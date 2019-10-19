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Все про:Велика Британія (1074) парламент (336) Brexit (168)

 Парламент Британії ухвалив поправку, яка відтерміновує Brexit до завершення законодавчих процедур

Парламент Великої Британії 19 жовтня вперше за 37 років зібрався у вихідний, щоб вирішити долю нової угоди про Brexit, про яку домовився прем'єр-міністр Борис Джонсон із лідерами ЄС.

Палата громад проголосувала за поправку, яка відтерміновує затвердження угоди про вихід країни з Європейського Союзу, пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

За відповідне рішення проголосували 322 британські депутати, проти - 306.

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Автор поправки - колишній депутат від Консервативної партії Олівер Летвін. Поправка зобов’язує прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона просити відтермінувати вихід із ЄС до завершення всіх законодавчих процедур щодо виходу.

Зазначається, що ухвалений раніше закон, який зобов’язував Джонсона попросити відтермінування Brexit до 19 жовтня включно, мав недопрацювання. Окрім самої угоди, британські депутати мають проголосувати за закон про заміщення права ЄС положеннями англійського права, інакше 31 жовтня відбудеться жорсткий Brexit. Закон не врахував цей момент і згадував лише про затвердження угоди.

Поправка Летвіна виправляє цей недолік, водночас голосування за угоду Джонсона відтерміновується до наступного тижня. До 23:00 за британським часом прем’єр-міністр має попросити в ЄС відтермінувати  Brexit.

Водночас Джонсон заявив після голосування, що не проситиме додаткового відтермінування і наступного тижня винесе на голосування необхідні законопроекти.

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У разі прийняття британським парламентом всіх необхідних процедур до 31 жовтня відтермінування може бути скасовано.

Нагадаємо, згідно з домовленістю між Лондоном і Брюсселем, вихід Британії з ЄС має відбутися до 31 жовтня.

Прем'єр Британії Джонсон одним зі своїх пріоритетних завдань вважає здійснення Brexit до встановленого терміну "за будь-яку ціну" - або з угодою з Брюсселем, або без неї.

Проте більшість депутатів парламенту - проти такого "жорсткого Brexit". Депутати британської Палати громад у ніч на 4 вересня підтримали законопроект, який блокує можливість провести Brexit без угоди 31 жовтня.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154786
 
 
 Топ коментарі
 
"Поправка обязывает премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона просить отсрочить выход из ЕС до завершения всех законодательных процедур выхода."

Т.е. никогда.
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До 23:00 часов по британскому времени премьер-министр должен попросить у ЕС отсрочки Brexit.
В то же время Джонсон заявил после голосования, что не будет просить дополнительной отсрочки и на следующей неделе вынесет на голосование необходимые законопроекты. Источник: https://censor.net.ua/n3154786

А я не уберу, а я не уберу, а я не уберу свой чемоданчик 😁
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Они уже задолбали своим выходом всех
Напоминают анекдот про дедушку, выпрыгнувшего во время пожара из горящего дома на батут и отпружинящего обратно. И так пока не пристрелили.

А у нас расчёт НДС на этом завязан, приходится мониторить даже по работе
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Они уже задолбали своим выходом всех
Напоминают анекдот про дедушку, выпрыгнувшего во время пожара из горящего дома на батут и отпружинящего обратно. И так пока не пристрелили.

А у нас расчёт НДС на этом завязан, приходится мониторить даже по работе
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"Поправка обязывает премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона просить отсрочить выход из ЕС до завершения всех законодательных процедур выхода."

Т.е. никогда.
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До 23:00 часов по британскому времени премьер-министр должен попросить у ЕС отсрочки Brexit.
В то же время Джонсон заявил после голосования, что не будет просить дополнительной отсрочки и на следующей неделе вынесет на голосование необходимые законопроекты. Источник: https://censor.net.ua/n3154786

А я не уберу, а я не уберу, а я не уберу свой чемоданчик 😁
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Они не выйдут пока их не выгонят Парламент Британії ухвалив поправку, яка відтерміновує Brexit до завершення законодавчих процедур - Цензор.НЕТ 8700
Англичане уходят не попрощавшись, а евреи прощаются но не уходят.
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Слава коммунистической партии Великобритании! Ура товарищи!Парламент Британії ухвалив поправку, яка відтерміновує Brexit до завершення законодавчих процедур - Цензор.НЕТ 8861
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Що, а Морнінг Стар ще виходить. Щось я давно не бачу її у продажу.
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А комуняцькі рила хіба ще є в Королівстві?

Чи вже все Королівство дрейфує в бік комунізму?
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Та я ж не знаю. Спитай у болгарина що вище.
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А я вважав, що "люцифер" знає про все Парламент Британії ухвалив поправку, яка відтерміновує Brexit до завершення законодавчих процедур - Цензор.НЕТ 3708
Куди там болгаринові.
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Интересно, как они разрулят дела с линией разграничения между Ирландской Республикой и северо-ирландским про-британским сепаратистским анклавом...
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Там буде детектив крутіше про Шотландію.
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Угу. Шотландцы хочут повторить референдум, а северо-ирландские коллоборационисты не хочут выходить из ЕС. Нормально так популисты старушку Британию в шпагат поставили.
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По-хреновому...
А вдруг будет получаться по-любовно, то ***** быстро вставит свой пятак...
Как-то так я это вижу...
Там ещё и у Скоттиш кое-где чешится...
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Скотты хотят независимости уже лет 600. А ирландские коллоборанты хотят и на...сесть и рибку сьесть, т.е. в Ирландскую Республику не хотят, но хотят остаться в ЕС. В Ирландии уже и Шинн Фенн и ИРА снова пробуждаются от 10-летней спячки. Скучно там не будет, спасибо популистам.
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Так и я об этом...
Скотты просто ждут катализатор)
А конфликт между Eng и Irl может этим катализатором и быть...
Потом может всем "не мало показаться"...
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это все такое.. пора визовый режим отменить с Украиной..
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Мы стремимся туда, откуда выйти труднее чем зайти. Отель Калифорния какой-то
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да не.. просто пива попить и музеи посмотреть..
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А в чому полягає проблема виходу? Можна ж просто грюкнути дверима. Чей же, прІнуждать_к_союзу ніхто не буде. Инша річ, що з ...please bring me my wine... вже не вийде Парламент Британії ухвалив поправку, яка відтерміновує Brexit до завершення законодавчих процедур - Цензор.НЕТ 8606
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никак англия не может уйти по английски
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