 США в ОБСЄ закликали Росію "дисциплінувати" терористів у Золотому і Петрівському

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив політичний радник Місії США при ОБСЄ Грегорі Макріс на засіданні Постійної ради ОБСЄ 17 жовтня в Відні.
"Сполучені Штати проявляють обережний оптимізм з приводу того, що поновлене розведення сил в Золотому та Петрівському може слідувати за прогресом у Станиці Луганській. Таким чином, ми сподіваємось побачити кроки, які гарантують безпечне розведення сил і засобів з цих районів, і закликаємо Російську Федерацію дисциплінувати збройні формування, які перебувають під її контролем", - заявив він.
Американський дипломат додав, що лише коли обидві сторони демонструватимуть свою прихильність до постійного зменшення насильства, то можна очікувати покращення на місцях.
Окремо Макріс вказав на прогрес у районі Станиці Луганської, де триває довгоочікуваний ремонт мосту та відбулося зведення тимчасового обхідного мосту, що сприяло безпечнішому доступу для людей.
"Для цивільних осіб, які роками страждали від важких переходів, останній розвиток подій є реальним прогресом, який може полегшити тягар, який вони несуть під час цього багаторічного конфлікту, розпаленого Російською Федерацією", - заявив він.
Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що заплановане раніше розведення сил і засобів у Золотому і Петровському (Луганська обл.) у понеділок, 7 жовтня, не почалося, оскільки кілька днів тому ці населені пункти піддалися обстрілу.
Число погибших при разрушении дамбы в Красноярском крае увеличилось до 12 человек, заявили в МЧС РФ.
Также 19 человек обратились за помощью к медикам, еще 13 считаются пропавшими без вести.
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала всю правду о войне на Донбассе, 18 октября в эфире телеканала NewsOne.
Савченко отметила, что именно нынешний президент страны Владимир Зеленский пытается найти разрешение военного конфликта и выполнить положение Минских соглашений.
«Порошенко раньше врал, что мы все выполняем, а на самом деле ничего не делали. Зеленский на самом деле ищет механизмы, как их выполнить», - сказала Савченко.
При этом она подчеркнула, что выполнение этих предписаний - довольно непростая задача, которая потребует «определенных действий» на каждом этапе. Савченко также рекомендовала Зеленскому поддерживать непрерывный диалог с Россией «во всех возможных форматах»... (??????)
Мабуть, ще людство дуже молоде.
Бо скільки б ми не загинали пальці, -
XX вік! - а й досі де-не-де
трапляються іще неандертальці.
Подивишся: і що воно таке?
(Не допоможе й двоопукла лінза)
Здається ж, люди, все у них людське,
але душа ще з дерева не злізла.
Ліна Костенко
До чего же мерзкое создание.Это у них семейное.
Мало того ,зеленский получил пост президента в обмен на согласие подписать формулу штайнмайєра.
Україна в особі команди президента Володимира Зеленського погодилася розглянути "формулу Штайнмаєра" ще у липні 2019 року під час консультацій дипломатичних радників у "нормандському форматі".
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/ukraina-pogodilasya-na-formulu-shtajnmaera-v-lipni-novini-ukraini.htm
А Зеленского всё таки выбрали граждане Украины.
прошли те времена когда США заставляли - одни призывалки и остались..
предать своих союзников от так на ровном месте за 24 часа,
ето, к сожалению, сегодня тоже наше рыжее.... - адекватный гений,
и все вопросы отпадают сами собой...
Даже тем "несчастным" пенсионерам, о страдании которых так много слышно из зомбоящика, и которые оформили себе выплаты из двух пенсионных фондов. Такие есть и среди как бы реальных переселенцев, которые большую часть времени живут, например, в Бахмуте, Торецке, ну или где-то подальше, но в пределах Донецкой и Луганской областей, однако в "республики" раз в 2 месяца наведываются, за пенсионными рублями.
Скажите им, что окончание войны, в любом варианте, лишит их второй пенсии и спросите - "Хочешь иметь доходы в два раза ниже чем сейчас?" - сколько из них скажет "Да, хочу"?
С обеих сторон среди военных нет ни одного, кто был бы мобилизован и отправлен на фронт в связи с войной по законам военного времени. Нет ни одного (ну может кроме ******* амеров, сербов и других чегевар), кто воевал бы имея с этого только продовольственную пайку и обмундирование на летний и зимний периоды. Они все - не воюют, а работают по контракту.
"Республиканцам" без войны - вообще жопа! Даже если их ни кто не будет преследовать, ни гос.органы, ни "мстители" какие-нибудь, то "республикам" и нахер не нужно столько "народных милиционеров", а работать больше-то и негде в молодых динамично развивающихся. Несколько десятков тысяч не смогут пристроить ни рынки, ни автосервисы, ни даже те предприятия, которые еще худо-бедно шевелятся.