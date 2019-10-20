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Все про:Київ (6624) прокуратура (1936) вбивство (1926)

 У викраденні та вбивстві жінки в Києві підозрюється її колишній чоловік і його спільник, - прокуратура

За фактом викрадення і вбивства 44-річної жінки в Києві підозрюється її колишній чоловік і його спільник.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі "Фейсбук" повідомила пресслужба київської прокуратури.

"43-річний чоловік, діючи з корисливих мотивів, а саме з метою заволодіння грошовими коштами та майном колишньої дружини, вирішив позбавити її життя та залучив до вчинення злочину 55-річного знайомого.

15.10.2019 колишній чоловік зателефонував потерпілій та під вигаданим приводом призначив зустріч у мікрорайоні Бортничі (Дарницький район Києва).

Близько 15.30 жінка прибула на зустріч на автомобілі "Land Rover Discovery".

Надалі, користуючись фізичною перевагою, зловмисники напали на потерпілу, вдягнули на неї кайданки та посадили до її ж автомобіля. Після чого повезли до лісосмуги поряд з селом Вороньки Бориспільського району Київської області.

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Прибувши на місце, викрадачі повели жінку вглиб лісу, де почали наносити їй удари по життєвоважливим органам, голові та тулубу, завдавши несумісні з життям травми.

Вчинивши вбивство, зловмисники забрали всі цінні речі потерпілої, заволоділи її автомобілем та покинули місце злочину.

За результатами оперативно-розшукових заходів правоохоронцям вдалося встановити підозрюваних та затримати їх.

19.10.2019 за погодження місцевої прокуратури зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 146 (викрадення людини), п. 3, 6, 12 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Вирішується питання про обрання їм безальтернативних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Досудове слідство триває".

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У викраденні та вбивстві жінки в Києві підозрюється її колишній чоловік і його спільник, - прокуратура 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154829
 
 
 Топ коментарі
 
Кацапче, відкрию таємницю. В Україні села- від слова Селитись. А на твоїй батьківщині дєрєвні- бо коли у нас вже академії були, твої предки на деревах жили.
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спільником людина стає, коли вина доведена
а доти - підозрюваний у спільництві
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Тварь её бывший, с ним надо поступить точно также, как он с бедной женщиной, вот тогда будет всё справедливо. В похищении и убийстве женщины в Киеве подозревается ее бывший муж и его сообщник, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7413
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спільником людина стає, коли вина доведена
а доти - підозрюваний у спільництві
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Кацапче, відкрию таємницю. В Україні села- від слова Селитись. А на твоїй батьківщині дєрєвні- бо коли у нас вже академії були, твої предки на деревах жили.
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Ой не могу, обхохоталась насчет дяревни. А насчет новости, то хочу сказать главное по этому поводу - 90% проблем у каждого человека от тех людей , с которыми он живет рядом, в семье. Смотрите кто рядом с вами и бегите от них, если вам с ними не комфортно.
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Та людина (чи бот) ляпнула дурню, то я й відповів симетрично))
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То села, а не дерьовні... Навіть у вашій кацапській мові є і дєрьовня, і село...
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Тварь её бывший, с ним надо поступить точно также, как он с бедной женщиной, вот тогда будет всё справедливо. В похищении и убийстве женщины в Киеве подозревается ее бывший муж и его сообщник, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7413
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Позавчера читал, что задержанные муж энд сподвижник- молчат, аки рыбы об лёд. Что, заговорили? И нигде не встретил то, что тачка этой несчастной тетки- найдена.
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Это же фото было тогда, когда она исчезла. Вот именно это, даже номера присутствовали. Тогда просили помощи, в розыске.
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