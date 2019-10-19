 Від початку доби ворог 8 разів відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, поранено бійця, - пресцентр. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.
Уточнюється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог обстрілював позиції ОС неподалік Авдіївки (з підствольних гранатометів і стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно), Верхньоторецького (з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів) і Талаківки (з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї).
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська тричі обстріляли позиції ОС біля Золотого-4 (з гранатометів, мінометів калібру 120 і 82 мм, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї), а також біля Зайцевого (з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї) і Кримського (з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів).
"Упродовж поточної доби унаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 18 жовтня збройні формування РФ і її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню. Втрат немає.
тихої ночки, синочки!
пораненому найскорішого одуження!
спасибо, что живые.
Иуды продажные ЗЕбилы они коварно народу втирают туфту о якобы выводе оккупантов и террористов с оккупированного Донбасса, полный контроль украинской границы с паРашей, возвращение в Донбасс всех Законов по Конституции Украины ..силовых структур, Обещают участие в выборах украинских партий ... А сами продажные кремлёвские холуи Иуды скрыто пишут документы подготавливающие капитуляции Украины и даже с угрозой её суверенитета . Видно многие десятки тысяч активистов на марше " НЕТ КАПИТУЛЯЦИИ" не убедили продажную прокремлёвскую власть ЗЕбилов не предавать Украину ... Явно что теперь надо уже многие сотни тысяч неравнодушных украинцев как и при кровавом ЗЭКЕ ,чтобы они жёстко остановили преступную капитуляцию по Шваймаейру.
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Як умру, то не ховайте мене у могилі, з кродним полум'ям віддайте тіло Батьківщині!
Хай мій дух із димом білим в височінь здійметься, знайте, серцю полум'яним
і в землі не гніється!
Та хай ворог не радіє, мати хай не плаче, що загинув за Соборну Україну молодий козаче,
Повернуся я додому, з попелу повстану, соколом злечу на землю - знов до війська стану!
Поженем тоді ми, браття, плем'я це кацапське, щоб відчули як гуляють шаблі гайдамацькі!
Довго - довго ворог - лютий вже панує у нашій країні..
Атакуйте, соколи! Слава! Слава! Слава Україні!!!
(Невідомий автор)