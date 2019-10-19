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Все про:Молдова (485) Придністров'я (163) Білгород-Дністровський (12)

 Керівник Аккерманської фортеці Морозов підписав угоду про співпрацю з сепаратистами з невизнаного Придністров'я

Керівник Аккерманської фортеці Олександр Морозов підписав на території невизнаного Придністров'я угоду про співпрацю та створення асоціації "Фортеці Дністра".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Любимый город.

Угоду про взаємодію, співпрацю та створення асоціації "Фортеці Дністра" було підписано 10 жовтня в Бендерах, на території невизнаної Придністровської Молдавської Республіки, яку наразі Республіка Молдова розглядає як свою окуповану територію.

Згідно з підписаним документом, передбачається, що в новостворену асоціацію, крім Аккерманської та Бендерської, увійдуть також Сороцька, Хотинська і Кам'янець-Подільська фортеці. Як повідомляють регіональні ЗМІ, підписання відбулося в межах VII Придністровського міжнародного інвестиційного економічного форуму.

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Якихось підтверджень того, що Одеська облрада уповноважила в.о. директора КП "Фортеця" Олександра Морозова перебувати з візитом у невизнаному Придністров'ї, ба більше, підписувати там офіційні угоди, ніде немає.

Зазначається, що Морозов також є депутатом Білгород-Дністровської міської ради. Обрано його за списком партії "Довіряй справам", яка на останніх парламентських виборах об'єдналася з Опозиційним блоком.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154784
 
 
 Топ коментарі
 
Конечно, всего лишь сотрудничество музеев. Теперь надо поехать в крым там подписать дружбу с херсонесом и ханским дворцом в бахчисарае. Везде вопят о непризнании своих оккупированных территорий, а сами в оккупированном приднестровье дружбу подписывают. Как это по-зелибобицки Керівник Аккерманської фортеці Морозов підписав угоду про співпрацю з сепаратистами з невизнаного Придністров'я - Цензор.НЕТ 3053
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Зебилье уже не стесняется признавать непризнаное.
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причем 3 мамки - мама Римма , мама Сара и та чье имя до сих пор неизвестно....
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я бы уже в Киеве поставил памятник или какой бюст - Неизвестной Мамке!
многие бы приходили....
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В Одесі - на мене завжди справляли дуже неприємне враження автівки з номерами пмр.. Самі страждаємо від сепаратизму , то навіщо впускати ці автівки в Україну, якщо хтось і викрутив руки Молдові щоб та їх визнала?
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Да, не только авто. Жуть скока "коренных" одесситов с тремя паспортами (пымыры-Молдова-Украина). К сожалению, Украина выступила стороной урегулирования конфликта в Молдове, этим все и вызвано. Согласен, надо выйти из этого бредового соглашения и признать пымыры вне закона.
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каденция сывочелый никчемна, гeтьман - весь вой набор слов - иди кефир пей.
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посмотрим реакцию нового генпрокурора, сделаем вывод!
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Это напоминает игру «Волк ловит яйца»
Сыплется отовсюду, не знаешь, куда кидаться

Думаю, стоит действовать по плану, реформировать прокуратуру, систематично работать

Иначе затянет в хаос и ничего не изменится
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Мы и наш Гарант сами создаем себе Приднестровье на Донбассе и договора с ними подписываем.
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Гааварите па русски!!! Пишите паарусски!!
Росія робить ставку на російськомовне населення у своїй збройній агресії - генерал Жан-Поль Перрюш

Росія усвідомила, що єдиний спосіб підкорити ці країни - через російськомовне населення.
Не маючи достатньою військової потужності для того, щоб підкорити ці країни військовим шляхом, і враховуючи свій власний досвід війни проти ворожо налаштованого населення в Афганістані і досвід інших країн, наприклад досвід США у В'єтнамі, - Росія усвідомила, що єдиний спосіб підкорити ці країни - через російськомовне населення, що живе на територіях цих країн. Це - російський ресурс, бо їх можна спрямувати проти урядів їхніх власних країн та їхніх інституцій. Це те, що відбулося у Придністров'ї в Молдові, у Грузії в районах Абхазії та Південної Осетії, а тепер в Україні - в Криму і на Донбасі.

Керівник Аккерманської фортеці Морозов підписав угоду про співпрацю з сепаратистами з невизнаного Придністров'я - Цензор.НЕТ 9117
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Да да да.
Будапешсткий меморандум пусть пробуют выполнять а не гениальные размышления делают.
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Где-то мы уже это видели\слышали:
Я не стану говорить вам о цели нашего собрания - она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те, и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем.

Чем занято одесское СБУ? Гуляет по Привозу и собирает дань на таможне\в порту, готовясь к вечернему визиту к девкам?
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При нормальной власти новость должна была начинаться так :
"бывший руководитель ..."
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Удивляться нечего.Приднестровские купцы заказывают товар в Украине и ТРЕБУЮТ переслать Новой почтой в украинский Кучурган ,а оттуда Тираспольская Новая почта доставляет им товар с территории Украины. При ком такое ******** было узаконено?Не при Пете ли?Получается,что бьемся с одними пророссийскими сепарами ,а с другими пророссийскими сепарами торгуем.
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мля, поясніть ще раз ! Як може підписати співпрацю м. Покровськ , наприклад,та лугандон? До чого, що мене будуть грабувати?
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давайте все таки не путать...
руководитель рукой у нас кива.
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Руководитель Аккерманской крепости Александр МорозовИсточник:https://censor.net.ua/n3154784
так понимаю уже не руководитель и без полномочий какой-то марозав что-то подписал ..
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Ну вони ж не стріляють, отже з ними можна домовлятись. Чи я неправильно розумію курс нинішньої влади.
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В Украине в тюрьму сажают только патриотов. торнадо, айдар, азов, а всякие там штепы и цемахи на свободе и смеются в лицо
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Ну і що?
Зелебенському СБУ все це і нахрін не треба!!!
Вони Пашинського саджають!!!
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Крепость в Белгороде-Днестровском-один из лучших исторических памятников Украины. Находится в состоянии разрухи. Осыпаются оборонительные стены. Никто их ремонтом и консерваций,- не занимается...Похоже, ни государство, ни местные власти , ней заниматься не хотят.
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ЗЕБАНДІ на все по%%й, охлосу вони хліба не дали і видно що й відберуть, а от видовищ (зрєлищ) почали підганяти: 200 (двісті !!!! ах???єть) прокурорів з ситих і тіплих місьць геть, Пашинського (головний по Майдану і по обороні) посадили, хоча резонансні вбивці не сидять і на суди не ходять, а найголовніше рушив конвеєр по Свинарчуках - Гладковський сів.
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нет повести печальнее на свете - чем повесть о Пашинском и ..
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ну вот зебилы, объясните мне, почему при "мародерах-на-крови", "порохоскотах-у-власти" этого пиз...деца не было?!
или опять вам кто то серит в портки?
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Часто задаю етнічним росіянам,які давно живуть в Україні,але мають в росії рідних--одне питання.Чому їхні рідні в росії не хочуть,щоб їхні близькі хорошо жили в Україні? Отримаю приблизну відповідь---Що вони підтримують свою рідню в росії. Якась муть виходить,що російський кацап ніколи не буде боротись за українську землю на якій йому жилося б хорошо.
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