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Все про:ГПУ (3277) звільнення (690) Чумак (63) Горбатюк (307) Переатестація (63)

 Ніхто нікого не звільняв, прокурори добровільно не погодилися із законними правилами переатестації в Офіс генпрокурора, - Чумак

Заступник генерального прокурора Віктор Чумак заявив, що "ніхто нікого не звільняв" з ГПУ. А правила і процедури переходу з ГПУ в Офіс генпрокурора були встановлені законом понад місяць тому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у коментарях під постом правозахисника Тараса Гаталяка в мережі "Фейсбук".

У публікації розміщена новина про те, що ГПУ звільнила трьох прокурорів, які розслідували справи Майдану.

"Ніхто нікого не звільняв. Правила і процедури переходу з ДП в Офіс ДП були встановлені законом понад місяць тому. Вони добровільно з ними не погодилися і напевно думали, що це не серйозно. На жаль", - зазначив Чумак.

У відповідь на це, начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк процитував статтю 13 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів "Утримання від виконання незаконних наказів і вказівок": "Прокурор, незважаючи на особисті інтереси, повинен утримуватися від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать закону".

"Аналогічна вимога в ст. 44 Закону "Про запобігання корупції". Я та інші, хто подав заяви іншого змісту, утримувалися від виконання підзаконного нормативного акту Порядку атестації, затвердженого генпрокурором, який не просто незаконний, але і його застосування призведе до настання суспільно небезпечних наслідків, тобто містить ознаки злочину. А тут вже треба враховувати ч. 5 ст. 17 Закону "Про прокуратуру", ст. 41 КК України та ст.", - зазначив Горбатюк.

"Щиро шкода насправді, що керівництво прокуратури продовжує погані традиції і закони порушує ..."- додав Горбатюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головне наше завдання, щоб після реформи в ГПУ, ніхто не міг сказати, що прокурори хабарники, - Чумак

Зі свого боку, Віктор Чумак відповів: "закон ухвалений ВРУ не може бути "незаконним". Теоретично він може бути неправовим або неконституційним. Але жодне з цих визначень не було визнано в законі порядку".

"Я про затверджений генпрокурором Порядок проведення атестації пишу (зокрема текст заяви саме Порядком визначено) і його виконую і не можу виконати, якщо я давав присягу працівника прокуратури, а Ви не чуєте і про закон. Хоча і щодо виконання закону теж можу сказати - якщо закон суперечить Конституції України, то виконую вимоги Конституції України і подав свої заяви відповідно до її вимог", - відповів Горбатюк.

Нагадуємо, 19 вересня український парламент прийняв закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів щодо реформи органів прокуратури". Закон, зокрема, передбачає зменшення максимальної кількості працівників органів прокуратури з 15 тис до 10 тис.осіб.

23 вересня закон підписав президент Зеленський.

Раніше ГПУ повідомила, що заяви на проведення переатестації написали майже 50 відсотків прокурорів.

Також, журналістка Ірина Ромалійська повідомила: щоб пройти переатестацію, прокурори повинні написати заяву, що суперечить духу закону. Близько 200 співробітників ГПУ з 1300 відмовилися це робити і будуть звільнені.

Ніхто нікого не звільняв, прокурори добровільно не погодилися із законними правилами переатестації в Офіс генпрокурора, - Чумак 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154815
 
 
 Топ коментарі
 
По хорошему их всех надо гнать ссаными тряпками как и судей. А не переаттестовывать надцатый раз, идя по пути Свыни и его псевдореформ
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Добровільно НЕ ПОГОДИЛИСЬ??!!! Добровільно можна погодитись. Чумак дико і безповоротно позеленів, що відразу ж вплинуло на його здоровий глузд.
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Головне подавти новину в стилі "Лайфнюз" ,5-й анал та кривий ганапольського на підтанцьовці
Никто никого не увольнял, прокуроры добровольно не согласились с законными правилами переаттестации в Офис генпрокурора, - Чумак - Цензор.НЕТ 2651
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Добровільно НЕ ПОГОДИЛИСЬ??!!! Добровільно можна погодитись. Чумак дико і безповоротно позеленів, що відразу ж вплинуло на його здоровий глузд.
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"Прокурор, несмотря на частные интересы, должен воздерживаться от выполнения решений или поручений руководства, если они противоречат закону".Источник: https://censor.net.ua/n3154815

