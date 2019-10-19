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Все про:Коломойський (607) бешкет (421) баскетбол (22)

 Бродський передав Цензор.НЕТ скрини листування з Коломойським: "Я і Зеленського не боюся. Людей образити не дам. Стеж за своїми словами". ФОТО

Глава Федерації баскетболу України Михайло Бродський передав Цензор.НЕТ скрини свого листування з Ігорем Коломойським.

Після публікації на Цензор.НЕТ та інших ресурсах новини про ситуацію, що виникла після матчу між баскетбольними клубами "Дніпро" і "Прометей", в якій були оприлюднені факти погроз з боку Коломойського під час гри між командами "Прометей" і "Дніпро" глава ФБУ, бізнесмен Михайло Бродський переслав до редакції скрини листування з Ігорем Коломойським.

Глава ФБУ Бродський в коментарі Цензор.НЕТ заявив, що не боїться Коломойського і не дозволить йому нав'язати свої правила гри в баскетбол.

"Дехто не зрозумів, що Україна це, звичайно, не Ізраїль, і не Швейцарія, але вже і не Гондурас. Ніяка влада нас не поверне в 90-ті. Свого часу я виступив проти міністра МВС Кравченка, щоб зупинити беззаконня. І я не дозволю зараз Коломойському нав'язати в Україні свої правила гри в баскетболі. І не тільки в баскетболі. І так, я не боюся ні його самого, ні його зв'язків", - підкреслив Бродський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Федерації баскетболу України розглядається конфліктна ситуація після того, як були оприлюдні факти погроз з боку Коломойського під час гри між командами "Прометей" і "Дніпро".

У документі Федерації баскетболу, який є в розпорядженні Цензор.НЕТ, відзначається, що глава ФБУ Михайло Бродський заявив про порушення принципів чесної гри з боку БК "Дніпро".

За його інформацією під час і після зустрічі БК "Дніпро" і БК "Прометей" на номер Бродського в Whats app від Ігоря Коломойського почали надходити погрози на адресу суддів матчу і президента БК "Прометей" В.Дубинского, в яких він висловлював незадоволення результатами матчу і необхідність покарання суддів.

Зазначимо, що матч завершився з рахунком 67-60 на користь команди "Прометей"

Пізніше Ігор Коломойський переслав до редакції скрини листування з главою ФБУ Михайлом Бродським і президентом клубу "Прометей" Володимиром Дубинським. Сам Коломойський загрози Бродському і Дубинському заперечує.

Бродський передав Цензор.НЕТ скрини листування з Коломойським: Я і Зеленського не боюся. Людей образити не дам. Стеж за своїми словами 01

"Калина" - це кафе, яке належить Бродському. Коломойський приїжджав туди 17-го числа.
Бродський передав Цензор.НЕТ скрини листування з Коломойським: Я і Зеленського не боюся. Людей образити не дам. Стеж за своїми словами 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154765
 
