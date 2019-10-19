 Сироїд очолила "Самопоміч" замість Садового

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив мер Львова Андрій Садовий, який до цього часу керував партією, інформує Цензор.НЕТ.
"7 років я віддав керівництву "Самопомочі". Це були найкращі і найскладніші роки мого життя", - написав Садовий. На його думку, обрання Сироїд лідером партії - "це найкраще, що сьогодні можна побажати всім нам".
Нагадуємо, на позачергових виборах до Верховної Ради "Самопоміч" не змогла подолати бар'єр у 5%.
Ой все
Через чотири роки історія повториться з іншою Зе.
Зелёный сейчас везде в тренде
Жданова я почти не застала, его переименовали в 1989 году.
Всегда был и будет
Возьму немецкое только если разрешат двойное гражданство
От украинского отказываться не буду
То як з'явився у тебе паспорт українця?
Не собирай сплетни
Я никогда такого не писала
16 исполнилось и получила
По праву рождения это кажется называется
Пиши ще про волонтерську діяльність. Теж повірю. ))))
Не верь
Тогда не буду и время тратить на беседы с тобой 👋🏻
А я про що. Виїхали за радянськими паспортами.
Бо Бандерштадт проголосував за Порошенка.
Слава Україні !
высотглубин...
Достойный человек.