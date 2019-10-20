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Все про:українці (1139) Балух Володимир (269) Епіфаній (185)

 Людей, які "втомилися від війни", ніколи не зрозумію, - Балух

Звільнений в'язень Кремля кримчанин Володимир Балух розповів, що в Україні з'явилися люди, які "втомилися від війни", і він їх не розуміє.

Про це він сказав "НВ", передає Цензор.НЕТ.

"Є певні люди, які "втомилися від війни". Ми були на зустрічі з митрополитом Епіфанієм (главою ПЦУ) в Михайлівському соборі. І він сказав таку річ: "Як можна втомитися від любові до своєї землі, від любові до батьківщини, до рідних, до близьких?" Дійсно, як можна відмовитися від себе? Я цього ніколи не зрозумію", — сказав колишній політв'язень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голодуванням Шумков протестує проти жорстоких умов і психологічного тиску з боку російських тюремників, - Балух

Нагадаємо, підконтрольний Кремлю "Верховний суд" окупованого Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ.

У кінці 2016 року Володимира Балуха затримали співробітники ФСБ Росії. Вони стверджували, що на горищі будинку Балуха знайшли набої і тротилові шашки. Підконтрольний Росії суд в Криму засудив його до 5 років позбавлення волі - за двома кримінальними справами: зберігання боєприпасів й інцидент, який назвали "побиттям начальника Роздольненського ізолятора тимчасового утримання".

7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українських військовополонених моряки і 11 політв'язнів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154818
 
   
 Топ коментарі
 
Найкращій засіб "не втомитися від війни" - це щось робити для Перемоги.
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А ти спробуй дивитись ТВ і слухати про війну сидячи на дивані.))
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А кто устал ? Израиль ввойне уже 71 год , против 1,5 миллиарда мусльман , окружон со всех сторон дружбанами , но при этом уровень жизни на 17 месте в мире и у меня обычной медсестры зарплата чистыми 4000 $ , как и обещал зебил .
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да це їх проблеми. Сталін не обміняв сина Якова на фельдмаршала Паулюса. А полонені ГРУшники прямимий доказ російського вторгення.Це вже Іхтамєсть
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В Украине заработали сливные бачки Коломойского.

Ведущая НАЕХАЛА на добровольца в прямом эфире - Ты у людей сначала спроси!

Оригинальный источник видео - ТСН https://www.youtube.com/user/tsnukraine
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когда некоторые говорят что устали от войны в Украине это еще как то понять можно . а вот от чего устала суперактивная Балалайка ( та зеленая которая которая ЛаЛаЛаЛа ) сидя в Германии непонятно
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Болеть, воевать, страдать за Украину гораздо удобнее где-нибудь в Германии или Канаде!
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Удивительно, но из Канады больше адекватных комментариев, чем из Меркелевской Германии, да и то - "канадские" неадекваты очень быстро исчезают с форума...
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...ох и крутой же мужик этот Балух, редкого мужества , уважуха ему всяческая и здоровье бы побыстрее восстановить...нэма перэводу. козацькому роду, запомните кацапье вонючее..так как вы с ним ни СС, ни гестапо не поступало даже...но час расплаты наступит, ждите, дело времени...... Людей, которые "устали от войны", никогда не пойму, - Балух - Цензор.НЕТ 4030.....
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Вот есть же в Украине много патриотически настроенных граждан, которые не собираются сдаваться. Такие как Балух и прочие порохоботы... Один вопрос: почему они не на фронте и не штурмуют Крысм?
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казламордая гнида у меня вопрос почему ты не в Сирии? Там таких как ты не успевают утилизировать!
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Потому что Сирия - не моя земля.
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Зато путлер сказал что сирийци вам братья и сестры или ты **** путину не веришь?!
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Я такого не слышал от Путлера. Дай пожалуйста ссылку на видео где он говорит, что сирийцы - это братья россиянам.

