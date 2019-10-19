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Все про:ДТП (2558) Нацполіція (8359) смерть (3582) Чернігівщина (370)

 Поліцейський збив на смерть велосипедиста на Чернігівщині, триває службове розслідування, - Нацполіція

18 жовтня близько 22.00 поблизу с. Сосниці поліцейський ГУНП Чернігівської області на смерть збив велосипедиста на неосвітленій ділянці дороги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Чернігівської області.

Зазначається, що поліцейський наїхав на велосипедиста на неосвітленій ділянці дороги.

Від отриманих травм велосипедист помер на місці аварії. Правоохоронець самостійно викликав поліцейських і швидку допомогу.

Результати огляду водія автомобіля показали, що він був тверезий.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України - порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого.

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Таке правопорушення передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Разом з цим керівництво ГУНП в Чернігівській області за цим фактом призначило проведення службового розслідування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154777
 
 
 Топ коментарі
 
Если в темной одежде и без светоотражателей, то погибшему - Премию Дарвина, а полицейскому - грамоту. И машину пусть родаки чинят. Натуральные психи бывает ездиют - как будто поспорили с такими же - кто первым отправится к Аиду Полицейский сбил насмерть велосипедиста на Черниговщине, проводится служебное расследование, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5376
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не всегда виноват водитель, вчера у меня, велосепедист сделал такой маневр в 5-и метрах от капота на скорости 70, все обошлось мокрыми штанами
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полиция что то дофига нарушает! как будто надевают форму и чувствуют себя богами.
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Если в темной одежде и без светоотражателей, то погибшему - Премию Дарвина, а полицейскому - грамоту. И машину пусть родаки чинят. Натуральные психи бывает ездиют - как будто поспорили с такими же - кто первым отправится к Аиду Полицейский сбил насмерть велосипедиста на Черниговщине, проводится служебное расследование, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5376
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ты дебил?.. с таким же успехом дорогу мог переходить или просто идти по обочине любой пешеход в тёмной одежде без светоотражателей, например твой родственник из гостей или в гости к тебе..
ЗЫ на велосипеде с большой вероятностью были светоотражающие катафоты, если не красный сзади, то на педалях оранжевые "мигалки" есть всегда и в пятницу вечером мент скорее всего летел "по важным делам" не особо обращая внимания на, обычно пустую, дорогу..
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Вот пусть тебе такой попадется "просто шел" "просто слившись с местностью" "просто переходил", а потом тебя судья просто посадит на 8 лет, а зэки просто тоже посадят на парашу.
зы-зы в такую ситуацию с большой вероятностью может попасть любой, и что - из-за полудурка сидеть потом? если бы у меня родственник был дурак, чтобы тупо "просто" самоубиваться и другим проблемы создавать, или такой как ты, то я бы только рад бы чтобы от него избавиться(но чтобы другие, как этот мент, не пострадали)
зы зы зы (конечно если верно допущение шо я выше написал)
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..попадались на ночной дороге и сидящие тупо посреди дороги наркоманы и безумная шатающаяся после полуночи старуха, и не раз, и дикие косули в том числе, и молодые непредсказуемые козлята.. при скорости авто, соответствующей дорожной ситуации, всегда есть возможность отреагировать на статичное препятствие или двигающееся с малой скоростью, если "прокладка" с мозгами, а не тупорылый, бухой "шумахер"..
и да, не пугай зеками и парашей, и в заключении и на свободе есть куча нормальных и ненормальных люди и оба эти мира довелось повидать..
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Засцал беньки мусорюга и погнал народ давить ...
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якщо велосипед був без маячків то вина поліцая тут спірна
ПДР для велосипедів
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не всегда виноват водитель, вчера у меня, велосепедист сделал такой маневр в 5-и метрах от капота на скорости 70, все обошлось мокрыми штанами
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- вєлосіпєдістов і йєврєйєв расстрєлять!!!
- а вєлосіпєдістов за шо?
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да есть за "шо" - порой своей ездой вызывают такое желание придушить такого горе участника уличного движения
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Результаты освидетельствования водителя автомобиля показали, что он был трезв Источник: https://censor.net.ua/n3154777
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шо значить "освідєтєльствованія"???? Дихнув на інспєктора??? Є труп - має бути аналіз крові!!!
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хз посмотрите фильм-майор------шито крыто сбил и в дамки..
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