EN|RU|UK
Теми дня: Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Події
  273  7
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5616) Донбас (13367) Об'єднані сили (382)

 Від початку доби ворог 8 разів відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, поранено бійця, - пресцентр. ВIДЕО

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вісім разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

Дивіться також: Наслідки обстрілів найманцями РФ житлових кварталів Водяного з мінометів і артилерії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Уточнюється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог обстрілював позиції ОС неподалік Авдіївки (з підствольних гранатометів і стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно), Верхньоторецького (з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів) і Талаківки (з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська тричі обстріляли позиції ОС біля  Золотого-4 (з гранатометів, мінометів калібру 120 і 82 мм, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї), а також біля Зайцевого (з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї) і Кримського (з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів).

"Упродовж поточної доби унаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Рятувальники знешкодили за тиждень 689 вибухонебезпечних предметів на Донбасі, - штаб ОС

Нагадаємо, 18 жовтня збройні формування РФ і її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню. Втрат немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154791
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Від початку доби ворог 8 разів відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, поранено бійця, - пресцентр - Цензор.НЕТ 2422

тихої ночки, синочки!
пораненому найскорішого одуження!
спасибо, что живые.
 показати весь коментар
 
 
Не нужно провоцировать, кацапы они как дети, все тянут до рота, и ****** кидаться гимном, пардон, то абизяны...
 показати весь коментар
 
Появилось тайное письмо руководителя Офиса ..резидента капитулянта сепаратиста письмо бандита экс - рыгоАнала Богда, написанное Иуде Кучме. Согласно опубликованному преступному документу, речь идёт о согласовании капитуляции по кремлёвской "формуле Швайнмайера", (ссылка "Новое время"). Это решение было принято 16 июля 2019 года в ходе консультаций дипломатов, представляющих нормандскую четверку. В этом тайном преступном документе сообщалось, что Украина ? ( а как оказалось продажная власть - капитулянтов) скрывая от народа ) приняла на себя обязательство по подготовке правового фундамента для присвоения "особого бандитского статуса" для Донбасса, согласно так называемой кремлёвской "формуле Швайнмайера". И указанны вопросы, которые должны быть рассмотрены, включают т.н. "особый статус" (особый порядок местного самоуправления бандитов - террористов ), включая так называемую формулу Штайнмайера; амнистию кровавым нелюдям убийцам и местные выборы для оккупантов и террористов оккупированной кремлём бандитской резервации " лугандонии"", - говорится в письме.
Иуды продажные ЗЕбилы они коварно народу втирают туфту о якобы выводе оккупантов и террористов с оккупированного Донбасса, полный контроль украинской границы с паРашей, возвращение в Донбасс всех Законов по Конституции Украины ..силовых структур, Обещают участие в выборах украинских партий ... А сами продажные кремлёвские холуи Иуды скрыто пишут документы подготавливающие капитуляции Украины и даже с угрозой её суверенитета . Видно многие десятки тысяч активистов на марше " НЕТ КАПИТУЛЯЦИИ" не убедили продажную прокремлёвскую власть ЗЕбилов не предавать Украину ... Явно что теперь надо уже многие сотни тысяч неравнодушных украинцев как и при кровавом ЗЭКЕ ,чтобы они жёстко остановили преступную капитуляцию по Шваймаейру.
 показати весь коментар
 
 
-
___________________ЗАПОВІТ_____________________

Як умру, то не ховайте мене у могилі, з кродним полум'ям віддайте тіло Батьківщині!
Хай мій дух із димом білим в височінь здійметься, знайте, серцю полум'яним
і в землі не гніється!
Та хай ворог не радіє, мати хай не плаче, що загинув за Соборну Україну молодий козаче,
Повернуся я додому, з попелу повстану, соколом злечу на землю - знов до війська стану!
Поженем тоді ми, браття, плем'я це кацапське, щоб відчули як гуляють шаблі гайдамацькі!
Довго - довго ворог - лютий вже панує у нашій країні..
Атакуйте, соколи! Слава! Слава! Слава Україні!!!
(Невідомий автор)
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору