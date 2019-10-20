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Все про:ОДА (682) відставка (570) Бно-Айріян (3)

 Глава Київської ОДА Бно-Айріян подав у відставку. ДОКУМЕНТ

Голова Київської обласної державної адміністрації Михайло Бно-Айріян подав у відставку.

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Ліпше умерти раз, умерти гордо, з незламаною душею, аніж повзати на колінах і вмерти двічі — морально й фізично. Але в першім варіанті ще є шанс взагалі не вмерти", - процитував він фразу із художнього твору "Сад Гетсиманський" і опублікував фото заяви про відставку.

Інших подробиць губернатор не назвав.

Нагадаємо, 10 липня президент Володимир Зеленський призначив Михайла Бно-Айріяна головою Київської обласної державної адміністрації.

Заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, депутат від "Слуга народу" Олександр Дубинський повідомив, що губернатора Київської області Михайла Бно-Айріяна не замінять людиною Віктора Тимошенка, якого в ЗМІ пов'язували з контрабандистами.

Глава Київської ОДА Бно-Айріян подав у відставку 01
Глава Київської ОДА Бно-Айріян подав у відставку 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154823
 
 
 Топ коментарі
 
Ще один добре роздивився, що воно таке - преЗЮдент та його КолоБоОофіс.
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А чего мучиться? Если Беня решил прихватить Киев и область, сейчас он уже не отступит и пойдет напролом.
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👏 Браво! Найточніший коментар. Людина зрозуміла, що воно таке і просто не хоче брати в цьому участь. Чи це звичайно з совістю, чи радше зі страхом, що доведеться нести відповідальність у майбутньому - це вже не важливо. Важливо, що із зєкоманди почався відтік романтиків, які сподівалися, що задекларовані у передвиборчій агітації зєкомандою цілі є справжніми цілями, а не передвиборчим популізмом. І почалося з Данилюка.
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похоже человек увидел всю гниль "зелени" изнутри и не захотел пачкать свое имя... это закономерный процесс селекции - порядочные люди выталкиваются и на их место заходят "правильные" и не брезгливые людишки ...
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Навряд.Людина яка здатна бачить гниль,побачила би відразу,бо не побачити неможливо.
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а ето шо тоже коренной шумеръ с настоящим украинским происхождением? Глава Киевской ОГА Бно-Айриян подал в отставку - Цензор.НЕТ 9508
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Це "свинарчук" разумкова. Разом навчались
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А чего мучиться? Если Беня решил прихватить Киев и область, сейчас он уже не отступит и пойдет напролом.
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Окопы не надо. Беня, как любой гопник понимает только силу и остановится, когда получит по зубам.
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Ще один добре роздивився, що воно таке - преЗЮдент та його КолоБоОофіс.
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👏 Браво! Найточніший коментар. Людина зрозуміла, що воно таке і просто не хоче брати в цьому участь. Чи це звичайно з совістю, чи радше зі страхом, що доведеться нести відповідальність у майбутньому - це вже не важливо. Важливо, що із зєкоманди почався відтік романтиків, які сподівалися, що задекларовані у передвиборчій агітації зєкомандою цілі є справжніми цілями, а не передвиборчим популізмом. І почалося з Данилюка.
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ти трохи тему прокачай про його останні зашквари, а потім вже ботам підп*здуй. Хоча може ти сам собі це робиш...
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Я думаю для начала хватит, но могу и продолжить "зашквары"
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ну да коленки это с офиса и ползание точно их кредо
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Валюха , я ж предупреждал , шо все будет отжиматься . Предупреждал же ?
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Ну если этнический руський, проживший всю жизнь в Украине, отслужил годик (15-16) в нашей десантуре - это нормально?)))
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...богдан что ли довести уже успел или место очередному квартальщику или гопнику какому готовят?
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Ну отставка....
А ПРИЧИНА отставки? Душа не сломлена ЧЕМ?
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амфаш - ти свої коменти на сайтах білявок пиши ! Невже не зрозуміло - чоловіка заставляти працювати на користь коломойського анд компані ,( так само як і Данилюка ) він не
погодився і написав заяву про звільнення !!
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Свои домыслы, Миша, оставь своей жене (иф эни). А подвиг типа "спрятал, но не перестал!" - это не совсем подвиг.
