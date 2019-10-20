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 Політика України
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Все про:НАТО (2107) Євросоюз (2655) Кулеба Дмитро (146)

 Кулеба про відносини України з НАТО і ЄС: "ми потрібні один одному"

Загальний підхід у відносинах України з ЄС і НАТО полягає в тому, що "ми потрібні один одному".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

"У нас загальний підхід у стосунках з ЄС і в стосунках з НАТО, полягає в тому, що не ми доводимо їм, чому ми їм потрібні, а ми виходимо з того, що ми потрібні один одному. І ви абсолютно праві, не лише ми щось беремо у НАТО, але і НАТО багато бере у нас", - зазначив він.

"Ми провели дуже ретельний аналіз того, у чому саме полягає ця додана вартість і унікальна компетенція України, накопичена за останніх 5 років. Ми знайшли цю нішу. Ця ніша називається "військові аспекти гібридної війни". Коли цей термін "гібридна війна" з’явився у просторі, то всі почали його активно використовувати і зосередилися якраз на невійськових аспектах. Тобто там інформаційні операції, дезінформація, пропаганда і всі ці речі".

Кулеба також заявив, що зараз "суттєво прискорилася" робота над впровадженням стандартів НАТО. Водночас він зазначив, що питання "не тільки в стандартах як таких".

"Наступний рівень - це досягнення сумісності між Збройними силами України і країн НАТО. Але головне, про що нагадують наші партнери з альянсу, в НАТО вступає не армія, в НАТО вступає країна. Тому вся країна повинна змінюватися для того, щоб відповідати критеріям членства в альянсі", - сказав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції ЄС проти Росії можуть зняти будь-якої миті, - Кулеба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154811
 
   
 Топ коментарі
 
Ага, лучше быть ненужным НАТО чем нужным Рашке. Ибо если ты не нужен порядочным людям это обидно но терьпимо, а если ты нужен убийцам и лжецам - тогда это беда
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Знає, знає Кулеба об отношениях Украины с НАТО и ЕС: "мы нужны друг другу" - Цензор.НЕТ 7389 Как ваших за свинарчукизм на армии начали закрывать, так и работа по вступление в НАТО существенно ускорилась
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Умови вступу до НАТО треба виконати на 100%. А вимоги щодо вступу до ЄС треба передивитися. Там дуже багато дискримінаційних норм щодо національних інтересів України.
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Кулеба - а ты у курдов спроси зачем им нужна НАТА - пока курды были нужны, были братья до гроба, а как необходимость отпала, то мавр сделал свое дело...
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Ага, лучше быть ненужным НАТО чем нужным Рашке. Ибо если ты не нужен порядочным людям это обидно но терьпимо, а если ты нужен убийцам и лжецам - тогда это беда
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Были бы нужны-были бы давно в НАТО.А так получается нужны как туалетная бумага-в определенное время в определенном месте. Надо это понять и принять и строить отношения с теми кому действительно небезразличны: Грузия,Польша,Прибалты,Канада,Англия,Америка уже бы построили какие то оборонные юридические союзы в первую очередь.запускать по льготам инвесторов,создавать оборонные СП ит д и т.д..Но избирать надо патриотов и государственников
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Саме так. От я впевнений, що Кулеба у взаємовідносинах держави Україна і блоку НАТО точно зайвий.
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Netu takoj strani kak kurdi,strano daze 40 mln liudej,a strani kak takoj tak i net.Vopros s kem dolzno NATO bylo razgavarivat jesly u nix i vlasti daze net.
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Знає, знає Кулеба об отношениях Украины с НАТО и ЕС: "мы нужны друг другу" - Цензор.НЕТ 7389 Как ваших за свинарчукизм на армии начали закрывать, так и работа по вступление в НАТО существенно ускорилась
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Но к зеленскому почему-то приезжал ************ лука, а не кто-то из стран НАТО.
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//" "мы нужны друг другу"//"

Я так понимаю наступили дни Кулебы.....
Со слов Кулебы, санкции могут снять в любой момент и где он увидел нужность?
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Кулеба об отношениях Украины с НАТО/ Вице-премьер и министр ещё не определились: ещё подождать или сдаться сразу раз Санкции ЕС против России могут быть сняты в любой момент, - Кулеба/ Санкции против РФ начинают идеологически разваливаться, - Пристайко.
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Умови вступу до НАТО треба виконати на 100%. А вимоги щодо вступу до ЄС треба передивитися. Там дуже багато дискримінаційних норм щодо національних інтересів України.
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Однією з умов вступу є рівень життя в країні.
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Только вот об этом нужно не только Кулебе заявлять.Нужно не цацькаться с ЕС и НАТО,а "не стесняться" требовать от них встречных шагов.В противном случае,нужно ограничить рынок Украины для их товаров ровно на потребность в них самой Украины.Нужно брать смело европейскую цену за всякого рода услуг и не тратиться на сдерживание нелегальных иммигрантов,просачивающихся через Украину в Европу.И наконец вновь восстановиться в статусе ядерных держав,на что ещё позволяют рессурсы и мощности.Пример Курдистана и "штанов майера" показал,насколько ЕС и НАТО реально защищают интересы Украины...С ними нужно языком равноправных требований,как Эрдоган.только так понимают.И только так реально можно остановить Путина.А у нас ещё с "совка" идёт привычка "заглядываьб в жопу" иностранщине.Вот даже нигерии-гондурасы и то заставили,что к ним уважительней относятся.."За державу обидно" (с)
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Мы уже в ЕС и НАТО ,Пеца все порешал -в Конституции уже записано,не надо ничего уже делать,только прославлять сивочелого,не так ли пороходрянь?
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Так в НАТО тоже не дураки сидят - они просто возьмут, что надо, переймут опыт, и все равно не примут.
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Отношение НАТО к Украине резко улучшится после первьіх же испьітаний украинских ракет средней дальности. Слабьіе армии - обуза для блока , а сильньіе - ценное приобретение.
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Зачем НАТО Украине, украинская армия сильнейшая в Европе.
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