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Все про:Бондар (18) Донбас (13362) операція Об'єднаних сил (1670) Золоте (56) Станиця Луганська (87)

 Ми не здаємо і не будемо здавати позиції, - заступник командувача штабу ОС Бондар про розведення сил

Заступник командувача операції Об'єднаних сил Богдан Бондар прокоментував розведення військ на Донбасі і зазначив, що Збройні сили не будуть здавати позиції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Нині Вже"  на "Громадському"

"Ми не здаємо і не будемо здавати позиції. Те, що зараз виконується і те, що пропонується здійснити в майбутньому, є певними кроками до реального припинення бойових дій. 5 років — це термін, який достатньо показав, що потрібно використовувати інші складові для припинення бойових дій", — зазначив Бондар.

За його словами, успіх розведення військ у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському не буде вирішальним кроком для подальшого розв'язання конфлікту, а лише кроком, який дозволить рухатися далі.

"Поки що розведення сил і засобів відбулося тільки у Станиці Луганській. Але позиції, які обладнуються біля Золотого й Петрівського, у плані фортифікаційного обладнання краще підготовлені", — додав Бондар.

За його словами, розведення військ не сприймається військовими як капітуляція.

Нагадаємо, 18 жовтня найманці РФ відкривали вогонь по околицях Золотого Луганської області, який є ділянкою розведення сил і засобів.

Згідно з досягнутими на переговорах в Мінську домовленостями, розведення сил в районі Золотого і Петрівського мало розпочатися в понеділок, 7 жовтня.

Основна умова початку процесу розведення - дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом 7 днів, що повинна підтвердити СММ ОБСЄ.

Також дивіться: РФ наполягає на відкритті КПВВ у Щасті, що не передбачено жодними домовленостями, - заступник глави МЗС Боднар. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154751
 
 
 Топ коментарі
 
Швидше Зєля Маріуполь віддасть, ніж кацапи Дебальцеве.
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Я слушая ветеранов,думала что поддерживаю ВСУ,против капитуляции, однако вижу что контрактники в армии ,это немного не то что патриоты в 2014,если они готовы сдавать украинскую землю оккупантам и оставлять украинцев беззащитными ,только потому что этого требует оккупант, уже не знаю что и сказать.Было 400 лет кабалы москальской ,может мы заслуживаем еще 400 лет оккупации, ведь вожди такие какой народ.
73 % уставших от войны пенсионеров,диванных вояк и жлобов отирающих штаны по барам с утра до вечера,снова продали кацапам Украину.
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В Киеве можно подготовить куда более мощные фортификационные сооружения, семь холмов, Днепр, как естественная преграда. Давайте разведемся до Киева. Уж Киев-то мы не сдадим. Разве что Макрель с Макароном попросят.
Разведение - это не сдача позиций. (А что это тогда такое??)
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Вчера в Ютубе писало одно существо Владимир Александрович мы разочаровались 🙋🙋🙋🙋сначала они устали от вайны а вот теперь разочарование у них 😂😂😂тупее Зебилов только лугандонцы
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Вопрос - кто писал. Откуда уверенность в том, что писал тот, кто голосовал за Зе, а затем разочаровался?

У дебилов такие вопросы не возникают.
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Хорошо, когда под украинский контроль отдадут Дебальцево?
Так должно быть по минским соглашениям!
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Швидше Зєля Маріуполь віддасть, ніж кацапи Дебальцеве.
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В тебе Маріуполь Зеля ще на початку літа здав,це шо тепер знову
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Узбагойся )(уйло Вовка не для того начинало войну потеряло от санкций 180 миллиардов долларов за пять с половиной лет чтобы что то отдать . Угадай кто должен по плану возместить убытки? Ну ничего страшно ЗЕленая сопля все порешает 🙋🙋🙋
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"...использовать другие составляющие для прекращения боевых действий", - отметил Бондарь.Источник: https://censor.net.ua/n3154751..."

