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Все про:декларація (581) суд (5626) НАЗК (653) Новак Славомир (42)

 Ексглава "Укравтодору" Новак виграв справу проти НАЗК

Ексглава "Укравтодору" Славомир Новак довів у суді, що адмінпротокол Національного агентства щодо запобігання корупції необґрунтований і неправомірний.

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі "Фейсбук" передає Цензор.НЕТ.

"У суді виграв справу про достовірність інформації, яку я надав як суб’єкт декларування

Відповідно до рішення Голосіівського районного суду м. Києва від 2.10.2019, суд прийшов висновку про відсутність складу адміністративного правопорушення у моїх діях, що відповідно до ст.247 КУпАП є підставою для закриття провадження по справі.

Таким чином, відповідно до закону я відстояв свою позицію у суді щодо порушених прав як суб’єкта декларування та довів достовірність відображеної мною інформації", - написав він.

Він підкреслив, що вся інформація, задекларована ним як керівником Укравтодору, є повною і має офіційне підтвердження фінансових і банківських установ.

Нагадаємо, за результатами повної перевірки декларації ексглави "Укравтодору" за 2017 рік Національне агентство встановило декларування недостовірних відомостей на суму понад 100 прожиткових мінімумів. За версією НАЗК, чиновник недостовірно вказав вартість автомобіля і суму коштів, розміщених на банківських рахунках. Загалом недостовірно задекларовано на 189,2 тис. грн.

"Укравтодор", зі свого боку заявив, що дані з декларацій в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг України Славоміра Новака, зокрема за 2017 рік, достовірні, а протокол НАЗК необґрунтований і неправомірний.

Ексглава Укравтодору Новак виграв справу проти НАЗК 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154812
 
   
 Топ коментарі
 
Вот так и по остальным "громким делам" зебилы обосрутся!
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в нищей стране\\\\\\\

Тьху!
как же вы задолбали этими высерами, "нищие"! Пригожину - приветик.
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Он в этом пытался сам себя убедить весь марафон-говорильню.
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Вот так и по остальным "громким делам" зебилы обосрутся!
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І, щоб не обісратися, хочуть проштовхнути свою так звану судівську реформу, яка полягає укон ролі над нею президентської вертикалі. Тільки це їм не допоможе, бо ЄСПЛ їм ніяк не підпорядкувати.
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А сколько громких дел выиграл твой Петя? Дела Насирова и Розенблата?
Дела генералов из МО, которым Петя обещал отрубить руки? Отрубил? Посадил?
Виновных в расстреле Небесной сотни посадил? А ведь прошло 5 лет.
Дело Свинарчуков, которое Луценко по его словам вел почти 2 года?
Продолжать можно долго...
Так что не гавкай.
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Зебилоид причем тут Петя он уже давно не президент Украины!
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Всі закони в Україні не працюють тому що порушуються на кожному кроці. Народ це бачить і теж кладе на них болт. Вам мона, а нам ніззя?
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Вам мона\\\\\\\\\\\



а "вони" це хто? не народ? є висер китайців(чи пофіг кого) - малюнок де змія кусає свій хвіст.
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там где наворовано немерянно- законы в нищей стране не работают, откупаются, договариваются, вывод- если воруешь, так воруй , грабь по беспределу, как можно больше
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в нищей стране\\\\\\\

Тьху!
как же вы задолбали этими высерами, "нищие"! Пригожину - приветик.
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Зеленский наведи порядок, не будь тряпкой, ты же президент.
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Он в этом пытался сам себя убедить весь марафон-говорильню.
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"Только решительными мерами возможно заставить выполнять закон. Такими решительными мерами является еженедельное лишение судейских мантий, недостойных высокого звания судьи. " ((c) Зелемойский)

Уже сделает, через неделю, только попроси...
Экс-глава "Укравтодора" Новак выиграл дело против НАПК - Цензор.НЕТ 4353


