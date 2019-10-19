 Сироїд очолила "Самопоміч" замість Садового

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив мер Львова Андрій Садовий, який до цього часу керував партією, інформує Цензор.НЕТ.

"7 років я віддав керівництву "Самопомочі". Це були найкращі і найскладніші роки мого життя", - написав Садовий. На його думку, обрання Сироїд лідером партії - "це найкраще, що сьогодні можна побажати всім нам".

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Нагадуємо, на позачергових виборах до Верховної Ради "Самопоміч" не змогла подолати бар'єр у 5%.