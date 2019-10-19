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 США в ОБСЄ закликали Росію "дисциплінувати" терористів у Золотому і Петрівському

Росія повинна змусити збройні формування на Донбасі, які перебувають під її контролем, дотримуватися режиму припинення вогню з тим, щоб відбулося розведення сил в Золотому і Станиці Луганській.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив політичний радник Місії США при ОБСЄ Грегорі Макріс на засіданні Постійної ради ОБСЄ 17 жовтня в Відні.

"Сполучені Штати проявляють обережний оптимізм з приводу того, що поновлене розведення сил в Золотому та Петрівському може слідувати за прогресом у Станиці Луганській. Таким чином, ми сподіваємось побачити кроки, які гарантують безпечне розведення сил і засобів з цих районів, і закликаємо Російську Федерацію дисциплінувати збройні формування, які перебувають під її контролем", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 21 раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Американський дипломат додав, що лише коли обидві сторони демонструватимуть свою прихильність до постійного зменшення насильства, то можна очікувати покращення на місцях.

Окремо Макріс вказав на прогрес у районі Станиці Луганської, де триває довгоочікуваний ремонт мосту та відбулося зведення тимчасового обхідного мосту, що сприяло безпечнішому доступу для людей.

"Для цивільних осіб, які роками страждали від важких переходів, останній розвиток подій є реальним прогресом, який може полегшити тягар, який вони несуть під час цього багаторічного конфлікту, розпаленого Російською Федерацією", - заявив він.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що заплановане раніше розведення сил і засобів у Золотому і Петровському (Луганська обл.) у понеділок, 7 жовтня, не почалося, оскільки кілька днів тому ці населені пункти піддалися обстрілу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154754
 
   
 Топ коментарі
 
Тоді нехай відправляється дивитися у "сумні очі" захерченко,він там ії дуже чекає.
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У Гади перманентная алкогольная интоксикация.Немедленно сделайте ей клизму на 30 литров и дайте полизать добасского угля.Активиранного не предлагать,а то опять развезет. США в ОБСЕ призвали Россию "дисциплинировать" террористов в Золотом и Петровском - Цензор.НЕТ 7657
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Идет подготовка к Парижскому саммиту Нормандской четверки. Позиция Украньі явно сильнее.
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Особливо це видно по кількості обстрілів українських позицій сєпарами.
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В Красноярском крае произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития, где находилось до 80 человек.
Число погибших при разрушении дамбы в Красноярском крае увеличилось до 12 человек, заявили в МЧС РФ.
Также 19 человек обратились за помощью к медикам, еще 13 считаются пропавшими без вести.
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Уйти с Крыма и Донбасса не призывал ?
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США в ОБСЕ призвали Россию "дисциплинировать" террористов в Золотом и Петровском - Цензор.НЕТ 406

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала всю правду о войне на Донбассе, 18 октября в эфире телеканала NewsOne.
Савченко отметила, что именно нынешний президент страны Владимир Зеленский пытается найти разрешение военного конфликта и выполнить положение Минских соглашений.
«Порошенко раньше врал, что мы все выполняем, а на самом деле ничего не делали. Зеленский на самом деле ищет механизмы, как их выполнить», - сказала Савченко.
При этом она подчеркнула, что выполнение этих предписаний - довольно непростая задача, которая потребует «определенных действий» на каждом этапе. Савченко также рекомендовала Зеленскому поддерживать непрерывный диалог с Россией «во всех возможных форматах»... (??????)
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Все врут. Большая политика и честность - понятия несовместимые.
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Она скучает без внимания,хоть и мужлан.
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Тоді нехай відправляється дивитися у "сумні очі" захерченко,він там ії дуже чекає.
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***
Мабуть, ще людство дуже молоде.
Бо скільки б ми не загинали пальці, -
XX вік! - а й досі де-не-де
трапляються іще неандертальці.

