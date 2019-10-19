 Парламент Британії ухвалив поправку, яка відтерміновує Brexit до завершення законодавчих процедур

Палата громад проголосувала за поправку, яка відтерміновує затвердження угоди про вихід країни з Європейського Союзу, пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

За відповідне рішення проголосували 322 британські депутати, проти - 306.

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Автор поправки - колишній депутат від Консервативної партії Олівер Летвін. Поправка зобов’язує прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона просити відтермінувати вихід із ЄС до завершення всіх законодавчих процедур щодо виходу.

Зазначається, що ухвалений раніше закон, який зобов’язував Джонсона попросити відтермінування Brexit до 19 жовтня включно, мав недопрацювання. Окрім самої угоди, британські депутати мають проголосувати за закон про заміщення права ЄС положеннями англійського права, інакше 31 жовтня відбудеться жорсткий Brexit. Закон не врахував цей момент і згадував лише про затвердження угоди.

Поправка Летвіна виправляє цей недолік, водночас голосування за угоду Джонсона відтерміновується до наступного тижня. До 23:00 за британським часом прем’єр-міністр має попросити в ЄС відтермінувати Brexit.

Водночас Джонсон заявив після голосування, що не проситиме додаткового відтермінування і наступного тижня винесе на голосування необхідні законопроекти.

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У разі прийняття британським парламентом всіх необхідних процедур до 31 жовтня відтермінування може бути скасовано.

Нагадаємо, згідно з домовленістю між Лондоном і Брюсселем, вихід Британії з ЄС має відбутися до 31 жовтня.

Прем'єр Британії Джонсон одним зі своїх пріоритетних завдань вважає здійснення Brexit до встановленого терміну "за будь-яку ціну" - або з угодою з Брюсселем, або без неї.

Проте більшість депутатів парламенту - проти такого "жорсткого Brexit". Депутати британської Палати громад у ніч на 4 вересня підтримали законопроект, який блокує можливість провести Brexit без угоди 31 жовтня.

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