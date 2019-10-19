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Все про:санкції (2401) Євросоюз (2653) Кулеба Дмитро (146)

 Санкції ЄС проти Росії можуть зняти будь-якої миті, - Кулеба

Віцепрем'єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба вважає, що санкції Європейського Союзу проти Росії через її агресію щодо України можуть зняти будь-якої миті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Про те, що потрібно знімати санкції, почали говорити якраз наступного дня після того, як ці санкції було введено. Постійно бродить ця ідея в думках і в головах, і рука окремих наших європейських партнерів постійно тягнеться на засіданнях Європейської Ради, щоб порушити консенсус проти санкцій. Так, санкції ухвалені ЄС. Вони ухвалюються – їхня дія продовжується консенсусом. І будь-якої миті (і ми маємо усвідомлювати це) режим санкцій може бути змінено", - сказав Кулеба.

Він також зазначив, що якщо і відбудеться демонтаж режиму санкції, то почнеться він із зняття секторальних санкцій.

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"Тобто тих, які найболючіші. Тоді сигнал буде такий, що санкції залишилися, ми просто частинку зняли санкцій, щоб заохотити Росію. Але, по суті, ось це і є головний індикатор - секторальні санкції", - додав Кулеба.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154790
 
   
 Топ коментарі
 
Там только ЗЕбилы, настоящие украинцы в этой кацапкой помойке и дня не смогут прожить нормально.
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ЗЕбобики сами снимут . Почему Европа должна нести убытки если ЗЕбобики уже даже электроэнергию на Рашке закупают, и во всю с Рашкой в дёсна целуюца. Европа при Порошенко санкции держала так как Петя активно их выбивал, а при клоуне санкции точно снимут за его прокацапскую позицию.
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Эта гнида компрометирует реальных владельцев самокатов. У меня- два диплома и права категории А и Б. И самокат, купленный за собственные деньги. А он- на кабминовском вышивает, бес!
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У нього самокат категорії Зє. На лижах.
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Гончаруку надо идти в другое место, а не туда, куда вы его посылаете. Там диагноз большими буквами на лбу написан. Но грузчики, повара и фотографы, которых мудрые зеизбиратели привели в высший законодательный орган, естественно, не знают даже основ психиатрии, поэтому вместо того, чтобы послать его к профильному доктору, послали руководить правительством.
Резонёрство, нецеленаправленность и непродуктивность мышления, а также бурная, но бесплодная деятельность вкупе с полным отсутствием опыта работы в реальной экономике, (хотя он никогда не смог бы дать там какой-то результат), приведет страну, если его не уберут немедленно, к совершенно потрясающим результатам и мы все будем век благодарить мудрых зеизбирателей, сделавших стране такой подарок.
Кто и с какой кровью будет разгребать плоды их бурной деятельности и удастся ли это, пока не ясно.
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Коли Порох прийшов до влади країни взагалі майже не було. Але Петро Порошенко відстояв інтереси нашої держави і не здав Україну ХУ...ЛУ. Тепер зебіли обрали нам такого ж ХУ...ЛА, який знищує державу за вказівкою ФСБ-НИХ кураторів.
Петро Олексійович, потрібно діяти!!!
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Может это Бог послал Украине такого президента когда увидел как люди жертвуют собой за Украину.
А потом посмотрел на зебобиковскую гниль и забрал.
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Гетьман який врятув країну в 2014 році й надалі продовжує боротися за Україну!!! Поважаю!!!Санкції ЄС проти Росії можуть зняти будь-якої миті, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1819
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Гандон редкий!
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Не, нам сепарам при Зе горевать нечего(твояСвыняча фраза)!!!!
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У порошенко редкое сочетание- предатель и вор одновременно.
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Зесєпар здрисни нх на свою парашу і не кукарєкай.
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Рятував країну на Мальдівах,помним
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«Борітеся, поборете !»
Давайте не забувати Сергія Нігояна.
Він поряд з Україною.
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Скільки складів з ************ було знмщено за часів Порошенка,десь 6(шість),а скільки побудовано патронних заводів-0(ноль),зато будки Рашен росли кожен день,не так ли Порохососы?
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Ты напиши что построено при Зеле.
Зелесоска.
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Скільк патронних заводів набудував Зєлєнський?
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Зеленскому пришлось расхлебывать предательство Пеца,который позволил врагу залезть на нашу территорию
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Прямо обреченный такой.
И кто же его заставил идти расхлебывать?
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пустые ответы на пост Людмилы. только надо говорить, да, что же то Мы! наделали, натворили, наложили, на строили, на подписывали... за прошлые пять лет? Мы это видели, Мы хлопали, Мы слышали и Мы молчали как будто в сказочном сне видели смерть Кащея и бравого молодца на горячем коне спасающего принцессу от злых чар колдуна, и вот вдруг сладко жмурясь мы открыли глаза и проснувшись Прозрели, - все не тааак! кто виноват? не- е - ет, не Я.
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Зєлєнський у 2014 пропонував стати перед Путіним на коліна, що б він припинив наступ. (є відео виступу Зеленського.)
Ти про це?
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Угу) Дайте ему уже медаль! Чего сразу не голосовали за коломойского?
Читаешь этот бред и диву даешься, насколько у нас развелось идиотов, совсем не меньше, чем на кацапетовке!
В ночь на 16 мая 2019 года самолет Игорь Коломойского приземлился в аэропорту Днепра. Олигарха не было в стране более двух лет. Причина весомая - конфликт с прежним президентом Украины Петром Порошенко.
Пять лет президентства Порошенко бывшие владельцы ПриватБанка - Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов - вряд ли будут вспоминать с удовольствием.
За это время они понесли потери на всех фронтах: лишились банковских активов, части курорта "Буковель", и влияния на нефтегазовый сектор. Это не все беды: ферросплавные заводы олигарха больше других пострадали от пресловутой формулы "Роттердам+", МАУ сменила прибыли на убытки, а старые конфликты с украинскими бизнес-партнерами завершились дорогостоящими мировыми соглашениями.
А теперь все прекрасно, поставили своего припизидента!
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Ты не начнешь тут сейчас завывать за "партию войны", моникоид?
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С передовой шкрябаешь, Свын рядом?
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Ну и чем санкции помогли Украине??? Как то ничем. Они не остановили Тупина ни под Иловайском, ни под ДАПом, ни под Дебальцево. Призрачный и позорный полумир они пр несли Украине...
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Средний ежедневный чек россиян за неделю снизился до 542 рублей.

