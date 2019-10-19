 Сенцов про українців і росіян: Коли Каїн убив Авеля, він не перестав вважатися його братом, але став при цьому вбивцею

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Уже не вперше бачу, як мої слова намагаються вирвати з контексту, перекрутити і вивернути потрібним злостивцям боком. Переважно цим займаються російські ЗМІ, але є і українські, які ллють воду на млин ворога, мета у якого одна: роз'єднати, посварити, стравити", - йдеться в повідомленні.

Режисер заявив, що гордий називати себе українцем і бути частиною нової української нації, хоч в нього української крові немає.

"У мені немає ні краплі української крові, якщо розглядати питання походження. Але я громадянин України, народжений на її землі, як і багато з нас, який усвідомив причетність і відповідальність за свою країну, там, на Майдані і який брав активну участь в боротьбі за справжню незалежність своєї батьківщини. Я гордий називати себе українцем і бути частиною нової української нації, що не формується виключно за національною ознакою, а об'єднується насамперед загальною системою цінностей. В цьому і є наша головна і глибинна відмінність від сучасних росіян. Вони складається, до речі, не лише з росіян, які почали розвиватися, а точніше деградувати в абсолютно інший бік", - зазначив Сенцов.

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За його словами, головний розлом відбувся в 2014 році і привів до війни, в якій ми захищаємо свою країну і свій вибір жити так, як ми хочемо.

"Жителі Мордору щиро нас не розуміють і вважають, що вони повертають українців на шлях істинний, що веде в топке болото, в якому Росія гниє вже давно. А методи такого ось примусу до дружби у них одні й ті ж, ще з радянських часів: танки, снаряди і багнети", - підкреслив режисер.

Сенцов вважає дивним заперечувати родинне походження українського та російського народів, як і намагатися вибудувати українську націю за чистотою крові або не помічати, що ми всі різні і об'єднані насамперед любов'ю до України.

"Коли Каїн убив Авеля, він не перестав вважатися його братом, але він став при цьому вбивцею. А це важливіше будь-яких суперечок про родинні коріння", - підсумував режисер.

Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова затримали в Криму 10 травня 2014 року. Його звинуватили нібито в підготовці терактів. Сенцова засудили до 20 років ув'язнення.

7 вересня 2019 року Олег Сенцов в рамках обміну з РФ повернувся в Україну.

Полний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.