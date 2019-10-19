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 Уряд Росії підтримав визнання громадян України та Білорусі носіями російської мови, що полегшує отримання громадянства РФ

Уряд Росії схвалив скасування співбесіди для уродженців України та Білорусі для визнання їх носіями російської мови при отриманні громадянства РФ.

Про це повідомляється на сайті уряду РФ, інформує Цензор.НЕТ.

Передбачається можливість визнання комісією носіями російської мови без співбесіди українців і білорусів, які вільно володіють російською мовою, при подачі ними відповідної заяви. Порядок подачі заяв визначить російське МЗС.

"Схвалити проєкт федерального закону "Про внесення змін до статті 331 федерального закону "Про громадянство Російської Федерації" і внести його до Державної думи в установленому порядку", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії хочуть визнавати українців носіями російської мови без співбесіди

Статус носія російської мови дає право отримати посвідку на проживання в Росії, а також громадянство в спрощеному порядку. Власникам такого статусу не потрібно проживати в країні п'ять років, щоб отримати паспорт.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154776
 
   
 Топ коментарі
 
Тугенько стає в москалів з руськими, одні криворукі росіяни лишились.
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🤔це як би Англія признала американців, канадіців, австралійців і.т.д. Носіями англійської мови із такими ж наслідками...
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Да, разошлись пацаны, уже не кипятком а паром фигачат.
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Да не ребятки.С таким соседом я скоро буду *поносить* русский язык.Я дома стараюсь общаться на мовi хотя и носитель!
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ЮНЕСКО посчитало исчезающие языки в России
136 языков в России находятся в опасности, и 20 из них уже признаны мертвыми. Такие цифры приводятся в интерактивном Атласе исчезающих языков мира, опубликованном на сайте ЮНЕСКО.

https://lenta.ru/news/2009/02/20/languages/
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Забирете с бАмБаса свИх нАситЄлЄй нах...! Уряд Росії підтримав визнання громадян України та Білорусі носіями російської мови, що полегшує отримання громадянства РФ - Цензор.НЕТ 9712
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нафига кому ватное гражданство? мне не понять, меня тошнит от их герба и символов. пусть все эти ватаны валят в рассею и там сидят в родной говени и радуются жизни.
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Вл. Даль знал как чудь становится руссссскими
Уряд Росії підтримав визнання громадян України та Білорусі носіями російської мови, що полегшує отримання громадянства РФ - Цензор.НЕТ 8408
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судя по последним данным разведки - русский язык искусственный.. созданый евреями по приказу ******* Первого на основе церковнославянского языка и южнославянских диялектов для исторического обоснования своей европейскости
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Біда в тому, що наступним кроком московської Орди може стати твердження, де живуть носії російської мови, то є "исконно русская территория" з усіма військово-політичними наслідками для нас. Тому маємо розуміти: хочеш миру - готуйся до війни.
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#що_там_у_мишобратів
А тим часом у них єнотогенеруюча новина:

Уряд Росії підтримав визнання громадян України та Білорусі носіями російської мови, що полегшує отримання громадянства РФ - Цензор.НЕТ 4360
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когда соседи - патриоты!
коли жовтоблакитний на десятиліття...
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Лукашенко будет тест - не перестарался ли он с пропагандой братства, хотя лет пять назад он выступал против двойного гражданства и о двойном с паРаше отдельно сказал...
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