У меня есть стойкое ощущение, постепенно переходящее в уверенность, что скоро на улицах будут грабить людей, несущих пакет с продуктами из "Пятёрочки".
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Ну да поэтгму украинцы и ездят на зароботки в нищую россию...
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Ездят потому как там есть работа и её много, а не потому, что россисяне в шоколаде.
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В концлагере и в ГУЛАГЕ рабо ы было немеряно, только желающих туда попасть как то не наблюдалось...
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РФ. Количество построенных гражданских судов, с тоннажем более 50 тонн
. 2013: 174
2014: 120
2015: 83
2016: 66
2017: 42
2018: 46
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Какая разница, что и где начало бродить? Важно, что этому брожению не давали волю. Бродило и бродило. А теперь все это превратилось в лайно. И этим раствором будут поливать Украину. А Кулеба будет констатировать факт. Делать, конечно, ничего с этим он не будет, да и не может. Силенки не те.
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А до чого це сказано? якась дивна заява . Ми так звкли отримуваіи від дипломатів ЗЕперіоду економічні підтексти , вигідні для *****.
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Амэрыканьська батрачка?
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ляктричество Украина возобновила покупать в оккупанта , угли тоже покупает ,торговля идет полным ходом...на кой ЕС санкции против рашиста...если Украина сама их не вводит,торгуя с ним , отчисляя монеты оккупанту для содержания ордло и поддержания, за украинские деньги военный конфликт...???
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А помнишь как орали про торговлю на крови?
А теперь так таргуют что прямо гай шумит.
Дорвались суки до корыта и не нажруться...
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Порохососы завтра будет майдан по поводу задержания подсвинка Свинарчука?
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Не будет. Вняли призыву семьи, под копирку, с Насировым, даже суммы совпали, а вот одеяло даже не понадобилось.
Санкції ЄС проти Росії можуть зняти будь-якої миті, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7264
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Зепдрс ПНХ разом зі своїм Зеху*лом і бажано подалі від України на парашу до своїх "мишебратієв"!
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Снимут санкции или перестануть типа помогать....то мы можемо стати...там Сев.Корея или Иран или там много чем еще...
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тогда Украина должна защищать себя всеми доступными методами - запуском реакторов типа РМБК и ракетным щитом..
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Чому австрійцю все зрозуміло, а наші це вибрали преЗЕдентомСанкції ЄС проти Росії можуть зняти будь-якої миті, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1115
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А-а-а, наверное Крым уже вернули Украине. Можно снимать
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Ой смешно....
А ЕС так эти санкции соблюдают.....
Прям Сименс описсался от страха....
Кстати. Запустили его турбины в Крыму...?
Если да, то думаю не без отпусников инженеров с этой конторы.
Что 100% известно и разведке и правительству тех стран.
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При этом независимо, капитулирует ли Украина или упрется . А если так, то зачем капитулировать. Санкции это как возвращение в ПАСЕ. Туда вернули без малейшего выполнения чего либо, за что исключили. Санкции снимут также без любых условий. ну разве что Рф будит бомбить Киев или начнет сбивать гражданские самолеты над странами Прибалтики. Все остальное Путину спустят на тормозах. Как спустили нападение на Грузию, аннексию Крыма, войну на Донбассе, сбитый пассажирский самолет, отравление в Солсбери, попытка гос переворота в Черногории, погружение РФ в репрессии и массовые посадки. " Что позволено Юпитеру, то не позволено быку"
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Скажите этому прохфессору, что санкции в любой момент снимать никто не собирается, так как 12 сентября они были продлены на пол года!
