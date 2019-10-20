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Все про:Іспанія (255) протест (1012) Каталонія (99) Санчес (2)

 Уряд Іспанії відмовився від переговорів із каталонськими сепаратистами

Уряд Іспанії в суботу, 19 жовтня, відхилив пропозицію про переговори, висунуту сепаратистами Каталонії, що з середини жовтня не припиняють акції протесту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "DW".

"Виконувач обов'язків голови іспанського уряду Педро Санчес висловив упевненість, що спершу глава кабміну цього автономного регіону Кім Торра повинен засудити заворушення, що призвели до десятків поранених", - повідомляє видання.

Мер Барселони Ада Колау закликала жителів до спокою на тлі протистояння, що триває ось уже п'яту ніч  між мітингувальниками і поліцією.

"Подібне не може тривати. Барселона цього не заслуговує", - підкреслила вона.

Як передає місцева газета La Vanguardia, увечері 19 жовтня учасники мітингу в Барселоні продовжили зводити барикади. У кількох місцях загородження охопив вогонь, на місці довелося працювати пожежником. При цьому поліція застосувала піномети - пристрої, що стріляють швидкозастигаючою і огортаючою піною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд у Німеччині вирішив видати Іспанії ексглаву Каталонії Пучдемона за обвинуваченням у розтраті

Мітингувальники пройшли ходою від площі Уркінаона, розташованої недалеко від штаб-квартири представництва Національної поліції в Каталонії, до Тріумфальної арки. Всього акція і демонстрація біля будівлі Верховного суду в Барселоні зібрали близько 6 000 осіб.

У Жироні на північному сході Іспанії близько тисячі осіб  зайняли позиції біля будівель судів, а також спробували заблокувати вихід з будівлі регіональної поліції (Mossos d'Esquadra). У Сабаделі на півночі близько 2500 осіб зібралися перед будівлею комісаріату Нацполіції.

Нагадаємо, 14 жовтня Верховний суд Іспанії засудив дев'ятьох лідерів каталонського руху до тюремного ув'язнення за їхню участь в референдумі про незалежність у 2017 році. Максимальний термін ув'язнення, 13 років, отримав колишній заступник голови уряду Каталонії Оріол Жункерас - за підбурювання до заколоту і розтрату державних коштів.

23-26 травня в державах ЄС відбулися вибори депутатів Європарламенту, на них Карлес Пучдемон був обраний депутатом ЕП від каталонської коаліції "Вільні для Європи" (Lliures per Europa). До Європарламенту також пройшов Оріол Жункерас, який в той час відбував попереднє ув'язнення в іспанській в'язниці.

1 жовтня 2017 року Каталонії відбувся референдум про незалежність, який в Мадриді визнали незаконним. У жовтні 2017 року голова місцевого Женералітету (парламенту) Карлес Пучдемон підписав декларацію про незалежність Каталонії від Іспанії, а потім втік до Бельгії, рятуючись від переслідування з боку іспанської юстиції.

Також читайте: Українців закликали утриматися від відвідування центру Барселони і попередили про можливі затримки рейсів

24 березня 2018 року Верховний суд Іспанії почав кримінальне провадження проти Пучдемона і ще 12 політиків. Також суд видав ордер на арешт шістьох сепаратистів, серед яких і ексглава парламенту Каталонії. 25 березня Пучдемон був затриманий в Німеччині, коли він повертався до Бельгії.

Зазначимо, що 10 листопада в Іспанії відбудуться дострокові парламентські вибори, вже четверті за чотири роки. На попередніх виборах у квітні перемогла Іспанська соціалістична робітнича партія. Вона отримала 123 місця в нижній палаті парламенту, але не змогла сформувати коаліцію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154820
 
