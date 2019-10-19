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Все про:Газпром (461) Міллер (35) Нафтогаз (605) Вітренко Юрій (60)

 Ціна на газ для України була б на 20% нижчою, якби "Газпром" працював за європейськими правилами, - Вітренко

Ціна на імпортний газ для України може бути на 20% нижчою, але для цього необхідно, щоб "Газпром" відповідно до європейських правил не зловживав своїм домінуючим становищем на європейському ринку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі "Фейсбук" повідомив виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко.

Вітренко прокоментував слова глави "Газпрому" Олексія Міллера, який під час зустрічі з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим 18 жовтня заявив, що ціна для кінцевих споживачів в Україні при прямих поставках газу з Росії може бути нижчою на 20%.

"Для цього необхідно, щоб Газпром у відповідності до євпропейських правил не зловживав своїм домінуючим становищем на європейському ринку.

Зокрема щоб Газпром не відмовляв європейським компаніям перенести точки передачі газу на кордон Україна-РФ.

І щоб Газпром пропонував свопи іншим газовидобувним компаніям в РФ, забираючи у них газ всередині РФ і повертаючи його на кордоні Україна-РФ, чином виконуючи передбачену законодавством РФ функцію єдиного експортного каналу.

І щоб Газпром перестав фактично блокувати експорт газу із Середньої Азії в Україну та у Європейський Союз.

Ми за те, щоб Газпром здійснював транзит газу через Україну за європейськими правилами.

Логічно, щоб стосовно поставок газу Газпром теж діяв у відповідності у європейських правил", - підсумував Вітренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАК "Нафтогаз" подасть проти "Газпрому" позов на $11 млрд, - Вітренко

Ціна на газ для України була б на 20% нижчою, якби Газпром працював за європейськими правилами, - Вітренко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154759
 
   
 Топ коментарі
 
Российский "Газпром" требует от украинской стороны отказаться от взыскания миллиардных сумм по итогам выигранных судов и возобновить закупки российского газа
***
Это что, тизер третьей части кинофильма "Фантастические твари и где они обитают"?
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а денежки по судебным искам уже поперли в Украину ? или только бонусы маманям?
а если бы немножечко сократить зарплаты-доплаты администрации нафтогаза и облгазам... то может и еще копейка малая капнула...
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Проблемні місця в побрехеньках вітренки не в переносі точок передачі, який давно можна було організувати, а що 1. ним описані зміни приведуть до на 20% нижчих цін імпорту, і 2. що продавати в Україні "необхідно" по цінам "імпортного паритету".
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" должен бы был прекратить фактически блокировать экспорт газа из Средней Азии в Украину и Европейский союз"
ВИЖУ!
Вижу, вот он - усатый, красный, уже почти влез на гору и размахивает свистком в мощных клешнях!
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Червоний - значить варений. Якийсь зомбі походу Ціна на газ для України була б на 20% нижчою, якби "Газпром" працював за європейськими правилами, - Вітренко - Цензор.НЕТ 3761
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а причем тут вообще Газпром? мы же закупаем газ у европейцев..то бишь европейцы торгуют с нами не по европейским правилам? или Газпром торгует с европейцами не по европейским правилам? если честно, я этого Витренко не перевариваю хотя бы из за его мамы-Наташки Витренко..старой сепарши..маму то с политики выкинули, а сынок прижился на хлебной должности..вот и удивляемся-почему в Украине все так плохо..
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Идеальный вариант был бы это заказать у США на 3 лярда апатчей или других летающих нишчаков , а в качестве оплаты отдать кацапский долг . И тогда дядя Сем получит с ***** все что положено при чем с не хилыми процентами , а мы получим очень хорошее оружие , которым скоро придется воспользоваться против кацапов . Я понимаю что это фантастический вариант , особенно при Монике у власти , но было бы очень не плохо.
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Договір забороняє переуступку третім сторонам без обопільної згоди.
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Какой договор ? эти деньги должны быть выплачены согласно судебного решения , а не договора который заключила мадам с рулем на голове .По тому не каких проблем с этим там нет. Да и кацапы вытирают свои жопы всеми договорами которые с ними заключены , по тому не чего страшного не было бы если бы с ними поступили ХОТЬ РАЗ ,как они поступают со всеми и всегда.
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А розробляти власні родовища? Нє? Чи зелене панство чекає, що це Раша буде розробляти, коли Україну захопить?
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Украина должна переходить на американский газ и панамский уголь, тогда будет Украине счастье.
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Москаль, у вас там знову щось гепнулось.
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