 Санкції ЄС проти Росії можуть зняти будь-якої миті, - Кулеба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Про те, що потрібно знімати санкції, почали говорити якраз наступного дня після того, як ці санкції було введено. Постійно бродить ця ідея в думках і в головах, і рука окремих наших європейських партнерів постійно тягнеться на засіданнях Європейської Ради, щоб порушити консенсус проти санкцій. Так, санкції ухвалені ЄС. Вони ухвалюються – їхня дія продовжується консенсусом. І будь-якої миті (і ми маємо усвідомлювати це) режим санкцій може бути змінено", - сказав Кулеба.
Він також зазначив, що якщо і відбудеться демонтаж режиму санкції, то почнеться він із зняття секторальних санкцій.
"Тобто тих, які найболючіші. Тоді сигнал буде такий, що санкції залишилися, ми просто частинку зняли санкцій, щоб заохотити Росію. Але, по суті, ось це і є головний індикатор - секторальні санкції", - додав Кулеба.
Резонёрство, нецеленаправленность и непродуктивность мышления, а также бурная, но бесплодная деятельность вкупе с полным отсутствием опыта работы в реальной экономике, (хотя он никогда не смог бы дать там какой-то результат), приведет страну, если его не уберут немедленно, к совершенно потрясающим результатам и мы все будем век благодарить мудрых зеизбирателей, сделавших стране такой подарок.
Кто и с какой кровью будет разгребать плоды их бурной деятельности и удастся ли это, пока не ясно.
Петро Олексійович, потрібно діяти!!!
А потом посмотрел на зебобиковскую гниль и забрал.
Давайте не забувати Сергія Нігояна.
Він поряд з Україною.
Зелесоска.
И кто же его заставил идти расхлебывать?
Ти про це?
Читаешь этот бред и диву даешься, насколько у нас развелось идиотов, совсем не меньше, чем на кацапетовке!
В ночь на 16 мая 2019 года самолет Игорь Коломойского приземлился в аэропорту Днепра. Олигарха не было в стране более двух лет. Причина весомая - конфликт с прежним президентом Украины Петром Порошенко.
Пять лет президентства Порошенко бывшие владельцы ПриватБанка - Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов - вряд ли будут вспоминать с удовольствием.
За это время они понесли потери на всех фронтах: лишились банковских активов, части курорта "Буковель", и влияния на нефтегазовый сектор. Это не все беды: ферросплавные заводы олигарха больше других пострадали от пресловутой формулы "Роттердам+", МАУ сменила прибыли на убытки, а старые конфликты с украинскими бизнес-партнерами завершились дорогостоящими мировыми соглашениями.
А теперь все прекрасно, поставили своего припизидента!
У меня есть стойкое ощущение, постепенно переходящее в уверенность, что скоро на улицах будут грабить людей, несущих пакет с продуктами из "Пятёрочки".
. 2013: 174
2014: 120
2015: 83
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А теперь так таргуют что прямо гай шумит.
Дорвались суки до корыта и не нажруться...
А ЕС так эти санкции соблюдают.....
Прям Сименс описсался от страха....
Кстати. Запустили его турбины в Крыму...?
Если да, то думаю не без отпусников инженеров с этой конторы.
Что 100% известно и разведке и правительству тех стран.
давалкаМоника, которая эту войну хочет закончит' на условиях *****. Какие-такие санкции-манкции? Зачем?
Дамба технологического водоема золотодобывающей артели разрушилась рано утром в районе поселка Щетинкино Курагинского района. В результате затопило два рабочих общежития. Погибли 15 человек, еще 14 пострадали.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. По данным местных властей, дамба принадлежит холдингу «Сибзолото», но нигде не зарегистрирована, ее построили кустарным способом с нарушением всех норм.
Уголь и эл энергию у мацкалей покупаем
Европа тоже хочет торговать
тупа ЗеЛена шмаркля, що бігала від армії чотири рази, хАхол-малорос, а не Українець, малорос, що все життя знущався над Україною та всім українським, капітулянт, а можливо, й рашистська консерва, що прагне домовитись з агресором десь посередині Дніпра, шмаркля,яка замість того, щоб чинити опір та розвивати всі надбання та успіхи попереднього Президента, особливо його зусилля по обкладанню обісРашки санкціями зо всіх сторін, погоджується на прийняття , вштовхуванню в Україну на умовах ботоксного Сцарька-педофіла ракових пухлин рашистських дЫр та їх довічному приоритетному фінансуванню за рахунок всієї України та всіх українців.
Що ж ви, панове, хочете?
Якщо сама Україна, її антиукраїнське керівництво, яке вибрав "мудрий нарід", прагне капітулювати перед агресором та перетворити Україну на малорассєйскій федеральний округ вЯлікай обісРашки, то навіщо тоді самій Європі санкції? Про що Ви взагалі?
Дмитрий Кулеба считает, что победа Украины над агрессором - Россией - должна иметь три элемента. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода .
Первым чиновник назвал деоккупацию и реинтеграцию Донбасса на правах децентрализованной части Украины. "То есть у нас в стране очень глубокая децентрализация, она продолжается, и наше правительство продолжает эту децентрализацию, и регионы, общины пользуются многими удобствами и преимуществами в рамках децентрализации",
Следующим шагом, считает Кулеба, является деоккупация Крыма - его возвращение под контроль Украины. Он подчеркнул: если кто-то откажется от идеи возврата полуострова, это будет считаться госизменой.
Третьим элементом такой победы вице-премьер считает визит президента России в Украину, во время которого он склонит голову перед монументом героям АТО/ООС.