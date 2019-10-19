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 Політика України
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Все про:Гладковський (103) Антикорупційний суд (467)

 Антикорупційний суд заарештував Гладковського на 2 місяці з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вищий антикорупційний суд відправив під арешт на два місяці з можливістю внесення застави в розмірі 10 623 130 гривень колишнього заступника секретаря Ради безпеки й оборони України Олега Гладковського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У разі внесення застави Гладковський має здати закордонні паспорти, носити електронний браслет стеження і не покидати території Київської області.

Антикорупційний суд заарештував Гладковського на 2 місяці з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн грн 01
Антикорупційний суд заарештував Гладковського на 2 місяці з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн грн 02

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Антикорупційний суд заарештував Гладковського на 2 місяці з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн грн 03
Антикорупційний суд заарештував Гладковського на 2 місяці з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн грн 04
Антикорупційний суд заарештував Гладковського на 2 місяці з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн грн 05
Антикорупційний суд заарештував Гладковського на 2 місяці з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн грн 06

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Антикорупційний суд заарештував Гладковського на 2 місяці з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн грн 07

Апеляцію на це рішення може бути подано упродовж 5 днів. Прокурори САП просили суд обрати Гладковському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в 100 млн грн.

Дивіться також: Антикорупційний суд продовжив обирати запобіжний захід Гладковському (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадуємо, 17 жовтня  Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, його затримано за підозрою в зловживанні службовим становищем.

У пресслужбі корпорації "Богдан" затримання Гладковського назвали "інсинуацією і спробою створити картинку для телебачення".

18 жовтня Гладковському оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

ВАКС увечері 18 жовтня розпочав обрання запобіжного заходу Гладковському, але вночі оголосив перерву в засіданні до 12:00 19 жовтня.

25 лютого - 11 березня 2019 року проект "Наші гроші" оприлюднив у рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель у 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" у рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих із РФ через фіктивні фірми-"прокладки", включно з ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

Як повідомлялося, 10 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".

О.Гладковський, який обіймав посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) до березня поточного року, в липні поточного року знову очолив корпорацію "Богдан", президентом якої він був із моменту її створення у 2005 році до призначення на держслужбу. У 2014 році завод кокорпорації "Богдан" у Черкасах перепрофільовано на випуск військової техніки.

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154782
 
 
 Топ коментарі
 
при чем тут коломойша, смени методичку.
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А какой он нанёс ущерб?
На спор что Коломойша - украл в тысячу раз больше...

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У стецьков истерика началась? То ли еще будет.
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Ага) от смеха-хоть новости не читай, каждый день вас, зебанутых, и в хвост и в гриву
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Та Вофкє Зєбілу та "слугам урода" це вже не допоможе. До Першого грудня залишився 41 день 😃
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А шо будет? Ты влезешь в петину жопу и будешь флагом махать?
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😁 у детей такая игрушка есть из МакДака
Блин как он орет 😂😂
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Антикорупційний суд заарештував Гладковського на 2 місяці з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн грн - Цензор.НЕТ 4879
С него можно памятник "украинской коррупции" лепить ...идеально подходит.
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Можна зробити скульптурну композицію з двох жадібних свиней і десятка таких же підсвинків.
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з останньої фотки можна зробити гарну фотожабу
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***** 10 лямов... копейки для них... неужели лёд тронулся....пашинский..он....? да дадут за него этот залог...кто бы сомневался.... там сейчас с евросолидарности по сусекам поскребут и наскребут любую сумму своим братанам поддельникам...далее думаю будет интереснее.... и будут реальные посадки...((
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Не ризикнули садити на 3 (!) місяці, без застави. "Не ризикнули" - це я культурно сказав.
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Ти знову лахта з гебнявими картинками,таке тільки москалі можуть придумати
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Балаган закончился . Все расходятся по домам. Я вчера писал , что парень на выходных будет дома , а меня зелебобики критиковали.
Pavlo Dudra

а єслі нєт, сжуешь свое сомбреро,генацвале ? ))
17.10.2019 15:55
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Мне нравится 3

Алё Дудра ! Как дела ?
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Отлично! Теперь есть что на хлеб намазать!
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Цієї зими Зебіли будуть мазати на хліб кримінальну справу Гладковського.
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Гучно звинувачували Гонтарєву, потім Гладковського. Сім'я, а зокрема діти Гонтарєвої тут живуть, сім'я Гладковського, за рахунок якого вирішили зараз підняти рейтинг зе, теж. Пам'ятаєте, як риги зі своїми виводками тікали з країни?Ці, чомусь не покинули Україну, бо привід не дали
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Головне що тепер нема контрабанди запчастин з Орди,
і нема озброєння. Це перемога!
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Озброєння є, але без петіних прокладок
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Надати Петру Олексійовичу Порошенко звання Героя України Електронні петиції - Офіційне інтернет-представництво Президента Україниhttps://petition.president.gov.ua/petition/67288
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Звання стецькового Героя Украіни? Тоді одразу і Свинарчуку давайте.
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Ну шо стецьки, оголошуйте збір коштів для цієі кришталево чесноі людини. Як йому бідаці назбирати таку величезну заставу без вашоі допомоги?
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Дійсно, а навіщо ви, стецьки, обирали клоуна ПеПу і все просрали?
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ЗеСвавілля
Падає рейтинг? Скорочуються субсидії? Не ростуть пенсії та зарплати? Закриваються підприємства? Закуповуються російські енергоносії? https://tverezo.info/post/104774Антикорупційний суд заарештував Гладковського на 2 місяці з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн грн - Цензор.НЕТ 750
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Он за день больше воровал, чем этот смешной залог.
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что это за шоу??Залог 10 млн.???...сегодня и внесут.
2-3 дня и он присоединится к любителям английского языка в Лондоне.
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Жена с любовничей чемоданы уже собирают.
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когда знаешь результат зарание это не суд а судилище.
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"Антикоррупционный суд арестовал Гладковского на 2 месяца с возможностью внесения залога 10,6 млн грн." - Порошенко призвал Раду запретить отпускать под залог коррупционеров.
Зеленский предложил отменить залог для коррупционеров.

Кто лучше, Порошенко, или Зеленский? Я думаю, что они одинаковые и различаются только размерами.
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коломойский 1.6 млрд доллара ******* будучи главой ога, а эти 10,6 млн грн ищут..
Зебилы.
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Христ а вообще распяли.
Хлеба и зрелищ плебеям.
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и это только в 2015 году..)) не надо было колобовыми торговать..
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Соя кто знает? А пеця будет на поруки брать патриота и торгового портнера свынюрчука?
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Ну этого и следовало ожидать, нужен закон по которому коррупционеры не могли выходить под залог до суда.
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пусть сначало внесет в бюдже страны сумму украденного....миллионов 500!!
и валит.
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Вам наликом или на карту?
Рублями берете с рашинских счетов?
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В нашей стране созданы все условия для культивации самой масштабной коррупции. Бедолага украл колбасу в маркете, - и сядет в тюрьму. Мародер украдет сотни миллионов, заплатит в суде мзду, и отправляется на свободу. Панам все, - а хлопов в стойло!
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