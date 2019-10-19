 Керівник Аккерманської фортеці Морозов підписав угоду про співпрацю з сепаратистами з невизнаного Придністров'я

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Любимый город.
Угоду про взаємодію, співпрацю та створення асоціації "Фортеці Дністра" було підписано 10 жовтня в Бендерах, на території невизнаної Придністровської Молдавської Республіки, яку наразі Республіка Молдова розглядає як свою окуповану територію.
Згідно з підписаним документом, передбачається, що в новостворену асоціацію, крім Аккерманської та Бендерської, увійдуть також Сороцька, Хотинська і Кам'янець-Подільська фортеці. Як повідомляють регіональні ЗМІ, підписання відбулося в межах VII Придністровського міжнародного інвестиційного економічного форуму.
Якихось підтверджень того, що Одеська облрада уповноважила в.о. директора КП "Фортеця" Олександра Морозова перебувати з візитом у невизнаному Придністров'ї, ба більше, підписувати там офіційні угоди, ніде немає.
Зазначається, що Морозов також є депутатом Білгород-Дністровської міської ради. Обрано його за списком партії "Довіряй справам", яка на останніх парламентських виборах об'єдналася з Опозиційним блоком.
многие бы приходили....
Сыплется отовсюду, не знаешь, куда кидаться
Думаю, стоит действовать по плану, реформировать прокуратуру, систематично работать
Иначе затянет в хаос и ничего не изменится
Росія робить ставку на російськомовне населення у своїй збройній агресії - генерал Жан-Поль Перрюш
Росія усвідомила, що єдиний спосіб підкорити ці країни - через російськомовне населення.
Не маючи достатньою військової потужності для того, щоб підкорити ці країни військовим шляхом, і враховуючи свій власний досвід війни проти ворожо налаштованого населення в Афганістані і досвід інших країн, наприклад досвід США у В'єтнамі, - Росія усвідомила, що єдиний спосіб підкорити ці країни - через російськомовне населення, що живе на територіях цих країн. Це - російський ресурс, бо їх можна спрямувати проти урядів їхніх власних країн та їхніх інституцій. Це те, що відбулося у Придністров'ї в Молдові, у Грузії в районах Абхазії та Південної Осетії, а тепер в Україні - в Криму і на Донбасі.
Будапешсткий меморандум пусть пробуют выполнять а не гениальные размышления делают.
Я не стану говорить вам о цели нашего собрания - она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те, и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем.
Чем занято одесское СБУ? Гуляет по Привозу и собирает дань на таможне\в порту, готовясь к вечернему визиту к девкам?
"бывший руководитель ..."
руководитель рукой у нас кива.
так понимаю уже не руководитель и без полномочий какой-то марозав что-то подписал ..
Зелебенському СБУ все це і нахрін не треба!!!
Вони Пашинського саджають!!!
или опять вам кто то серит в портки?