   
 Топ коментарі
 
как ???ета же наши люди ?нада дагавариватся !
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как и с французскими желтками в этой истории торчат уши хуйла.
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І потрібно зауважити, що у іспанських СЕПАРАТИСТІВ руки не замазані кров'ю. Але й навіть у такому випадку перемовини з ними уряд не веде. Натомість наша зелена влада хоче вести перемовини не просто з сепаратистам, а з КОЛАБОРАЦІОНІСТАМИ, які мають руки по лікоть в крові своїх власних співгромадян.
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как ???ета же наши люди ?нада дагавариватся !
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Как раз в лугандон приехала комиссия расследовать продажи техники.
Два вопроса:
Куда оно все продается.
И почему комиссия называется ракетная?
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вот и надо учиться как разговаривать с сепарами, а не формулы разных толкать.
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І потрібно зауважити, що у іспанських СЕПАРАТИСТІВ руки не замазані кров'ю. Але й навіть у такому випадку перемовини з ними уряд не веде. Натомість наша зелена влада хоче вести перемовини не просто з сепаратистам, а з КОЛАБОРАЦІОНІСТАМИ, які мають руки по лікоть в крові своїх власних співгромадян.
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ну это куйло так хочет, зеленский же вроде пока не ведется?
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та це взагалі неможливо здоровим мозком зрозуміти
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там искренне хотят отдедится вот настоящие сепаратисты в Каталонии а на донбасе не было ничего подобного митингов за отделение до 2013 вообще не припомню -искуственно кацапы ГРУ воспользовашись безвластим захватили боевики с ними переговоров не ведут а уничтожают не говоря об особом статусе вообще и даже обычных выборов быть не может так как это требование и шантаж боевиков ктому же кацапы включают дурака и говорят ихтамнет а кто там значит бандиты
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а их союзники лягушатники и немцы впаривают чтобы мы одобрили особый статус и пуйло наставивает напрямую с боевиками донбасса это при том что Макрон и Меркель буквально в сговоре с пуйлом иначе зачем они втроем заставляют по сути капитулировать и насчет Каталонии там действительно сотни тысяч хотят отделится там настоящий сепаратизм искренний на донбасе до 2013 никогда не было митингов требований там да понятно больше прокацапских ватников но масштабных митингов именно простых людей не было никогда это говорит что кацапы и ГРУ искуственно сделали войну там нет никаких апалченцев сепаратистов есть боевики с которыми не ведут переговоры а уничтожают не говоря вообще ни о каких даже простых выборов там(народ не хочет простой)нужна фильтрация не мене 5 лет при условии контроля границ територии а не то что особый статус
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Це розуміють всі нормальні люди, тільки цим нормальним людям невідомо що відбувається за лаштунками, які договорняки які угоди там проходять. І ще раз переконуюся що (нормальні) люди на жаль ніяк не можуть вплинути на ці ігри ... Вірніше можуть, але це знову кровопролиття
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как и с французскими желтками в этой истории торчат уши *****.
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та да, куйло оно такое вездесущееПравительство Испании отказалось от переговоров с каталонскими сепаратистами - Цензор.НЕТ 1558 проверь, не торчат ли его уши с твоей задницы Правительство Испании отказалось от переговоров с каталонскими сепаратистами - Цензор.НЕТ 1558
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А чиї вуха з каментів 3-х ботів з-під німецького проксі?
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Нічого, приїде туди Штайнмайєр і все там розрулить 😕
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Интересно, Гиркин уже собирается в командировку ? Не пора ли ему заняться созданием Барселонской НР ? А то почему только Украине такая "честь" оказана.
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Почему это только Украине.
Он на Балканах начинал.
Был во всех конфликтах российских.
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Призываю все стороны к деэскалации конфликта.
Только за столом переговоров путем диалога что бы избежать человеческих жертв.
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Где вы были с вашими советами в 2014-м году ?
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В 2014 году я наблюдал мирных шахтеров бомбивших гражданские здания изнутри.
Поэтому знаю все о праве на самоопределение мирным путем.
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Самоопределение кого и от чего ? В ООН право на самоопределение даётся отдельному народу, и только. Разве на Донбассе живёт отдельный народ ? Там обычная русско-украинская смесь.
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В ООН и ОБСЕ об этом не знают.