Да и причём тут Путин? У меня есть своё мнение. Но ссылку я жду.
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Ссылка от тебя будет или ты просто сказал неправду?
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Сирийская Русь

Представитель Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Антиохийском совершил литургию в Дамаске12.04.2016 14:00Версия для печати

Людей, які "втомилися від війни", ніколи не зрозумію, - Балух - Цензор.НЕТ 8358Дамаск, 12 апреля. 10 апреля представитель Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Антиохийском и всего Востока игумен Арсений (Соколов) в сослужении секретаря Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата по межхристианским отношениям иеромонаха Стефана (Игумнова) впервые после долгого перерыва совершил Божественную литургию в столице Сирии, сообщает "Патриархия.Ру".http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=67463
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Необходимо защитить ту часть страны, которая не захвачена. О штурме оккупированной территории речь не идет (во всяком случае пока). До сих пор задача защиты нормально выполняется. Присоединение оккупированной территории к остальной части Украины это путь к развалу страны, навязываемый врагом.
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Необходимо защитить ту часть страны, которая не захвачена. О штурме оккупированной территории речь не идет (во всяком случае пока).

А зря не идёт такая речь. Если принять законопроект: всех порохоботов на фронт, ни шагу назад! Все оккупированные территории быстро освободятся. Это формула победы.
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А если принять законопроект, чтоб рационализаторы, типа вас, мешки с перегноем таскали, а не *******, то можно в короткие сроки восстановить истощенные земли, чтоб потом продать их подороже.
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Нахрен эти тупые посты сочинять Людей, які "втомилися від війни", ніколи не зрозумію, - Балух - Цензор.НЕТ 2744 .. Как ты себе это представляешь , дурень ? Взял винтовку и побежал стрелять во все стороны Людей, які "втомилися від війни", ніколи не зрозумію, - Балух - Цензор.НЕТ 9119 .? Так свои же грохнут , подумают что человек сошёл с ума и побежал сдаваться сепарам . А влада найуха ,, пусть проводит мобилизацию , разработает план наступления и прочее , шоб это выглядело реально , тогда другое дело . Это от неё и требуют , а не тупой капитуляции .
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А как в 2014-м году... Организовались в добробаты и вперёд в Крым. Много же патриотов. Не посмеет власть (армия) стрелять в героев идущих освобождать Крым.
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Сейчас не 2014 год ,, сейчас есть армия , и создание неподконтрольных государству вооружённых формирований , и их самовольных действий , никто не допустит .. Людей, які "втомилися від війни", ніколи не зрозумію, - Балух - Цензор.НЕТ 8826 .
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Почему армия, по Порошенко самая сильная на континенте, при Порошенко же не штурмовала остров Крысм?
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Потому что она ,увы ,не самая сильная . Хватит изображать недоумка и задавать глупые вопросы . Всё ты прекрасно понимаешь . Людей, які "втомилися від війни", ніколи не зрозумію, - Балух - Цензор.НЕТ 8537 .
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Ну если говорить серьёзно, то армии как не было, так её и нет. Несколько хорошо подготовленных батальонов пехоты - это не армия. Армия ещё включает флот (и подводный), авиацию, артиллерию (не советскую), бронетехнику (не советскую), ПВО, ПРО, РЭБ и космические спутники разведки.
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Ну ещё забыл ракетные войска... да много чего забыл. Ведь нет же ничего.
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Глупость.А че Россия не штурмует Аляску?.Всему свое время.Литва вышла из ССР и вступила в ЕС,НАТО- без единого выстрела
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А зачем РФ штурмовать Аляску? Аляска - це Америка. А Крым чей? Ответь!
