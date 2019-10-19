 Поліцейський збив на смерть велосипедиста на Чернігівщині, триває службове розслідування, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Чернігівської області.
Зазначається, що поліцейський наїхав на велосипедиста на неосвітленій ділянці дороги.
Від отриманих травм велосипедист помер на місці аварії. Правоохоронець самостійно викликав поліцейських і швидку допомогу.
Результати огляду водія автомобіля показали, що він був тверезий.
Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України - порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого.
Таке правопорушення передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Разом з цим керівництво ГУНП в Чернігівській області за цим фактом призначило проведення службового розслідування.
ЗЫ на велосипеде с большой вероятностью были светоотражающие катафоты, если не красный сзади, то на педалях оранжевые "мигалки" есть всегда и в пятницу вечером мент скорее всего летел "по важным делам" не особо обращая внимания на, обычно пустую, дорогу..
зы-зы в такую ситуацию с большой вероятностью может попасть любой, и что - из-за полудурка сидеть потом? если бы у меня родственник был дурак, чтобы тупо "просто" самоубиваться и другим проблемы создавать, или такой как ты, то я бы только рад бы чтобы от него избавиться(но чтобы другие, как этот мент, не пострадали)
зы зы зы (конечно если верно допущение шо я выше написал)
и да, не пугай зеками и парашей, и в заключении и на свободе есть куча нормальных и ненормальных люди и оба эти мира довелось повидать..
ПДР для велосипедів
- а вєлосіпєдістов за шо?
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шо значить "освідєтєльствованія"???? Дихнув на інспєктора??? Є труп - має бути аналіз крові!!!
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Поліцейського, який збив дитину в Конотопі,
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8 червня 2019р.
Подозреваемые в убийстве 5-летнего Кирилля Тлявова полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец были доставлены в участок в состоянии сильного алкогольного опьянения и не признавали совершение преступления.