   
 Топ коментарі
 
Ты тоже уже начал соглашаться что в Украине нет президента, а есть през!? Шо не дали 4000уе к зарплате?
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А що скаже преЗедент по поводу цього чорта?
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А уровень бреда подобных разборок - это уровень преза?
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Теперь Зеленский пришлёт в Калину маски шоу проверять чеки
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Пишут разную Х...... ю. Есть 2 варианта, выиграл или проиграл, проиграл, не умеешь играть или продался, НУ и на оборот. ЗРИТЕЛЬ смотрит и все понимает. ИГРЫ , забыл, как называются и внука нет под рукой.
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Если сын Коломойского так здорово играет в баскетбол - почему он не в Америке ?
Почему он не чемпион Америки и мира по баскетболу ?
Беня показал какой он дешёвый.
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Може він живе в Америці.
У нього ім'я Грегорі.
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Гріша Коломойський, яки там "Грегорі".
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Так он и играл в Штатах. В хорошем клубе. А теперь вернулся в Украину. Что здесь плохого?
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в любительськоиу клубі в США грав! А баскетбольні клуби Дніпро і Прометей - професійні; беруть участь в чемпіонаті України!
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У Вовіка дуже мале вікно можливостей. Якщо буде плентатись в задніх і тягнути з реформами і покараннями топ-злочинців, то буде поганий. Буде бігти постійно, як зірвиголова у турборежимі, теж буде поганий. У Вовіка є лише маленьке вікно можливостей.
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Ну і шо? Два гівнюка міряються кількістю фекалій! Нам це до чого?
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Сегодня суббота. Евреи развлекаются.
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А где там угрозы ? Покажите пальцем. Цензор болото порохнявое
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Лондонські порохоботи оголосили твого господаря злочинцем...
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30 cентября в Харькове весь состав АзЭрЯнского(Младший муж горящий,АтаЯн-Отец горящий пер с азэри=одэри) монастыря должен был идти к Холодной горе( имеет другой перевод),куда из Куряжского(Ахыр ушского-Конец сознания пер с одэри) монастыря в сопровождении приносили Огонь(пишут сейчас АзерЯнская икона,наверное была с огнем). Его длжны доставить из Страны Огней=ИндоПэриджана=ГрекоАнара(Рим Др)=Од(Аз)ЭрБэйДжана, куда спустился Атам с НЕБЕС 21 марта-в день вес.равн..А сейчас он разрывается на 12 частей и становится Младшим Мужем Горящим.Это и есть та икона АзЭрЯнская,с которой они опять возвращались в монастырь.Народу было всегда ПОЛНО до 1917года.В 1711 г.в братство Азрянского монастыря в Харькове входил и игумен(АгаМэн) Иезекиль Туранский(АтаЭрЯн-Отец муж горящий пер с одэри=азэри) так пишет Википедия. НАДО ВСЕ ЭТО ВОЗРОЖДАТЬ.НАШИ ОБЩИЕ ПРАЗДНИКИ.
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Жидівські ігри...Тіпа сперечаються...Значить,чекай якоїсь спільної афери...
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Когда отец Михаэля Шумахера хотел, чтобы сын стал великим гонщиком,
он сконструировал сыну детский карт и построил трассу для тренировок.
Он не отвлекался на рейдество и угрозы конкурентам.
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Шумахер-один воин, а баскетбол игра коллективная, не знаю как там и что, я вообще не любитель игры сумо с мячем, еще есть в спорте такая штука как " везение" для одних и "не везение" для других. Когда ТВ канал будет "Баскетбол" ? Был Колесников, был прокацапичений канал "Хоккей" А скоро ТВ закондируют, надо спорт канал, а есть люди без спорта( подсматривать) жить не могут
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Швондеры между собой договорятся - нэпэрэймайтэсь. Каждый олигарх это паразит укравший у украинского народа бесплатную медицину, образование, жильё и спорт.
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Бродский передал Цензор.НЕТ скрины переписки с Коломойским/ два сотрудника-еврея время от времени устраивали между собой показушные разборки на производственные темы. Окружающие наблюдали эти разборки с серьёзным видом, но внутри давились от смеха.
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бредятина какая-то - они оба в паралельной реальности
не исключено что под коксом Бродський передав Цензор.НЕТ скрини листування з Коломойським: "Я і Зеленського не боюся. Людей образити не дам. Стеж за своїми словами" - Цензор.НЕТ 9416 Бродський передав Цензор.НЕТ скрини листування з Коломойським: "Я і Зеленського не боюся. Людей образити не дам. Стеж за своїми словами" - Цензор.НЕТ 9416 Бродський передав Цензор.НЕТ скрини листування з Коломойським: "Я і Зеленського не боюся. Людей образити не дам. Стеж за своїми словами" - Цензор.НЕТ 9416
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Это ппц )
Юра, а нафига оно тебе это все нужно?)
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пейсатые, а ну дуэль- кусками говна кидаться, кто кого закидает
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пейсатые, а ну на дуэль- кусками говна кидаться, кто кого закидает
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1. Если Беня хотел, чтобы сын всё время побеждал, надо было строить самый лучший в мире спортивный комплекс, а не синагогу.
2. Если Беня хотел протекции сынку, надо было возглавить федерацию баскетбола,
а не федерацию Украины.
3. Пусть купит себе отртопедический матрас, проспится и подумает о своей жизни.
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Если бы он возглавил Федерацию баскетбола Украины, вы бы говорили, что его сын играет в Украине , потому что ...
Вы всегда не довольны
Это аксиома
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Тогда пусть Беня возглавит федерацию баскетбола Америки.
Его там уже ждут.
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надо было возглавить федерацию баскетбола,
не федерацию рейдеров Украины
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Ой, Беня он такой! В 2014 гтду порвал сепаров и Царёва в Днепре.
И тебе, Кольт, может порвать прямкю кишку.
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Если бы Беня жил Черновцах, а не в Днепре, ему на сепаров было бы глубоко наццрать.
С его деньгами и связями купить 10-20 джавелинов на чёрном рынке - раз плюнуть.
Он этого не сделал - ни в самый нужный момент, ни вообще.
Вот и весь его патриотизм.