По простоте душевной думал, что боевые генералы для того, чтобы разрабатывать гениальные планы войны и победы, а оказывается, они там для того, чтобы придумать "другие составляющие" для прекращения своих прямых обязанностей и нарушения Присяги, данной украинскому народу. Где их такой военной тактике учат? В офисе президента, что-ли?
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Их держат для парадов, а когда надо выполнять прямые свои обязанности- защищать Украину, то они сразу сдаются.
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В Киеве можно подготовить куда более мощные фортификационные сооружения, семь холмов, Днепр, как естественная преграда. Давайте разведемся до Киева. Уж Киев-то мы не сдадим. Разве что Макрель с Макароном попросят.
Разведение - это не сдача позиций. (А что это тогда такое??)
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Я слушая ветеранов,думала что поддерживаю ВСУ,против капитуляции, однако вижу что контрактники в армии ,это немного не то что патриоты в 2014,если они готовы сдавать украинскую землю оккупантам и оставлять украинцев беззащитными ,только потому что этого требует оккупант, уже не знаю что и сказать.Было 400 лет кабалы москальской ,может мы заслуживаем еще 400 лет оккупации, ведь вожди такие какой народ.
73 % уставших от войны пенсионеров,диванных вояк и жлобов отирающих штаны по барам с утра до вечера,снова продали кацапам Украину.
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Так и есть и тут не будет ничего хорошего пока не развалится расея ибо большая часть живущих в Украине это население потомственные тупые холопы и армия тут не причём если ее граждане продали с потрохами врагу
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Вы посмотрите что несет этот заместитель командующего ВСУ ?
отступление это не сдача позиций.а что это? Армия ,которой запрещают стрелять чтобы защитить свою страну ,своих граждан,молча выполняет преступные приказы.
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очень много зависит от командиров среднего звена-у нас ротные очень серьезные-насыпают сепарам и пох приказы сверху Ми не здаємо і не будемо здавати позиції, - заступник командуючого штабом ОС Бондар про розведення сил - Цензор.НЕТ 516. комбат (не кадровый) это прикрывает..комбриг(наконец то кадровый хоть кто то) то же все понимает..поэтому нас не очень любят в наших украинских верхах(это ерунда), но и сепарье(когда заходим на позиции-сепарье начинает ныть-мол,отморозки опять зашли на позиции)-это приятно..П.С. это 54 "донецкая' бригада. так что не переживайте- все будет Украина.
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Бережи тебе Господь хлопче,мій братик теж воював під Горлівкою,Кот Володимир, тепер вже два роки дома, був тяжко поранений,тут удома очолив раду ветеранів АТО, то вони проти капітуляціі, тяжко дісталася українцям відвойована земля , що тепер цей шут віддає на вимогу кремлівського ката.
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Дякую..я з російськомовного регіону(зараз окупований) тому прошу пробачення за мою недосконалу українську..вот що зробив гарного Порошенко- так це ввів військове вітання-Слава Україні-Героям Слава..коли вишукована бригада- комбриг -Слава Україні-у відповідь Героям Слава....мені особисто дуже приемно..
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Ну щож ,а я з Бассарабіі,таж россійськомовний регіон , вивчемо український ,була би тільки в нас Украина.)
Янгола охоронця вам хлопчики,Слава Україні!!!
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Сейчас при зелени идет массовое увольнение офицеров и солдат из зсу, они не видят смысла служить когда их предает **********, увольняются те, кто сами в 2014 добровольно из запаса пошли воевать. Ситуация катострофична если честно. Нехватка порой достигает 40- 50 %. Пример 72омбр, 1 я танковая, 30 ка.
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так у нас тоже самое..в ротах по 25 человек, в отдельних взводах(ГРВ,ИСВ,ЗРВ) по 3(три) человека..уходят хлопцы..не видят смысла защищать одних зедебилов от других руссодебилов. может стоит им дать слиться в экстазе? да хрен им..активное меньшинство всегда предпочтительней пассивного большинства(болота)..я в отпуске и перед тем как поехать туда, где сейчас живет моя семья( мы же переселенцы) я был на Марше 14 октября..только на марше националистов в честь годовщины УПА..в СМИ как то вообще это не освещалось( я понимаю почему), а Марш бал серьезный(впрочем как всегда)..это заряжает энергией..типа, ты не один
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Всегда буду рад видеть тебя Друже на этом сайте!
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спасибо, друже..я до 1 ноября в отпуске, а потом в палатки на полигон( у нас же бомжацкая бригада-нет своего нормального ППД). выводят с нуля в палатки на полигон-классный отдых, не правда ли? охренеем мы в палатках с ноября, а в зону только после Нового Года . да плевать-мы все ротации так проводим- и никого это не интересует-только спрашивают-а почему увольняются люди? вот одна из причин..
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Я это знаю, на передке легче по своему чем на так званой ротации, или отдыхе,