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Скажи, чувак, от коли Чєчєтов з вікна вистрибнув - ото був дійсно ратний подвиг, найвищий стан духу, так би мовити!
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все бегут от зели и к - мабуть шо то знаютЮ шо мы ,не знаем - как то так ))))
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Всего лишь три месяца понадобилось понять, что такое Зе-барыги.
Видимо, достаточно умный человек.
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Или задницей почувствовал, что пора валить.
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за такие фейки она вам нехило вломить может. Прекратите маяться детством
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Почерк красивый у дезертира. И, судя по всему, мозги имеются, - лучше тихо слинять сейчас, чем дождаться момента, когда за зеленую кофточку будут бить по морде=)
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Да-да. Особенно подпись. Долго тренировался, явно. Ну и с цифрами- хрен понять, какой там год, 2018 или 2019??? А шо, удобно.
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Таки да. Як би ще було написано пером, то взагалі була б картина маслом.
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Абсолютно правильне рішення. Він не збирається тікати з України, але нехай інші тягнуть віз, на якому 73% маси - це абсолютно непотрібний баласт.
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Мабуть у нього диплом був не трускавецького зразка.
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что то быстро у зеленского команда начала разбегаться
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з такою фамілієй йому в Єрєван треба.
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Правление Зеленского напоминает судорожную агонию.
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Значит не свинья корыта тех клептомановине оторвешь.
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Вказана мотивація звільнення красномовно свідчить чим дихає ЗЬОкоманда.
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Чел в слове "державної" в тексте заявления буквы 3-4 пропустил.
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от чому люди з такими призвищами не живуть десь собі у горах, на волі ?
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Пробил тему, воровать не дают .вот армянин и решил уйти .
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Оказывается есть и в той команде думающие люди.
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В букмекерських конторах пора робити ставки: скільки протягне зе? Варіанти: до 2020 р., до середини наступного року, до кінця 2020 р. Далі б я не ставив.
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Петины назначенцы так просто не уходят, до последнего держаться за кормушку.
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Зато клоунские назначенцы разбегаются, как крысы с тонущего корабля)
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не все умеют работать без ворвоства. Петя разбаловал.
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Странная параллель . Трамп еженедельно увольняет ( тех кто не согласен с его самодурством и дибилизмом), а у нас каждую неделю уходят сами. Парадокс.
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Если воровать нельзя, не каждому это подойдет.
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Молодець.Не поросятина-до корита не приростає.
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не знаю, що він там за блискучий спеціаліст, але ламав він себе дуже часто, просто вкрай талановитий хамелеон. Основні етапи ломки, запозичено з Вікіпедії:
після закінчення у 2007 році Київського національного університету ім. Шевченка за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини»

- 2008-2009 - навчався у Московському інституті міжнародних відносин, де отримав освіту диплом МВА за спеціальністю «Міжнародний нафтогазовий бізнес»
- У 2009-2011 роках працював на посаді третього, а згодом другого секретаря посольства України в РФ, відповідав за двостороннє співробітництво в сфері паливно-енергетичного комплексу.

- В грудні 2011 року повертається до України та стає помічником Міністра закордонних справ України Грищенка. Відповідає за економічний напрям роботи, а також за співробітництво з країнами Близького Сходу, Африки та СНД, а також за економізацію зовнішньої політики. В січні 2013 року стає радником з гуманітарних питань Віце-прем'єр міністра України Грищенка.
Нагадаю, йдеться про уряд Кілі Азірова за часів Свинохряка.

- з січня 2015 року займає посаду начальника управління європейської інтеграції Міністерства енергетики та вугільної промисловості, де займається координацією роботи міністерства на міжнародному напрямі, питаннями євроінтеграції, в тому числі координацією зобов'язань в рамках Енергетичного співтовариства.
- з липня 2019 року голова Київської ОДА.
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