Может это трудности перевода?
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Скорее, звон нефтегазовых тугриков в карманах.
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если бы ты не был тупым порохоботом, то ты бы догадался, что гиркин выступает за "русский мир" , а не за каталонский...но ты тупой порохобот и не догадался
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Да.
Тупых штатных цензоровских ботов из ольгино тут как гавна.
А людей банят.
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Наплевать за что он там парится.
Где была Испания в 2014-м году ? Она оказала поддержку Украине ? Нет ? Пусть тебе полной ложкой кушают. А то они думали что украинцы должны всю Европу от дикарей прикрывать, ценой своих жизней.
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тебе, тупице, бесполезно что то объяснять, все шпаришь и шпаришь по методичке Правительство Испании отказалось от переговоров с каталонскими сепаратистами - Цензор.НЕТ 4628
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а в чем слив?что тебя в говно мокнул, потому что конкретики не было, одни лозунги не в тему?ну ок, можешь претендовать на премию от куратора Правительство Испании отказалось от переговоров с каталонскими сепаратистами - Цензор.НЕТ 4414
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Можете не успеть - Гиркин с десантом высадится.
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и с гиркиным разберемся если надо будет, здесь про него правда никто никогда не слышал, но и ладно-))
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Мил человек, возможно вы не в курсе, но ваша госбезопасность уж наверняка знает: у "независимой Каталонии" и "независимого Донбасса" уши растут из одного кошелька одних и тех же спонсоров.
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вот это да....правда я что-то в El Pais или La Vanguardia об этом не читал, но вам естественно виднее-)
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"Разве что-то можно узнать из газет ? " (С)
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Спросите у соседей.
На Балканах его хорошо знают как военного преступника.
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пускай им Штайнмайер формулу вставит! Правительство Испании отказалось от переговоров с каталонскими сепаратистами - Цензор.НЕТ 7186
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сейчас все вышиватные тролли заклеймят каталонских сепаратистов и сделают их агентами кремля, но все же не надо ставить в один ряд каталонцев и лугандонцев
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А Украину и Испанию можно?
Как раз если с этой точки зрения смотреть то это Испания должна вести переговоры с каталонцами а не Украина....
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или не должна...но так как у каталонцев нет, я уверен какой то российской поддержки и гиркин туда не поехал, то перспективы образования каталонской НР пока очень туманные...тем более, противников независимости в самой каталонии тоже достаточно
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А начем зиждется твоя уверенность что нет поддержки?
Раша это даже не скрывает.
Разве каталонские лидеры не были на сьезде всех сепаратистов в Москве?
Может тебе просто выгодно омазывать рашу?
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можно тут поподробнее про каталонскийх лидеров на съезде сепаратистов в москве?пучдемон то не в рассею бежал, а в германию, где его арестовали...рашу я не отмазываю, просто это вездесущая рука кремля часто идет не в тему
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Съезд непризнанных в Москве проходит второй год подряд. Сейчас туда пригласили представителей десятка сепаратистских движений и самопровозглашенных республик. В частности, Приднестровья, сепаратистов из испанской Каталонии, Северной Ирландии и даже США. Боевики так называемой ОРДЛО приглашения не получили. Но некоторые из них все же приехали. И даже раздавали интервью российской прессе. Тема мероприятия, по словам организаторов, это "Право народов на самоопределение мирным путем". Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/video/video-novini/na-sezd-separatistov-v-moskvu-ne-priglasili-predstaviteley-lnr-i-dnr.html
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еще раз, какие там были лидеры?или просто непонятная делегация из каталонии(несанкционированная правительством каталонии или местными правлящими партиями)?
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Они мне не звонили еще.
Как позвонят я спрошу.
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ждать звонка можно долго...позвони своему куратору, пусть по своим каналам в москве выяснит Уряд Іспанії відмовився від переговорів із каталонськими сепаратистами - Цензор.НЕТ 776
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Странно что куратор в Москве у меня а отмазываешься от кремлевской поддержки сепаров испанских ты.
