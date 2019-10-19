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 "Слуги народу" не скасували схему у ФДМУ, яка витягує з наших кишень мільйон на день, - Загребельська

"Слуги народу" вирішили зберегти схему з майданчиками-прокладками між державною базою ФДМУ і громадянином, які за рахунок такого "паразитування" витягують з наших кишень 1 млн грн в день.

Про це на своїй сторінці в мережі "Фейсбук" повідомила колишня держуповноважена АМКУ Агія Загребельська, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, за останній тиждень відбулися дві знакові події, що свідчать про досягнення домовленості між батьком майданчикової схеми, яким за інформацією зі ЗМІ є Яценко Антон, та "новими обличчями" президентської партії", - йдеться в повідомленні.

За словами Загребельської, вчора на засіданні парламентського податкового комітету за скасування схеми проголосували сім народних депутатів: керівник комітету Данило Гетманцев, його заступник Ярослав Железняк, Олександр Сова, Олександр Ковальчук, Галина Васильченко, Мар'ян Заблоцький і Анатолій Усенко.

Серед найбільш відданих захисників "яценківських майданчиків" виявились: Александр Дубинский, Ніна Южаніна,Олександр Качура.
В підсумку, схема з майданчиками залишається та останні продовжують заробляти. Можливо підвищать знов ціну на свої послуги, бо коло вигодонабувачів після вчорашнього засідання могло стати ширше.

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"Фонд державного майна України також продовжує відчайдушно захищати картель майданчиків-прокладок. Гучні заяви нового керівника Фонду Дмитра Сенниченка щодо необхідності якнайшвидшого скасування схеми не відповідають діям самого Фонду. Незвільнений з часів минулої влади заступник керівника ФДМУ Є. Асташев відмовив у дозволі на здійснення діяльності новому майданчику "Проперті Апі", що не має зв’язків з Яценком та не платить чиновникам відкати. Підстава для відмови: картель майданчиків не надав "Проперті" письмову згоду на його вхід на ринок. Що є зрозумілим, бо власник нового майданчика Віталій Семенченко не раз публічно заявляв про те, що вартість його послуг буде нижчою в кілька разів за картель, а значить мільйон на день вже заробляти не вийде", - додала вона.

Слуги народу не скасували схему у ФДМУ, яка витягує з наших кишень мільйон на день, - Загребельська 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154763
 
