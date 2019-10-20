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Все про:обстріл (5619) Донбас (13367) операція Об'єднаних сил (1673)

 Одного українського воїна поранено на Донбасі. За добу - 15 ворожих обстрілів, - штаб ОС

19 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню. Противник переважно обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем. Також біля Золотого-4 зафіксовано застосування заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у фейсбуці.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 9 обстрілів:
двічі біля Водяного на Приазов'ї та один раз неподалік Талаківки – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
у районі Авдіївки – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно;
поблизу Верхньоторецького, Павлополя і Тарамчука – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
неподалік Новоселівки Другої – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
біля Красногорівки – з великокаліберних кулеметів.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 6 ворожих обстрілів:
тричі неподалік Золотого-4 – з гранатометів, мінометів калібру 120 і 82 мм, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
біля Зайцевого – з ручних протитанкових та автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
у районі Кримського – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
неподалік Троїцького – зі станкових протитанкових гранатометів.
За минулу добу внаслідок обстрілів противником наших позицій один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.
Від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вогневої активності поки що не проявляли. Втрат немає.

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Одного українського воїна поранено на Донбасі. За добу - 15 ворожих обстрілів, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154809
 
 
 Топ коментарі
 
Устойчівоє перемиріє досягнуто.(С) Мона проводити вибори.
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Чувак сумнівної легітимності з ксівою президента ще сплять.
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Все у мокшів, як по писаному: біля Золотого щонічно 120 мм міномети.. Мовляв нам розведення військ і пофіг не потрібно. Це ж не самодіяльність рядового складу, шмальнули із автомата.
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Устойчівоє перемиріє досягнуто.(С) Мона проводити вибори.
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Владим Саныч, это сегодня пятый или шестой день тишины? А то вояки эти нафантазируют всякого...
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Чувак сумнівної легітимності з ксівою президента ще сплять.
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У них там у всех мозги как у пьяной блондинки или у беспредельного лжеца. ЗЕ-логика: вот мы в Зайцево не воюем выводим войска, а в соседнем посёлке воюем - там и гибнут люди. ??? Как две армии могут одновременно и воевать и не воевать?
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Надеюсь в местах "разведения" тишина? Что рапортует миссия ОБСЕ?
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Игнорирование командованием ВСУ данных (наших и не только) о развертывании артиллерийских подразделений РФ дорого обошлось вчера украинским подразделениям. 6 раненых (4 тяжело), 1 убит.

Зам. начальника Генштаба Таран пытался объяснить что можно "развести войска и не оставлять позиции". Это очевидно как не фиксировать обстрелы и списывать потере под грифом "боевые травмы"
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