Но в вашем перевернутом мире это норма.
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в один ряд каталонцев и донбассо-луганду ставить действительно нельзя..но кацапская поддержка имеет место..ибо больше никто не помогает и каталонцы готовы принять помощь хоть от чёрта..
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есть что то конкретное про эту поддержку?или как типичный вышиватный тролль расскажешь, что если есть какая то где то дестабилизация, то тут по любому виноват куйло, иначе и быть не может?
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ну если я "типичный вышиватный тролль", тогда и говорить то не о чем..
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это было предположение..ну не о чем, так не о чем
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да этот контингент и восстание уильяма уоллеса в 13-м веке в шотландии кацапне припишет. мозги - это не для них
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спасибо на добром слове..но надо отметить, что кацы финансируют более 200 различных левых\правых\исламистских\сепаратистских движений по всему миру..а лично я Каталонию рассматриваю в контексте кацапия-Украина, а не Украина-донбабве..
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Европа как Европа..не влезь Америка во вторую мировую бойню, то до сих пор зигала бы очередному фюреру..это не я сказал. а один американский генерал..а нечто подобное уже в наши дни сказал один канадский полковник..
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На российском телеканале "Россия 1" с пропагандой против президента Украины Петра Порошенка виступил известный криминальный "авторитет" из Америки Сэм Кислин.
Об этом написала российский журналист Анастасия Кириленко в Facebook, публикуя соответствующее видео.
"Милота. Солнцевского авторитета из Одессы, финансиста Руди Джулиани (ближайший соратник Трампа), известного на Брайтон-Бич барыгу показывают у Соловьева. "Американский бизнесмен" 1936 года рождения, разбогатевший еще в советское время на сделках с Трампом в Ньйю-Йорке и на экспортных лицензиях из СССР (КГБ детектед) легендарный одесский джентельмен с Брайтон-Бич не только жив, но еще и нашел силы топить против Порошенко.
Как говорит мне один коллега "всюду ты видишь бандитов". А они и правда есть.
Ждем появления у Соловьева подозреваемого в участии в "молдавском ландромате" московского молдованина Ренато Усатого, признавшегося сотрудникам консорциума OCCRP в работе на ФСБ. Усатый неожиданно вспомнил, что существовали "группировки Порошенко"", - говорится в сообщении.
Журналист подметила, что Россия "не изменяет своим традициям везде попытаться влезть и понадкусывать".
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Порошенко имеет отношение к Каталонии или вы как Зе, везде и повсюду с Петром
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а шо, организуют барселонскую народную республику и первым шагом незалэжности барселонщины будет просьба принять бнр в состав незаможной украины
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А як там та сволота з Мадрида - фани "Райо Вальекано", що наїжджали на Зозулю? Як вони тепер ставляться до дій Іспанської влади? Чи вони підтримують каталонський сепаратизм?
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Гиркина туда срочно!
Гиркина в Барселону!
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Это потому что они про формулу Штайнмайера ничего не знают!
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Там ущемляють права носіїв каталонського наречия руцкого языка.
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а ось Мародьор ніколи не відмовлявся від переговорів з сепаратистами.. та й Вова теж, бачу, тільки за
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Сепаратисты ето всего лишь щупальцы кремля. Бить в ответ нужно по голове которая находится в кремле.
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Тюююю, от дураки, нет чтобы формулу штаймаера подписать; и не устают же от войны
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вот это оперативность)
немного реально побузили а через годик всем реальные тюремные сроки)
учись украинская фемида)
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Как так, а Украине "союзники" Меркель и Макрон говорят переговоры с террористами (российскими оккупантами и коллаборантами) это благо. Террористами, не сепаратистами Карл!
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Ну з Іспанією не все так просто.
Каталонія, має свою мову, історично була окремим королівством.
Якщо провести аналог з Україною, то вірно буде так.
Іспанія - це бувший СРСР
Каталонія - це Україна.
А наші політики називають ії сепаратистами, бо підтримують ЄС.
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Проводить можно любые аналогии в зависимости от целей.
Каталония имеет максимальные права как так называемые крымчане в Крыму и не имеют права на отделение потому что их права не ущемляются.
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