У вас тоже сейчас есть прикомандированные с военкоматов? А питание сейчас как?
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были, сейчас нет..офицеров не хватает..взводами командуют сержанты(может оно и лучше-толковый сержант лучше бестолкового офицера, хотя чтоб стать толковым-офицеру надо повариться в этом котле, а люди все очень разные). по питанию нормально..на полигоне питаться в палатку раздачи еды ходят только перед зарплатой(деньги кончились), а на нуле вообще красота-сам себе хозяин-получили раз в 10 дней-крутись как хочешь..холодильников нет(вот почему нет холодильников на нуле Ми не здаємо і не будемо здавати позиції, - заступник командуючого штабом ОС Бондар про розведення сил - Цензор.НЕТ 7246) нормально..не от кого не зависишь
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Кстате да, както ротный говорил, ты сначала стреляй, а потом долаживай о бое, шоб не е.али мозги, мол наблюдайте. Логика проста, ты имеешь право защищать свою жизнь и жизнь окружающих, никто не сможет тебе чтото предьявить. И до камбрига (включая его) все молчали (негласно соглашаясь).
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эт да Ми не здаємо і не будемо здавати позиції, - заступник командуючого штабом ОС Бондар про розведення сил - Цензор.НЕТ 1007. наблюдайте!!..что наблюдать? кроют нас..ответка идет, но это не заслуга задниц, сидящих в генеральских креслах.
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Меня это реально раздражало, лезет ДРГ, говоришь движение, обходят с боку по зеленке, "НАБЛЮДАЙТЕ" ***..! Шо наблюдать, как они в тыл лезут, маразм.
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ось коли рогаті назад відступили, тоді так..
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Для контрактника есть военный суд, не выполнил приказ- сразу тюрьма,там командир думает, для патриота "партизана" такого нет, он как бы гражданский. Вы хотели от контрактников чтоб перестали подчиняться командирам-начальникам ? А от начальников ничего не хотели, так ?
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Нажаль, ви праві. Військові візьмуть під козирьок і будуть виконувати наказ. Така сутність армії. Патріотичне, передусім має бути верхівка. Не може рука діяти проти голови. А голова у нас на 73% хвора.Не патріоти, нажаль, формують ЗСУ. Тому військові формування це не сотні майдану, а зріз того самого хворого невіглаством суспільства. Тому патріоти і покидають ЗСУ, бо не можуть існувати в совковій системі координат. Але, вважаю, що свідомість здатна прокинутись. Питання тільки в тому, як далеко зайде ворог і скільки української крові прол'ється перед тим, як вона прокинеться.
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я не военный...просто оккупант захватил мою землю и очень естественно было пойти защищать свою землю..на нуле кого только нет-шахтеры,учителя,трактористы...вот только кадровых военных-практически НЕТ..где деваются сотни выпускников военных училищ-у нас в бате офицеров-20%(и то пиджаки, такие же как и я)?.а СЛУЖИТЬ кадровые идут в тыловые части. один молоденький офицер-был у нас аж полгода(перевелся в тыловую часть)-он так и заявлял-"меня учили СЛУЖИТЬ, а не ВОЕВАТЬ"-вот что тут добавить?
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Мы не сдаем позиции, просто немножко передвигаем границу назад. Вчера писали что все норм, отходим на заранее подготовленные позиции. Можна еще написать что мы не отходим, а тактически производим маневр заманивания противника в военные и политические ловушки и засады
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Брехло. Не розводити, а відступати в чисте поле, щоб збирати вбитих вже сотнями і "не стрелять".
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Сами вы брехло - сто раз было сказано, что оборудуются новые позиции на месте тех, которые были в 2016. Читайте внимательно ленту цензора, а не выборочно.
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То херня что рашисты не уходят со своих позиций, мы то отходим
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Тупое-деревенское рыло...На Украине полно таких командуючих
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Мерьі , осуществляемьіе ВСУ по разведению войск ощутимо усиливают позиции Украиньі на предстоящих переговорах Нормандской четверки , где Путину будет ребром поставлен вопрос о прямом военном участии РФ в конфликте на Донбассе. Маска "Россия не является стороной конфликта" будет сброшена.
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А коли відвести війська до Києва то питання можна ставити ще ребріше . Наївний ? Кацап ?
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Здавати території треба ще вміти,так соєві чи ні
Мы не сдаем и не будем сдавать позиции, - замкомандующего штабом ОС Бондарь о разведении сил - Цензор.НЕТ 3952
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Вони вміють, на усіх фронтах: нищать закони, економіку, армію, здають землю, і скоро її решту зовсім продадуть.
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Танюха,навіщо пошкрябала журналіста на суді у Пашинського?
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тут вопрос еще (и самый главный!) где гарантии что ихтамнеты отойдут? а не займут наши позиции, отобрав у нас кусок серой, но кровью отвоеванной территории?
