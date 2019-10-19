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Все про:Росія (20203) українці (1137) Сенцов (807)

 Сенцов про українців і росіян: Коли Каїн убив Авеля, він не перестав вважатися його братом, але став при цьому вбивцею

Звільнений після п'яти років незаконного утримування в Росії український режисер Олег Сенцов заявив, що дивно заперечувати родинне походження українського та російського народів, як і намагатися вибудувати українську націю за чистотою крові.

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Уже не вперше бачу, як мої слова намагаються вирвати з контексту, перекрутити і вивернути потрібним злостивцям боком. Переважно  цим займаються російські ЗМІ, але є і українські, які ллють воду на млин ворога, мета у якого одна: роз'єднати, посварити, стравити", - йдеться в повідомленні.

Режисер заявив, що гордий називати себе українцем і бути частиною нової української нації, хоч в нього української крові немає.

"У мені немає ні краплі української крові, якщо розглядати питання походження. Але я громадянин України, народжений на її землі, як і багато з нас, який усвідомив причетність і відповідальність за свою країну, там, на Майдані і який брав активну участь в боротьбі за справжню незалежність своєї батьківщини. Я гордий називати себе українцем і бути частиною нової української нації, що не формується виключно за національною ознакою, а об'єднується насамперед загальною системою цінностей. В цьому і є наша головна і глибинна відмінність від сучасних росіян. Вони складається, до речі, не лише з росіян, які почали розвиватися, а точніше деградувати в абсолютно інший бік", - зазначив Сенцов.

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За його словами, головний розлом відбувся в 2014 році і привів до війни, в якій ми захищаємо свою країну і свій вибір жити так, як ми хочемо.

"Жителі Мордору щиро нас не розуміють і вважають, що вони повертають українців на шлях істинний, що веде  в топке болото, в якому Росія гниє вже давно. А методи такого ось примусу до дружби у них одні й ті ж, ще з радянських часів: танки, снаряди і багнети", - підкреслив режисер.

Сенцов вважає дивним заперечувати родинне походження українського та російського народів, як і намагатися вибудувати українську націю за чистотою крові або не помічати, що ми всі різні і об'єднані насамперед любов'ю до України.

"Коли Каїн убив Авеля, він не перестав вважатися його братом, але він став при цьому вбивцею. А це важливіше будь-яких суперечок про родинні коріння", - підсумував режисер.

Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова затримали в Криму 10 травня 2014 року. Його звинуватили нібито в підготовці терактів. Сенцова засудили до 20 років ув'язнення.

7 вересня 2019 року Олег Сенцов в рамках обміну з РФ повернувся в Україну.

Полний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Сенцов про українців і росіян: Коли Каїн убив Авеля, він не перестав вважатися його братом, але став при цьому вбивцею 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154775
 
   
 Топ коментарі
 
Не брати ви мені, гниди кацапські.
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Мечта нациков- лишить гражданства Украины говорящих не на украинском, и не имеющих национальность украинец, т.е объявить людьми второго сорта.. Поэтому на выборах их умножают на ноль .
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Считаться братом и быть братом - это как говорят в нашей Одессе - две большие разницы. И с каждым днем оккупации и аннексии, с каждым убитым или раненым, с каждым пленным или заложником эти разницы все шире и глубже
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Мне вот интересно, какое звание дали Сенцову, когда отпускали? Гадя №2 .ля...
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Кацапы это ославяненная финно-угоро-бурятская солянка.Украинцы не имеют с этими генетическими выродками ничего общего.
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#що_там_у_мишобратів
А тим часом у них єнотогенеруюча новина:

Сенцов про українців і росіян: Коли Каїн убив Авеля, він не перестав вважатися його братом, але став при цьому вбивцею - Цензор.НЕТ 8482
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Сенцова шаную. Але росія - єдина в історії імперія де азіати (в тому числі з європейським фенотипом як удмурти, ерзяни чи осетини) підкоряли європейців (українців, литвинів і т.д.) Я в цій реальності не бачу жодного "братського контексту". Коли мої американські приятелі з чорною шкірою починають розповідати про "синдром раба", який досі переслідує їх після скасування рабства в 1860-х та дискримінації в 1960-х, я їм відповідаю що український пророк Тарас Шевченко теж був рабом, тільки з білою шкірою. Вони мені не вірять! "Срібний вік російської культури" їснував з 1860-х до 1905 (коли почалися заколоти). І заради оцих 45 років ми мусили вивчати російську мову і внушати собі що це якась культура?
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Сенцов попутал теплое с мягким)))
Национальность и есть принадлежность к государству и не поддерживать его укрепления по нацинальному признаку, єто противоричить самому себе в лучших традициях кацапской логики)))
Єтническое происхождение и национальность єто немного разньіе вещи.
И да, национальньіе государства создают националистьі, а не єтнистьі)))
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Талпайоп это не национальность, это состояние души.
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Його взяли в полон пораненим. Трохи лікували в шпиталі. Пропонували перейти на ЇХ бік, адже таких фахівців можна перерахувати на пальцях. Він відмовився. Категорично.
Його привезли на кладовище, де вже була викопана могила. Покликали священника, аби сповідався. Над могилою...І розстріляли…
Про останні хвилини його життя згодом розповів зляканий молодий чоловік, який живе ТАМ і якого примусили копати ту могилу. Розповів, коли "Чорний тюльпан" приїхав забирати Його додому.
Його... Він - це ОЛЕКСАНДР ШКУРКО, ПОЛКОВНИК ЗСУ... ПОСМЕРТНО...
Сім'я шукала його п'ятнадцять місяців. ! тільки завдяки наполегливості зовсім чужих і небайдужих вони Його найшли... Його інднтифікували по ДНК...це - Він...Боляче...Але то не та біль, зовсім інша, ніж біль від байдужості і непорузуміння...
Коли в черговий раз Вона, в пошуках чоловіка, оббивали пороги Міністерства Оборони, якийсь з випещених і ситих замів... при погонах... сказав Їй:
- Досі шукаєш!? Та він вже давно перейшов на ТОЙ бік та й ще й підженився!
- І хай підженився... - відповіла Вона, стиснувши серце в кулак, - але я маю про це знати!
Сын Назар сьогодні в 11-му класі. А коли Олександр загив, йому було 11 років. Він завжди знав, що буде військовим і після того бою під Сніжним в 14-му, де пропав без вісти його батько, не змінив свого рішення, а навпаки.
І якби в нього була можливість щось зараз сказати батькові, сказав би єдине:
- Я люблю тебе, па...
Сьогодні мало б виповнитись 18 років подружнього життя Лесі і Олександра Шкурко. Щасливого життя... А на торті, який мав би бути святковим, подяка "Чорному Тюльпану"...


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Вот элита украинского женского тенниса на этой неделе десантировалась в Москву. В Кубке Кремля приняли участие Элина Свитолина, Даяна Ястремская и сестры Киченок - почти все из действующего состава сборной Украины. Цензор об этом не написал, зачем разводить зраду, вот если бы они отказались ехать в Москву, да еще на турнир под названием Кубок Кремля, тогда написал бы. Как не написали про вчерашнее поражение украинского чемпиона (теперь уже бывшего) Гвоздика живущему в Канаде россиянину Бетербиеву. Вот если бы выиграл, но увы. Хотя шансы были, по очкам Гвоздик вел, но не выдержал, технический нокаут.
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С таким открмленным епалом, за пять рокiв?...
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