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Советник президента США Сэм Кислин заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко и его команда незаконным образом присвоили себе $1,5 млрд, полученных при конфискации у приближенных своего предшественника Виктора Януковича. Об этом американский бизнесмен рассказал на брифинге в Киеве
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Ну так. Санкции же вводили с подачи злодея и мародера Пэдры, вождя партии войны, развязавшей войну и нагло оклеветавшей невинного *****, обозвав его оккупантом и агрессором. Теперь у власти честная давалкаМоника, которая эту войну хочет закончит' на условиях *****. Какие-такие санкции-манкции? Зачем?
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А как в одное голове зелебоба уживается партия войны и петя сдал Крым и Донбасс?
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Спасатели нашли семерых выживших после прорыва дамбы в Красноярском крае. Судьба шестерых рабочих остается неизвестной.
Дамба технологического водоема золотодобывающей артели разрушилась рано утром в районе поселка Щетинкино Курагинского района. В результате затопило два рабочих общежития. Погибли 15 человек, еще 14 пострадали.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. По данным местных властей, дамба принадлежит холдингу «Сибзолото», но нигде не зарегистрирована, ее построили кустарным способом с нарушением всех норм.
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А отчего не снять??
Уголь и эл энергию у мацкалей покупаем
Европа тоже хочет торговать
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Звичайно, санкції можуть зняти в любий момент, адже в Україні не Президент,а
тупа ЗеЛена шмаркля, що бігала від армії чотири рази, хАхол-малорос, а не Українець, малорос, що все життя знущався над Україною та всім українським, капітулянт, а можливо, й рашистська консерва, що прагне домовитись з агресором десь посередині Дніпра, шмаркля,яка замість того, щоб чинити опір та розвивати всі надбання та успіхи попереднього Президента, особливо його зусилля по обкладанню обісРашки санкціями зо всіх сторін, погоджується на прийняття , вштовхуванню в Україну на умовах ботоксного Сцарька-педофіла ракових пухлин рашистських дЫр та їх довічному приоритетному фінансуванню за рахунок всієї України та всіх українців.
Що ж ви, панове, хочете?
Якщо сама Україна, її антиукраїнське керівництво, яке вибрав "мудрий нарід", прагне капітулювати перед агресором та перетворити Україну на малорассєйскій федеральний округ вЯлікай обісРашки, то навіщо тоді самій Європі санкції? Про що Ви взагалі?
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/// обоснованный оптимизм? реализм или наивность?
Дмитрий Кулеба считает, что победа Украины над агрессором - Россией - должна иметь три элемента. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода .
Первым чиновник назвал деоккупацию и реинтеграцию Донбасса на правах децентрализованной части Украины. "То есть у нас в стране очень глубокая децентрализация, она продолжается, и наше правительство продолжает эту децентрализацию, и регионы, общины пользуются многими удобствами и преимуществами в рамках децентрализации",
Следующим шагом, считает Кулеба, является деоккупация Крыма - его возвращение под контроль Украины. Он подчеркнул: если кто-то откажется от идеи возврата полуострова, это будет считаться госизменой.
Третьим элементом такой победы вице-премьер считает визит президента России в Украину, во время которого он склонит голову перед монументом героям АТО/ООС.
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Ось, наприклад, бородатій бабі каломойші ЗеЛена шмаркля, що голосно гавкала про "баригу та торгівлю на крові", дозволила купувати дешеву кацапо-ординську електроенергію та вугілля, а Європа, чим гірша?
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зебланам немного поднажиться только осталось
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Участвуя в Минских договорняках с ДНР, ЛНР и Россией, мы весь мир убедили, что в Украине идёт гражданская война. Зеленский своим согласием на формулу порошенка-путина, только добавил в этом уверенности.
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