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Что вы, что вы! В ГПУ 99% - честнейшие, принципиальные и порядочные люди! Им просто в благодарность за их честную работу народ приходит и дарит деньги машины, квартиры и дорогие путевки на отдых на Мальдивы! А Чумак их просто обижает незаконными требованиями не воровать и не брать взятки!
ГПУ-МАЛЬДІВИ-МОСКВА: ЯК ЖИВЕ ДРУЖИНА ПРОКУРОРА-АНТИКОРУПЦІОНЕРА
https://bihus.info/gpu-maldivi-moskva-yak-zhive-druzhina-prokurora-antikorupcionera

Ніхто нікого не звільняв, прокурори добровільно не погодилися із законними правилами переатестації в Офіс генпрокурора, - Чумак - Цензор.НЕТ 6933
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Ви читали у моєму помті про чесність прокурорів? Я написав, що навпаки там чесності нема. Як приходять у прокуратуру, так відразу й перероджуються відповідно до стандартів чинної влади.
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він завжди був карєристом. Минула влада йому не дала посад - тому він вийшов з коаліції. Тут - отримав; тому і позеленів.
До того ж він - хабарник.
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По хорошему их всех надо гнать ссаными тряпками как и судей. А не переаттестовывать надцатый раз, идя по пути Свыни и его псевдореформ
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вот что бы потом они, в реХформированным петей суде, кино назад не крутили и придумали переаттестацию
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По хорошему их всех надо гнать ссаными тряпками как и судей

