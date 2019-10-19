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Все про:США (5676) Шокін (222) Джуліані (58)

 Джуліані домагався видачі американської візи Шокіну, - CNN

Заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент заявив у Конгресі, що адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані просив Держдепартамент і Білий дім про видачу візи колишньому генпрокурору України Віктору Шокіну. .

Про це повідомив американський телеканал CNN, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Джерело повідомило, що, за словами Кента, Джуліані в січні домагався видачі в'їзної візи в США для Шокіна, який був ініціатором розслідування щодо газової компанії Burisma, в правління якої в 2014 році увійшов син колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена Хантер. Шокін перебував на посаді генпрокурора України з лютого 2015 року по березень 2016 року.

В 2016 році Байден був серед багатьох західних лідерів, які закликали Україну усунути Шокіна від посади головного прокурора країни, пославшись на його недостатню роботу з викорінення корупції.

CNN підкреслює, що Джуліані спочатку домагався видачі візи для Шокіна, звернувшись в Держдеп. Однак, отримавши відмову, він звернувся із запитом безпосередньо в адміністрацію президента США. У Білому домі його прохання також не задовольнили.

CNN зазначає, що раніше Джуліані розповів, що хотів особисто поспілкуватися з Шокіним, тому що ексгенпрокурор України обіцяв розкрити "бруд на демократів". Врешті Джуліани і Шокін поговорили по Скайпу в грудні 2018 року. 

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154762
 
 
 Топ коментарі
 
Шокин хороший мужик, и добродушный. Может дать ему визу в тюрьму?
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Югик, Шокин... уже не стало бы особо удивительным, если бы этот Джулиани добивался выдачи визы и Пшонке, например.
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А вы Лера аблигация? Или под бабу подмарафетились/?
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Югик, Шокин... уже не стало бы особо удивительным, если бы этот Джулиани добивался выдачи визы и Пшонке, например.
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Шокин хороший мужик, и добродушный. Может дать ему визу в тюрьму?
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коментар відмічено як спам  
 
А кто ты такой?) зебанутые кацапы такие ржачные...
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В Золотом теленке, Ильфа и Петрова Шурик и Слепой
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А вы Лера аблигация? Или под бабу подмарафетились/?
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Я даже не знаю Лера что тебе предложить, или мужик ты или баба... Джуліані домагався видачі американської візи Шокіну, - CNN - Цензор.НЕТ 7311
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Да что ж ты истеришь аля простигосподи... Я в твоих услугах не нуждаюсь от слова совсем, и не важно баба я или мужик)
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Шото опять про шокина ,может лучше пробахсёра.хвоздик как бахсёр до сегодня был не плохой но зато как сепар отменный всегда за такую пургу как этот идиот несёт вешать надо. Отмудохал его же кацапский братушка беетербиеф так что ему не обидно даже приятно.
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Ой, как не хорошо получается)) И пусть еще напишут про адвокатов Фирташа, с кем они связаны))
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Порошенко тащил в прокуратуру кучу всякого непотреба,торгующего всем ради своей шкуры.,только на приципах преданности, кроме отвращения других эмоций нет
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Якби шокін доїхав до Штатів і розкрив там рота,то Україна попала б під каток штатівського правосуддя.
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"нет такого прокурора который бы не мечтал выучить амэрикен инглиш" )
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