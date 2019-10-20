 Через заборгованість відключили електропостачання насосної станції в Лисичанську: 80 тис. абонентів залишилися без водопостачання, - ДСНС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"18 жовтня у м. Лисичанськ у зв’язку із заборгованістю за спожиту електроенергію, відключено від електропостачання 3 насосні станції ЛКСП "Лисичанськводоканал" ("ГТВ", "Білогорівська" та "Боровська"), внаслідок чого без централізованого водопостачання залишились центральна, південна частини м. Лисичанськ, м. Привілля та м. Новодружеськ, всього близько 80 тис. мешканців. Протягом доби 19 жовтня підрозділами ДСНС населенню та на об’єкти інфраструктури підвезено 140 м3 технічної води", - йдеться в повідомленні.
Интересно, каков процент в Лисичанске, проголосовавших в этом году за потомственных запорожских козаков Рабиновича и Бойко, и каков процент проголосовавших за ЗЕлёную плесень.
А разве после "кінець епохи бідності"- такое явленние ещё существует?
Знайшов нашвидкоруч. І найбільша заборгованість (о диво) у Донецькій та Луганській областях- у наших годувальників.
https://strana.ua/news/217368-kabmin-ne-ostanovit-vyplaty-dlja-horodov-po-prosbe-bohdana.html
7% вычислишь?или и дальше по методичке будешь?
и все им было потрібно.
но тут пришли хорошие клоуны...
1. Пусть теперь за свою дурость и отдуваются
2. ГПУ надо посмотреть причину образования задолженности. Может мер-сепар ситуацию разгоняет, а люди и не причем
Вижу ты мой пост прочёл!
Умнеешь на глазах прям