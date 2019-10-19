 Фігурантів другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" для експертизи переведуть до психіатричної лікарні в окупованому Криму, - адвокат Семедляєв

Про це кореспонденту Крим.Реалії розповів адвокат Ремзі Бекірова Едем Семедляєв, передає Цензор.НЕТ.

"На останній слідчій дії нас ознайомили з постановою про призначення стаціонарних психіатричних експертиз, тому найближчим часом Ремзі переведуть у психіатричну лікарню для проходження цієї експертизи. Такі ж постанови є і на інших фігурантів цієї справи. Крім того, амбулаторну експертизу Ремзі не призначали, а відразу призначили стаціонарну. Ця експертиза, згідно з КПК Росії, не є обов’язковою. Ми вважаємо, що цю експертизу проводять для того, щоб люди з усіх випробувань відчули і це: їх розміщують у психіатричній лікарні, припускаючи, що вони психічно нездорові, тим самим принижуючи честь і гідність людей", – розповів Семедляєв.

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Також адвокат зазначив, що слідчі органи вже втретє призначають фонографічну експертизу щодо фігурантів цієї справи.

"Також нас ознайомили з постановами про призначення фонографічної експертизи. Це вже втретє, у зв'язку з тим, що всі експертні установи посилаються на великий обсяг і мінімальний термін, за який вони можуть провести фонографічну експертизу, - 2 роки. Зараз слідство знайшло іншу установу, що належить до структури ФСБ, і ось вони пообіцяли, що проведуть експертизу швидше", - додав Семедляєв.

Російські силовики публічно не коментують ці заяви адвоката.

Нагадаємо, 27 березня російські силовики провели масові обшуки в будинках кримських татар в окупованому Криму. У ФСБ РФ заявили, що затримали 20 учасників організації "Хізб ут-Тахрір", яку в Росії вважають терористичною.

Організація "Кримська солідарність" повідомила, що деяким кримським татарам під час обшуку підкинули заборонену літературу.

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Дев'ятьох затриманих заарештували 27 березня. Ще 11 - 28 березня.

28 березня стало відомо про затримання ще трьох людей - стримерів і цивільних журналістів "Кримської солідарності". Їх теж заарештували.

Євросоюз і США засудили обшуки в будинках кримських татар. Міністерство закордонних справ України зажадало від Росії припинити переслідування кримських татар в анексованому Криму.

За фактом незаконних обшуків українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності житла).

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