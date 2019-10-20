 Українського політв'язня у РФ Коломійця відвідав консул, - дружина

Як повідомляє на своїй сторінці в мережі "Фейсбук" Кримська правозахисна група, про це розповіла дружина українця Галина Коломієць, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, консул підтримав Андрія морально, цікавився станом його здоров'я. Спілкування Коломійця з консулом, як зазвичай, відбувалося під камерами і в присутності співробітників колонії.
Андрій Коломієць дякує українському консульству за підтримку, а також всіх небайдужим людям, які борються за звільнення всіх українських політв'язнів, які опинилися в російських і кримських місцях несвободи.
Андрія Коломійця, жителя Київської області, 1993 року народження, 10 червня визнали винним і засудили до покарання у вигляді 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Його звинуватили в замаху на вбивство двох колишніх співробітників підрозділу "Беркут" під час подій на Майдані в Києві, за кількома статтями КК РФ: ст. 105 КК РФ - вбивство двох і більше осіб (незавершене), ст. 228 - зберігання наркотичних засобів, ст. 30 - замах на злочин. Українець був затриманий на території Кабардино-Балкарії, а потім перевезений до Криму.
Правозахисники заявили, що справа повністю сфабрикована і політично мотивована.
Генпрокуратура України спростувала участь українця Андрія Коломійця в атаках на "Беркут".
і давно це в тебе?
Вот как вы думаете с чьего разрешения в захваченную Горловку пустили 95 квартал?
Может кремлевский агент Лолита договорился?
Порошенко винуватий, що Моніка виступала на окупованих теріторіях!
будеш витрушувати гівно зі своїх штанів - зашли мені у сірниковій коробочці
то ж порошенківське?
Вот я буквально сейчас просмотрел фрагменты интервью колаборанта Недовеса украинской журналистке.
Он говорит что это не война а договорняк.
Поэтому и спрашиваю.
Если 95 квартал пустили в Горловку с киевской пропиской значит кто то же договорился.
Кто?
я сьогодні не подаю
А про гастроли квартала в оккупированной Горловке так тем более...
Вот когда Зеленский ездил на гастроли в рашу и в Горловку его никто не трогал.
А этого и депутата Рыбака тронули.