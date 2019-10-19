 Адвокат Гладковського: За 8 місяців НАБУ змогло лише провести 2 допити та 1 обшук

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Адвокат зазначив, що востаннє Гладковський виїжджав за кордон і повернувся на початку жовтня цього року. Він також додав, що Гладковський готовий передати до суду закордонні паспорти, показуючи, що не збирається виїжджати.

"Ми віддамо паспорти, якщо потрібно, негайно. Не поїде пан Гладковський без паспортів за кордон. І наміру такого у нього не було. Він лише нещодавно повернувся з-за кордону", - зауважив він.

Крім того, адвокат наголосив, що слідство помилилося в клопотанні до суду: просить заарештувати Гладковського на 3 місяці, а законом передбачено лише на 60 діб.

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"Ми виступаємо проти задоволення клопотання в повному обсязі", - заявив адвокат. Він додав, що Гладковський може забезпечити належну процесуальну поведінку за умови обрання запобіжного заходу, який пропонує захист, - взяття на поруки.

Нагадуємо, Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, його затримано за підозрою в зловживанні службовим становищем.

У пресслужбі корпорації "Богдан" затримання Гладковського назвали "інсинуацією і спробою створити картинку для телебачення".

25 лютого - 11 березня 2019 року проект "Наші гроші" оприлюднив у рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель у 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" у рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих із РФ через фіктивні фірми-"прокладки", включно з ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

Як повідомлялося, 10 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".

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О.Гладковський, який обіймав посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) до березня поточного року, в липні поточного року знову очолив корпорацію "Богдан", президентом якої він був із моменту її створення у 2005 році до призначення на держслужбу. У 2014 році завод кокорпорації "Богдан" у Черкасах перепрофільовано на випуск військової техніки.