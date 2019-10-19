 ГПУ перевіряє рух активів у 6 "проблемних" банках, - Рябошапка

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив генпрокурор Руслан Рябошапка на засіданні комітету Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.
"Напрямок просування активів із банків, які були розграбовані, кошти виведені. У нашій роботі зараз щонайменше 6 таких банків і ми працюємо в тому напрямку, щоб ці кошти повернути державі, які незаконно було виведено з цих банків", - сказав Рябошапка.
Він зазначив: "Кілька фігурантів, які є колишніми бенефіціарами цих банків, повідомлені про підозру і зараз ми дуже близькі до процесуального результату щодо бенефіціару ще одного великого комерційного банку, не хотів би називати імена".
кроме того, он владелец проблемного банка ?
втроём дерибанили, иначе новинский бы пенился сильно
она ж отрапортовала что все "вычистила" (или что она имела ввиду под этим термином?))))))
если скажем в Привате жульничали, то она покрывала,
а это уже эээ, а если нет - то Приват отжали
короче порохосвины накуролесили неслабо,
вкинули в банки бабло и раздерибанили
с корешами/хозявами, вкладчики и народ - гривна 30 и кукиш вместо вкладов
а виноватым объявили Коломойского
порошенко проходимец облаличил лярд Януковичу
теперь у неё всё в шЫкаллЛаде, типа работает в Англии,
а тут иё преследуют бандиты ...
А, зрозуміло, гроші втікають за кордон.
Інвестиції тю-тю...
или раньше было иначе ?
Вопрос у меня простой
Банк грабят предприятия под моей фамилией
заявление в Генпрокуратуру исх.№18-31 от
23.12.2018г. "ЗАЯВЛЕНИЕ о мошенничестве, об
автогеноциде граждан Украины по признаку...".
Отморозился, сказал это не к нему
как и Генпрокуратура
"Работают" они по не возвращенным поручителями-физиками стабилизационным кредитам НБУ (типа Жеваго и "Финансы и кредит"). Там юридически обычные гражданские и хозяйственные дела по искам НБУ, которых сотни. Уголовные дела "по честному" совершенно бесперспективны! Кстати, самый большой должник-поручитель - Коломойский Игорь Валерьевич, целый ряд исков к которому и встречек неспешно рассматриваются в разных судах и никто даже не заикается об уголовном преследовании!
*****!
" ещё одного большого коммерческого банка, не хотел бы называть имена".
Если ты не говоришь ни названий, ни имён - ПРО ЧТО ты пииииизззз..................ишь???????????????????????????????????????
За период 2014-2019 проблемными, а потом неплатёжеспособными было признано почти 90 банков. Все бы проверить !!! А заодно и то, как проходили их ликвидационные процедуры, ибо там грабёж оставшихся активов был ещё тот (неправомерная перерегистрация недвижимости, например - Фонд гарантирования вкладов столько заявлений в полицию подал, а реакция далеко не по всем была эффективной)