 Ексглава "Укравтодору" Новак виграв справу проти НАЗК

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі "Фейсбук" передає Цензор.НЕТ.
"У суді виграв справу про достовірність інформації, яку я надав як суб’єкт декларування
Відповідно до рішення Голосіівського районного суду м. Києва від 2.10.2019, суд прийшов висновку про відсутність складу адміністративного правопорушення у моїх діях, що відповідно до ст.247 КУпАП є підставою для закриття провадження по справі.
Таким чином, відповідно до закону я відстояв свою позицію у суді щодо порушених прав як суб’єкта декларування та довів достовірність відображеної мною інформації", - написав він.
Він підкреслив, що вся інформація, задекларована ним як керівником Укравтодору, є повною і має офіційне підтвердження фінансових і банківських установ.
Нагадаємо, за результатами повної перевірки декларації ексглави "Укравтодору" за 2017 рік Національне агентство встановило декларування недостовірних відомостей на суму понад 100 прожиткових мінімумів. За версією НАЗК, чиновник недостовірно вказав вартість автомобіля і суму коштів, розміщених на банківських рахунках. Загалом недостовірно задекларовано на 189,2 тис. грн.
"Укравтодор", зі свого боку заявив, що дані з декларацій в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг України Славоміра Новака, зокрема за 2017 рік, достовірні, а протокол НАЗК необґрунтований і неправомірний.
Дела генералов из МО, которым Петя обещал отрубить руки? Отрубил? Посадил?
Виновных в расстреле Небесной сотни посадил? А ведь прошло 5 лет.
Дело Свинарчуков, которое Луценко по его словам вел почти 2 года?
Продолжать можно долго...
Так что не гавкай.
а "вони" це хто? не народ? є висер китайців(чи пофіг кого) - малюнок де змія кусає свій хвіст.
Тьху!
как же вы задолбали этими высерами, "нищие"! Пригожину - приветик.
Уже сделает, через неделю, только попроси...
Мне кажется что вообще надо разогнать Укравтодор китайцы работают лучше,надежнее и из гарантией на десятилетия.
Можно подумать что у китайцев есть выбор)))))
И еще ежегодно проектировщики делают новый проект на один и тот же участок дороги за что тоже берут нехилые деньги.
Во-вторых, при чём здесь китайцы?
Это что выходит у нас украинцев руки кривые или чиновники автодора вороватохитрожопые?