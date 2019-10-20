 Глава Київської ОДА Бно-Айріян подав у відставку. ДОКУМЕНТ

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Ліпше умерти раз, умерти гордо, з незламаною душею, аніж повзати на колінах і вмерти двічі — морально й фізично. Але в першім варіанті ще є шанс взагалі не вмерти", - процитував він фразу із художнього твору "Сад Гетсиманський" і опублікував фото заяви про відставку.
Інших подробиць губернатор не назвав.
Нагадаємо, 10 липня президент Володимир Зеленський призначив Михайла Бно-Айріяна головою Київської обласної державної адміністрації.
Заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, депутат від "Слуга народу" Олександр Дубинський повідомив, що губернатора Київської області Михайла Бно-Айріяна не замінять людиною Віктора Тимошенка, якого в ЗМІ пов'язували з контрабандистами.
А ПРИЧИНА отставки? Душа не сломлена ЧЕМ?
погодився і написав заяву про звільнення !!
Видимо, достаточно умный человек.
після закінчення у 2007 році Київського національного університету ім. Шевченка за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини»
- 2008-2009 - навчався у Московському інституті міжнародних відносин, де отримав освіту диплом МВА за спеціальністю «Міжнародний нафтогазовий бізнес»
- У 2009-2011 роках працював на посаді третього, а згодом другого секретаря посольства України в РФ, відповідав за двостороннє співробітництво в сфері паливно-енергетичного комплексу.
- В грудні 2011 року повертається до України та стає помічником Міністра закордонних справ України Грищенка. Відповідає за економічний напрям роботи, а також за співробітництво з країнами Близького Сходу, Африки та СНД, а також за економізацію зовнішньої політики. В січні 2013 року стає радником з гуманітарних питань Віце-прем'єр міністра України Грищенка.
Нагадаю, йдеться про уряд Кілі Азірова за часів Свинохряка.
- з січня 2015 року займає посаду начальника управління європейської інтеграції Міністерства енергетики та вугільної промисловості, де займається координацією роботи міністерства на міжнародному напрямі, питаннями євроінтеграції, в тому числі координацією зобов'язань в рамках Енергетичного співтовариства.
- з липня 2019 року голова Київської ОДА.