 
 Топ коментарі
 
😀😀😀

- Моня, а шо такое экономическая реформа?
- Ой, Яша, это элементарно просто: с тебя снимают шикарный пиджак, вместо него на тебя одевают жилет и говорят, шо ты прекрасно выглядишь в этом новом пальто!
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Пацаны перетерли и решили, шо паразиты бывают и "полезными"
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при недолугій ЗеЛеній шмарклі та її ЗеМанді колеса набирають швидкість тільки в напрямку прірви...
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Ну и зачем напомнила о зебобиных грешках?)
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"Недостоверные данные в декларации, неуплата налогов." Это как Владимир Александрович перед выборами забыл про домик в Италии указать, и вместо уплаты налогов в казну Украины - денюжку на кипрский офшор кидал?
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Пётр Алексеевич не имеет отношения к неуплате налогов Владимиром Александровичем. Ответь, Зеленский, декларируя бизнес в Украине убыточным и выводя денюжку в офшор, хорошо себя вёл или проказничал?
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Итак законы против ФОПов приняты.. что теперь им делать дальше?
Теперь нужно всем вместе собраться и идти одновременно в налоговую закрывать свои ФОПы. Именно массово завалить заявленияеми налоговую. Тогда они охренеют и только тогда власть поймёт что с ФОПами шутить не стоит.. пусть лучше как сейчас платят на упрощёнке свои налоги, чем тупо все закроются, уйдут в тень, будут работать в чёрную и вообще нихрена не платить! Это должна быть массовая акция!
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Среди самых преданных защитников "яценковский площадок" оказались Александр Дубинский /
ненавистник постмайданной Украины, живущий на зарплату журналиста, и скупающий десятками квартиры в центре Киева, строящий дом в центре Киева, только коробка которого стоит больше, чем он официально зарабатывает за год. Принадлежащие Дубинскому и его жене квартиры (16 штук) сданы в аренду. Однако, с 2014 г. ни Дубинский, ни его жена не декларировали доходы от предпринимательства. В ежегодных декларациях Дубинский указывает нули, злостно уклоняясь от уплаты налогов. Кто то знает о помощи от Дубинского ВСУ? Он волонтерил? Он помогал переселенцам? Он обличал в эфире оккупантов и захватчиков, постоянно борясь с российскими фейками в телеэфире? Нет, нет и еще раз нет. Понятно почему, семейная традиция.- Семья пропагандиста Дубинского - ярые сепаратисты из Донецка.
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Если с 2014 Дубинский уклоняется от налогов, чего ж его не привлекли при твоём Пете за 5 лет?
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Надеюсь, при твоём Вове привлекут? Как думаешь, когда, прокурор ведь "свой" уже?
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на пеце он токко-токко денег заработал, вложился и привлекать ? Так неправильно. Пеца вон кабановского не привлекал скокко , а тьі говоришь..
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чего ж его не привлекли при твоём Пете за 5 лет?/ потому же что не привлекли путинского подельника вора Шрёдера при твоей путинской шлюхе Меркель?
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Ах какие они плохие! Не отменили то, что при НАШЕМ ДОРОГОМ ПООХЕ 5 лет стягивали.
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когда слуги абижаются - ето вызывает умиление.... "Слуги народу" не скасували схему в ФДМУ, яка витягує з наших кишень мільйон на день, - Загребельська - Цензор.НЕТ 5335
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Я НЕ АБИЖАЮСЬ. Я жду . Я ЖДУН ВО ВТОРОМ ПОКОЛЕНИИ.
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Фу как грубо! Но если ответить то меня забанят ваши "РОБЯТА".
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от кого не будет на твоих похоронах с венком и грустным лицом так ето меня...
а так - живи сто лет....
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И не будет над нашей могмилкой рыдать молодая жена брат....
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во первых разговор шел о твоей могилке, а не нашей,
во вторых - никакой ты мне, казлина тупая не, не брат....
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та ты воовще на Марсе - почемуто сразу тзк и понял....
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Ага, раскажи, на меня обиделся что я тебя Барином Баранином назвал, от себя решил что я тебя БАРАНОМ обозвал, и удалил из друзей. Валера, еще раз говорю, я не считаю тебя БАРАНОМ
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Да я не виноват что у меня фамилия под БАРАНА. У бати была фамилия Баран и после института по каучоконосах (это с кульбабки в СССР ДЕЛАЛИ РЕЗИНУ потому , что после войны дорого было закупать каучук с тропических дерев.
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Отправили его и мать мою на "плантации" в Татарстан по распределению , как обычно делали в СССР. А там до БАРАНА в ПАСПОРТЕ ДОБАВИЛИ - ИН-.
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Я друг на Вас не обижаюсь. Мы же не первокласники где КЛИКУХИ дают.
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Щось аффторка *********! По-перше: за відміну схем проголосувало 7 депутатів, проти 3, в т.ч. одна з собачої будки та двоє зелених запроданців, хоча дивно, як взагалі дубінський проліз в слуги! По-друге: це питання не комітету, а Верховної Ради! Дочекаємось голосування, зробимо висновки!
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За уші притягує вигідне їй чи хто її просив про це...
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а против чего был Дубинский, что его не устраивало ?
может он чего предлогал ?
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Деньги надо брать с бедных, потому что их много.
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Страна в смартфоне ...а кто говорил что это будет бесплптно или дешево？
Зеленый лох это диагноз...
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Було б непогано якби ця дівка не стрибала по вершках, розповіла скільки прокладок було при Петрові, а скільки залишилось зараз....
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корупція є корупція і не важливо скільки чоловік бере участь у груповусі.
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в такого змісту пости можна вже не заглядати - хіба колись дурень народжував щось розумне? Чи може серед клоунів були відомі новатори чи реформатори? Навіть не смішно, просто безнадійний шлях.
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ду Рашка, тобі кажуть про те що, як організували при сої, так при кловуні воно продовжує працювати, а порохоботи і далі дівчаток з себе корчать.
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Украина с такими фги может не влезть в смартфон. Диджитализация под угрозой
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Деякі ЗеБіли, ті, що ще не абсолютні дауни, починають щось підозрювати та казати, що
Шмаркля виявився на таким гарним, як вони сподівались, та й взагалі всі погані - і Порошенко і ЗєлєБєня, як виявилось. Але вони помиляються-
ЗеЛена шмаркля набагато гірша, бо
Порошенко не пропонував зійтися з ворогом десь посередині Дніпра, підняти руки вгору та капітулювати, Порошенко не погоджувався на формулу кремлєшльондри штайнмайєра, а по простому на формулу пуйла для легітимізації дЫр, вштовхуванню їх в Україну на умовах Сцарька-педофіла та їх фінансуванню за рахунок всіх українців,
Порошенко, прийшовши до влади, коли на державному рахунку був нуль, а армії фактично не було, залишив нормальні, достойні для воюючої країни валютні резерви, зростаючий бюджет, зростаючий 14 кварталів ВВП, міжнародну підтримку, Порошенко в кінці кінців не знущався все своє життя над Україною та всім українським, не називав Неньку старою акторкою з дешевого німецького порно...
а тепер ЗеЛена шмаркля єдине, що може запропонувати- це капітулювати на умовах кремляді, відступати, залишаючи свою територію, подоїти до крові малий бізнес, віддати бородатій бабі каломойші Приват, який вона пограбувала, та за який вже розплатився бюджет, тобто всі українці, при Зеленій шмарклі бюджет вже рекордно не виконуються, при ЗеЛеній шмарклі, квартальні рашистській консерві, що розраховується з рашистами за антиукраїнський гівно-проект Свати шляхом зливу та зради України, тікає великий іноземний капітал, що був одним з найбільшим сплатників податків...
далі буде...

