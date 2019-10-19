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 Від початку доби на Донбасі зафіксовано 4 ворожих обстріли, в районі Золотого найманці били з мінометів, втрат немає, - Міноборони

Від початку поточної доби до 12.00 російсько-окупаційні війська чотири рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Усі сьогоднішні збройні провокації з боку противника фіксувалися на луганському напрямку.

Так, вже з перших годин нової доби противник вдарив з мінометів по захисниках н.п.Золоте-4. Вогневий наліт, зафіксований о пів на четверту ранку, з витратою 6 мін 120-го та 82-го калібрів, ворог завдав з напрямку н.п. Золоте-5.

Загалом цей район сьогодні вночі противник обстріляв тричі.

Окрім того, російсько-окупаційні війська порушили режим перемир’я в районі с. Зайцеве, де здійснили обстріл з гранатометів та стрілецької зброї, на що отримали відповідь з чергових вогневих засобів. У решті випадків наші оборонці зброю не застосовували.

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"Починаючи з п’ятої ранку і до цієї пори противник вогонь поки більше не відкривав. Станом на зараз ситуація стабільна і цілком контрольована нашими військами. Бойових втрат у лавах Збройних Сил України від початку поточної доби немає", - підсумували в міністерстві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154769
 
 
 Топ коментарі
 
Это они таким образом настаивают на скорейшей «имплементации» формулы - то ли Эйнштейна, то ли Штаны-Майера - им по барабану, лишь бы стрелять. В любом итоге будут обстрелы, как пить дать - удивительно, что новая украинская власть как младенцы - верят в путинские обицянки.
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российско-оккупационные войскаИсточник: https://censor.net.ua/n3154769

Так какого черта Украина вообще ведет переговоры с ОКУПАНТАМИ украинской земли и почему нас так настойчиво заставляют отводить войска из украинской земли те кто раньше при гитлере сами захватывали наши украинские земли?
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Это они таким образом настаивают на скорейшей «имплементации» формулы - то ли Эйнштейна, то ли Штаны-Майера - им по барабану, лишь бы стрелять. В любом итоге будут обстрелы, как пить дать - удивительно, что новая украинская власть как младенцы - верят в путинские обицянки.
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Золоте сєпарам, як медом помазане. Так прагнуть мокші спокою й миру.
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У Зе идея фикс он хочет выполнить свое популистическое обещание на стадионе и доказать Пете что он наживался на войне а он думает парешаю и закончю а какой ценой хоть полным разромом Украины это его не особо парит
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российско-оккупационные войскаИсточник: https://censor.net.ua/n3154769

Так какого черта Украина вообще ведет переговоры с ОКУПАНТАМИ украинской земли и почему нас так настойчиво заставляют отводить войска из украинской земли те кто раньше при гитлере сами захватывали наши украинские земли?
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А завтра "лошадь" будет орать, что Украина на соблюдает договорённости.
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столько копий поломали, зрада, зрада, но здесь и захочешь зрады не дадут... пуляют и пуляют.
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дид бил, бил - не разбил, баба била, била - не разбила, а мышебрат бежал, хвостиком задел....
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ну...и какой это по мнению главнокакбыкомндующего день, когда не стреляют в районе Золотого?...или не так.!.. был ли хоть один день тишины в районе Золотого?
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tZE inform‏ @tZEinform 8 ч.8 часов назад

Від початку доби на Донбасі зафіксовано 4 ворожих обстріли, в районі Золотого найманці били з мінометів, втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7352

Вова найден. На встрече с "деятелями культуры". В состоянии "... может повеситься?"


Від початку доби на Донбасі зафіксовано 4 ворожих обстріли, в районі Золотого найманці били з мінометів, втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 1245
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