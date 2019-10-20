 Уряд Іспанії відмовився від переговорів із каталонськими сепаратистами

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "DW".
"Виконувач обов'язків голови іспанського уряду Педро Санчес висловив упевненість, що спершу глава кабміну цього автономного регіону Кім Торра повинен засудити заворушення, що призвели до десятків поранених", - повідомляє видання.
Мер Барселони Ада Колау закликала жителів до спокою на тлі протистояння, що триває ось уже п'яту ніч між мітингувальниками і поліцією.
"Подібне не може тривати. Барселона цього не заслуговує", - підкреслила вона.
Як передає місцева газета La Vanguardia, увечері 19 жовтня учасники мітингу в Барселоні продовжили зводити барикади. У кількох місцях загородження охопив вогонь, на місці довелося працювати пожежником. При цьому поліція застосувала піномети - пристрої, що стріляють швидкозастигаючою і огортаючою піною.
Мітингувальники пройшли ходою від площі Уркінаона, розташованої недалеко від штаб-квартири представництва Національної поліції в Каталонії, до Тріумфальної арки. Всього акція і демонстрація біля будівлі Верховного суду в Барселоні зібрали близько 6 000 осіб.
У Жироні на північному сході Іспанії близько тисячі осіб зайняли позиції біля будівель судів, а також спробували заблокувати вихід з будівлі регіональної поліції (Mossos d'Esquadra). У Сабаделі на півночі близько 2500 осіб зібралися перед будівлею комісаріату Нацполіції.
Нагадаємо, 14 жовтня Верховний суд Іспанії засудив дев'ятьох лідерів каталонського руху до тюремного ув'язнення за їхню участь в референдумі про незалежність у 2017 році. Максимальний термін ув'язнення, 13 років, отримав колишній заступник голови уряду Каталонії Оріол Жункерас - за підбурювання до заколоту і розтрату державних коштів.
23-26 травня в державах ЄС відбулися вибори депутатів Європарламенту, на них Карлес Пучдемон був обраний депутатом ЕП від каталонської коаліції "Вільні для Європи" (Lliures per Europa). До Європарламенту також пройшов Оріол Жункерас, який в той час відбував попереднє ув'язнення в іспанській в'язниці.
1 жовтня 2017 року Каталонії відбувся референдум про незалежність, який в Мадриді визнали незаконним. У жовтні 2017 року голова місцевого Женералітету (парламенту) Карлес Пучдемон підписав декларацію про незалежність Каталонії від Іспанії, а потім втік до Бельгії, рятуючись від переслідування з боку іспанської юстиції.
24 березня 2018 року Верховний суд Іспанії почав кримінальне провадження проти Пучдемона і ще 12 політиків. Також суд видав ордер на арешт шістьох сепаратистів, серед яких і ексглава парламенту Каталонії. 25 березня Пучдемон був затриманий в Німеччині, коли він повертався до Бельгії.
Зазначимо, що 10 листопада в Іспанії відбудуться дострокові парламентські вибори, вже четверті за чотири роки. На попередніх виборах у квітні перемогла Іспанська соціалістична робітнича партія. Вона отримала 123 місця в нижній палаті парламенту, але не змогла сформувати коаліцію.
Два вопроса:
Куда оно все продается.
И почему комиссия называется ракетная?
Доторговались
Он на Балканах начинал.
Был во всех конфликтах российских.
Только за столом переговоров путем диалога что бы избежать человеческих жертв.
Поэтому знаю все о праве на самоопределение мирным путем.
Может это трудности перевода?
Тупых штатных цензоровских ботов из ольгино тут как гавна.
А людей банят.
Где была Испания в 2014-м году ? Она оказала поддержку Украине ? Нет ? Пусть тебе полной ложкой кушают. А то они думали что украинцы должны всю Европу от дикарей прикрывать, ценой своих жизней.
На Балканах его хорошо знают как военного преступника.
Как раз если с этой точки зрения смотреть то это Испания должна вести переговоры с каталонцами а не Украина....
Раша это даже не скрывает.
Разве каталонские лидеры не были на сьезде всех сепаратистов в Москве?
Может тебе просто выгодно омазывать рашу?
Как позвонят я спрошу.
Но в вашем перевернутом мире это норма.
Спасибо Европе.
Об этом написала российский журналист Анастасия Кириленко в Facebook, публикуя соответствующее видео.
"Милота. Солнцевского авторитета из Одессы, финансиста Руди Джулиани (ближайший соратник Трампа), известного на Брайтон-Бич барыгу показывают у Соловьева. "Американский бизнесмен" 1936 года рождения, разбогатевший еще в советское время на сделках с Трампом в Ньйю-Йорке и на экспортных лицензиях из СССР (КГБ детектед) легендарный одесский джентельмен с Брайтон-Бич не только жив, но еще и нашел силы топить против Порошенко.
Как говорит мне один коллега "всюду ты видишь бандитов". А они и правда есть.
Ждем появления у Соловьева подозреваемого в участии в "молдавском ландромате" московского молдованина Ренато Усатого, признавшегося сотрудникам консорциума OCCRP в работе на ФСБ. Усатый неожиданно вспомнил, что существовали "группировки Порошенко"", - говорится в сообщении.
Журналист подметила, что Россия "не изменяет своим традициям везде попытаться влезть и понадкусывать".
Гиркина в Барселону!
немного реально побузили а через годик всем реальные тюремные сроки)
учись украинская фемида)
Каталонія, має свою мову, історично була окремим королівством.
Якщо провести аналог з Україною, то вірно буде так.
Іспанія - це бувший СРСР
Каталонія - це Україна.
А наші політики називають ії сепаратистами, бо підтримують ЄС.
Каталония имеет максимальные права как так называемые крымчане в Крыму и не имеют права на отделение потому что их права не ущемляются.