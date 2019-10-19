 "Слуги народу" не скасували схему в ФДМУ, яка витягує з наших кишень мільйон на день, - Загребельська

Про це на своїй сторінці в мережі "Фейсбук" повідомила колишня держуповноважена АМКУ Агія Загребельська, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, за останній тиждень відбулися дві знакові події, що свідчать про досягнення домовленості між батьком майданчикової схеми, яким за інформацією зі ЗМІ є Яценко Антон, та "новими обличчями" президентської партії", - йдеться в повідомленні.

За словами Загребельської, вчора на засіданні парламентського податкового комітету за скасування схеми проголосували сім народних депутатів: керівник комітету Данило Гетманцев, його заступник Ярослав Железняк, Олександр Сова, Олександр Ковальчук, Галина Васильченко, Мар'ян Заблоцький і Анатолій Усенко.

Серед найбільш відданих захисників "яценківських майданчиків" виявились: Александр Дубинский, Ніна Южаніна,Олександр Качура.

В підсумку, схема з майданчиками залишається та останні продовжують заробляти. Можливо підвищать знов ціну на свої послуги, бо коло вигодонабувачів після вчорашнього засідання могло стати ширше.

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"Фонд державного майна України також продовжує відчайдушно захищати картель майданчиків-прокладок. Гучні заяви нового керівника Фонду Дмитра Сенниченка щодо необхідності якнайшвидшого скасування схеми не відповідають діям самого Фонду. Незвільнений з часів минулої влади заступник керівника ФДМУ Є. Асташев відмовив у дозволі на здійснення діяльності новому майданчику "Проперті Апі", що не має зв’язків з Яценком та не платить чиновникам відкати. Підстава для відмови: картель майданчиків не надав "Проперті" письмову згоду на його вхід на ринок. Що є зрозумілим, бо власник нового майданчика Віталій Семенченко не раз публічно заявляв про те, що вартість його послуг буде нижчою в кілька разів за картель, а значить мільйон на день вже заробляти не вийде", - додала вона.