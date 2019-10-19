 Розмір застави для Гладковського відповідає збиткам, - Вищий антикорупційний суд

Про це йдеться в публікації на сторінці ВАКС у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Колишнього першого заступника секретаря РНБО утримуватимуть під вартою з правом внесенням застави в розмірі 10 623 130 гривень. Відповідне рішення було ухвалено сьогодні слідчим суддею ВАКС після тривалого засідання.

Читайте також: Адвокат: Справа Гладковського - це політичне переслідування без юридичних підстав

Розмір застави відповідає збиткам, яких, за попередньою оцінкою, було завдано через діяльність колишнього першого заступника секретаря РНБО.

Згідно з постановою, підозрюваний не може покидати територію Київської області. Його також зобов'язали здати паспорти для виїзду за кордон, інші документи, які дають право покинути країну. Крім того, підозрюваний носитиме електронний засіб контролю", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Адвокат Гладковського: За 8 місяців НАБУ змогло лише провести 2 допити та 1 обшук

Нагадаємо, 25 лютого - 11 березня 2019 року проект "Наші гроші" оприлюднив у рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель у 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" у рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих із РФ через фіктивні фірми-"прокладки", включно з ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

10 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".

17 жовтня Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, його затримано за підозрою в зловживанні службовим становищем.

Читайте також: Влада влаштувала шоу із затриманням Гладковського, щоб відвернути увагу суспільства від "формули Штайнмаєра", - Герасимов

У пресслужбі корпорації "Богдан" затримання Гладковського назвали "інсинуацією і спробою створити картинку для телебачення".

18 жовтня Гладковському оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

ВАКС увечері 18 жовтня розпочав обрання запобіжного заходу Гладковському, але вночі оголосив перерву в засіданні до 12:00 19 жовтня.

19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн гривень.

Дивіться також: Фігурант корупційного скандалу із Гладковським Жуков представляє на виставці осколкові гранати, НАБУ не має до нього жодних претензій. ФОТО