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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:Київська область (1028) Дежржпродспоживслужба (117) ботулізм (16)

 Три випадки захворювання на ботулізм зафіксовано на Київщині, одна людина померла, - Держпродпотребслужба

У Київській області зафіксовано три випадки захворювання людей на ботулізм, одна людина померла.

Про повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держпродпотребслужби Київської області.

Під час санітарних та епідемічних експертиз фахівці встановили, що випадок з летальним результатом відбувся після того, як хворий вжив в'ялену рибу.

"Зараз зразки залишків зазначених харчових продуктів досліджуються на наявність ботулотоксину", - заначили в держслужбі.

Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області ще раз закликає споживачів відповідально ставитися до свого здоров’я, обов'язково звертати увагу при купівлі продуктів харчування, зокрема рибної продукції, на терміни та умови зберігання, не вживати харчові продукти при найменшій підозрі щодо їх якості, а також, слід дотримуватись вимог щодо приготування та зберігання сировини та страв з м’яса, риби, тощо у домашніх умовах.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154768
 
 
 Топ коментарі
 
Брехня! Просто тому который умер попался кусок (или рибка) в которой развился токсин ботулизма. Алкоголь только ускоряет проникновение токсина по всему организму, токсин уничтожается только кипячением в течении 30 минут!
Три випадки захворювання на ботулізм зафіксовано на Київщині, одна людина померла, - Держпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 182
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А хто п'є шампанське - той не отруїться ботулотоксином)
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условия приготовления и условия хранения...
и еще... визуально нельзя определить есть там токсин или нет
да! есть испорченная, вонючая, какая-то не такая - это одно...
но есть на вид неплохая и на вкус нормальная... а здрасьте ботулизм...
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Кто не рискует тот не пьет шампанское.
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А хто п'є шампанське - той не отруїться ботулотоксином)
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А кто не пьёт шампанского, не отравится метанолом Три випадки захворювання на ботулізм зафіксовано на Київщині, одна людина померла, - Держпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 2347
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13.09.2012 В ночь на четверг в трех европейских странах от отравления алкоголем погибли по меньшей мере 19 человек. Еще 24 угодили в больницы, сообщает Associated Press. Больше всего погибших в Чехии - 16 человек, еще двое умерли в Польше и один в Словакии. Среди жертв две женщины - 21 и 29 лет. О жертвах поддельной продукции мало что известно, кроме того, что в основном все они работали на северо-востоке Чехии.
Некоторые из пострадавших ослепли, у остальных врачи вызвали искусственную кому, надеясь их спасти.
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Водка спасает от токсина ботулизма, он просто не успевает впитаться. 9 человек ели осетрину, один из не пил и через 3 дня умер.
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Брехня! Просто тому который умер попался кусок (или рибка) в которой развился токсин ботулизма. Алкоголь только ускоряет проникновение токсина по всему организму, токсин уничтожается только кипячением в течении 30 минут!

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Минулий рік, Запоріжжя. Чоловік нав'ялив риби та поїхав з друзями на природу. Так як був за кермом- то не пив. Помер лише він.
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За восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины.

А вот на это всем глубоко насрать,подумаеш кто-то умер от срачки а то что сотнями гибнут здоровые это не трагедия...
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так посильте медичну просвіту населення: як правильно в'ялити рибу (і не тільки), щоб запобігти ботулізму
чи для чого вам державний телеканал?
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Где-то был толстый кусок непровяленый и непросоленый. Тут нужна аккуратность, такому не научишь по телевизору.
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оказываеца дуже забориста украинская вяленая рыбка
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Раз десять попадалась подтухловатая вяленая рыба, но я почему то не умер.Что за приколы?
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условия приготовления и условия хранения...
и еще... визуально нельзя определить есть там токсин или нет
да! есть испорченная, вонючая, какая-то не такая - это одно...
но есть на вид неплохая и на вкус нормальная... а здрасьте ботулизм...
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просто рыбу нужно сначала потрошить, а потом вялить. И не будет никакого ботулизма.
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