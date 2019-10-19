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 Політика України, Суспільство
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 Розмір застави для Гладковського відповідає збиткам, - Вищий антикорупційний суд

Розмір застави для заарештованого колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського відповідає завданим його діяльністю збиткам.

Про це йдеться в публікації на сторінці ВАКС у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Колишнього першого заступника секретаря РНБО утримуватимуть під вартою з правом внесенням застави в розмірі 10 623 130 гривень. Відповідне рішення було ухвалено сьогодні слідчим суддею ВАКС після тривалого засідання.

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Розмір застави відповідає збиткам, яких, за попередньою оцінкою, було завдано через діяльність колишнього першого заступника секретаря РНБО.

Згідно з постановою, підозрюваний не може покидати територію Київської області. Його також зобов'язали здати паспорти для виїзду за кордон, інші документи, які дають право покинути країну. Крім того, підозрюваний носитиме електронний засіб контролю", - йдеться в повідомленні.

Розмір застави для Гладковського відповідає збиткам, - Вищий антикорупційний суд 01

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Нагадаємо, 25 лютого - 11 березня 2019 року проект "Наші гроші" оприлюднив у рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель у 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" у рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих із РФ через фіктивні фірми-"прокладки", включно з ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

10 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".

17 жовтня Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, його затримано за підозрою в зловживанні службовим становищем.

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У пресслужбі корпорації "Богдан" затримання Гладковського назвали "інсинуацією і спробою створити картинку для телебачення".

18 жовтня Гладковському оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

ВАКС увечері 18 жовтня розпочав обрання запобіжного заходу Гладковському, але вночі оголосив перерву в засіданні до 12:00 19 жовтня.

19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн гривень.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154792
 
   
 Топ коментарі
 
Хватайте Коломойшу!
Он нанес убытков минимум на 5 миллиардов долларов...
Соответственно и залог должен быть такой... Сумма залога для Гладковского соответствует убыткам, - Высший антикоррупционный суд - Цензор.НЕТ 3814 Сумма залога для Гладковского соответствует убыткам, - Высший антикоррупционный суд - Цензор.НЕТ 7639 Сумма залога для Гладковского соответствует убыткам, - Высший антикоррупционный суд - Цензор.НЕТ 5491
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та согласен я согласен...
Но потом обязательно Коломойшу - нужно раскулачивать!
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Лахта, ты забыл добавить, что Сэм Кислин, банкир русской мафии, сказал, что Порошенко убил 15 тысяч украинцев в гражданском конфликте.
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В этом что-то есть. Пусть возвращает деньги в казну. А то корми еще его в тюрьме. Он же работать не будет. Кстати, адвокат заявил, что деньги будут уплачены. Розмір застави для Гладковського відповідає збиткам, - Вищий антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 3668
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НИЧО В ЭТОМ НЕТУ. ОН СПЁР 300+ МИЛЛИОНОВ, А ПОЖЕРТВУЕТ 10.
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так вроде посчитали. Сумма убытков - 10,6 млн гривен.
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Только по одному отдельно взятому делу. А таких дел будет еще вагон и маленькая тележка.
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Судя по залогу не типа топ коррупционер, а так мелкий вымогатель. 10 лимонов гривен, они издеваються или кск????
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Інсайдерська інфа.
Свинарчук має паспорти на призвіще Кабанчук, Свиньин, Свинарьофф, Свинарьман, mr Pig, Свинврелло. В залежності від того в якому напрямку буде тікати.
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Зелупи, как вам реванш рыгов: народный депутат от Слуги народа Максим Бужанский внес законопроект № 2287 об отмене закона о люстрации.
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Двойные стандарты: друзьям всё, а врагам закон.
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"Сумма залога соответствует убыткам"__________логика "судей" просто убивает - украл. возместил сумму украденного и гуляй под "залогом". с таким "судом", воры в Украине всегда будут в профите - украл, попался, откупился, свободен!
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Ну чого однакова? За наркоторгівлю застава була десь 20% від конфіскованого. А що вони ще заробили до застави? І це міжнародна група...(жалко праці слідчих).
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Ммммм.... 10 млн. соответствует более 300 млн... И это только то, что журналисты смогли найти. Найс... Ясно понятно. А суд вроде новый...
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Ну это одно, что сумма соответствует убыткам, ну это-же не всё, а за воровство статья же есть. А то, как получается, украл столько-то, возместил всю сумму и всё, ан нет, срок ещё за это отмотай.
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Ну що я казав: Пєця і Воха - одна шобла, а їхнє суперництво удаване, постановочне. Бо вони обоє гарні, професійні артисти. Хто пише сценарій всьому цьому театру? А яка різниця? Охломони є ми. Тому нам треба нормальний лідер. Починаємо кастинг.
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Лолиботы , всi на Майдан ! Слава Свынарчукам
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