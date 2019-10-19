 "Слуги народу" не скасували схему у ФДМУ, яка витягує з наших кишень мільйон на день, - Загребельська

Про це на своїй сторінці в мережі "Фейсбук" повідомила колишня держуповноважена АМКУ Агія Загребельська, інформує Цензор.НЕТ.
"Так, за останній тиждень відбулися дві знакові події, що свідчать про досягнення домовленості між батьком майданчикової схеми, яким за інформацією зі ЗМІ є Яценко Антон, та "новими обличчями" президентської партії", - йдеться в повідомленні.
За словами Загребельської, вчора на засіданні парламентського податкового комітету за скасування схеми проголосували сім народних депутатів: керівник комітету Данило Гетманцев, його заступник Ярослав Железняк, Олександр Сова, Олександр Ковальчук, Галина Васильченко, Мар'ян Заблоцький і Анатолій Усенко.
Серед найбільш відданих захисників "яценківських майданчиків" виявились: Александр Дубинский, Ніна Южаніна,Олександр Качура.
В підсумку, схема з майданчиками залишається та останні продовжують заробляти. Можливо підвищать знов ціну на свої послуги, бо коло вигодонабувачів після вчорашнього засідання могло стати ширше.
"Фонд державного майна України також продовжує відчайдушно захищати картель майданчиків-прокладок. Гучні заяви нового керівника Фонду Дмитра Сенниченка щодо необхідності якнайшвидшого скасування схеми не відповідають діям самого Фонду. Незвільнений з часів минулої влади заступник керівника ФДМУ Є. Асташев відмовив у дозволі на здійснення діяльності новому майданчику "Проперті Апі", що не має зв’язків з Яценком та не платить чиновникам відкати. Підстава для відмови: картель майданчиків не надав "Проперті" письмову згоду на його вхід на ринок. Що є зрозумілим, бо власник нового майданчика Віталій Семенченко не раз публічно заявляв про те, що вартість його послуг буде нижчою в кілька разів за картель, а значить мільйон на день вже заробляти не вийде", - додала вона.
Теперь нужно всем вместе собраться и идти одновременно в налоговую закрывать свои ФОПы. Именно массово завалить заявленияеми налоговую. Тогда они охренеют и только тогда власть поймёт что с ФОПами шутить не стоит.. пусть лучше как сейчас платят на упрощёнке свои налоги, чем тупо все закроются, уйдут в тень, будут работать в чёрную и вообще нихрена не платить! Это должна быть массовая акция!
ненавистник постмайданной Украины, живущий на зарплату журналиста, и скупающий десятками квартиры в центре Киева, строящий дом в центре Киева, только коробка которого стоит больше, чем он официально зарабатывает за год. Принадлежащие Дубинскому и его жене квартиры (16 штук) сданы в аренду. Однако, с 2014 г. ни Дубинский, ни его жена не декларировали доходы от предпринимательства. В ежегодных декларациях Дубинский указывает нули, злостно уклоняясь от уплаты налогов. Кто то знает о помощи от Дубинского ВСУ? Он волонтерил? Он помогал переселенцам? Он обличал в эфире оккупантов и захватчиков, постоянно борясь с российскими фейками в телеэфире? Нет, нет и еще раз нет. Понятно почему, семейная традиция.- Семья пропагандиста Дубинского - ярые сепаратисты из Донецка.
а так - живи сто лет....
во вторых - никакой ты мне, казлина тупая не, не брат....
БариномБаранином назвал, от себя решил что я тебя БАРАНОМ обозвал, и удалил из друзей. Валера, еще раз говорю, я не считаю тебя БАРАНОМ
может он чего предлогал ?
Зеленый лох это диагноз...
Шмаркля виявився на таким гарним, як вони сподівались, та й взагалі всі погані - і Порошенко і ЗєлєБєня, як виявилось. Але вони помиляються-
ЗеЛена шмаркля набагато гірша, бо
Порошенко не пропонував зійтися з ворогом десь посередині Дніпра, підняти руки вгору та капітулювати, Порошенко не погоджувався на формулу кремлєшльондри штайнмайєра, а по простому на формулу пуйла для легітимізації дЫр, вштовхуванню їх в Україну на умовах Сцарька-педофіла та їх фінансуванню за рахунок всіх українців,
Порошенко, прийшовши до влади, коли на державному рахунку був нуль, а армії фактично не було, залишив нормальні, достойні для воюючої країни валютні резерви, зростаючий бюджет, зростаючий 14 кварталів ВВП, міжнародну підтримку, Порошенко в кінці кінців не знущався все своє життя над Україною та всім українським, не називав Неньку старою акторкою з дешевого німецького порно...
