EN|RU|UK
Теми дня: Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  2155  11
Матеріали за темою:
Все про:Закарпаття (821) Нацполіція (8359) Правоохоронні органи (267) фальшивомонетники (30)

 На Закарпатті затримано злочинну групу, що займалася збутом фальшивих доларів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

18 жовтня в Закарпатській області співробітники поліції затримали членів злочинного угруповання, які займалися збутом фальшивих грошей в особливо великих розмірах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Закарпатті затримано злочинну групу, що займалася збутом фальшивих доларів, - Нацполіція 01

Слідчі й оперативники встановили, що упродовж останніх місяців ці особи на території Закарпаття збули близько 30 тис. фальшивих доларів. Діяло угруповання в Ужгороді, Мукачеві та Рахові.

Загалом до складу угруповання, організатором якого є 49-річна мешканка Ужгорода, входять ще 7 закарпатців - жителі  міст Ужгород, Мукачево та району, а також Рахівщини. Вік фігурантів - від 22 до 58 років.

Дивіться також: У Києві затримано афериста, який під час обміну валюти збував громадянам фальшиві купюри, - Нацполіція. ФОТО

На Закарпатті затримано злочинну групу, що займалася збутом фальшивих доларів, - Нацполіція 02

Затримання співорганізатора - 37-річного жителя села Середнє Водяне (Рахівщина) - відбулося в Рахові під час передачі фальшивих 1000 доларів автобусом міжрайонного сполучення.

За місцем проживання фігурантів проводяться санкціоновані судом обшуки.

На Закарпатті затримано злочинну групу, що займалася збутом фальшивих доларів, - Нацполіція 03

Дивіться також: 22-річний киянин зберігав удома сім мільйонів фальшивих гривень, - прокуратура. ФОТО


На Закарпатті затримано злочинну групу, що займалася збутом фальшивих доларів, - Нацполіція 04

Вирішується питання про повідомлення про підозру фігурантам справи в скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 199 Кримінального кодексу України, тобто виготовлення і збут підроблених грошей, вчинені за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах. Зловмисникам загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154783
 
 
 Топ коментарі
 
Немедленно отпустить и извиниться.Это группа инкасаторов,везшая деньги для выплат зарплат учителям.По 4000$,как Вова бубочка и обещал.
Там где то еще премьер на самокате подтянуться должен. На Закарпатті затримано злочинну групу, що займалася збутом фальшивих доларів, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6746
 показати весь коментар
 
А личный поезд на заднем дворе?
На Закарпатье задержана преступная группа, занимавшаяся сбытом фальшивых долларов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8795
 показати весь коментар
 
Судя по хрущевской кухоньке,много преступная группа не заработала
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Судя по хрущевской кухоньке,много преступная группа не заработала
 показати весь коментар
 
 
Два раба на заднем плане..Рабовладелец надменно держит руки с плёткой за спиной.
 показати весь коментар
 
 
Немедленно отпустить и извиниться.Это группа инкасаторов,везшая деньги для выплат зарплат учителям.По 4000$,как Вова бубочка и обещал.
Там где то еще премьер на самокате подтянуться должен.
 показати весь коментар
 
 
Дача взятки фальшивыми купюрами не подпадает ни под статью о взятке, ни под сбыт фальшивых денег!!!
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору