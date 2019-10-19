 Керівник Аккерманської фортеці Морозов підписав угоду про співпрацю з сепаратистами з невизнаного Придністров'я

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Любимый город.

Угоду про взаємодію, співпрацю та створення асоціації "Фортеці Дністра" було підписано 10 жовтня в Бендерах, на території невизнаної Придністровської Молдавської Республіки, яку наразі Республіка Молдова розглядає як свою окуповану територію.

Згідно з підписаним документом, передбачається, що в новостворену асоціацію, крім Аккерманської та Бендерської, увійдуть також Сороцька, Хотинська і Кам'янець-Подільська фортеці. Як повідомляють регіональні ЗМІ, підписання відбулося в межах VII Придністровського міжнародного інвестиційного економічного форуму.

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Якихось підтверджень того, що Одеська облрада уповноважила в.о. директора КП "Фортеця" Олександра Морозова перебувати з візитом у невизнаному Придністров'ї, ба більше, підписувати там офіційні угоди, ніде немає.

Зазначається, що Морозов також є депутатом Білгород-Дністровської міської ради. Обрано його за списком партії "Довіряй справам", яка на останніх парламентських виборах об'єдналася з Опозиційним блоком.

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