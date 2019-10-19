 Адвокат: Справа Гладковського - це політичне переслідування без юридичних підстав

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Прямий.

"Будемо боротися. Головне, що я вірю, що Гладковський невинуватий. Це єдине, що мене мотивує".

Адвокат підкреслив, що коли бачить ті порушення, які допускає сторона обвинувачення, мотивація боротися стає ще більшою.

"Звичайно, складно працювати в ситуації, коли, крім юридичної складової, є і політична складова... Ми бачимо і висловлювання певних посадовців. І ми бачимо, що зараз відбувається на вулиці. У такій ситуації працювати важко", - сказав Волинець.

Він нагадав слова глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, який в інтерв'ю зазначив, що затримання Гладковського "сподобається виборцям".

Читайте також: Адвокат Гладковського: За 8 місяців НАБУ змогло лише провести 2 допити та 1 обшук

"Але та обставина, що я особисто вірю в те, що пан Гладковський невинуватий, надихає боротися і доводити його невинуватість", - підкреслив захисник.

Руслан Волинець також зазначив, що в документах, які надав прокурор, половина папок - це інформація з інтернет-ресурсів.

"8 місяців цькують цього бідного Гладковського, що він зробив корупційні злочини в системі "Укроборонпрому". Ви бачите, що коли їм потрібно, то все відбувається дуже швидко. 8 місяців жодних юридично значимих дій у цій справі немає", - підкреслив він.

"Це для мене є, зокрема, показником того, що в цій справі або нічого немає, або те, що є, не є достатнім для того, щоб цю справу рухати до того юридичного результату, який вказувався в публічній сфері", - додав Волинець.

Дивіться також: Антикорупційний суд продовжив обирати запобіжний захід Гладковському (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадуємо, 19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн гривень.

17 жовтня Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, його затримано за підозрою в зловживанні службовим становищем.

У пресслужбі корпорації "Богдан" затримання Гладковського назвали "інсинуацією і спробою створити картинку для телебачення".

18 жовтня Гладковському оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

ВАКС увечері 18 жовтня розпочав обрання запобіжного заходу Гладковському, але вночі оголосив перерву в засіданні до 12:00 19 жовтня.

25 лютого - 11 березня 2019 року проект "Наші гроші" оприлюднив у рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель у 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" у рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих із РФ через фіктивні фірми-"прокладки", включно з ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

Як повідомлялося, 10 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".

О.Гладковський, який обіймав посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) до березня поточного року, в липні поточного року знову очолив корпорацію "Богдан", президентом якої він був із моменту її створення у 2005 році до призначення на держслужбу. У 2014 році завод кокорпорації "Богдан" у Черкасах перепрофільовано на випуск військової техніки.