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расеянин "Антон" решил украинцу экзамен устроить)
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Украинский Крым в окупации РФ после захвата зелеными ихтамнетами+фейковый Референдум.Да жалко,но не смертельно. Лично на мою жизнь потеря Крыма не казал никак,как и потеря Лугандона.Вместо Крыма ездил в Турцию и тп.Если буде возможность бескровно вернуть, я не против..А терять здоровье или жизнь ради этих земель я не готов
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Вот это хорошая позиция. Полность поддердживаю и лайк!
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Аляска - це Америка. А Крым - це Украина. И шо?
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Красиво господа излагают, так, например, землю, положенную мне в Киеве под застройку бесплатно. мне никто не выделил, но любить свою землю я обязан и не уставать от этого.
Я должен любить высших буржуев и чиновников, вне пределов законов решающих все в этой стране без меня, должен любить революционеров, снимающих с должности президента, избрание которого входило в немногие из моих гражданских свобод, реально осуществляемые. Надо полагать, что все они мои родственники и близкие, любить которых обязанность любого человека. Как то это напоминает рассуждение Гамлета " Повинні ми любити всіх пі...сів, злодіїв, убивць. Бо кожний з них - народ, всі - богоносці.".
В принципе хорошо расписано, откуда и для чего берутся мнения Епифания и прочих ребят, за меня решающих, как мне жить, в небольшом ролике "Звериный оскал патриотизма": https://www.youtube.com/watch?v=n8moLsg_eT8
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Так проштудируй труды Ленина, там ты найдёшь - как действовать, устав от войны.
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В Украине ,,устали от войны,, те кому насрать на окупации украинской земли им главное вернуть себе заводы и фабрики а кто будет на этой земле им паралельно.
Вот формула этого фашиста о разводе войск на територии Украины должна была начинаться хотя бы с контроля третей стороной границ с кацапией а уж за тем говорить об разводе.А теперь просто развели Украину как лоха и кацапы свободно ввозят как боеприпасы так и идут на зароботки заблудившиеся,отпускники и их там нету.
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Війна схоже Укрїни з Росією буде до останнього патріота.
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Нет, будет хформула Швайнмайсера. Рейтинг Зе уйдет в 0. Но у него выбора нет. Все уже задолбались на весь этот цырк в Украине смотреть: вы или про Крым и дайте денег, или 73% и прекратим стрелять. А то Европу со Штатами доят как лохов, коррупция никуда и деваться не собирается, ЗеНарид голосует за прекратить стрелять, но все такие патриоты шо ну его нах - не видели остальные области войны дальше Донбасса и радуйтесь, шо "барыга мальдивский" вашу жопу спас.
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Скорее всего сепаратистов убивавших наших патриотов амнистируют и будут охранять Законом Украины а настоящих патриотов будут сажать в цугундеры даже за слово сепаратист.
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А тіх патріотів, хто зостанеться, доб'є Россія, і місцеві хохлошістки, як після поразки Української Народньої Республіки у війні 1921 року...
А очільники і організатори боротьби з «україноботами / порохоботами», здриснуть по ЕКЗИЛЯМ.
Ім це не вперше таке робити.
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Что это мурло несёт ерунду,пусть спросит об усталости от войны тех кто остался калекой,или тех 4то действительно в плену у сепаров,
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Судя по твоему нику ты за мир мудак
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УГОВОРИЛИ, все идем на войну. Вопрос один, кто будет подымать в атаку?
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Где должен быть верховный главнокомандующий? - Впереди, на лихом коне!
