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Все про:Нацполіція (8359) катування (173) Труба (155) ДБР (572)

 Двом поліцейським повідомлено про підозру у тортурах на Київщині, - Труба

Вчора слідчі Київського теруправління ДБР повідомили про підозру в тортурах двом поліцейським Васильківського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Київській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в своєму Telegram повідомив директор ДБР Роман Труба.

"Чоловік на зупинці громадського транспорту почав словесну суперечку правоохоронцями. У відповідь вони застосували сльозогінний газ і почали бити людину прикладом автомата", - йдеться в повідомленні.

За словами директора ДБР, поліцейські надягли на потерпілого кайданки, вивезли його на безлюдну місцевість Васильківського району Київщини, де продовжили жорстоко бити.

"Дійшло до того, що горе-поліцейські закрили людину в багажнику, вдаривши прикладом згаданого автомата по голові. Тривали всі ці знущання близько чотирьох годин", - зазначив директор ДБР.

Родичі чоловіка його розшукували і, сподіваючись на допомогу, зверталися до того самого Васильківського відділу поліції. Поліцейські, до речі повернули потерпілого саме туди, виписавши йому протоколи про адмінпорушення.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154766
 
 
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и фашисты есть и мальчик распяты есть все в лучших традициях киселевщины!
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Прям как в Греции...Я вже не помню у нас друга Франция чи друга Греция?
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А чому їх не арештовано? Тому що вони не носять прізвище Пашинський?
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Потому что потерпевший не Химикус и не знаком с Портновым
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"Мы пошли путем реформ, сломали старую систему. И вместо милиции советского образца Украина имеет Национальную полицию", - сказал он.

По словам Турчинова, реформы "не должны уменьшить готовность защищать граждан".

"Люди перестали бояться своего главного правоохранительного органа.

https://www.depo.ua/rus/politics/turchinov-privitav-politseyskih-z-tim-shcho-voni-teper-ne-strashni-04082016103700

А. Турчинов, 2016 год
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А я думал, что ответственность за работу полиции лежит на руководителе нацполиции и главе МВД... Странно, что не вплела сюда Пороха
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это сделано по указанию ОПГ МВД
челу государство нанесло умышленный вред,
послав своих представителей покуражиться над гражданином
пострадавшему надо просить убежища в другом государстве,
иначе мусора добьют попозже
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Всі мусора однакові,просто ті спалились
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В них нетримання, бо вони, як були так і залишилися беркутнею вшивою. Жодна нормальна людина не піде мусором працювати, а якщо і піде не протримається там и тижня, оскільки все залишилося по старому.
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Чому цензор не банить ольгінські висери прахоботів, всі як під копірку??
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"..то гляди тебя ограбят,то гляди тебя убьют"- це про нашу поліцію-мИлИцію.
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