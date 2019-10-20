 Сержант патрульної поліції Озеров загинув у ДТП

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Патрульної поліції.

"Вночі, 19 жовтня, патрульний разом зі своїм товаришем, також патрульним 1-го батальйону сержантом поліції Сергієм Афанасьєвим, їхали на власному авто. За кермом був Сергій. Він не впорався з керуванням та потрапив у ДТП. Наразі він шпиталізований. Лікарі борються за його життя та роблять все можливе.



Але, на жаль, для Ігоря, який був пасажиром, ця поїздка стала останньою.



Йому було всього 25 років..." - йдеться в повідомленні.

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Озеров вступив до лав патрульної поліції у 2015 році.