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Вот только помощники главнокомандующего, по заграницам, кто лечится, кто язык изучает, а в некоторых пистолеты есть, но не в атаку подымают, а в идиотов стреляют. Так и хочется ПЕРЕДУМАТЬ.
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Косой - та ти зразу ж побіжись здаватись, а на слідуючий день будеш воювати на стороні сепарів !
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Никогда не пойму людей которые теряют мозги стоит им увидеть пачку баксов от *******... Может и в правду как считают порохнявые уродцы не нужно зрадой заниматься и выменивать наших у *****?
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Балух имеет отношение к вашему написанному или вы передавали лично пачку от кого то? штормит вас по сепарски.
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Война, это когда каждый день по радио Левитан сообщает, что такой-то населённый пункт потерян или освобождён. Когда 3 года стоишь на месте, то от такой войны можно устать. Тем более, что давно подписана капитуляция Минск-2, в которой тебе официально запрещено отвоёвывать свои города.
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ёто когда "освободив" н.п., - всех мужиков от 16-ти гонят с кирпичами на солдат Вермахта, а сзади диды с пулеметами?
левитановец мля, иди выпей водки. твари совковые - сгноили столько миллионов рабов, а внуки этих рабов радостно ссутся, вспоминая "подвиги" дидов в гулагах Людей, які "втомилися від війни", ніколи не зрозумію, - Балух - Цензор.НЕТ 3012
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Выпей успокоительного (что там у вас пьют - боярышник?) и радуйся, что геройский главнокомандующий не успел прислать самосвалы с половинками кирпичей к Иловайску, Дебальцево.
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Зато твой ***** прислал туда многократно превосходящие силы, когда твой Зелемойский бегал от повесток и виллы в Италии покупал.
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Твой героический ПАП тогда в ужасе подписал капитуляцию Минск-2 и запретил войскам наступать. Но умело делал вид что продолжает войну и вот-вот победит. Так кто из них Актёр?
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"Мой" ПАП обыграл твоё ***** по Минским соглашениям, когда поставил на первое место безопасность проведения выборов, с чем согласились Меркель и Оланд и 73% не дали Порошенко завершить работу по вводу миротворцев, под контролем которых можно было бы расследовать все преступления паРаши, потому твой ***** хотел, чтобы миротворцы бегали только за миссией ОБСЕ, а Порошенко мешал...
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Логика простая. Отбивать Лугандон для Ахметова.Таруты и Королевской,шоб они дальше доили местных аборигенов- нахер надо пересичному громадянину... Шо ему с того?
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Точно, зеб, пока Ахметов не откажется от своего бизнеса надо перестать стрелять.
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Больше всего "устали" от войны те кто не воевал
и среди знакомых нет воевавших
и ни копейки на ВСУ не перечисли
Но они , Бл.... "устали"
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От кого украинцы устали, так это от зловонного руского мира и всем, что с ним связано. А от войны, как можно устать? Как будто её можно просто взять и закончить или отложить, если устал. А в начале войны было весело, а теперь устали? Тоже, явная кацапская дешевая прораганда.
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Вот ещё один патриот, его срочно нужно мобилизовать и отправить воевать, в атаку. Сначала Донецк, потом Крым. И таких миллионы! Их нужно организовать в добробаты!
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Мобилизуй, повестка придёт, я пойду и отдам свою жизнь, это во первых. А во вторых в атаку идти никакую не надо, главное держать оборону и отвечать жестоко на обстрелы. А в крыму крысы сами его освобождать будут, нефиг тратить жизни за этих *********. Ясно тебе, уставший?
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Ясно только то, что лично ты не уставший воевать не собираешься.
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зачем с этим говном спорить?

