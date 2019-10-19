 На Закарпатті затримано прикордонників, які торгували вкраденим у частині продовольством, - ДПСУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Керівник логістичного підрозділу здійснив продаж цивільній особі військового продовольчого майна, що належить Державній прикордонній службі України.
Також встановлено ще двох військовослужбовців, які на прохання свого колеги, використовуючи військовий автомобіль, вивезли це майно з території військового містечка і згодом перевантажили продукти харчування в цивільний транспортний засіб.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 410 КК.
Або мантри попів - толку?
Я чуть не обосрался от ..... ну, от того что это подается как доблесть и мудрость - дубасить лбом о пол перед толстой мужчиной в платье.
"умно", че. и хвост как у коровы - кто это высрал то?
https://www.youtube.com/watch?v=IYxctdNq44U
Краще б за своїми орлами дивився, а то докерувався, вже й харчі крадуть...