до лікарні

Українського політвязня у РФ Коломійця відвідав консул, - дружина 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154830
 
 
 Топ коментарі
 
А що на Майдані був кримський беркут тобі ні про що не говорить?
Украинского политзаключенного в РФ Коломийца посетил консул, - супруга - Цензор.НЕТ 7440
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В Білорусі теж мордор наче б то ніяким боком, а Гриба схопили.
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Лапоть, не пались так відверто. Шо за ділетантів понабирали в Лахті?
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Якого біса він туди поперся? Учасників Майдану (і не тільки) відслідковує ФСБ. Ідійот.
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А что, собственно, житель Киевобласти и учасник Майдана забыл в кабардино-балкарии? Теперь Зеленскому придется думать кого из российских отморозков отдавать взамен.
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ось його справжній злочін: без твого дозволу поїхав, куди схотів
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Не забудь потом поскулить про "зраду", когда его будут менять на очередного Цемаха. А если менять откажутся - то само собой зрадонька, потому что гниет в рассейских тюрьмах.
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Когда уже были погибшие украинские военные, конфликт шел второй месяц, говорят, что в тот же день, как убили Рыбака, "95 квартал" умудрился дать концерт в Горловке.

Вот как вы думаете с чьего разрешения в захваченную Горловку пустили 95 квартал?
Может кремлевский агент Лолита договорился?
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бравіссімо! блискуче!
Порошенко винуватий, що Моніка виступала на окупованих теріторіях!
будеш витрушувати гівно зі своїх штанів - зашли мені у сірниковій коробочці
то ж порошенківське?
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Ну а кто договорился?
Вот я буквально сейчас просмотрел фрагменты интервью колаборанта Недовеса украинской журналистке.
Он говорит что это не война а договорняк.
Поэтому и спрашиваю.
Если 95 квартал пустили в Горловку с киевской пропиской значит кто то же договорился.
Кто?
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ти пройдися по тролятні - може хтось подасть
я сьогодні не подаю
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Да тут вся трололня как то проигнорила инфу про интервью колаборанта Недовеса украинской журналистке.
А про гастроли квартала в оккупированной Горловке так тем более...
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Ну.
Вот когда Зеленский ездил на гастроли в рашу и в Горловку его никто не трогал.
А этого и депутата Рыбака тронули.
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а яким боком там мордор, навіть, якщо б цей хлопець дійсно когось вбив під час подій Майдану???
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В Білорусі теж мордор наче б то ніяким боком, а Гриба схопили.
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...а причем украинский беркут и рф-ское кгб?...
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А при тому що український беркут зараз дає люлєй цапам в мааскфе.
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...и что, у них пачпорта уже рус..придет время, и там отгребут...но причем укр. Майдановец до кацап-закон?
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А що на Майдані був кримський беркут тобі ні про що не говорить?

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Лапоть, не пались так відверто. Шо за ділетантів понабирали в Лахті?
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....и что, что крымские были пернатые...крым тогда украинский был, совсем винторогие ох...ели, абсурд полный. Здесь тогда кацапов так же брать, да так же с наркотой и сажать зеркально, за участие в руцке весна например...
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