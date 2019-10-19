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 У Дніпрі внаслідок ДТП загинув поліцейський. ФОТО

У Дніпрі внаслідок ДТП загинув поліцейський, ще дві людини зазнали травм.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У Дніпрі внаслідок ДТП загинув поліцейський 01

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 19 жовтня, близько 17:00.

Попередньо встановлено, що співробітник поліції, перебуваючи поза службою, рухався на власному автомобілі Ford Fiesta Полтавським шосе. У районі перехрестя з вул. Белградською він виїхав на смугу зустрічного руху, внаслідок чого сталося зіткнення чотирьох автомобілів.

У Дніпрі внаслідок ДТП загинув поліцейський 02

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Унаслідок ДТП співробітник поліції загинув на місці, ще двох людей - жінку і дитину - доставлено в лікарню.

У Дніпрі внаслідок ДТП загинув поліцейський 03

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154788
 
 
 Топ коментарі
 
Люди не погибли и это радует.
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он выехал на полосу встречного движения... - цитата
погиб сам... и переколотил еще три авто с людьми и детьми...
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он выехал на полосу встречного движения... - цитата
погиб сам... и переколотил еще три авто с людьми и детьми...
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а может в англию на курсы совершенствования английского собирался уезжать. тренировалься ездить по тамошнему.
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Нажралось и выперлось на встречку ,хорошо что больше никто не погиб...
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точка зрения зависит от положения жопы
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І чому він виїхав на зустрічну смугу?
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Можид інсульт? Не тільки ж у одного Толстошеєва таке може бути.
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дорєнку тож шось там в аорті анєврізьма лопла
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епіліптічєскій пріступ - пєрвий і послєдній в жизні
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Потому что он Мусор. А мусорам законы не писаны
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А можна нові назви вулиць і старі називати разом? Це що, диверсія? Переіменували всі вулиці і тепер створилась суцільна плутанина
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вань, тебе это не надо..это сложно для тебя..то что у тебя между ушей может взорваться от обилия информации
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Странно, почему нет ажиотажа на странице и несколько страниц возмущенных коментов про мусоров которые давят людей? Как будто так и нужно уже. Зато не дай Бог евробляхер оступится... Сразу вой что нужно сжигать и убивать их.
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Так, як в Україні їздять, я вже не здивована.
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Треба заборонити мусарам мати власний транспорт
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а також своє житло, бізніс, банковські щєта і збєрєженія - йдеш на службу - на пансіон, як монах в кєлії. Я сірьйозно
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Рискну предположить, что смертельный и травматические случаи произошли из-за отсутствия разделительной конструкции. Очень хотел присовокупить сюда фамилию Филатова с обоснованиями его вины, но сейчас нет времени.
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так там пєрєкрьосток - які ше конструкції??? шлюз?
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Новость подана совершенно некомпетентно. Если хотели назвать профессию, тогда нужно делать это во всех аналогичных новостях. Если же хотели акцентировать внимание принадлежности виновника ДТП к касте особо одаренных, то нужно было в заглавии так и писать "В Днепре в результате ДТП по собственной вине погиб полицейский"
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нада мєнта на дурь і етанол провєріть. Ну, нє могло оно бєз допінга
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