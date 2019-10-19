 Антикорупційний суд заарештував Гладковського на 2 місяці з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У разі внесення застави Гладковський має здати закордонні паспорти, носити електронний браслет стеження і не покидати території Київської області.





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Апеляцію на це рішення може бути подано упродовж 5 днів. Прокурори САП просили суд обрати Гладковському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в 100 млн грн.

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Нагадуємо, 17 жовтня Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, його затримано за підозрою в зловживанні службовим становищем.

У пресслужбі корпорації "Богдан" затримання Гладковського назвали "інсинуацією і спробою створити картинку для телебачення".

18 жовтня Гладковському оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

ВАКС увечері 18 жовтня розпочав обрання запобіжного заходу Гладковському, але вночі оголосив перерву в засіданні до 12:00 19 жовтня.

25 лютого - 11 березня 2019 року проект "Наші гроші" оприлюднив у рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель у 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" у рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих із РФ через фіктивні фірми-"прокладки", включно з ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

Як повідомлялося, 10 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".

О.Гладковський, який обіймав посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) до березня поточного року, в липні поточного року знову очолив корпорацію "Богдан", президентом якої він був із моменту її створення у 2005 році до призначення на держслужбу. У 2014 році завод кокорпорації "Богдан" у Черкасах перепрофільовано на випуск військової техніки.

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