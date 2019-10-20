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 Сержант патрульної поліції Озеров загинув у ДТП

19 жовтня в ДТП загинув патрульний 2 батальйону управління патрульної поліції Миколаївської області сержант поліції Ігор Озеров.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Патрульної поліції.

"Вночі, 19 жовтня, патрульний разом зі своїм товаришем, також патрульним 1-го  батальйону сержантом поліції Сергієм Афанасьєвим, їхали на власному авто. За кермом був Сергій. Він не впорався з керуванням та потрапив у ДТП. Наразі він шпиталізований. Лікарі борються за його життя та роблять все можливе.

Але, на жаль, для Ігоря, який був пасажиром, ця поїздка стала останньою.

Йому було всього 25 років..." - йдеться в повідомленні.

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Озеров вступив до лав патрульної поліції у 2015 році.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154828
 
 
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Да ,интересно девки пляшут ,просто какой-то мор напал на николаевских мусоров, видать кто-то проклял ...
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Там жах просто. Авто навпіл просто розгавняшило. Зранку приховували хто, та що. А тут оно воно що. Як можна було так летіти?
Сержант патрульної поліції Озеров загинув у ДТП - Цензор.НЕТ 6906
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ну вот и что в этом сообщении...где тогда новости о каждом погибшем на дорогах Украины...?
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тут про поліцая - це не прості вам люди
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Я дійсно співчуваю коли гинуть військові, це втрата....для мене аваківські деградовані у вигляді патрульної поліції це не є втрата.це є карма..як людину шкода як мусора ні..шкода рідних...
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