а тепер ЗеЛена шмаркля єдине, що може запропонувати- це капітулювати на умовах кремляді, відступати, залишаючи свою територію, подоїти до крові малий бізнес, віддати бородатій бабі каломойші Приват, який вона пограбувала, та за який вже розплатився бюджет, тобто всі українці, при Зеленій шмарклі бюджет вже рекордно не виконуються, при ЗеЛеній шмарклі, квартальні рашистській консерві, що розраховується з рашистами за антиукраїнський гівно-проект Свати шляхом зливу та зради України, тікає великий іноземний капітал, що був одним з найбільшим сплатників податків...
далі буде...
З покращенням вас, хАхли-малороси, з покращенням, ЗеБіли!
Арест Гладковского-Свинарчука произошел это очень вовремя. Это кричащее спасение рейтинга президента.
Об этом пишет известный писатель и публицист Игорь Лесев, передает сегодня «Главред».
Арест Гладковского/Свинарчука - это как армия Венка для Зеленского, которая таки пришла и оттянула падение рейтинга Зе. Оттянула, но стратегически уже ничего не поменять. Зеленского обложили кадровым дерьмом и очень скоро он останется один.
- Рейтинг власти падает, срочно пора политически взрослеть - эксперт
Для начала ему не дали сформировать силовую вертикаль. Оставили Авакова и тот сразу же стал давать концерты. Устроил КВН на мосту-метро с участием дважды судимого наркомана. Кстати, что с ним? Сидит? Или взяли на поруки? А всем ведь уже и по*ер.
Затем были потешные майданчики и срыв отведения войск в Золотом. Типа, менты тут тоже не при делах и Аваков никакого отношения к Билецкому не имеет.
А нормандская встреча, по сути, уже сорвана и сам Зе на международных площадках смотрится забавным жонглером своего слова.
В прокуратуру ему подсунули Рябошапку. Удивительного бездельника, который выводит всех эксов начиная с Порошенко из-под удара.
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И значит подводит под этот же удар Зе. Потому что ничего другого, кроме посадок, эта власть своему избирателю дать больше не может.
А в итоге дала Рябошапку, который начал свою работу с развала прокуратуры, названного «реформой».
- Рябошапка сообщил, когда ГПУ объявит подозрение Порошенко
Еще есть Гончарук. Он не только соровско-пинчуковский. Он еще и просто тупой. В неделю умудряется по три раза персонально подставить Зе. Пошел, например, на концерт группы, за которую топят наци. И дело ведь не во вкусах. В это же самое время эти же самые наци срывают разведение сил на Донбассе и ходят под ОП, где называют Зеленского ху@лом. А Гончарук в их компании в черном френче слушает песенки с типа не расистскими текстами.
Или история с «доктором философии». Гончарук еще гонял лысого, когда такая же история всплыла со Зварычем. Наш диджитал-премьер, возможно, и не знает, кто это. Но ничего нового в сказочном мире он не придумал.
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А теперь его считают не просто тупым, а тупым врунишкой. Тупой врунишка, который проводит целое заседание правительства из-за самостроя в отдельно взятом доме столицы. Вот и где тут должен быть рейтинг Зе?
Поэтому, арест Свинарчука - это очень вовремя. Кричащее спасение. Хотя тут уже появляется куча нюансов с дегтем. Кононенко дали свинтить в тот же день за границу. Сегодня могут освободить Пашинского. И пока нет никаких сведений, что против него что-то копают более основательное, кроме как бытовухи с Химикусом. Да и Свинарчук-младший ведь по-прежнему на свободе, а ведь он был главным фигурантом расследования по «Укроборонпрому».
А что впереди у Зе? Впереди земля. Впереди тупик по Донбассу, потому что нет единоначалия в силовых структурах. Впереди Маркарова с ее пирамидой ОВГЗ, за которую надо будет платить нам всем в следующем году. И впереди зима. Всегда неожиданная в наших краях и всегда проблемная с ее платежками и таким неблагодарным и возмущенным плебсом, которому, понимаешь, дорого платить.
Неудивительно, что муниципальные выборы уже никто не штурмует досрочно. Не с кем больше штурмовать. Даже Кличко гриву поднял, потому что появился реальный шанс переизбраться. Это уже сейчас. А через год то ли еще будет.
а не можеж, так и трогать перестань....