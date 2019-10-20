 Людей, які "втомилися від війни", ніколи не зрозумію, - Балух

Про це він сказав "НВ", передає Цензор.НЕТ.
"Є певні люди, які "втомилися від війни". Ми були на зустрічі з митрополитом Епіфанієм (главою ПЦУ) в Михайлівському соборі. І він сказав таку річ: "Як можна втомитися від любові до своєї землі, від любові до батьківщини, до рідних, до близьких?" Дійсно, як можна відмовитися від себе? Я цього ніколи не зрозумію", — сказав колишній політв'язень.
Нагадаємо, підконтрольний Кремлю "Верховний суд" окупованого Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ.
У кінці 2016 року Володимира Балуха затримали співробітники ФСБ Росії. Вони стверджували, що на горищі будинку Балуха знайшли набої і тротилові шашки. Підконтрольний Росії суд в Криму засудив його до 5 років позбавлення волі - за двома кримінальними справами: зберігання боєприпасів й інцидент, який назвали "побиттям начальника Роздольненського ізолятора тимчасового утримання".
7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українських військовополонених моряки і 11 політв'язнів.
Ведущая НАЕХАЛА на добровольца в прямом эфире - Ты у людей сначала спроси!
Оригинальный источник видео - ТСН https://www.youtube.com/user/tsnukraine
https://www.youtube.com/watch?v=clmXCZBp-rg
Да и причём тут Путин? У меня есть своё мнение. Но ссылку я жду.
Представитель Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Антиохийском совершил литургию в Дамаске12.04.2016 14:00Версия для печати
Дамаск, 12 апреля. 10 апреля представитель Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Антиохийском и всего Востока игумен Арсений (Соколов) в сослужении секретаря Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата по межхристианским отношениям иеромонаха Стефана (Игумнова) впервые после долгого перерыва совершил Божественную литургию в столице Сирии, сообщает "Патриархия.Ру".http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=67463
А зря не идёт такая речь. Если принять законопроект: всех порохоботов на фронт, ни шагу назад! Все оккупированные территории быстро освободятся. Это формула победы.
Я должен любить высших буржуев и чиновников, вне пределов законов решающих все в этой стране без меня, должен любить революционеров, снимающих с должности президента, избрание которого входило в немногие из моих гражданских свобод, реально осуществляемые. Надо полагать, что все они мои родственники и близкие, любить которых обязанность любого человека. Как то это напоминает рассуждение Гамлета " Повинні ми любити всіх пі...сів, злодіїв, убивць. Бо кожний з них - народ, всі - богоносці.".
В принципе хорошо расписано, откуда и для чего берутся мнения Епифания и прочих ребят, за меня решающих, как мне жить, в небольшом ролике "Звериный оскал патриотизма": https://www.youtube.com/watch?v=n8moLsg_eT8
Вот формула этого фашиста о разводе войск на територии Украины должна была начинаться хотя бы с контроля третей стороной границ с кацапией а уж за тем говорить об разводе.А теперь просто развели Украину как лоха и кацапы свободно ввозят как боеприпасы так и идут на зароботки заблудившиеся,отпускники и их там нету.
А очільники і організатори боротьби з «україноботами / порохоботами», здриснуть по ЕКЗИЛЯМ.
Ім це не вперше таке робити.
левитановец мля, иди выпей водки. твари совковые - сгноили столько миллионов рабов, а внуки этих рабов радостно ссутся, вспоминая "подвиги" дидов в гулагах
и среди знакомых нет воевавших
и ни копейки на ВСУ не перечисли
Но они , Бл.... "устали"
чет седня куча троллей парашных тут
дидываевале, внуки стекломой выпивале.)
А можно узнать, где сей истинный патриот воевал? В каких боевых операциях участвовал? Сколько уничтожил врагов?
"фошист" ты ненаглядный. сколько же вас-совков еще осталось то? такое чувство что приплод любого совка = тот же совок.
Чуть не высрал как Мендель шо ВСУ мочат мирноту. Ну же, тужься, оп-оп-оп, давай еще чуть-чуть.
Каждый раз, после съеденного блюда в ресторане, облизывая свои жирные пальцы, рагуль повторяет: еще пару лет этой войны и я просто лопну... Как я устал от этой войны, клятий порошенко.
"Мерзкое зрелище - это когда "95-й квартал" шутит по поводу сгоревшего дома Гонтаревой. Шутит мерзко. Прямо таки с интонациями Коломойского. Превращая преступление чуть ли не в праздник. Радуясь с шашлыками сгорающему дому. Фактически оправдывая это преступление. Очищая в очередной раз репутацию Коломойского. Интересно, эти шутки тоже вычитывал президент Зеленский? Или может он даже автор? Интересно, как это должны воспринимать в МВФ, перед которыми разыгрывали сценку праведного гнева? Или кто-то думает, что такие шутки останутся незамеченными? Правильно ли понимать, что теперь "95-й квартал" говорит то, что думает Зеленский, но сказать вслух не может? И да, более мерзко чем шутить над тем, что олигарх сжег дом реформатору, который больше других сделал для простого народа, только этот простой народ, который хохочет над этой шуткой."
Скоты из 95 мусоропровода шутят по поводу сгоревшего дома Гонтаревой.
Но почему-то наши казнокрады хотят нас уверить, что украинские воры патриотичны, лишь только потому, что ходят в вышиванках и бьют себя в грудь, доказывая, как они любят Украину, поэтому российских воров нам не надо.
А мне они одинаково отвратительны. Украину и украинцев они любят точно так, как акулы любят мясо.