Не , сначала отжать все бабло , шо они получали в зарплату от налогоплательщиков , потом зажать бошку в тиски як Джо Пеши робив и взять показания шо они там успели намутить себе на карман . Майно не обсуждается , это отжимается автоматически , всю семьи на улицы вышвырнуть , желательно зимой , шоб жизнь малиной не казалась .
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В Украине уже сейчас не хватает 2 тысяч судей. Некоторые районные суда вообще не работают, там елементарно нет судей.Если еще и оставшихся выгнать, как вы выражаетесь ссаными тряпками, то людям ни развестись, ни поделить имущество будет негде.
Может, у нас тогда семьи станут крепче или какой еще профит в этом мероприятии для народа?
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Когда липецкий Кнур пришел к власти, одним из его обманных обещаний было введение выборности судей на основе института мировых судей, принятого в Британии
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Умный в гору не пойдёт,умный гору обойдёт! Судебные решения по восстановлению прокуроров невозможны,ИБО ОНИ НАБИРАЮТСЯ В НОВУЮ СТРУКТУРУ..Рабовладельцы остаются без полномочий и рабов..Вновь назначенный прокурор Харьковской области- коррупционер со стажем.Об этом писал в 2010 году тогда молодой блохер Дубинский!
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Молодий блоХЕР за дев'ять років нагуляв жиру. Напевне тому, що платною заказухою не займався? Оце зубожіння! І яквидно, голодний бдогер Дубінскій мав дещо інші цінності, ніж розкормлений Коломойським медіакіллер Дубінскій.
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Головне подавти новину в стилі "Лайфнюз" ,5-й анал та кривий ганапольського на підтанцьовці
Никто никого не увольнял, прокуроры добровольно не согласились с законными правилами переаттестации в Офис генпрокурора, - Чумак - Цензор.НЕТ 2651
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"добровільно"...
ги
це - як у тому анекдоті про те, як примусити собаку їсти гірчицю: мазнути гірчицею під хвостом
- От, бачите: їсть добровільно та з апетитом!
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Это "новое лицо" бывшего пограничника, ватная мразь лукаш, на видио другого ватника шария, размазала по стенке. Кого вы хотите посадить с таким знанием УК и УПК. Ваши уголовные производства, особенно если это касается Топ чиновников, развалятся в судах как замки из песка.
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Суд рассудит. Но то что сейчас происходит в ГПУ, это обычная игра в наперстки,в чем так преуспевает нынешняя "молода команда" Подписали положение унижающее человеческое достоинство. И - не напишешь заявление в соответствии -будешь уволен. Но, с другой стороны уволенные- за эту "молоду команду" яростно голосовали. Так,что -получите и наспишитесь!
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Ага, это у прокуроров появилось человеческое достоинство? Откуда?
Парадокс в том что тупые изгоняют мерзавцев.
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Старая команда ГПУ сама в этом виновата.
Надо было работать по закону а не играть в договорняки.
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Мухи и котлеты надо есть отдельно. Претензий к прокурорам- вагон и маленькая тележка. Но тут речь не о прокурорах а о шуллерских замашках новой власти. Причем во всем, к чему она прикасается. От "формул" и обманов граждан в международной политике, до подобных мелких жульничествах внутри страны.
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Он говорит о законных основаниях . Интересно в каком законе написано , что оценка работнику может быть дана на основании неподтвержденных анонимок ?
https://storage1a.censor.net/images/e/5/5/b/e55b62df6b4e0d04e775e82ca66b330d/original.jpg
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Переаттестация незаконна по своей сути - когда человека нельзя уволить по Закону, то включают ее. Переаттестация - способ уволить тех, кто работает нормально, но всегда можно к чему-нибудь прицепиться. А потом суды восстанавливают людей на рабочем месте, а позже, получив все положенное, уходят. А на месте остаются новые начальники, со своими жополизами, стукачами и секретаршами. И да, если Чумак - новое лицо прокуратуры, то это все.
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Чувак, который Чумак- ********, если не сказать большего. А если сказать, то этот бес- некомпетентен. Во, набрали сброд, для решения судеб страны!
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Чумак, ты уже воду зарядил?
Алан, млять.
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А если кошелёк положить перед экраном, когда там идёт "Слуга народа"?
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Деньги исчезнут. Вместо них в кошельке появится резиновая дуля с надписью: "сделали вас вместе !"
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краще зробити саме так, добровільно покласти
бо, схоже, все одно віднімуть
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Щось тут не так. Кон"як 18, а пачка "Столичних" 11.
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при союзе столичные стоили копеек 40, а не 11р.
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У Чумака з Рябою шапкою з"явились непонятки?
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Быстро он переобулся. Уже оправдывает Зебила с его бандой.
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важко навіть уявити, скільки на його рівні заносять
є за що перевзуватись
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Хто такий зебіл і хто у нього в банді?
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Як в анекдоті про росіянина, який на спір за пляшку переконував, що його кіт буде добровільно гірчицю їсти. Ну побилися об заклад. Росіянин намастив коту яйця гірчицею і той з диким криком все вилизав. Росіянин: " У нас все так - добровільно і з піснями". А у нас все добровільно і з піснями у прокурорів.
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Янукович про коррупцію
Тепер зрозуміло, чого так порохоботи переймаются та скавчать

https://youtu.be/oWHHyaXTkfM?list=PL95019C5B27683146
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а че за вонь подняли? говнопрокуроров пожалели? эти мрази вас не пожалеют если не дай бог к ним попадете, разденут до нитки))))
вообще контингент интернетдрочеров на цензоре "зачетный" ))))
ресурс превращается в интернетпомойку )))
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"В свою очередь, Виктор Чумак ответил: "закон принятый ВРУ не может быть "не законным". Теоретически он может быть не правовым или неконституционным. Но ни одно из этих определений не было признано в законе порядке".
Источник: https://censor.net.ua/n3154815"

А как же! До Нюрнбергского процесса все законы выполнялись законно...
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любой вброс на цензоре вызывает истошный вой порохоПЕСов.
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Свинарчукові діти! Всі кричали що прокурори і судді корупціонери, а як призначили переатестацію так завили: Наших обіжають!
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Кстати, что там с соемайданом на сегодня? Шоу продожится или отменяется?
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Зебилы!
Дружно скинулись выплачивать каждому уволенному по паре соток евро по решению ЕСПЧ!
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А что по этому поводу скажет гениальный экс-"прокурор" Юрец Луценко?

