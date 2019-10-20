 Через заборгованість відключили електропостачання насосної станції в Лисичанську: 80 тис. абонентів залишилися без водопостачання, - ДСНС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"18 жовтня у м. Лисичанськ у зв’язку із заборгованістю за спожиту електроенергію, відключено від електропостачання 3 насосні станції ЛКСП "Лисичанськводоканал" ("ГТВ", "Білогорівська" та "Боровська"), внаслідок чого без централізованого водопостачання залишились центральна, південна частини м. Лисичанськ, м. Привілля та м. Новодружеськ, всього близько 80 тис. мешканців. Протягом доби 19 жовтня підрозділами ДСНС населенню та на об’єкти інфраструктури підвезено 140 м3 технічної води", - йдеться в повідомленні.

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