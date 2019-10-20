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Все про:Велика Британія (1074) Рада Європи (215) Туск (214) Brexit (169) Джонсон Борис (118)

 Рада Європи отримала лист про відстрочку Brexit, - Туск

Президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що отримав лист прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона про відстрочку Brexit.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в своєму твіттері.

"Запит на відстрочку тільки що отримав. Починаю консультації з лідерами країн ЄС з приводу того, як реагувати", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, згідно з домовленістю між Лондоном і Брюсселем, вихід Британії з ЄС має відбутися до 31 жовтня.

Прем'єр Британії Джонсон одним зі своїх пріоритетних завдань вважає здійснення Brexit до встановленого терміну "за будь-яку ціну" - або з угодою з Брюсселем, або без неї.

Проте більшість депутатів парламенту - проти такого "жорсткого Brexit". Депутати британської Палати громад у ніч на 4 вересня підтримали законопроєкт, який блокує можливість провести Brexit без угоди 31 жовтня.

Парламент Великої Британії 19 жовтня вперше за 37 років зібрався в вихідний, щоб вирішити долю нової угоди про Brexit, про яку домовився прем'єр-міністр Борис Джонсон з лідерами ЄС.

Палата громад проголосувала за поправку, яка відкладає затвердження угоди про вихід країни з Європейського союзу.

Рада Європи отримала лист про відстрочку Brexit, - Туск 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154810
 
 
 Топ коментарі
 
Туск!
Давай, пляши!
Тебе письмо пришло!
Совет Европы получил письмо об отсрочке Brexit, - Туск - Цензор.НЕТ 3700
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тогда ты должен понять, что я имел ввиду
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Туск!
Давай, пляши!
Тебе письмо пришло!

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Шо ты на меня гонишь!))) Я между прочим твои месенджи лайкаю и во многом согласен)))) Я не Премьер, думаю о титуле короля... но надо еще подумать.
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тогда ты должен понять, что я имел ввиду
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чуточку поправлю - Борис, Борис Джонсон.
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Страшно потужному ЕС оставаться без Британии Совет Европы получил письмо об отсрочке Brexit, - Туск - Цензор.НЕТ 7379
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М-да. Кажуть, шо они по ночам свет кругом у себя включают, бо так страшно
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ну а чо ж они третий год не выходят? хватит мять сиськи))
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Британцы стали жертвой собственного снобизма. Будут еще долго ловить свой хвост, на потеху всей Европы.
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Это для европейцев, кацапам непонять.
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вот и сдулся боря, а как грозился, как грозился - мол ничего его не остановит и не какое писмецо отсылать не будет, а до этого пиджак грозился скушать.
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