Подивишся: і що воно таке?
(Не допоможе й двоопукла лінза)
Здається ж, люди, все у них людське,
але душа ще з дерева не злізла.
Ліна Костенко
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Вся в маму.Та,**** меркантильная,участок в Киеве выцарапала для доченьки-"героини",когда всей этой мужебабой после плена гордились.А сейчас,когда всем стало ясно что это за тварь-денежные потоки и слава куда то пропали.Вот и суёт своё рыло Гадя куда только может.
До чего же мерзкое создание.Это у них семейное.
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Какой суд ее обвинял,кацапский?Что прям на позициии сепаров стояла и передавала корректировку?Кто в этот бред поверит? На Донбассе были и есть корректировщики из местных ,не набивайте Гаде цену.
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Я привёл Вам факт. Если Вы в него не верите, это Ваши проблемы.
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У меня была бы проблема ,если бы я верила таким как Гадя
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А что сказала Савченко такого удивительного. Всё это давно известно. Порошенко Минские соглашения подписал. Зеленский пытается их выполнять. Если не будет пытаться, его не поймут в ЕС и теперь даже в США.
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николинька! перечитайте минские соглашения! что выполнила россия и ордло? хотя бы ту часть договора касательно границы!
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В Минских соглашениях указан порядок действий по пунктам. Граница идёт после "восстановления социально-экономических связей". Только какое это имеет отношение к попыткам выполнения соглашения. Попытки могут продолжаться вечно. Только после того как россия в основном преодолела негативное последствие санкций, время стало работать против Украины. Теперь москали могут вечно не выполнять Минск, на них это не отражается. А в Украину из-за войны не идут нормальные инвесторы, одни только спекулянты под 16-18%. см. ОВГЗ.
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То что говорила и делала Гадя ,- отдельная тема,теперь ее поддержка может только скомпроментировать.На счет Минских соглашений ,есть разница с формулой Штайнмаера ,именно поэтому Порох и не подписал ее ,так что не надо стрелки опять переводить.
Мало того ,зеленский получил пост президента в обмен на согласие подписать формулу штайнмайєра.
Україна в особі команди президента Володимира Зеленського погодилася розглянути "формулу Штайнмаєра" ще у липні 2019 року під час консультацій дипломатичних радників у "нормандському форматі".

