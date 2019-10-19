 У Дніпрі внаслідок ДТП загинув поліцейський. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 19 жовтня, близько 17:00.
Попередньо встановлено, що співробітник поліції, перебуваючи поза службою, рухався на власному автомобілі Ford Fiesta Полтавським шосе. У районі перехрестя з вул. Белградською він виїхав на смугу зустрічного руху, внаслідок чого сталося зіткнення чотирьох автомобілів.
Унаслідок ДТП співробітник поліції загинув на місці, ще двох людей - жінку і дитину - доставлено в лікарню.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
погиб сам... и переколотил еще три авто с людьми и детьми...