З покращенням вас, хАхли-малороси, з покращенням, ЗеБіли!
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При пеце эта схема работала Эта баба была при должности и ее все устраивало. А теперь новая власть виновата в грехах прошлой. Замечательная логика порохосрани
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Ну да - от корыта оторвали и теперь из неё поперло - правду матку от глубокой до кишок обиды тараторит.
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а хтось тут сумнівався що, вся ця звездобратія працює разом на інтереси товстозадих?
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Мы рвем глотки и отбиваем пальцы на выборах, а по сути голосуем за новых распорядителей схем разворовывание Украины. Прихожу к мысли что дело не в схемах, а в самой постсовковой ментальности , пока не отойдут на пенсию рожденные до 2000 года, похоже ни черта не изменится.
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А рождённые после 2000 года уже не смотрят 95 квартал?
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Странные вопросы задаются, если есть один правильный вопрос - Кто же тронет вотчину Портнова?
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при порохе все это дерьмо строилось и крепло. ПЕСики должны гордиться нерушимостью своих схем, а они тут говном плюются.
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А бєня вже розвалив пєдрові схеми ? Молоцца зєлєбєня . Крутий . І 73% ідіотів голосували не даремно ?
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Зеленского обложили кадровым дерьмом, которое его потопит Октябрь 19, 2019Без рубрикиКомментарии

"Слуги народу" не скасували схему в ФДМУ, яка витягує з наших кишень мільйон на день, - Загребельська - Цензор.НЕТ 224Арест Гладковского-Свинарчука произошел это очень вовремя. Это кричащее спасение рейтинга президента.
Об этом пишет известный писатель и публицист Игорь Лесев, передает сегодня «Главред».
Арест Гладковского/Свинарчука - это как армия Венка для Зеленского, которая таки пришла и оттянула падение рейтинга Зе. Оттянула, но стратегически уже ничего не поменять. Зеленского обложили кадровым дерьмом и очень скоро он останется один.
- Рейтинг власти падает, срочно пора политически взрослеть - эксперт
Для начала ему не дали сформировать силовую вертикаль. Оставили Авакова и тот сразу же стал давать концерты. Устроил КВН на мосту-метро с участием дважды судимого наркомана. Кстати, что с ним? Сидит? Или взяли на поруки? А всем ведь уже и по*ер.
Затем были потешные майданчики и срыв отведения войск в Золотом. Типа, менты тут тоже не при делах и Аваков никакого отношения к Билецкому не имеет.
А нормандская встреча, по сути, уже сорвана и сам Зе на международных площадках смотрится забавным жонглером своего слова.
В прокуратуру ему подсунули Рябошапку. Удивительного бездельника, который выводит всех эксов начиная с Порошенко из-под удара.





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И значит подводит под этот же удар Зе. Потому что ничего другого, кроме посадок, эта власть своему избирателю дать больше не может.
А в итоге дала Рябошапку, который начал свою работу с развала прокуратуры, названного «реформой».
- Рябошапка сообщил, когда ГПУ объявит подозрение Порошенко
Еще есть Гончарук. Он не только соровско-пинчуковский. Он еще и просто тупой. В неделю умудряется по три раза персонально подставить Зе. Пошел, например, на концерт группы, за которую топят наци. И дело ведь не во вкусах. В это же самое время эти же самые наци срывают разведение сил на Донбассе и ходят под ОП, где называют Зеленского ху@лом. А Гончарук в их компании в черном френче слушает песенки с типа не расистскими текстами.
Или история с «доктором философии». Гончарук еще гонял лысого, когда такая же история всплыла со Зварычем. Наш диджитал-премьер, возможно, и не знает, кто это. Но ничего нового в сказочном мире он не придумал.
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А теперь его считают не просто тупым, а тупым врунишкой. Тупой врунишка, который проводит целое заседание правительства из-за самостроя в отдельно взятом доме столицы. Вот и где тут должен быть рейтинг Зе?
Поэтому, арест Свинарчука - это очень вовремя. Кричащее спасение. Хотя тут уже появляется куча нюансов с дегтем. Кононенко дали свинтить в тот же день за границу. Сегодня могут освободить Пашинского. И пока нет никаких сведений, что против него что-то копают более основательное, кроме как бытовухи с Химикусом. Да и Свинарчук-младший ведь по-прежнему на свободе, а ведь он был главным фигурантом расследования по «Укроборонпрому».
А что впереди у Зе? Впереди земля. Впереди тупик по Донбассу, потому что нет единоначалия в силовых структурах. Впереди Маркарова с ее пирамидой ОВГЗ, за которую надо будет платить нам всем в следующем году. И впереди зима. Всегда неожиданная в наших краях и всегда проблемная с ее платежками и таким неблагодарным и возмущенным плебсом, которому, понимаешь, дорого платить.
Неудивительно, что муниципальные выборы уже никто не штурмует досрочно. Не с кем больше штурмовать. Даже Кличко гриву поднял, потому что появился реальный шанс переизбраться. Это уже сейчас. А через год то ли еще будет.
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жинка та ще в в мене волынянка...."я не можу як ты"
а не можеж, так и трогать перестань....
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