 Сенцов про українців і росіян: Коли Каїн убив Авеля, він не перестав вважатися його братом, але став при цьому вбивцею

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.
"Уже не вперше бачу, як мої слова намагаються вирвати з контексту, перекрутити і вивернути потрібним злостивцям боком. Переважно цим займаються російські ЗМІ, але є і українські, які ллють воду на млин ворога, мета у якого одна: роз'єднати, посварити, стравити", - йдеться в повідомленні.
Режисер заявив, що гордий називати себе українцем і бути частиною нової української нації, хоч в нього української крові немає.
"У мені немає ні краплі української крові, якщо розглядати питання походження. Але я громадянин України, народжений на її землі, як і багато з нас, який усвідомив причетність і відповідальність за свою країну, там, на Майдані і який брав активну участь в боротьбі за справжню незалежність своєї батьківщини. Я гордий називати себе українцем і бути частиною нової української нації, що не формується виключно за національною ознакою, а об'єднується насамперед загальною системою цінностей. В цьому і є наша головна і глибинна відмінність від сучасних росіян. Вони складається, до речі, не лише з росіян, які почали розвиватися, а точніше деградувати в абсолютно інший бік", - зазначив Сенцов.
За його словами, головний розлом відбувся в 2014 році і привів до війни, в якій ми захищаємо свою країну і свій вибір жити так, як ми хочемо.
"Жителі Мордору щиро нас не розуміють і вважають, що вони повертають українців на шлях істинний, що веде в топке болото, в якому Росія гниє вже давно. А методи такого ось примусу до дружби у них одні й ті ж, ще з радянських часів: танки, снаряди і багнети", - підкреслив режисер.
Сенцов вважає дивним заперечувати родинне походження українського та російського народів, як і намагатися вибудувати українську націю за чистотою крові або не помічати, що ми всі різні і об'єднані насамперед любов'ю до України.
"Коли Каїн убив Авеля, він не перестав вважатися його братом, але він став при цьому вбивцею. А це важливіше будь-яких суперечок про родинні коріння", - підсумував режисер.
Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова затримали в Криму 10 травня 2014 року. Його звинуватили нібито в підготовці терактів. Сенцова засудили до 20 років ув'язнення.
7 вересня 2019 року Олег Сенцов в рамках обміну з РФ повернувся в Україну.
Полний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.
А тим часом у них єнотогенеруюча новина:
Вот и все.
Национальность и есть принадлежность к государству и не поддерживать его укрепления по нацинальному признаку, єто противоричить самому себе в лучших традициях кацапской логики)))
Єтническое происхождение и национальность єто немного разньіе вещи.
И да, национальньіе государства создают националистьі, а не єтнистьі)))
Його взяли в полон пораненим. Трохи лікували в шпиталі. Пропонували перейти на ЇХ бік, адже таких фахівців можна перерахувати на пальцях. Він відмовився. Категорично.
Його привезли на кладовище, де вже була викопана могила. Покликали священника, аби сповідався. Над могилою...І розстріляли…
Про останні хвилини його життя згодом розповів зляканий молодий чоловік, який живе ТАМ і якого примусили копати ту могилу. Розповів, коли "Чорний тюльпан" приїхав забирати Його додому.
Його... Він - це ОЛЕКСАНДР ШКУРКО, ПОЛКОВНИК ЗСУ... ПОСМЕРТНО...
Сім'я шукала його п'ятнадцять місяців. ! тільки завдяки наполегливості зовсім чужих і небайдужих вони Його найшли... Його інднтифікували по ДНК...це - Він...Боляче...Але то не та біль, зовсім інша, ніж біль від байдужості і непорузуміння...
Коли в черговий раз Вона, в пошуках чоловіка, оббивали пороги Міністерства Оборони, якийсь з випещених і ситих замів... при погонах... сказав Їй:
- Досі шукаєш!? Та він вже давно перейшов на ТОЙ бік та й ще й підженився!
- І хай підженився... - відповіла Вона, стиснувши серце в кулак, - але я маю про це знати!
Сын Назар сьогодні в 11-му класі. А коли Олександр загив, йому було 11 років. Він завжди знав, що буде військовим і після того бою під Сніжним в 14-му, де пропав без вісти його батько, не змінив свого рішення, а навпаки.
І якби в нього була можливість щось зараз сказати батькові, сказав би єдине:
- Я люблю тебе, па...
Сьогодні мало б виповнитись 18 років подружнього життя Лесі і Олександра Шкурко. Щасливого життя... А на торті, який мав би бути святковим, подяка "Чорному Тюльпану"...