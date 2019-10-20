 Глава Київської ОДА Бно-Айріян подав у відставку. ДОКУМЕНТ

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Ліпше умерти раз, умерти гордо, з незламаною душею, аніж повзати на колінах і вмерти двічі — морально й фізично. Але в першім варіанті ще є шанс взагалі не вмерти", - процитував він фразу із художнього твору "Сад Гетсиманський" і опублікував фото заяви про відставку.

Інших подробиць губернатор не назвав.

Нагадаємо, 10 липня президент Володимир Зеленський призначив Михайла Бно-Айріяна головою Київської обласної державної адміністрації.

Заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, депутат від "Слуга народу" Олександр Дубинський повідомив, що губернатора Київської області Михайла Бно-Айріяна не замінять людиною Віктора Тимошенка, якого в ЗМІ пов'язували з контрабандистами.



