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 Політика України
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Все про:Садовий (253) Самопоміч (298) Сироїд (162)

 Сироїд очолила "Самопоміч" замість Садового

Лідером партії "Самопоміч" стала колишня віцеспікерка Верховної Ради Оксана Сироїд. Таке рішення ухвалив з'їзд партії "Об'єднання "Самопоміч" у суботу в Києві.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив мер Львова Андрій Садовий, який до цього часу керував партією, інформує Цензор.НЕТ.

"7 років я віддав керівництву "Самопомочі". Це були найкращі і найскладніші роки мого життя", - написав Садовий. На його думку, обрання Сироїд лідером партії - "це найкраще, що сьогодні можна побажати всім нам".

Читайте також: Садовий подав у відставку з посади глави "Самопомочі"

Нагадуємо, на позачергових виборах до Верховної Ради "Самопоміч" не змогла подолати  бар'єр у 5%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154781
 
 
 Топ коментарі
 
Садовий зробив ставку на боротьбу з Порошенком і «порохоботами». І обісрався.
Бо Бандерштадт проголосував за Порошенка.
Слава Україні !
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Маленький Ісусик прийшов і сказав Садовому,йди вже геть Іудо
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Не брешу
Всегда был и будет
Возьму немецкое только если разрешат двойное гражданство
От украинского отказываться не буду
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"7 лет я отдал руководству Объединением "Самопомич". Это были самые лучшие и самые сложные годы моей жизни", - написал Садовый. Источник: https://censor.net.ua/n3154781

Ой все
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Набери в гугле ДБЛБЛД!Гончарук...есть над кем посмеяться.Блогер Березин описал 8 лет назад
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а как тебя это волнует ,балалайка? Кошулинський будет выдвигаться на голову Львова..и львовани сами себе выберут голову..ты то причем?
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единственная провропейская адекватная партия в Украине. голосуют за всякое смиття а потом скулят "зрада"
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Вони дійсно зробили багато (для власного самозбагачення), а от для УКраїни?
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Маленький Ісусик прийшов і сказав Садовому,йди вже геть Іудо
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У нас вже була Партия Зелених. І де вона?
Через чотири роки історія повториться з іншою Зе.
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Какой ты недальновидный. Ну как лодку назовёшь, так она и поплывет
Зелёный сейчас везде в тренде
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да ты то причем,находясь в Германии? как и кто будет голосовать во Львове? ну вот почему я не лезу в выборы в Баварии, а ты лезешь и лезешь в Украину? Жданова НЕТ, есть Мариуполь, это так для информации этого "избирателя"
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Я гражданка Украины, голосую здесь в консультанте

Жданова я почти не застала, его переименовали в 1989 году.
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Не бреши. У тебе нема паспорта України.
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Не брешу
Всегда был и будет
Возьму немецкое только если разрешат двойное гражданство
От украинского отказываться не буду
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Ти сама писала що батьки виїхали у Німеччину коли тобі було 9 років.
То як з'явився у тебе паспорт українця?
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Про 9 лет это такой же бред как и про мужа-инвалида
Не собирай сплетни
Я никогда такого не писала
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То як з'явився у тебе паспорт українця?
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Я получила украинский паспорт, ещё живя в Мариуполе
16 исполнилось и получила
По праву рождения это кажется называется
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да каким ты образом вообще к Украине?паспорт у тебя наш? так у Гиви тоже был украинский паспорт..сиди ровно в Германии(а то депортируют) и не лезь в в наши украинские дела(я не лезу в немецкие)
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Для надьожнава лєгєндіраванія в тилу врага.
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Навіть не знаєш як називається та установа Сироїд очолила "Самопоміч" замість Садового - Цензор.НЕТ 8369

Пиши ще про волонтерську діяльність. Теж повірю. ))))
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Это т9 исправил

Не верь

Тогда не буду и время тратить на беседы с тобой 👋🏻
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Жданова я почти не застала, его переименовали в 1989 году.
А я про що. Виїхали за радянськими паспортами.
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Ці були довше. А Зелені у наступні вибори зникли у небуття.
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Тогда восстанут мертвые и заодно восстанет Самопомощь/ с утра до ночи с шизофреническим упорством гадит в украинском сайте променявшая Украину на колбасу гражданка ФРГ, верноподданная путинской шлюхи Меркель.
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Уборщик ,скоко тебе платят за лжепатриотство?
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Садовий зробив ставку на боротьбу з Порошенком і «порохоботами». І обісрався.
Бо Бандерштадт проголосував за Порошенка.
Слава Україні !
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А от за Петрову оновлену будку ПЕС львів'яни чомусь вже так не голосували. Героям слава!
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Якщо пишеш українською, то й аббревіатуру пиши українською.
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У ПОПа був ПЄС, він його любив. А як з'ів кусок м'яса - він його убив.
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Тю! Я , думав, що та купа сміття давно на сміттєзвалищі гниє 😕
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Рейтинг Садопомічі 0,64% і це вже не змінити, ніяка Сироїдка неврятує підстилку Мішки Фрідмана Садового !
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Чи їсть Сироїд сирих клоунів, от в чому питання.
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вона дочекається, коли сирий стане мертвим і пропливе по Сяну
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Сироїд ніби розумна жінка.. на який херес їй цей геморой?
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О,,! С таким обновлением ,,Самопоміч,, достигнет еще больших высот глубин... Сироїд очолила "Самопоміч" замість Садового - Цензор.НЕТ 361
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То хто тепер буде замість садопомічників - сиропомічники, чи самосири? Сироїд очолила "Самопоміч" замість Садового - Цензор.НЕТ 5802
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