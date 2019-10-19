EN|RU|UK
Теми дня: Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України, Економіка
  2604  41
Все про:банки (321) ГПУ (3274) Рябошапка Руслан (150)

 ГПУ перевіряє рух активів у 6 "проблемних" банках, - Рябошапка

Генеральна прокуратура України перевіряє матеріали щодо шести так званих проблемних банків, а також найближчим часом буде пред'явлено підозру одному з бенефіціарів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив генпрокурор Руслан Рябошапка на засіданні комітету Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

"Напрямок просування активів із банків, які були розграбовані, кошти виведені. У нашій роботі зараз щонайменше 6 таких банків і ми працюємо в тому напрямку, щоб ці кошти повернути державі, які незаконно було виведено з цих банків", - сказав Рябошапка.

Він зазначив: "Кілька фігурантів, які є колишніми бенефіціарами цих банків, повідомлені про підозру і зараз ми дуже близькі до процесуального результату щодо бенефіціару ще одного великого комерційного банку, не хотів би називати імена".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Горбатюка, Донського і ще близько 200 прокурорів з ГПУ буде звільнено, бо не стали писати незаконні заяви на переатестацію, - Ромалійська. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154758
 
 
 Топ коментарі
 
Клломойского и зелёной шмары активы не забудьте пожалуйста проверить
 показати весь коментар
 
Это же Коломойский и проверяет ГПУ проверяет движение активов в 6 "проблемных" банках, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5616он уже имеет понятие как банки национализировать.
 показати весь коментар
 
её зачистку неплохо бы рассмотреть подробнее,
если скажем в Привате жульничали, то она покрывала,
а это уже эээ, а если нет - то Приват отжали
короче порохосвины накуролесили неслабо,
вкинули в банки бабло и раздерибанили
с корешами/хозявами, вкладчики и народ - гривна 30 и кукиш вместо вкладов
а виноватым объявили Коломойского
порошенко проходимец облаличил лярд Януковичу
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Клломойского и зелёной шмары активы не забудьте пожалуйста проверить
 показати весь коментар
 
 
В розслідуваннях української правоохоронної системи, як у сексі - головне не результат, а сам процесс.
 показати весь коментар
 
 
Угу..ГПУ проверила движение активов,ну и пусть себе движутся на здоровье. ГПУ проверяет движение активов в 6 "проблемных" банках, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7148
 показати весь коментар
 
 
а кого они будут проверять мелких спекулянтов ритейлеров которые по доходности + 10% ха им давай банки олигархов крупных ТОП ВОРОВ ЭКС-нардепов пришло время посадки озимых чтобы по весне когда надо будет ноги делать с Украины эты Zыдовськи воши могли тикануть ...с капиталом у разные стороны... ГПУ проверяет движение активов в 6 "проблемных" банках, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2250
 показати весь коментар
 
 
Это же Коломойский и проверяет ГПУ проверяет движение активов в 6 "проблемных" банках, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5616он уже имеет понятие как банки национализировать.
 показати весь коментар
 
 
Коломойский - Герой Украины,
кроме того, он владелец проблемного банка ?
 показати весь коментар
 
Сподіваюсь , що йде слідство й над тим банком, через котрий були виведені з України гроші януковича..
 показати весь коментар
 
 
так петрусь , писали, лярд обналичил зеку, или я перепутал ?
 показати весь коментар
 
Бла-бла ні про що якшо не каже що це за банки.
 показати весь коментар
 
 
Не говорят, ждут бабло. Кто занес - тот белый и пушистый, остальные - на разрыв. Дело Гонтаревой не истребимо.
 показати весь коментар
 
 
колю лагуна за зад возьмите! люди ярды в дельте потеряли!
 показати весь коментар
 
 
Кубива, Порошенко и Гонтареву за уничтожение системного банка "Форум". Причина уничтожения - владелец Новинский. Мне похер ваши политические тёрки. Верните мне мои деньги. Хотели насыпать Новинскому соли на х"й - сыпьте, но зачем грабить вкладчиков????
 показати весь коментар
 
 
та ладно, там скорее всего петя, лера и новинский
втроём дерибанили, иначе новинский бы пенился сильно
 показати весь коментар
 
 
А как именно эти граждане "уничтожали" именно системный банк "Форум" из-за Новинского? Можете что-то конкретное сказать, или абы что брякнуть?
 показати весь коментар
 
 
А про банк Славянський вже ніхто і не згадує.
 показати весь коментар
 
 
а что еще после гонтаревой остались какие-то проблемные банки?
она ж отрапортовала что все "вычистила" (или что она имела ввиду под этим термином?))))))
 показати весь коментар
 