https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/ukraina-pogodilasya-na-formulu-shtajnmaera-v-lipni-novini-ukraini.htm
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Это смотря кому верить. Штанмайер говорит, что Порошенко участвовал в обсуждении формулы, и даже его представитель её подписал. И всё же это не имеет никакого значения. Формула Штанмайера всего лишь первоначальная часть минского процесса, который три года тормозился и теперь начались какие-то малопонятные движения.
А Зеленского всё таки выбрали граждане Украины.
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Помилкою Порошенка, через яку він зокрема втратив підтримку значної кількості виборців було небажання, чи нездатність вичистити відвертий антиукраїнський елемент. Тут потрібна була жорсткість одразу ж після виборів, які він виграв в один тур. Але швидше за все саме оця ейфорія від безперечної перемоги і зробила його поблажливим щодо цього елементу. Він не зміг правильно оцінити його загрозу і в результаті отримав проросійський антимайданнний реванш.
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Занадто захопився зовнішньою політикою.
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Порошенко и не собирался никого вьічищать , что и бьіло согласовано с кремлевским смотрящим Фирташем в Вене перед президентскими вьіборами 2014 г.
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він як був частиною побудованої кучмою системи, так і залишився..тому цей елемент то його партнери і друзі..він апріорі не хотів нікого з них вичищати..
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Не согласен , он получил Майдан Справедливости, а сам хочет замутить Майдан для возвращения к власти . Радует что Зе или его команда продержится недолго, в отличие , если бы снова победил шоколадник и был бы снова застой. и имитация реформ, с целью получения абсолютной власти шоколадником
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Ви теж вірите, що Майдан можна замутити? Ви вірите в те, що лепече Аразамія, про гроші за акції проим капітуляції? Народ у масі своїй не вийде за Порошенка, а от проти капітуляції - вийде. І об'єднаютбся і ті, що за Порошенка, і ті, хто його не пвдтримує.
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У Гади перманентная алкогольная интоксикация.Немедленно сделайте ей клизму на 30 литров и дайте полизать добасского угля.Активиранного не предлагать,а то опять развезет. США в ОБСЕ призвали Россию "дисциплинировать" террористов в Золотом и Петровском - Цензор.НЕТ 7657
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Гадю могут послушать только малограмотное быдло
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не... ну 8 человек же за нее проголосовало (мама, сестра...и еще 6 упоротых))))
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Савченко,из семьи алкоголиков, в детстве ее насиловал собственный отец
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А як щодо решти частини Донбасу? Чому перестати стріляти потрібно лише біля Золотого-4 і Петровського? Хто погодив таку фуйню? Для розведення військ потрібно припинити стріляти по всій лінії розмежування мінімум місяців на три. Тоді справді буде зрозуміло, що сторони прагнуть мирного врегулювання. Те, що пропонується зараз є від лукавого і по суті - шантажем, причому щодо однієї лише сторони і то явно не тої, яка здійснила агресію.
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Так договорился Порошенко. Станица Луганская, Петровское и Золотое в первую очередь.
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Мария, помощник госсекретаря США Керри, Вики Нуланд, в 70-х была в "Артеке". Была отчислена. Причина - она семечки покупала и сыпала на землю, дети их собирали, а она смеялась. Была избита пионервожатой, украинкой между прочим. (гугли) Позже Вики печеньки раздавала. Кончилось все по другому, никто в морду не дал.
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Заголовок - грозный США в ОБСЕ призвали Россию "дисциплинировать" террористов, потом мня мня мня... Ни одна страна мира не признает ЛДНР террористами.
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Гурский , консерва тьі гєбнявая , физдуй со своим спамом на ветку сРУ !
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А как насчет поставок вооружения и боеприпасов ,или-же ,это уже никого не е22ет ?
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Да они просто резвятся, с кем помолодости небывало, как их тут дисциплинируешь. Порезвятся и успокоются, правда, наверно только в гробах.
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При Порошенко,США предоставляла джавелины и катера,а при циркаче-ушлепке ,выражает обеспокоиность...Где вы нашли этого не до деланного прЯзедента-чернь
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От там у Париже,все вашего клоуна и поимеют
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Всі зайняті не справами по факту, а словоблудством. Відступ- "розведення військ", терористи- "апалченци молодих республік", війська агресора- "іхтамнети", дати команду своїм підрозділам- "дисциплінувати". Тьху, гидко
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Очередной бред от Штатов. Такое впечатление, что в мире одни хитро-анные и держат всех за дураков. Вроде не ясно, что этот призыв-очередное очковтирательство, ни к чему реально не приводящее. Если бы действительно хотели решить проблему, рашка уже раком бы стояла с дрыном в заднице.
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мда....
прошли те времена когда США заставляли - одни призывалки и остались..
предать своих союзников от так на ровном месте за 24 часа,
ето, к сожалению, сегодня тоже наше рыжее.... - адекватный гений,
и все вопросы отпадают сами собой...
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Да ни кому оно не нужно, это окончание войны.
Даже тем "несчастным" пенсионерам, о страдании которых так много слышно из зомбоящика, и которые оформили себе выплаты из двух пенсионных фондов. Такие есть и среди как бы реальных переселенцев, которые большую часть времени живут, например, в Бахмуте, Торецке, ну или где-то подальше, но в пределах Донецкой и Луганской областей, однако в "республики" раз в 2 месяца наведываются, за пенсионными рублями.
Скажите им, что окончание войны, в любом варианте, лишит их второй пенсии и спросите - "Хочешь иметь доходы в два раза ниже чем сейчас?" - сколько из них скажет "Да, хочу"?
С обеих сторон среди военных нет ни одного, кто был бы мобилизован и отправлен на фронт в связи с войной по законам военного времени. Нет ни одного (ну может кроме ******* амеров, сербов и других чегевар), кто воевал бы имея с этого только продовольственную пайку и обмундирование на летний и зимний периоды. Они все - не воюют, а работают по контракту.
"Республиканцам" без войны - вообще жопа! Даже если их ни кто не будет преследовать, ни гос.органы, ни "мстители" какие-нибудь, то "республикам" и нахер не нужно столько "народных милиционеров", а работать больше-то и негде в молодых динамично развивающихся. Несколько десятков тысяч не смогут пристроить ни рынки, ни автосервисы, ни даже те предприятия, которые еще худо-бедно шевелятся.
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"Дисциплінувати терористів" це як - в кут їх поставити чи ремнем по попі відшльопати? Цікаво було б тоді ближче ознайомитися з американським досвідом виховання терористів з застосуванням до них дисциплінарних методів впливу . Тоді можна було б щось і для себе корисного взяти 😕
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Террористы созданные и вооружаемые США - действуют по указаниям из США и делают то, что скажут из США. А если не делают, то их шлёпают. Ось і весь досвід.
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Золотое состоянием на 12-00. 6 обстрелов (два из миниметов 82 мм) 1 ранен Наши промолчали.
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В Конгрессе США хотят признать "Азов" террористической организацией.
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