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 Двох поліцейських затримано в Одесі на хабарі 5 тис. дол., - ДБР

Правоохоронці затримали на хабарі начальника та оперуповноваженого сектору кримінальної поліції одного з відділень поліції в Одесі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Поліцейські вимагали від громадянина 5 тис. доларів за непритягнення до кримінальної відповідальності за нібито крадіжку транспортного засобу. Хабар передавався через посередника - колишнього співробітника поліції.

Зловмисників затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, після отримання другої частини хабара в сумі 3 тис. доларів.

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Зараз вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру і обрання щодо них запобіжного заходу.

Хабарникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154779
 
 
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Одні викрадають автівки, інші їх прикривають, і за гроші відмазують, чим провокують перших на подальші крадіжки.
Потім нам розповідають яка в нас погана кріміногенна ситуація, і вимагають збільшення фінансування силовикив задля збільшення їх штату і зарплатні, і прийняття більш жорстоких Законів.
Таким чином - система МВД зацікавлена в тому, аби криминогенна ситуація не покращувалась.
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так весь цей штат (поліція, суди, адвокати, нотаріуси,прокуратура, сбу, та інші абревіатури) існують тільки через те , що люди по своїй природі де б вони не жили на цій поверхні завжди є закононеслухняні по своїй природі як пишуть "default"
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Что за жизнь такая... Ни тебе хабаря не предложат, ни родичей во владе, ни завалящей купюры на полу или какой халявы... Эй, я вообще в той стране живу, с какой новости на Цензоре появляются?
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