чет седня куча троллей парашных тут Людей, які "втомилися від війни", ніколи не зрозумію, - Балух - Цензор.НЕТ 5885
дидываевале, внуки стекломой выпивале.)
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Людей, которые "устали от войны", никогда не пойму, - Балух

А можно узнать, где сей истинный патриот воевал? В каких боевых операциях участвовал? Сколько уничтожил врагов?
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Он воевал в фашистских застенках *********,ты не знал урод?
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ты Парашные тюрьмы сравнил с тюрьмами Италии?
"фошист" ты ненаглядный. сколько же вас-совков еще осталось то? такое чувство что приплод любого совка = тот же совок.
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Они просто хотчт с кацапией дружить.вот и все.предатели
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сталин на второй год устал от войны и пытался ее остановить оставив немцам беларусь, украину...но немцы не согласились, им было мало, на кураже могли и до китая дойти...
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Он на вторую неделю, обосранный, бомбардировал Берлин телеграммами через Болгарию и умолял не громить красножопую Орду и пощадить рабов.
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Особенно, когда уставшие от Войны, устают сидя в уютных кафе Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Львова и пр.
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Какая любовь, какая родина? Мы устали от тарифов дядя и от маленьких зарплат. Хватит пафоса нагнетать. У одного морда в телек не влазит и он на войне намолотил миллионы и виллы купил в Италии а другой не знает как выжить на пенсию или зарплату. Те что вообще живут там где их обстреливают дяде до лампочки . Оторвут им головы или нет ему как и всем военным фиолетово.
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Зубожинец, ехай в Польшу зарабатывать, раз в Украине не можешь.
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а ты, удмурдъ, ехай на*уй Людей, які "втомилися від війни", ніколи не зрозумію, - Балух - Цензор.НЕТ 9666
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Работать пробовал?Или хотя бы поискать, где платят больше?
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любимая соевая мантра
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это не соевая мантра, это мантра человека, привыкшего отвечать за себя и свою семью
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Оторвут им головы или нет ему как и всем военным фиолетово.\\\\\\\\\\

Чуть не высрал как Мендель шо ВСУ мочат мирноту. Ну же, тужься, оп-оп-оп, давай еще чуть-чуть. Людей, які "втомилися від війни", ніколи не зрозумію, - Балух - Цензор.НЕТ 4282
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Ни одного лайка от свидетелей Шмаркли. Ани устали ат вайны! Биомасса.
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вовремя сдрыснул, ******* соевый?.. как же вы *******ы любите дристать от проблем Людей, які "втомилися від війни", ніколи не зрозумію, - Балух - Цензор.НЕТ 9840
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О, дратути "усталатвайны" на диване. Что там в "Сватах" новенького, кацапчег?
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Втомились від війни=бізнес з підарасією!!!!
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Тебе не понять жирного рагуля, у которого пузо от зубожиння растет не по дням, а по часам, а новый джип уже негде припарковывать.
Каждый раз, после съеденного блюда в ресторане, облизывая свои жирные пальцы, рагуль повторяет: еще пару лет этой войны и я просто лопну... Как я устал от этой войны, клятий порошенко.
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светлый человек - стойкий и несокрушимый, но, только если противостоит врагу и нечисти, а вот против своего народа - помните фильм Храброе сердце - когда понял что против него король, примкнувший временно к англичанам - тот взгляд говорит о всём. Приблизительно так он себя чувствует встретив предательство (уставших от войны) от представителей своего народа.

Людей, які "втомилися від війни", ніколи не зрозумію, - Балух - Цензор.НЕТ 1858
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Сергей Фурса
"Мерзкое зрелище - это когда "95-й квартал" шутит по поводу сгоревшего дома Гонтаревой. Шутит мерзко. Прямо таки с интонациями Коломойского. Превращая преступление чуть ли не в праздник. Радуясь с шашлыками сгорающему дому. Фактически оправдывая это преступление. Очищая в очередной раз репутацию Коломойского. Интересно, эти шутки тоже вычитывал президент Зеленский? Или может он даже автор? Интересно, как это должны воспринимать в МВФ, перед которыми разыгрывали сценку праведного гнева? Или кто-то думает, что такие шутки останутся незамеченными? Правильно ли понимать, что теперь "95-й квартал" говорит то, что думает Зеленский, но сказать вслух не может? И да, более мерзко чем шутить над тем, что олигарх сжег дом реформатору, который больше других сделал для простого народа, только этот простой народ, который хохочет над этой шуткой."
Скоты из 95 мусоропровода шутят по поводу сгоревшего дома Гонтаревой.
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Мы любим свою землю, это безусловно.
Но почему-то наши казнокрады хотят нас уверить, что украинские воры патриотичны, лишь только потому, что ходят в вышиванках и бьют себя в грудь, доказывая, как они любят Украину, поэтому российских воров нам не надо.
А мне они одинаково отвратительны. Украину и украинцев они любят точно так, как акулы любят мясо.
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