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Шо эта? опять кацапы шото у путлера просят? Экс-глава "Укравтодора" Новак выиграл дело против НАПК - Цензор.НЕТ 1907
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Нет, я Ринатика узнал, расположен левее от желтой куртки и в очках...
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Ахметов может на тебя обидется, он тебя запомнил.
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Ахметова то я в лицо знаю, а тебя узнал после твоего предыдущего поста.
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Класична кацапня! ))) "Требуем" на колінах!!)))))
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Щоб засцяти очі ЗЕОХЛОСУ рябошапченки розпочали турбоправосуддя (ЗЕПРАВОСУДДЯ, БОГДАНПРАВО, Портновщина й інш.). Зараз вони стискають пружину і вони це зроблять (приховане масове незадоволення суддів люстрацією і реформами). Але пружина має властивість розстискатись (разжиматься) і тиснути на ту силу що стискала. Так що ЗЕБЄНЯМ треба бути більш розсудливими
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В любом случае это у них получится, т.к. менее уже некуда....
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НАПК разогнать. И все заработанные деньги вернуть государству.
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Ти на кого бочку котиш? На вчительку Цуценюка і Бурбака, Корчак? Хай тебе скорчить Іуда!.. Экс-глава "Укравтодора" Новак выиграл дело против НАПК - Цензор.НЕТ 9113
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И снова дорог не будет так как выделенные деньги пошли на суды.
Мне кажется что вообще надо разогнать Укравтодор китайцы работают лучше,надежнее и из гарантией на десятилетия.
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Ще трохи і Україні не потрібні будуть дороги адже по ним не можливо буде проїхати! Їх перекриють з вимогами виплатити зарплатню - вчителі (вже перекрили), шахтарі, лікарі... та інші...
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Стою в очереди в магазине и передо мной две лукашистки - покупательницы возле кассы затеяли разговор о том, как Лукашенко всех сделал - призвал китайцев строить заводы и создавать рабочие места. Я сказал - Так они же для себя создают рабочие места и размножаются. Тут подключилась кассирша - А, что, китайцы работящие...
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Экс-глава "Укравтодора" Новак выиграл дело против НАПК - Цензор.НЕТ 7344

Можно подумать что у китайцев есть выбор)))))
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а то шо они плодятся как тараканы и не ассимилируются как мусульмане всем пофигу... Экс-глава "Укравтодора" Новак выиграл дело против НАПК - Цензор.НЕТ 1228
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В том-то и дело что у нас 50 процентов выделеных денег уходит на откаты 30 на оплату чиновникам 1-2 процента рабочим на зарплаты.Вот и выходит что оставшихся стедств уже не хватает и на ямочный ремонт дорог.
И еще ежегодно проектировщики делают новый проект на один и тот же участок дороги за что тоже берут нехилые деньги.
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Во-первых, про откаты нужны подтверждения, а не Г+Г.
Во-вторых, при чём здесь китайцы?
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Китайцы в Украине уже строят дорогу,в новостях показывали, и дорогу добротную бетонную на мировом уровне и из гарантией.
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Китайцы всё чаще встречаются на улицах городов Беларуси...
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P.S. У нас капитальный ремонт километра дороги уже превысил 3 лимона а за эту суму китайцы у нас в Украине делают 1.5-2км добротной бетонной дороги с гарантией на 20-30 лет.
Это что выходит у нас украинцев руки кривые или чиновники автодора вороватохитрожопые?
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Это не доказательство откатов, т.к. сравнивать необходимо технологии укладки дорог, состояние техники и пр. и пр...
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Вот как раз тот момент, когда деньги решают все. Продажные судьи были, есть и будут, при любой власти, это у них в крови. На показ самых продажных посадить пару десятков без рава залога. Может тогда научатся думать, прежде чем выносить приговор.
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Автодори є майже у всіх країнах, але там пріорітети, ціни і організацію фінансування вирішують не в саунах під окремого дядю чи підприємство. До приймання збудованих доріг, технічного нагляду за будівництвом треба залучати міжнародних експертів, нехай дорого буде але якість на довгі роки, а не так як у нас що весною разом із снігом пливе дорожнє покриття.
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Отлично, про обсёры зебилов можно читать бесконечно.
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