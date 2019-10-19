 ЄС може виділити Україні транш ще цього року, - Маркарова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі "Фейсбук" повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова.
Вона повідомила, що в рамках візиту в США на зустрічі з віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровським сторони домовилися про план дій щодо другого траншу макрофінансової допомоги.
"... вже виконані всі умови, крім одного і де ще залишається шанс отримати кошти в цьому році. А також обговорили питання фінансування на 2020 рік. Довгострокове і дешеве фінансування від офіційних кредиторів є пріоритетом Мінфіну, так само як і розвиток внутрішнього ринку", - йдеться в повідомленні.
Йдеться про 500 млн євро.
Нагадаємо, раніше в ЄС заявили, що готові виділити Україні допомогу в розмірі 500 млн євро після виконання низки умов.
Никто этой гоп-компании клоунов просто так денег не даст.
То что беглому олигарху управлять не позволят - это сто пудов.
(Я ж не думаю, що у Вас була інша пропозиція.)
Если ты от жизни своей устал
Здесь всегда зажигает наш вечерний квартал...
порохоботи скавчали через зубожіння,а вихід є
А прикинь что будет, когда борИгу прикроют? Мама дорогая?! Это ж ту притрушенную девочку что в ООН истерила вообще в хлам порвёт когда ледники начнут таять не по днчм, а по часам.
Зефилы, пожалейте хоть припадошную.
Як платили $4000 так і платять.
А ще обіцяють надбавку 15% за роботу з зєбанутими.
От ще б на скрипці, чи на гітарі....
А на ударних?
Случаем не условие угомонить немного аппетит игарьвалеьича?
Украинский боксер Александр Гвоздик после поражения техническим нокаутом в бою за два пояса от россиянина Артура Бетербиева был вынужден отправиться в больницу на обследование. Об этом сообщил спортивный обозреватель ESPN Дэн Рафаэль в своем Twitter.»
Хтось дивився ?
Вы ж пока желчью блюёте на Цензоре - сбежит же ж?!
но уважуха к нему есть - бо он даже не пытается маскиророваться под верблюда.
казел он всегда и везде казел...
Или подопечным Авакова можно без оных...
тебе все сразу отдать или по трохи? ))
оббескоеные они...
Украинская власть своей преступной деятельностью все больше загоняет народ в долговую кабалу, чтобы потом рассказывать украинцам о долгах папиредников и что на этом основании нужно выполнять все прихоти внешних хозяев Украины, поднимать тарифы, цены и т.д.
А ЕС рад стараться, выдавая кредиты, заработает на этом и получит в полную зависимость территорию, как сырьевой придаток.
О независимости Украины и говорить не приходится, ее уже нет, украинские власти продали ее за дешевые кредиты.
Мотузку дати?
Потрібно виводити нашу економіку з тіні і тоді грошей вистачить на все.