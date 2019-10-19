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 Політика України
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Все про:адвокат (671) суд (5624) Гладковський (103)

 Адвокат Гладковського: За 8 місяців НАБУ змогло лише провести 2 допити та 1 обшук

"8 місяців триває слідство, а з паном Гладковським провели лише дві слідчі дії", - заявив адвокат колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Руслан Волинець під час засідання суду щодо обрання запобіжного заходу. За його словами, за цей період слідчі НАБУ провели допит і обшук у Гладковського.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Адвокат зазначив, що востаннє Гладковський виїжджав за кордон і повернувся на початку жовтня цього року. Він також додав, що Гладковський готовий передати до суду закордонні паспорти, показуючи, що не збирається виїжджати.

"Ми віддамо паспорти, якщо потрібно, негайно. Не поїде пан Гладковський без паспортів за кордон. І наміру такого у нього не було. Він лише нещодавно повернувся з-за кордону", - зауважив він.

Крім того, адвокат наголосив, що слідство помилилося в клопотанні до суду: просить заарештувати Гладковського на 3 місяці, а законом передбачено лише на 60 діб.

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"Ми виступаємо проти задоволення клопотання в повному обсязі", - заявив адвокат. Він додав, що Гладковський може забезпечити належну процесуальну поведінку за умови обрання запобіжного заходу, який пропонує захист, - взяття на поруки.

Нагадуємо, Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, його затримано за підозрою в зловживанні службовим становищем.

У пресслужбі корпорації "Богдан" затримання Гладковського назвали "інсинуацією і спробою створити картинку для телебачення".

25 лютого - 11 березня 2019 року проект "Наші гроші" оприлюднив у рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель у 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" у рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих із РФ через фіктивні фірми-"прокладки", включно з ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

Як повідомлялося, 10 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".

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О.Гладковський, який обіймав посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) до березня поточного року, в липні поточного року знову очолив корпорацію "Богдан", президентом якої він був із моменту її створення у 2005 році до призначення на держслужбу. У 2014 році завод кокорпорації "Богдан" у Черкасах перепрофільовано на випуск військової техніки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154780
 
 
 Топ коментарі
 
А как Раду переизбирали, так и понеслось
Кто блокировал расследование все 8 месяцев?
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Он также добавил, что Гладковский готов передать в суд загранпаспорта, демонстрируя, что не собирается уезжать. Источник: https://censor.net.ua/n3154780

Ага на Гладковского сдаст а на Свинарчука оставит
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мало того. как же с ним провести следственніе действия, если он то в Брюсселе ,то в Испании. неуловимій
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А как Раду переизбирали, так и понеслось
Кто блокировал расследование все 8 месяцев?
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мало того. как же с ним провести следственніе действия, если он то в Брюсселе ,то в Испании. неуловимій
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Он также добавил, что Гладковский готов передать в суд загранпаспорта, демонстрируя, что не собирается уезжать. Источник: https://censor.net.ua/n3154780

Ага на Гладковского сдаст а на Свинарчука оставит
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"...следствие ошиблось в ходатайстве в суд - просит арестовать Гладковского на 3 месяца, а закон допускает лишь на 60 суток".

На коліні писали...
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Дело не в том где писали, а в том, что профессиональный уровень такой у сотрудников НАБУ.................никак выше коленок не поднимается. Адвокат Гладковского: За 8 месяцев НАБУ смогло лишь провести 2 допроса и 1 обыск - Цензор.НЕТ 7307 Отсюда и результаты.
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Особенно когда Набу подчиняется Раде и с февраля прошлая власть только и делала что блокировала расследование
А новая Рада заработала только 1,5 месяца как
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Нельзя более резво, иначе еще на 4,5 года не растянуть шоу.
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Цікаво, чи свині поросят здають, якщо пятака зажмуть
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головного хряка здадуть зі всіма його сучими потрохами, і до баці не ходіть) Адвокат Гладковського: За 8 місяців НАБУ змогло лише провести 2 допити та 1 обшук - Цензор.НЕТ 8458 ...
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Как только любого вора чиновника берут за яйки,он сразу становится святым и больным Адвокат Гладковського: За 8 місяців НАБУ змогло лише провести 2 допити та 1 обшук - Цензор.НЕТ 9575.Доказано Украиной.
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НАБУ мёртвая структура созданная имитировать борьбу с коррупцией, основной задачай которой есть распил бюджетных денег выделенных на её содержание. Сколько миллиардов народных денег потрачено на НАБУ? Результату ноль! А если деньги от НАБУ да в медицину она стала бы по истине бесплатной. От така алгебра, малята.
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