Как-то резко замолчал кум Петра, наверное после Свинарчука усиленно штудирует английский, времени нет Ніхто нікого не звільняв, прокурори добровільно не погодилися із законними правилами переатестації в Офіс генпрокурора, - Чумак - Цензор.НЕТ 4129
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Так ты зря радуешься.
Новая команда будет хуже.
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Горбатюк вів розслідування по Небесній Сотні 5 років , так і не довівши до суду...сидять в сізо декілька беркутівців і все!!!
Тому як можна вірити Горбатюку ... я хз
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Новый прокурор таки доведет дело до конца и посвдит коломойского и саакашвили, которые организовали расстрел!
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Мало!
МАЛО!
Мало гавна навалили все эти драмкужки истериков-клоунов НАБУ, САП, ГП и протчася, протчая, протчая.....

АЛАН ЧУМАК-ПРОКУРОР!

Заряжает гавном прямо через экран телевизора!

Раздача разоблачений и уголовное преследование слонов!
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Подавай в ЕСПЛ,придурок.Там те,що тобі зараз пропонують,з 1981-го року працює,але звідки антимайданівцеві про це знати,тим більше,коли "зрада" у поросенків в моді.
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Вся українська прокуратура є злочинною організацією. по правдивому їх треба всіх садити. Але тут все населення ущербне в плані сприйняття корупції. Як тих посадити нові прийдуть такі самі.
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Нехай почитають басню "Квартет". Як не назвись, як не сідай - нічого від того не зміниться.
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пограничник на должности зама генпрокурора. его способности показала лукаш во время вручения подозрения, опарафинив деда по полной. пришлось "срочно на совещание" вызывать, что б избавить от позора
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Лучше алкаш комсомолец. приспособленец, предатель без юридического образования генпрокурор! Тебя же это так устраивало!
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нет, луцик меня тоже категорически не устраивал. но и те, кто пришел - не факт что лучше. рябошапка - всю жизнь просидевший в юстиции и встречающийся лично с убийцами, чумак - пограничник, на старости лет полезший в прокуратуру, опер - трепак, который дупля не отбивает что такое процессуальное руководство
ты случайно не работник военной прокуратуры?
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Против Чумака, касько ничего не имею, ещё бы Сакварелидзе...Рябошапка категорически не устраивает. Если бы я был из органов, то за тобюой бы уже выехали. Но всё таки оглядывайся.
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меня чумак не устраивает. поскольку: он не имеет никакого опыта работы в органах. ему 61 год - он старпер, который в органах нафиг не сдался.
про прокуратуру я спросил, потому что есть евгений калашников, который зам прокурора одного гарнизона)
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Сколько уже было "молодыхпрхфессионалов" команд и в Киеве и в Украине?! И что? Три "П" ! Патриотизм, Профессионализм, Порядочность! Вот сейчас все молодые...НО! Это всё агенты внешнего влияния. Им Украина по барабану, ВСЯ Украина. Они или полезные идиоты или себя в дальнейшем в Украине НЕ ВИДЯТ!
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вопрос в другом. неужели нельзя найти в самой системе опытного нормального специалиста на эти должности?
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ГПУ - СуперМаркет по продаже дел под руководством Луценко алкаша бунтует?! Ніхто нікого не звільняв, прокурори добровільно не погодилися із законними правилами переатестації в Офіс генпрокурора, - Чумак - Цензор.НЕТ 6044
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Болван! Если ты поступал в юридический за 10-25 тыс$, учился за 3$ в год, заплатил за место и должность 10$-15$ -как ты можешь работать за зарплату 15 тыс грн? Точно так судьи, менты, НАБУ, ДБР и т.д. Только полный идиот, у которого всю жизнь была кличка "Чума", может понтоваться с дебильной улыбочкой на телевизор, при зарплате 300 тыс грн=12 тыс $.
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Ты уже представился как Болван! Молодец. самокритично. Ты городской сумасшедший или просто бот и это работа? Ты просто жалкая, убогая особь. остынь, похмелись.
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Если ты чист и профи своего дела никакой аттестации бояться не надо
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Они привыкли быть "небожителями" и творить бенаказанно без всякой ответственности за содеянное и обратки за произволили непрофессионализм.
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Горбатюк уже набрид, абсолютний непотріб. Складається враження, що людина готова робити що завгодно, тільки б нічого не робити. Який з нього толк вже усі побачили.
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Прокурорское корыто уменьшилось с 15 000 до 10 000 Ніхто нікого не звільняв, прокурори добровільно не погодилися із законними правилами переатестації в Офіс генпрокурора, - Чумак - Цензор.НЕТ 3095
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