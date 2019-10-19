 У Дніпрі внаслідок ДТП загинув поліцейський. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 19 жовтня, близько 17:00.

Попередньо встановлено, що співробітник поліції, перебуваючи поза службою, рухався на власному автомобілі Ford Fiesta Полтавським шосе. У районі перехрестя з вул. Белградською він виїхав на смугу зустрічного руху, внаслідок чого сталося зіткнення чотирьох автомобілів.

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Унаслідок ДТП співробітник поліції загинув на місці, ще двох людей - жінку і дитину - доставлено в лікарню.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

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