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Порвал Царёва? Он выговаривал Царёву за то, что его люди убили еврея.
Послушай телефонный разговор в ютубе - его выложили как раз для таких, как ты.
С мышлением на уровне прямой кишки.
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Нахера к Бене специально соваться, если он сам выставляет себя на смех ?
Угрожать Бродскому, что сын проиграл в баскетбол - умный такое будет делать ?
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Да ладно вам...Это же спор между дЖеДаями. Они мальчики, воспитанные в интеллигентных семьях, разберутся. А тут столько народа возбудилось.
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Ага, гововброс, чтобы люди себя против Бени накручивали.
Ох, уж этот Беня!
Если бы его не было (и тогда неизвестно была бы ли сегодня ннзависимая Украина), то его бы Цензор с Порошенко придумали
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От оно шо... А я думал, шо то добробатовцы, ценой своих жизней остановили оккупантов на Донбассе, отправившись туда прямо с Майдана. А оказывается это беня сидя в благополучной Швейцарии, силой мысли обратил в бегство ихтамнетов. Может тогда и трагедия Илловайска лежит на Бене, и мы напрасно клевещем на сывочолого мародера?
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А где был Беня, когда простые люди собирали деньги на ночные прицелы и бронежилеты ?
Много прицелов купил Беня ?
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Короче, сделали из Бродского антисемита.
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Украина конечно не Гондурас 90-х, но Нарики и Умки присутствуют... Бродський передав Цензор.НЕТ скрини листування з Коломойським: "Я і Зеленського не боюся. Людей образити не дам. Стеж за своїми словами" - Цензор.НЕТ 4390
Пы.Сы. А зачем заявлять: "Я никого не боюсь!"? Бродський передав Цензор.НЕТ скрини листування з Коломойським: "Я і Зеленського не боюся. Людей образити не дам. Стеж за своїми словами" - Цензор.НЕТ 1553 Особенно "и Зеленского" Бродський передав Цензор.НЕТ скрини листування з Коломойським: "Я і Зеленського не боюся. Людей образити не дам. Стеж за своїми словами" - Цензор.НЕТ 4390 Бродський передав Цензор.НЕТ скрини листування з Коломойським: "Я і Зеленського не боюся. Людей образити не дам. Стеж за своїми словами" - Цензор.НЕТ 4390 Бродський передав Цензор.НЕТ скрини листування з Коломойським: "Я і Зеленського не боюся. Людей образити не дам. Стеж за своїми словами" - Цензор.НЕТ 4390
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"Никакая власть нас не вернёт в 90-е."

В 90-е конечно не вернёт, но можно провести эксперимент - доверить это дело Ринат Леонидычу! Бродський передав Цензор.НЕТ скрини листування з Коломойським: "Я і Зеленського не боюся. Людей образити не дам. Стеж за своїми словами" - Цензор.НЕТ 2151
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что один, что другой. а вообще Бродский, похоже, решил дистанцироваться от тонущего брата по вере. Бродський передав Цензор.НЕТ скрини листування з Коломойським: "Я і Зеленського не боюся. Людей образити не дам. Стеж за своїми словами" - Цензор.НЕТ 5199
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А может быть, это вброс против Зеленского. Бродский старается подчеркнуть, что Коломойский связан с Зеленским. Бродський передав Цензор.НЕТ скрини листування з Коломойським: "Я і Зеленського не боюся. Людей образити не дам. Стеж за своїми словами" - Цензор.НЕТ 3197
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Коломойский связан с Зе? Да ты что! Надо же, какая неожиданность.
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Пока общество с жаром обсуждает нахер никому не нужный местечковый баскетбол и звиздеж Бени, его слуги в Раде принимают 3,14здецовые законы. Но обсуждение же этого говна важнее? Смотрю, что количество камментов зашкаливает. А в теме про схемы Яценко по оплате оценки недвиги штук 50 комментариев.
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просто война двух синагог какая то.. Бродський передав Цензор.НЕТ скрини листування з Коломойським: "Я і Зеленського не боюся. Людей образити не дам. Стеж за своїми словами" - Цензор.НЕТ 1326
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Тобто раніше він щось отримав від коломоя а тепер уже більше не хоче і йому більше на треба.
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А наши далекие предки - славяне, точно варягов призвали?
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