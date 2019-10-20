EN|RU|UK
Теми дня: Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Події, Суспільство
  15989  316
Все про:Дерипаска (40) розслідування (1556) санкції (2402) СБУ (4812)

 Компанія російського олігарха Дерипаски видобуває унікальний кварцит для військових РФ в Україні, - "Схеми". ВIДЕО

Дочірня фірма компанії "Русал", яка належить російському олігархові Олегу Дерипасці, в обхід санкцій видобуває в Україні кварцит і продає його російським оборонним підприємствам.

Про це йдеться в розслідуванні проєкту "Схеми: корупція в деталях", інформує  Цензор.НЕТ.

Зазначається, що унікальні високоякісні кварцити добуваються в Баницькому кар'єру на Сумщині, які потім через його ж заводи у вигляді кремнію потрапляють на підприємства російського оборонного комплексу для виробництва зброї.

"Таких родовищ у світі дуже мало. В Європі аналогів йому нема. Тому це родовище є унікальним", – наголошує почесний розвідник надр Костянтин Ткачов. Із кварциту з Баницького родовища, в тому числі, роблять кремній надвисокої якості. Вчені називають цей мінерал "сировиною майбутнього".

"Та нині Баницький кар’єр майже не постачає кварцит українським підприємствам. Понад 90% видобутку він продає у Росію. Водночас, як Україна вимушена імпортувати кремній з Китаю – її кремнієва промисловість орієнтована на іншу країну. А цінна сировина з українських надр їде до держави, яку сама ж Україна визнала агресором", - йдеться в розслідуванні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вбивство Шеремета - зразковий злочин, але в його розслідуванні однозначно буде результат, - заступник голови Нацполіції Цуцкірідзе

Власником ТОВ "Глухівський кар'єр кварцитів", який видобуває в Баничі Високочистий кварцит, з 2011 року є кіпрська United Company Rusal Silicon Limited. Це - "дочірня фірма" "Об'єднаної компанії "Русал" впливового олігарха Олега Дерипаски, якого ЗМІ називають одним Володимира Путіна.

"І саме ця фірма за дивних обставин не потрапила до списку санкцій в Україні, хоч до інших його компаніям, які, навпаки, не ведуть господарської діяльності в Україні, санкції були застосовані", - наголошується в розслідуванні.

Майже весь видобутий з українських надр високоякісний мінерал, з якого виготовляють кремній, в 2018 році був вивезений до Росії. ТОВ "Глухівський кар'єр кварцитів" продавав його двом підприємствам в Росії. Половину видобутої сировини купував один з найбільших виробників кремнію в Росії - завод "Кремній-Урал", що також входить в "Русал". Зі свого боку, цей завод Дерипаски протягом 2019-го відвантажив 12 тонн кремнію на виконання державного замовлення російському державному замовнику - "Новосибірському Механічному Заводу" Іскра ".

Журналісти "Схем" з'ясували, що "Іскра" співпрацює з російським оборонним підприємством "Ростех", а "Кремній-Урал" в 2014 році уклав контракт з російським державним Конструкторським бюро приладобудування імені Шипунова, де розробили і поставили на серійне виробництво понад 150 зразків військової техніки для російської армії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Убивство 5-річного Кирила Тлявова: ДБР чекає результатів останніх експертиз. Події того дня відновлені похвилинно

Крім того, журналісти виявили, що СБУ сформулювало список санкцій таким чином, що в нього потрапили лише ті компанії, які реально не працюють в Україні.

"А інші регулятори, схоже, просто закривають очі на присутність росіян в українських надрах. Заробляє ж на цьому, близька російському президенту людина - впливовий олігарх Олег Дерипаска", - підсумували в розслідуванні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154814
 
   
 Топ коментарі
 
Кроме того, журналисты обнаружили, что СБУ сформулировало список санкций таким образом, что в него попали лишь те компании, которые реально не работают в Украине. Источник: https://censor.net.ua/v3154814

Вот так Петя «воевал» против роисси и своей Липецкой фабрики
 показати весь коментар
 
Так вы ж выбрали своего клоуна-пианиста для того, чтобы исправить то, что было при "праклятом барыге". Не? Все зеленые сопли сейчас такие же, как были при яныке - " это не мы, это папередники виноваты"! Чего ж до сих пор не переформулировали список санкций? Где усиленные делегации в ПАСЕ? Где настоящие профессионалы в дипломатии? И почему карьеры до сих пор работают как при "кандитере" на расею? Компания российского олигарха Дерипаски добывает уникальный кварцит для военных РФ в Украине, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 2735
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
 
Тимошенко и Ахметов объединились против Коломойского, - СМИ.
 показати весь коментар
 
У 2011 році,якась державна б..дь,продала унікальне українське родовище іноземцю.З цієї продажі державна б..дь купила собі віллу в австрійських Альпах,іноземець,продаючи унікальну руду,має гроші,щоб вигулювати «рибок»на своїй яхті,а що мають з того сорок мільйонів українців?Правильно,будучи власниками унікального родовища,купують руду в Китаї.Українці добрі і багаті.Люди,а якщо сто таких Дерипасок скуплять українську землю і 90% урожаю будуть відправляти в кацапію,будете мати достатньо грошей,щоб купити хліба в Китаї,щоб нагодувати своїх дітей?
 показати весь коментар
 
И все эти дела проворачивались под непрерывный аккомпанемент порошенковских речёвок, типа, "прощай немытая россия" и "остаточно прощавай"....
 показати весь коментар
 
 
Дерипаска порешал с кем надо.От вопрос только с кем
 показати весь коментар
 
Выстроенная Петюней-двухкотловым(он-же Мальдивский Сокол)система, под руководством Гройсмана, продолжает работать как часы!!!
 показати весь коментар
 
 
Да это зрада для тех кто в химии ничего не понимает. Кварцит и вообще кремний один из самых распространенных химических элементов (кварцевый песок - SiO2) а что действительно ценного в кварците, так это слюда, которая применяется в автомобилестроении, но это отнюдь не дефицитный материал. Из кварцита получают чистый кремний, который действительно применяется в металлургии для производства стали, чугуна и алюминиевых сплавов.
 показати весь коментар
 
Что кварцит?...вы про титан расскажите!!!
 показати весь коментар
 
кварц применяется в вычислительной технике, которая явялется основой оборонной промышленности. без него даже часы не работают.
 показати весь коментар
 
это должны остановить! это просто кошмар!
 показати весь коментар
 
А нас ещё пугают отменой санкций гейропой. Я вас умоляю.
 показати весь коментар
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору