 Джуліані домагався видачі американської візи Шокіну, - CNN

Про це повідомив американський телеканал CNN, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
Джерело повідомило, що, за словами Кента, Джуліані в січні домагався видачі в'їзної візи в США для Шокіна, який був ініціатором розслідування щодо газової компанії Burisma, в правління якої в 2014 році увійшов син колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена Хантер. Шокін перебував на посаді генпрокурора України з лютого 2015 року по березень 2016 року.
В 2016 році Байден був серед багатьох західних лідерів, які закликали Україну усунути Шокіна від посади головного прокурора країни, пославшись на його недостатню роботу з викорінення корупції.
CNN підкреслює, що Джуліані спочатку домагався видачі візи для Шокіна, звернувшись в Держдеп. Однак, отримавши відмову, він звернувся із запитом безпосередньо в адміністрацію президента США. У Білому домі його прохання також не задовольнили.
CNN зазначає, що раніше Джуліані розповів, що хотів особисто поспілкуватися з Шокіним, тому що ексгенпрокурор України обіцяв розкрити "бруд на демократів". Врешті Джуліани і Шокін поговорили по Скайпу в грудні 2018 року.