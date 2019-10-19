 Меркель і Путін телефоном обговорили підготовку до саміту "нормандської четвірки" і транзит газу через Україну

Як повідомив представник німецького уряду Штеффен Зайберт, головною темою цієї розмови була підготовка до проведення незабаром саміту "нормандської четвірки", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За словами Зайберта, іншими питаннями, які під час розмови обговорили Меркель та Путін, були ситуація в Сирії та Лівії, а також продовження транзиту газу територією України, йдеться у повідомленні на сайті канцлерки.

В оприлюдненому на сайті Кремля повідомленні про телефонну розмову зазначається, що вона відбулася з ініціативи німецької сторони.

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Російський президент у розмові знову зауважив, що наступний саміт "нормандської четвірки" потрібно "ретельно" підготувати й він має завершитися "конкретними результатами". Крім того, Путін закинув українській стороні небажання реалізувати розведення сил у населених пунктах Золоте й Петрівське, а також вказав на необхідність імплементації "формули Штайнмаєра" в українське законодавство.

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