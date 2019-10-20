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Все про:борг (166) Лисичанськ (49) Луганщина (1867) водопостачання (305)

 Через заборгованість відключили електропостачання насосної станції в Лисичанську: 80 тис. абонентів залишилися без водопостачання, - ДСНС

У м. Лисичанськ (Луганщина) через заборгованість за спожиту електроенергію відключили від електроживлення три насосні станції, без централізованого водопостачання залишилися близько 80 тисяч жителів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"18 жовтня у м. Лисичанськ у зв’язку із заборгованістю за спожиту електроенергію, відключено від електропостачання 3 насосні станції ЛКСП "Лисичанськводоканал" ("ГТВ", "Білогорівська" та "Боровська"), внаслідок чого без централізованого водопостачання залишились центральна, південна частини м. Лисичанськ, м. Привілля та м. Новодружеськ, всього близько 80 тис. мешканців. Протягом доби 19 жовтня підрозділами ДСНС населенню та на об’єкти інфраструктури підвезено 140 м3 технічної води", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Питання води не обговорюється", - Зеленський про водопостачання окупованого Криму. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154813
 
 
 Топ коментарі
 
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! КАКИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ? Ведь у жителей Лисичанска ещё в апреле сего года закончилась эра нищеты!

Интересно, каков процент в Лисичанске, проголосовавших в этом году за потомственных запорожских козаков Рабиновича и Бойко, и каков процент проголосовавших за ЗЕлёную плесень.
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Задолженность?
А разве после "кінець епохи бідності"- такое явленние ещё существует?
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Всі питання до місцевої влади, яку вони ж і обирали.
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НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! КАКИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ? Ведь у жителей Лисичанска ещё в апреле сего года закончилась эра нищеты!

Интересно, каков процент в Лисичанске, проголосовавших в этом году за потомственных запорожских козаков Рабиновича и Бойко, и каков процент проголосовавших за ЗЕлёную плесень.
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Блин! Ща зебилы начнут визжать про методички. Они ж своими телемозгами не могут допустить, что у людей на фуетень могут возникать одинаковые реакции.
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После зеленского будет точно не парашенка! Даже не думайте о возвращении мародера.
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тут нюанс ещё в том, шо в ордло не отключают, а своим....
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Задолженность?
А разве после "кінець епохи бідності"- такое явленние ещё существует?
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Надо бы по телевизору постоянно транслировать кино сериал " слуга народа"... А то шото народ прозревает...
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Вчителі сволота, могли б із своєї зарплатні в 4 000 баксів скинутись і погасити заборгованість... Через заборгованість відключили електропостачання насосної станції в Лисичанську: 80 тис. абонентів залишилися без водопостачання, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3900
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А вот этим должны заниматься СБУ и разобраться это саботаж или воровство.Так как 98-99 процентов народа исправно платят за услуги ЖКХ а вот почему они не расплачуются из поставщиками должны разобраться компитентные органы.
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Всі питання до місцевої влади, яку вони ж і обирали.
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Бо коли вивішують на дверях список боржників, то там відсотків 30 не платять. Справно платять лише ті, хто на субсидіях (бо субсидії заберуть).
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Есть свои люди в нашем ЖКХ и унас как и по всей стране тоже вокруг у этой конторы долги.А эти 1-2 процента в своем большенстве те у кого денег достаточно и никто не посмеет им ни воду отключить ни електричество обрезать за то через какое-то время и уже не впервой долги спишут.
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Щодо е/е згоден, не платять 1-2%, бо відключити просто. А от тепло, вода, газ- заборгованості космічні.
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https://www.google.com/amp/s/spilka.pro/amp/zaborgovanist-naselennya-za-komunalku-dosyagla-70-mlrd-grn/

Знайшов нашвидкоруч. І найбільша заборгованість (о диво) у Донецькій та Луганській областях- у наших годувальників.
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Вот именно,это те областя в которых недовольство народа кому-то выгодно.Вот по этому ими и должно занятся СБУ.
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Одна справа, якщо люди платять за послуги, а постачальник не розраховується з вищими інстанціями. Тут дійсно потрібне втручання СБУ. Інша справа- коли люди самі не платять (їх до цього ніхто не примушує).
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А Ви пробували не вчасно заплатити ЖКХ?Вже через недільку прийде попередження про зустріч в суді і за Ваш рахунок...
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пробував.. і не один раз.. шось нічо не приходить.. спробую ще а вдруг повезе Через заборгованість відключили електропостачання насосної станції в Лисичанську: 80 тис. абонентів залишилися без водопостачання, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7642
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Дієвий спосіб боротьби з неплатниками) зараз одні сусіди (що платять) підуть бити морду іншим (що не платять). А далі що? Запльована підлога, лікарі, від шприца гематома і могила... На ній брудна офелія вонюча та купа маргариток, а під нею лежить той фраєр, що не любив платити (с) Митець
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и никто не замечает геноцида украинского народа украинским еврейством?
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Коли помітиш - тебе звинуватять в антисемітизмі.
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Рабочие не моются, рабочие чешутся!!вы стрыбаете а данбас вас кормит работает и чешится.
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По идее он не должен был набрать больше голосов чем в составе квартала и его родни ан нет довбаки любят голобородько мойшевича 😂😂😂
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Переход от "Зе-наш президент!" до "дайте ему время" уже закончился. Следующая станция - "он молодой политик" уже на подходе. Потом зе-лохи при вопросе "ну и кого вы сделали" будут бежать, как черти от ладана
Из-за задолженности отключили электроснабжение насосной станции в Лисичанске: 80 тыс. абонентов остались без водоснабжения, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8224
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Чому влада йде проти волі людей ? Ну не потрібне їм централізоване постачання води,тому й перестали платити ! Попити й так куплять,а митися... та скільки тої зими !
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пока был плохой Порошенко, и на помыться хватало, и на попить, и на покушать.
и все им было потрібно.

но тут пришли хорошие клоуны...
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не миєшься? це погано.. може не плати за інтернет, а за воду Через заборгованість відключили електропостачання насосної станції в Лисичанську: 80 тис. абонентів залишилися без водопостачання, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1191
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Лисичанцы выбрали себе мера их "ОП блока". Поэтому:
1. Пусть теперь за свою дурость и отдуваются
2. ГПУ надо посмотреть причину образования задолженности. Может мер-сепар ситуацию разгоняет, а люди и не причем
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О!
Вижу ты мой пост прочёл!
Умнеешь на глазах прям
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Крым - это Украина? Сейчас почитаем твои кацапские перлы и отмазки
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читайте устрій країни під назваю Україна! Питання задавайте - ОПЗЖ!
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Интересно и кто же конкретно задолжал? Явно не простое население. Потому что населению зазадолженности отключают свет и воду сразу же.
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То есть в ЛНР вода есть, а в Лисичанске нет? хорошая реклама.
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пральна роблять лисічанці ще солодше будуть мріяти про"путєн ввєді" і нетерпляче чекати ***** після "развєдєнія старон" а ісчо карочє - развода тупих хахлов
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и правильно сделали пусть платят как все
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Зато в Дыре уже долг за нашу эл. энергию перевалил летом за миллиард, Ахметка им ничего не отключает, а пытается повесить долг на государство
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Зачем платить? А вдруг завтра тут уже будет ДНР...
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Якщо люди не платять за воду , значить вона їм не потрібна . Для чого постачати те , що людям не потрібно ? Все логічно . Не бачу тут жодних проблем .
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згоден! використовуй стільки за скільки можеш розрахуватись!
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