 
С приходом Зе-коМанды бенефициары некоторых банков решили "деньжат по-лёгкому срубить".
 показати весь коментар
 
 
её зачистку неплохо бы рассмотреть подробнее,
если скажем в Привате жульничали, то она покрывала,
а это уже эээ, а если нет - то Приват отжали
короче порохосвины накуролесили неслабо,
вкинули в банки бабло и раздерибанили
с корешами/хозявами, вкладчики и народ - гривна 30 и кукиш вместо вкладов
а виноватым объявили Коломойского
порошенко проходимец облаличил лярд Януковичу
 показати весь коментар
 
 
Видать Коломойский стуканул,сказал раз уж меня щемили то давайте и тех кто как я воровал пощипайте
 показати весь коментар
 
Ликвидированные при Гонтаревой банки нужны были для одного - выведения капитала из Украины в рашку. Жалко, что Гонтарева не довела это дело до логического завершения. В украине должно остаться 20, максимум 30 банков, тогда государство сможет их эффективно контролировать.
 показати весь коментар
 
 
Да, деньги миллиардами долларов в рашу в карманах вывозили. А афёры с возвращенным НДС наверное сплошь наличкой осуществляются.
 показати весь коментар
 
Меньше банков - один Сбербанк СССР. Крах банка - крах сектора экономики, тысячи людей, которых зацепило. Когда порохолюбы рассказывают, какая молодец Лерка-Облигация, что срубила 80 банков, то это показатель недалёкости
 показати весь коментар
 
 
она повторила мутку, которую педро в 2008-м провернул,
теперь у неё всё в шЫкаллЛаде, типа работает в Англии,
а тут иё преследуют бандиты ...
 показати весь коментар
 
 
Телевизор в каждой букве... А средства вкладчиков? А средства на счетах предприятий? А залоговые активы, ныне разворованные в ноль? Каждая команда "ликвидаторов", наликвидировала себе как минимум пожизненное. А в нормальных странах, висели бы падлы на столбах.
 показати весь коментар
 
 
Пригласить Леру Порошенковскую и она все расскажет. (Под паяльником
 показати весь коментар
 
 
Що трапилось, рябокурка?
А, зрозуміло, гроші втікають за кордон.
Інвестиції тю-тю...
 показати весь коментар
 
 
Через банк Порошенко вывели около 2 млрд из банка Януковича - "Схемы"
 показати весь коментар
 
 
а он шо, банкир ?
или раньше было иначе ?
 показати весь коментар
 
вчера звонил менеджер из Привата, Сергей
Вопрос у меня простой
Банк грабят предприятия под моей фамилией
заявление в Генпрокуратуру исх.№18-31 от
23.12.2018г. "ЗАЯВЛЕНИЕ о мошенничестве, об
автогеноциде граждан Украины по признаку...".
Отморозился, сказал это не к нему
как и Генпрокуратура
 показати весь коментар
 
Понты, понты...
"Работают" они по не возвращенным поручителями-физиками стабилизационным кредитам НБУ (типа Жеваго и "Финансы и кредит"). Там юридически обычные гражданские и хозяйственные дела по искам НБУ, которых сотни. Уголовные дела "по честному" совершенно бесперспективны! Кстати, самый большой должник-поручитель - Коломойский Игорь Валерьевич, целый ряд исков к которому и встречек неспешно рассматриваются в разных судах и никто даже не заикается об уголовном преследовании!
 показати весь коментар
 
 
ИЗВИНИ, ЦЕНЗОР, НО ТОЛЬКО ТАК:
*****!
" ещё одного большого коммерческого банка, не хотел бы называть имена".
Если ты не говоришь ни названий, ни имён - ПРО ЧТО ты пииииизззз..................ишь???????????????????????????????????????
 показати весь коментар
 
 
А почему только в 6 ???
За период 2014-2019 проблемными, а потом неплатёжеспособными было признано почти 90 банков. Все бы проверить !!! А заодно и то, как проходили их ликвидационные процедуры, ибо там грабёж оставшихся активов был ещё тот (неправомерная перерегистрация недвижимости, например - Фонд гарантирования вкладов столько заявлений в полицию подал, а реакция далеко не по всем была эффективной)
 показати весь коментар
 
 
Дивна, але зрозуміла заява. Для чого такі заяви? Розслідуйте тихо і результативно. Чи це сигнал соціально близьким - прискорьте рух активів, бо ми вже близько і все відберем? Чи - чекаємо "траншів", покваптеся?
 показати весь коментар
 
 
"Хто ж его (беню) посадит - он же памятник" .
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору