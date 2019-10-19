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Все про:Меркель (596) Путін (11010) нормандська четвірка (630) транзит газу (78)

 Меркель і Путін телефоном обговорили підготовку до саміту "нормандської четвірки" і транзит газу через Україну

Канцлер Німеччини Ангела Меркель провела в суботу, 19 жовтня, телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як повідомив представник німецького уряду Штеффен Зайберт, головною темою цієї розмови була підготовка до проведення незабаром саміту "нормандської четвірки", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За словами Зайберта, іншими питаннями, які під час розмови обговорили Меркель та Путін, були ситуація в Сирії та Лівії, а також продовження транзиту газу територією України, йдеться у повідомленні на сайті канцлерки.

В оприлюдненому на сайті Кремля повідомленні про телефонну розмову зазначається, що вона відбулася з ініціативи німецької сторони.

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Російський президент у розмові знову зауважив, що наступний саміт "нормандської четвірки" потрібно "ретельно" підготувати й він має завершитися "конкретними результатами". Крім того, Путін закинув українській стороні небажання реалізувати розведення сил у населених пунктах Золоте й Петрівське, а також вказав на необхідність імплементації "формули Штайнмаєра" в українське законодавство.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154793
 
 
 Топ коментарі
 
Тобто йде підготовка норманського формату без України. Чому лідери росії та Німеччини проігнорували Зе?
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Бубочка добро дав, чи хто його вже питає?
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На те щоб Меркель кудись дзвонила? А вальцмана вона запитувала?
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Мародёры мнят себя "стратегами"...
А по факту - псы свынарчуки.
Прижимает - по каналам бегают.
Отпускает - тащат в две руки!
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А як Богдан та Кучма можуть пояснити ось цей документ (Україна погодилася на розгляд "формули Штайнмайера" ще у липні???):

Меркель і Путін телефоном обговорили підготовку до саміту "нормандської четвірки" і транзит газу через Україну - Цензор.НЕТ 3148

Меркель і Путін телефоном обговорили підготовку до саміту "нормандської четвірки" і транзит газу через Україну - Цензор.НЕТ 7954
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...встреча будет и очень скоро, пуканы от санкций уже трещат и подгорают, бюджета на всех не хватает, армия и ментура жрут немеренно и требуют еще....газопровод балтийский под угрозой срыва, сила сибири -тоже...от санкций нужно как то избавляться фюреру, иначе бунт неизбежен....сейчас бы амерам эмбарго полное ввести на торговлю энергоносителями и фюреру кырдык к весне ... . ...
.....
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Лугинський р-н, варшавка, біля перехрестя в с. Глухова. Людям дійсно декілька міс. не платять зарплати. Проблеми почалися ще в лютому.
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На самом деле , Путин отчаянно не хочет встречи в Нормандском формате и ищет предлоги , чтобьі ее хотя бьі отложить. Меркель уламьівала Пуйла , и не уговаривала, а нажимала . И не зря говорили и о газе , єто тоже рьічаг давления на РФ-ию , ведь покупатель всегда прав ...
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головне вірувати. і рашка скоро розвалиться, бо гази нікуди буде вдувати тому труби полопаються. Меркель і Путін телефоном обговорили підготовку до саміту "нормандської четвірки" і транзит газу через Україну - Цензор.НЕТ 911
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"Ничего про Украину, без Украины" - девиз в работе правительства "порохоскотов"....
Какой сейчас у вас девиз, зебилы?!
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вы там хоть это...расскажете, о чем договорились... нам тут, в Юкрейн, дуже цікаво...
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какой нафиг самит??? РФ не делает ни шагу назад. Только Зеленский готов капитулировать и все сдавать, что готов аж раком поставить страну перед Путиным.нафиг надо такие саммиты!
Никаких особых статусов и никаких минских соглашений Украина выполнять не будет потому что это по сути полная капитуляция! Этот Зеленский уже бесить начинает еще больше Порошенко. Одно говно выгнали и другое пришло продолжать сдачу Украины. Украине нужно вообще отказаться от президентов и стать парламентской полностью страной! И еще нужна прямая демократия, чтобы народ получил самую большую власть в стране и мог подавать законы и голосовать за них при помощи интернета и кол центров и чтобы мог народ не только депутатов избирать представлять интересы свои, а и увольнять их, если они перестали представлять интересы избирателя и чтобы можно было отзывать, как в Англии можно это делать. А президенты - это какое то проклятие страны! Зеленский до выборов обещал, что не будет давать особый статус, а после выборов его рвется так дать, что капец. Вот видео подтверждение, что Зеленский не порядочный и просто брехун! https://www.youtube.com/watch?v=tLYAIEKWjr4
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Пеца дискредитировал Украину в глазах всего мира своим кумовством,коррупцией военными действиями на востоке
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17 мех и танковых бригад, 6 бригад ДШВ, 2 бригады морпехов - это петя..))
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