 Бродський передав Цензор.НЕТ скрини листування з Коломойським: "Я і Зеленського не боюся. Людей образити не дам. Стеж за своїми словами". ФОТО

Після публікації на Цензор.НЕТ та інших ресурсах новини про ситуацію, що виникла після матчу між баскетбольними клубами "Дніпро" і "Прометей", в якій були оприлюднені факти погроз з боку Коломойського під час гри між командами "Прометей" і "Дніпро" глава ФБУ, бізнесмен Михайло Бродський переслав до редакції скрини листування з Ігорем Коломойським.
Глава ФБУ Бродський в коментарі Цензор.НЕТ заявив, що не боїться Коломойського і не дозволить йому нав'язати свої правила гри в баскетбол.
"Дехто не зрозумів, що Україна це, звичайно, не Ізраїль, і не Швейцарія, але вже і не Гондурас. Ніяка влада нас не поверне в 90-ті. Свого часу я виступив проти міністра МВС Кравченка, щоб зупинити беззаконня. І я не дозволю зараз Коломойському нав'язати в Україні свої правила гри в баскетболі. І не тільки в баскетболі. І так, я не боюся ні його самого, ні його зв'язків", - підкреслив Бродський.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Федерації баскетболу України розглядається конфліктна ситуація після того, як були оприлюдні факти погроз з боку Коломойського під час гри між командами "Прометей" і "Дніпро".
У документі Федерації баскетболу, який є в розпорядженні Цензор.НЕТ, відзначається, що глава ФБУ Михайло Бродський заявив про порушення принципів чесної гри з боку БК "Дніпро".
За його інформацією під час і після зустрічі БК "Дніпро" і БК "Прометей" на номер Бродського в Whats app від Ігоря Коломойського почали надходити погрози на адресу суддів матчу і президента БК "Прометей" В.Дубинского, в яких він висловлював незадоволення результатами матчу і необхідність покарання суддів.
Зазначимо, що матч завершився з рахунком 67-60 на користь команди "Прометей"
Пізніше Ігор Коломойський переслав до редакції скрини листування з главою ФБУ Михайлом Бродським і президентом клубу "Прометей" Володимиром Дубинським. Сам Коломойський загрози Бродському і Дубинському заперечує.
"Калина" - це кафе, яке належить Бродському. Коломойський приїжджав туди 17-го числа.
Почему он не чемпион Америки и мира по баскетболу ?
Беня показал какой он дешёвый.
У нього ім'я Грегорі.
он сконструировал сыну детский карт и построил трассу для тренировок.
Он не отвлекался на рейдество и угрозы конкурентам.
не исключено что под коксом
Юра, а нафига оно тебе это все нужно?)
2. Если Беня хотел протекции сынку, надо было возглавить федерацию баскетбола,
а не федерацию Украины.
3. Пусть купит себе отртопедический матрас, проспится и подумает о своей жизни.
Вы всегда не довольны
Это аксиома
Его там уже ждут.
не федерацию рейдеров Украины
И тебе, Кольт, может порвать прямкю кишку.
С его деньгами и связями купить 10-20 джавелинов на чёрном рынке - раз плюнуть.
Он этого не сделал - ни в самый нужный момент, ни вообще.
Вот и весь его патриотизм.
Послушай телефонный разговор в ютубе - его выложили как раз для таких, как ты.
С мышлением на уровне прямой кишки.
Угрожать Бродскому, что сын проиграл в баскетбол - умный такое будет делать ?
Ох, уж этот Беня!
Если бы его не было (и тогда неизвестно была бы ли сегодня ннзависимая Украина), то его бы Цензор с Порошенко придумали
Много прицелов купил Беня ?
В Грузии когда-то уже было противостоянии Коломойского и Саакашвили, когда Миша был президентом. У Коломойского есть большой ферросплавный завод в Грузии и другой бизнес. Противостояние закончилось тем, что многоуважаемому Игорю Валерьевичу пришлось уплатить $ 100 млн в бюджет Грузии.
Пы.Сы. А зачем заявлять: "Я никого не боюсь!"? Особенно "и Зеленского"
В 90-е конечно не вернёт, но можно провести эксперимент - доверить это дело Ринат Леонидычу!