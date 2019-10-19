 Меркель і Путін телефоном обговорили підготовку до саміту "нормандської четвірки" і транзит газу через Україну

Як повідомив представник німецького уряду Штеффен Зайберт, головною темою цієї розмови була підготовка до проведення незабаром саміту "нормандської четвірки", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
За словами Зайберта, іншими питаннями, які під час розмови обговорили Меркель та Путін, були ситуація в Сирії та Лівії, а також продовження транзиту газу територією України, йдеться у повідомленні на сайті канцлерки.
В оприлюдненому на сайті Кремля повідомленні про телефонну розмову зазначається, що вона відбулася з ініціативи німецької сторони.
Російський президент у розмові знову зауважив, що наступний саміт "нормандської четвірки" потрібно "ретельно" підготувати й він має завершитися "конкретними результатами". Крім того, Путін закинув українській стороні небажання реалізувати розведення сил у населених пунктах Золоте й Петрівське, а також вказав на необхідність імплементації "формули Штайнмаєра" в українське законодавство.
А по факту - псы свынарчуки.
Прижимает - по каналам бегают.
Отпускает - тащат в две руки!
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Какой сейчас у вас девиз, зебилы?!
Никаких особых статусов и никаких минских соглашений Украина выполнять не будет потому что это по сути полная капитуляция! Этот Зеленский уже бесить начинает еще больше Порошенко. Одно говно выгнали и другое пришло продолжать сдачу Украины. Украине нужно вообще отказаться от президентов и стать парламентской полностью страной! И еще нужна прямая демократия, чтобы народ получил самую большую власть в стране и мог подавать законы и голосовать за них при помощи интернета и кол центров и чтобы мог народ не только депутатов избирать представлять интересы свои, а и увольнять их, если они перестали представлять интересы избирателя и чтобы можно было отзывать, как в Англии можно это делать. А президенты - это какое то проклятие страны! Зеленский до выборов обещал, что не будет давать особый статус, а после выборов его рвется так дать, что капец. Вот видео подтверждение, что Зеленский не порядочный и просто брехун! https://www.youtube.com/watch?v=tLYAIEKWjr4