если невозможно договориться о простом (и самом важном и жизненно необходимом).. просто тупо установить тишину на линии разграничения (а не только запретить стрелять нашим вплоть до ответки, которую они могут давать только если враг уже в нашем окопе?)
как можно довериться в сложном, если обманывают постоянно в простом?
а тут прямо отойдем - перестанут стрелять и наступит тишина???
а может наоборот! наступит тишина ..а там будем посмотреть????
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Мы теряем километры своей территории, свои позиции и все равно остаёмся в пределах досягаемости любых видов вооружения. Нах такое разведение. Только на украинско-российской границе нужно разводить.
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И за таких командующих (Господи прости) как Бондарь,немцы в 41м до Урала чуть не дошли.
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Ось як заспівали! "..Не дадим.., а як же не стріляти?
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як не прикро ,але 90% військових віком 40+ це совки в голові ссср однопалчане,патріатизму 0. це було в 14 так і зараз.Поки не прийдуть молоді командири так буде в армії.
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Молоді не прийдуть...........
Переважна їх більшість - в Росії, Польщі або Чехії, на заробітках.
А якщо і прийдуть то лише ті які ні на що не здатні.
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їх ніхто не пусте, ці пеньки сидітимуть на своїх посадах до смерті в памперсах
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Господи, вы про что?
Какая капитуляция? Какие позиции?
Идёт реальная политическая игра с Европой, ставка в которой - потеря Украиной санкций Запада против Расии! Вы про ЭТО подумайте!
Без поддержки запада Расия сожрёт Украину с потрохами, вы не знали?
Даже в шахматах жертвуют важной фигурой ради конечного выигрыша!
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Тут война идет , настоящая , а тебе игрушки да шахматы. Запад нас поддерживает только потому , что сопротивляемся и не слушаем их "мудрые советы" Предыдущая власть это поняла после потери Крыма и нападению на материковую Украину, но этим опять надо учиться на чужих жизнях. Раньше мир на нас смотрел как на маленькую но гордую страну, ведущую борьбу за свою свободу и независимость с многократно превосходящими силами агрессора, теперь смотрит как на сдающее свою страну стадо клоунов, но перемирие есть перемирие и санкции потихоньку снимут. НО!, но если при отступлении под Золотым , в другом месте внезапным броском "непоймикто" захватит в плен много "ихтамнетов" и освободит Донецк ,а за ними зайдут ВСУ, то все в мире афигеют, посмотрят на "ихтамнетов", что натворили они в Донецке и санкции против рассеи тут же введут НОВЫЕ и более драконовские, заодно отметив что Украина то и не совсем права. Вот такая жизнь реальная .Жаль что так события не будут развиваться, пока..
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А что мешало 5 лет мифическим "непоймикто" захватить в плен много "ихтамнетов" и освободит Донецк??? Даже сейчас не поздно.
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Якось все рівно як це називається.
Головне щоб як найшвидше було припинено цю безглузду кроваву бійню!
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на маскві, біля кремля підписання акту капітуляції кремльбл.ядей!!!! тільки так!!!
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кацапендель - ето называется войной Украины с кацапней.
еще никому не удавалось "прекратить войну" в ней можно победить или нет,
но прекратить ее невозможно,,,,
можно еще заклеить етот пузырь и сделать вид, шо ничего не было,
шо шмаркля и пытается сделать...
не работает ета херня - нужно воевать вас скотов кацапских вонючих в ноль....
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Мне кажется это будет последним уроком для наших "стратегов", что с террористами ни о чём нельзя договариваться. Ми не здаємо і не будемо здавати позиції, - заступник командуючого штабом ОС Бондар про розведення сил - Цензор.НЕТ 8715
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заспокоїв. не треба сприймати розведення як капітуляцію . це називається не напружуйтесь , розслабтесь і намагайтесь отримати задоволення. . замначштабу говорить як інфантильний підліток . що це за офіцер ?
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а хто в нього насяльніка?? - хенерал хомчак-Іловайський... цім усе сказано...
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От такими закидами привчають лохів до думки, що відступ на своїй землі, без усілякої причини, а лише за вимогою ворога, то нормально...
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Куда ты денешься, когда будет приказ, со всеми вытекающими при не выполнении его. Армия и демократия понятия несовместимы, под трибунал пойдет за невыполнение приказа при боевых действиях.
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Таке враження, що на Цензорі осилилась свиноферма з собачої будки! Самі сидять в лайні і своїми фекаліями заливають сайт! Зрозуміло, від корита відірвали, але де розум?! Барига вже ніколи Президентом не стане! Крапка!
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