 Ми не здаємо і не будемо здавати позиції, - заступник командувача штабу ОС Бондар про розведення сил

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Нині Вже" на "Громадському"
"Ми не здаємо і не будемо здавати позиції. Те, що зараз виконується і те, що пропонується здійснити в майбутньому, є певними кроками до реального припинення бойових дій. 5 років — це термін, який достатньо показав, що потрібно використовувати інші складові для припинення бойових дій", — зазначив Бондар.
За його словами, успіх розведення військ у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському не буде вирішальним кроком для подальшого розв'язання конфлікту, а лише кроком, який дозволить рухатися далі.
"Поки що розведення сил і засобів відбулося тільки у Станиці Луганській. Але позиції, які обладнуються біля Золотого й Петрівського, у плані фортифікаційного обладнання краще підготовлені", — додав Бондар.
За його словами, розведення військ не сприймається військовими як капітуляція.
Нагадаємо, 18 жовтня найманці РФ відкривали вогонь по околицях Золотого Луганської області, який є ділянкою розведення сил і засобів.
Згідно з досягнутими на переговорах в Мінську домовленостями, розведення сил в районі Золотого і Петрівського мало розпочатися в понеділок, 7 жовтня.
Основна умова початку процесу розведення - дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом 7 днів, що повинна підтвердити СММ ОБСЄ.
У дебилов такие вопросы не возникают.
Так должно быть по минским соглашениям!
По простоте душевной думал, что боевые генералы для того, чтобы разрабатывать гениальные планы войны и победы, а оказывается, они там для того, чтобы придумать "другие составляющие" для прекращения своих прямых обязанностей и нарушения Присяги, данной украинскому народу. Где их такой военной тактике учат? В офисе президента, что-ли?
Разведение - это не сдача позиций. (А что это тогда такое??)
73 % уставших от войны пенсионеров,диванных вояк и жлобов отирающих штаны по барам с утра до вечера,снова продали кацапам Украину.
отступление это не сдача позиций.а что это? Армия ,которой запрещают стрелять чтобы защитить свою страну ,своих граждан,молча выполняет преступные приказы.
Янгола охоронця вам хлопчики,Слава Україні!!!
У вас тоже сейчас есть прикомандированные с военкоматов? А питание сейчас как?
если невозможно договориться о простом (и самом важном и жизненно необходимом).. просто тупо установить тишину на линии разграничения (а не только запретить стрелять нашим вплоть до ответки, которую они могут давать только если враг уже в нашем окопе?)
как можно довериться в сложном, если обманывают постоянно в простом?
а тут прямо отойдем - перестанут стрелять и наступит тишина???
а может наоборот! наступит тишина ..а там будем посмотреть????
Переважна їх більшість - в Росії, Польщі або Чехії, на заробітках.
А якщо і прийдуть то лише ті які ні на що не здатні.
Какая капитуляция? Какие позиции?
Идёт реальная политическая игра с Европой, ставка в которой - потеря Украиной санкций Запада против Расии! Вы про ЭТО подумайте!
Без поддержки запада Расия сожрёт Украину с потрохами, вы не знали?
Даже в шахматах жертвуют важной фигурой ради конечного выигрыша!
Головне щоб як найшвидше було припинено цю безглузду кроваву бійню!
еще никому не удавалось "прекратить войну" в ней можно победить или нет,
но прекратить ее невозможно,,,,
можно еще заклеить етот пузырь и сделать вид, шо ничего не было,
шо шмаркля и пытается сделать...
не работает ета херня - нужно воевать вас скотов кацапских вонючих в ноль....